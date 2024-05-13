De smukkeste seværdigheder i Kärnten

Besøgende i det smukke landskab i Kärnten vil glæde sig over den afslappede livsstil og de mange kulturelle udflugtsmål.

Kärnten, Østrigs sydligste forbundsland, lokker med en imponerende blanding af natur og kultur. Omgivet af majestætiske bjerge og fyldt med smukke søer udstråler regionen en lethed og livsglæde. Alpecharme og en middelhavslignende atmosfære mødes her, hvilket ikke kun afspejles i det milde klima, men også i livsstilen.

Forbundslandets hovedstad, Klagenfurt, med sin historiske bymidte og charmerende gamle bydel er det perfekte udgangspunkt for at gå på opdagelse. Byens livlige caféer og middelhavsflair indbyder til at blive hængende. Men det er frem for alt de mange badesøer, som f.eks Wörthersee eller Millstätter See, der gør Kärnten så speciel. Krystalklart vand, omgivet af grønne bakker, giver ideelle betingelser for vandsport eller afslapning ved søen.

De, der er interesserede i kultur bør besøge Millstatt-klosteret eller Burg Hochosterwitz bør man ikke gå glip af. Kärnten er også et paradis for vandrere og cyklister. Nationalparken Hohe Tauern Nationalpark med sin uspolerede natur og Nock-bjergene med deres blide toppe byder på en betagende udsigt. Kärnten byder på alt dette i en let atmosfære.

Sydlandsk flair i historisk forklædning

Hovedstaden Klagenfurt

Et besøg i Kärntens hovedstad Klagenfurt

En slentretur gennem den gamle bydel Klagenfurt bliver det tydeligt, at det hovedsageligt var italienske arkitekter, der prægede billedet af den historiske gamle bydel. Renæssancebygningerne med deres stilfuldt renoverede facader er særligt værd at fremhæve. Spadser hen over hyggelige pladser og gennem gårdhaver med arkader. Væk fra travlheden er der hyggelige små caféer i sidegaderne.

I Klagenfurt vil du opleve østrigsk charme kombineret med en middelhavsvibe. Byen ligger lige ved Wörthersee og er en destination for både kultursøgende og sportsentusiaster. Typisk østrigske træk er jugendfacaderne i byens centrum, de mange forskellige museer og det elegante kommunale teater. På varme sommeraftener mødes folk ved bredden af Wörthersee med et glas vin og god mad - for eksempel i den smukke Maria Loretto-bugt med udsigt over dagens sidste sejlere.

Andre seværdigheder i Klagenfurt

Lindwurm

Han var engang en truende drage, men i dag er stenstatuen "Lindi" ganske tam og byen Klagenfurts heraldiske dyr.

Klagenfurter Dom

Den barokke kirkebygning ligger i hjertet af Klagenfurts gamle bydel tæt på Neuer Platz og Lindwurm-springvandet.

Alter Platz Klagenfurt

Slentre, spis is og nyd det sociale liv i Klagenfurt. Dette er stedet at være i Klagenfurt.

Museum Moderne Kunst Kärnten

Unge og etablerede nationale og internationale kunstnere præsenteres på omkring 1.000 kvadratmeter moderne udstillingsareal.

Botanisk Have

Det perfekte udflugtsmål for alle planteelskere. Smukt anlagte stier og små broer fører forbi planter fra hele verden.

Minimundus forlystelsespark

Den store verden i miniature: Udforsk berømte bygninger fra hele verden i miniatureformat.

Wörthersee

Mærk den milde brise, letheden og friheden, duften af træplankerne på badebroen, sommer og sol og bølgernes skvulpen i dine ører.

Fordyb dig i fortiden

Slotte og borge i Kärnten

Burg Hochosterwitz: Oplev historien

Hvordan var livet som ridder på et slot som dette? Det spørgsmål melder sig uundgåeligt, når man kigger ud over Hochosterwitz' imponerende mure Burg Hochosterwitz. Omgivet af bølgende bakker og frodige skove ligner det noget, der er taget direkte ud af et eventyr - og det siges, at det har inspireret Walt Disney til designet af Askepot-slottet.

Majestætisk placeret på en 160 meter høj klippe nær Sankt Georgen ved Längsee er fæstningen fra det 16. århundrede en sand juvel i Kärnten. Stien op med de 14 imponerende porte, er et eventyr i sig selv. På toppen åbner der sig en betagende udsigt over det karinthiske landskab helt op til Alperne. Hvis du vil fordybe dig i middelalderens verden og opleve historien helt tæt på, er dette stedet for dig.

Flere slotte og borge i Kärnten

Kärnten er et land fuld af historie, og få ting vækker fortiden her til live så imponerende som de mange slotte og borge i regionen. De troner majestætisk frem på bakker og er omgivet af Alpernes betagende kulisse.

Schloss Wolfsberg

I hjertet af Lavantdalen skiller den nygotiske Tudor-stil sig ud fra havet af tage i distriktshovedstaden Wolfsberg.

