De smukkeste seværdigheder i Kärnten
Kärnten, Østrigs sydligste forbundsland, lokker med en imponerende blanding af natur og kultur. Omgivet af majestætiske bjerge og fyldt med smukke søer udstråler regionen en lethed og livsglæde. Alpecharme og en middelhavslignende atmosfære mødes her, hvilket ikke kun afspejles i det milde klima, men også i livsstilen.
Forbundslandets hovedstad, Klagenfurt, med sin historiske bymidte og charmerende gamle bydel er det perfekte udgangspunkt for at gå på opdagelse. Byens livlige caféer og middelhavsflair indbyder til at blive hængende. Men det er frem for alt de mange badesøer, som f.eks Wörthersee eller Millstätter See, der gør Kärnten så speciel. Krystalklart vand, omgivet af grønne bakker, giver ideelle betingelser for vandsport eller afslapning ved søen.
De, der er interesserede i kultur bør besøge Millstatt-klosteret eller Burg Hochosterwitz bør man ikke gå glip af. Kärnten er også et paradis for vandrere og cyklister. Nationalparken Hohe Tauern Nationalpark med sin uspolerede natur og Nock-bjergene med deres blide toppe byder på en betagende udsigt. Kärnten byder på alt dette i en let atmosfære.
Hovedstaden Klagenfurt
Et besøg i Kärntens hovedstad Klagenfurt
En slentretur gennem den gamle bydel Klagenfurt bliver det tydeligt, at det hovedsageligt var italienske arkitekter, der prægede billedet af den historiske gamle bydel. Renæssancebygningerne med deres stilfuldt renoverede facader er særligt værd at fremhæve. Spadser hen over hyggelige pladser og gennem gårdhaver med arkader. Væk fra travlheden er der hyggelige små caféer i sidegaderne.
I Klagenfurt vil du opleve østrigsk charme kombineret med en middelhavsvibe. Byen ligger lige ved Wörthersee og er en destination for både kultursøgende og sportsentusiaster. Typisk østrigske træk er jugendfacaderne i byens centrum, de mange forskellige museer og det elegante kommunale teater. På varme sommeraftener mødes folk ved bredden af Wörthersee med et glas vin og god mad - for eksempel i den smukke Maria Loretto-bugt med udsigt over dagens sidste sejlere.
Andre seværdigheder i Klagenfurt
Lindwurm
Han var engang en truende drage, men i dag er stenstatuen "Lindi" ganske tam og byen Klagenfurts heraldiske dyr.
Klagenfurter Dom
Den barokke kirkebygning ligger i hjertet af Klagenfurts gamle bydel tæt på Neuer Platz og Lindwurm-springvandet.
Alter Platz Klagenfurt
Slentre, spis is og nyd det sociale liv i Klagenfurt. Dette er stedet at være i Klagenfurt.
Museum Moderne Kunst Kärnten
Unge og etablerede nationale og internationale kunstnere præsenteres på omkring 1.000 kvadratmeter moderne udstillingsareal.
Botanisk Have
Det perfekte udflugtsmål for alle planteelskere. Smukt anlagte stier og små broer fører forbi planter fra hele verden.
Minimundus forlystelsespark
Den store verden i miniature: Udforsk berømte bygninger fra hele verden i miniatureformat.
Slotte og borge i Kärnten
Burg Hochosterwitz: Oplev historien
Hvordan var livet som ridder på et slot som dette? Det spørgsmål melder sig uundgåeligt, når man kigger ud over Hochosterwitz' imponerende mure Burg Hochosterwitz. Omgivet af bølgende bakker og frodige skove ligner det noget, der er taget direkte ud af et eventyr - og det siges, at det har inspireret Walt Disney til designet af Askepot-slottet.
Majestætisk placeret på en 160 meter høj klippe nær Sankt Georgen ved Längsee er fæstningen fra det 16. århundrede en sand juvel i Kärnten. Stien op med de 14 imponerende porte, er et eventyr i sig selv. På toppen åbner der sig en betagende udsigt over det karinthiske landskab helt op til Alperne. Hvis du vil fordybe dig i middelalderens verden og opleve historien helt tæt på, er dette stedet for dig.
Flere slotte og borge i Kärnten
Schloss Wolfsberg
I hjertet af Lavantdalen skiller den nygotiske Tudor-stil sig ud fra havet af tage i distriktshovedstaden Wolfsberg.
Burgruine Finkenstein
Ruinerne fra det 12. århundrede har udsigt over Faaker See. Resterne af den engang så storslåede bygning huser nu en eventarena med plads til 1.000 gæster.
Schloss Maria Loretto
Halvøen Maria Loretto med sit lystslot ligger i Klagenfurts østlige bugt. Solnedgangene fra slottets egen restaurant er en drøm!
Burgruine Landskron
Renæssanceslottet har en fabelagtig, prisbelønnet restaurant og et rovfugleshow, der fascinerer gæster i alle aldre.
Kunst og kultur i Kärnten
Af farverige glashoveder og pastelfarvede kropsverdener
Med Kiki Kogelnik har Kärnten frembragt en bemærkelsesværdig popkunstner. Hendes værker omfatter malerier, installationer, skulpturer og grafik. Hun blev internationalt anerkendt for sine individuelle hoveder af glas, bronze og keramik. I sin tid i New York var hun en del af en gruppe kunstnere, der også omfattede Roy Lichtenstein og Andy Warhol. Hvis du går en tur gennem Klagenfurt, vil du opdage "Gesang"-fontænen, som hun designede i Landhauspark. Et godt sted til en inspirerende pause. Andre værker kan beundres på "Museum Moderner Kunst Kärnten" - en af de vigtigste samlinger af moderne kunst i Østrig.
Her kan du møde en anden berømt kunstner fra Kärnten, Maria Lassnig. Hendes livsværk omfatter utallige selvportrætter og pastelfarvede kroppe, der synes at svæve på lærredet i fragmenterede, sarte farver.
Flere kulturelle tips i Kärnten
Museum Nötscher Kreis
Der skete noget stort i den lille landsby Nötsch i Gailtal i Kärnten. En kunstnerisk bevægelse i verdensklasse blev født her.
Naturoplevelser i Kärnten
Obirs Drypstenshuler: Fascination under jorden
Den underjordiske verden føles som en anden planet: Her er køligt, og luftfugtigheden er høj. De imponerende formationer blev skabt for 200 millioner år siden og blev opdaget ved en tilfældighed. I dag er Obir Drypstenshuler en af de mest berømte og imponerende drypstenshuler i Østrig. De er ikke kun kendt for deres spektakulære formationer, men også for deres spændende kombination af naturens vidundere og menneskets historie. Erfarne guider fører dig gennem et netværk af tunneler og kamre, hvor du kan beundre farverigt oplyste stalaktitter og imponerende sinterformationer. The Great Hall, et imponerende rum med enorme stalagmitter og stalaktitter, er særligt berømt.
Yderligere naturhøjdepunkter i Kärnten
Tscheppaschlucht
Et eventyr for hele familien: Her kan du vandre langs vandfald, over hængebroer og gennem den vilde kløft.
Udsigtstårnet Pyramidenkogel
Verdens højeste trætårn byder på en betagende 360-graders udsigt over Kärnten. Den 120 meter lange rutsjebane er særligt spændende for børn.
Nocky Flitzer sommerkælkebane
Oplev en spændende nedkørsel med sving og loops gennem det maleriske landskab på Turracher Höhe med den alpine rutsjebane Nocky Flitzer.
Happ Reptile Zoo
I Klagenfurt kan børn fordybe sig i krybdyrenes verden på en spændende og lærerig udflugt.
Biosfærereservat Nockberge
Udforsk den uspolerede natur på idylliske vandrestier, opdag sjældne dyre- og plantearter, og bestig de blide, kuppelformede toppe i Nockberge.
Historiske bycentre i Kärnten
Gmünd: Kunstnernes by
I de smalle gader i middelalderbyen ligger det ene værksted efter det andet. Kunstnere har fundet et hjem her og sætter pris på det kreative miljø. Men hvordan opstod dette? Ideen om at skabe en kunstnerby var Gmünds svar på en snigende fraflytning og tomme huse i 1991. Her, midt i de sydlige bjerge på Alpernes hovedkam, i skæringspunktet mellem nationalparken Hohe Tauern og biosfærereservatet Nockberge, flyttede mange mennesker ud - og kunsten flyttede ind.
Visionen fik en chance, kreative hjerner blev bragt sammen, gamle huse blev restaureret og fik nyt liv med gallerier, atelierer og udstillingsrum. Det, der startede i det små, blev hurtigt et godt eksempel på regional byudvikling, og det tiltrak flere og flere besøgende hvert år.
Andre historiske byer i Kärnten
Friesach: Kärntens ældste by
Friesach er den ældste by i Kärnten og en favorit blandt middelalderfans. Her bygger man et slot med redskaber og teknologi, som de var for århundreder siden.
Wolfsberg: Den lille historiske by
Den historiske gamle bydel, de fredede bygninger og de smukke omgivelser gør denne lille by i Lavant-dalen til et sted med en særlig atmosfære.
Villach: Charmerende kurby
Besøg en by og gør noget for dit mentale velvære på samme tid - det er muligt i Villach! Takket være det termiske vand kan du slappe af her med helbredende effekter.