Burgruine Finkenstein

Ruinerne fra det 12. århundrede har udsigt over Faaker See. Resterne af den engang så storslåede bygning huser nu en eventarena med plads til 1.000 gæster.

Schloss Maria Loretto

Halvøen Maria Loretto med sit lystslot ligger i Klagenfurts østlige bugt. Solnedgangene fra slottets egen restaurant er en drøm!

Burgruine Landskron

Renæssanceslottet har en fabelagtig, prisbelønnet restaurant og et rovfugleshow, der fascinerer gæster i alle aldre.

Schloss Porcia

Dette palads er nok en af de smukkeste renæssancebygninger syd for Alperne og er med rette lokalbefolkningens stolthed og glæde.

Fordyb dig i fortid og modernitet

Kunst og kultur i Kärnten

Af farverige glashoveder og pastelfarvede kropsverdener

Med Kiki Kogelnik har Kärnten frembragt en bemærkelsesværdig popkunstner. Hendes værker omfatter malerier, installationer, skulpturer og grafik. Hun blev internationalt anerkendt for sine individuelle hoveder af glas, bronze og keramik. I sin tid i New York var hun en del af en gruppe kunstnere, der også omfattede Roy Lichtenstein og Andy Warhol. Hvis du går en tur gennem Klagenfurt, vil du opdage "Gesang"-fontænen, som hun designede i Landhauspark. Et godt sted til en inspirerende pause. Andre værker kan beundres på "Museum Moderner Kunst Kärnten" - en af de vigtigste samlinger af moderne kunst i Østrig.

Her kan du møde en anden berømt kunstner fra Kärnten, Maria Lassnig. Hendes livsværk omfatter utallige selvportrætter og pastelfarvede kroppe, der synes at svæve på lærredet i fragmenterede, sarte farver.

Flere kulturelle tips i Kärnten

Museerne i Kärnten giver et spændende indblik i regionens historie, kunst og kultur. Uanset om det er historiske traditioner eller moderne kunst - hvert museum fortæller unikke historier og bringer Kärntens arv til live.

Museum Nötscher Kreis

Der skete noget stort i den lille landsby Nötsch i Gailtal i Kärnten. En kunstnerisk bevægelse i verdensklasse blev født her.

Museum Nötscher Kreis

Museum Liaunig

Når en passioneret kunstsamler skaber sit eget private museum, er der meget at se.

Museum Liaunig

Museum Moderne Kunst Kärnten

Kärntens permanente samling af moderne kunst og samtidskunst ligger i Klagenfurt Slot, lige i centrum af byen.

Særlige udflugtsmål

Naturoplevelser i Kärnten

Obirs Drypstenshuler: Fascination under jorden

Den underjordiske verden føles som en anden planet: Her er køligt, og luftfugtigheden er høj. De imponerende formationer blev skabt for 200 millioner år siden og blev opdaget ved en tilfældighed. I dag er Obir Drypstenshuler en af de mest berømte og imponerende drypstenshuler i Østrig. De er ikke kun kendt for deres spektakulære formationer, men også for deres spændende kombination af naturens vidundere og menneskets historie. Erfarne guider fører dig gennem et netværk af tunneler og kamre, hvor du kan beundre farverigt oplyste stalaktitter og imponerende sinterformationer. The Great Hall, et imponerende rum med enorme stalagmitter og stalaktitter, er særligt berømt.

Obir Drypstenshuler

Yderligere naturhøjdepunkter i Kärnten

Tid sammen som par, med venner eller som familie er særlig værdifuld på en ferie. I Kärntens natur kan man nemt udnytte det fulde potentiale. Her bliver hvert øjeblik en værdifuld oplevelse takket være unikke udflugtsmål.

Tscheppaschlucht

Et eventyr for hele familien: Her kan du vandre langs vandfald, over hængebroer og gennem den vilde kløft.

Tscheppaschlucht

Udsigtstårnet Pyramidenkogel

Verdens højeste trætårn byder på en betagende 360-graders udsigt over Kärnten. Den 120 meter lange rutsjebane er særligt spændende for børn.

Pyramidenkogel

Nocky Flitzer sommerkælkebane

Oplev en spændende nedkørsel med sving og loops gennem det maleriske landskab på Turracher Höhe med den alpine rutsjebane Nocky Flitzer.

Nocky Flitzer sommerkælkebane

Happ Reptile Zoo

I Klagenfurt kan børn fordybe sig i krybdyrenes verden på en spændende og lærerig udflugt.

Happ Reptile Zoo

Biosfærereservat Nockberge

Udforsk den uspolerede natur på idylliske vandrestier, opdag sjældne dyre- og plantearter, og bestig de blide, kuppelformede toppe i Nockberge.

Biosfærereservatet Nockberge

Panoramaveje

Rejsen er belønningen: Nyd den vidunderlige udsigt over de omkringliggende bjerge og dale i Kärnten på panoramavejene.

Oplev urbanitet

Historiske bycentre i Kärnten

Gmünd: Kunstnernes by

I de smalle gader i middelalderbyen ligger det ene værksted efter det andet. Kunstnere har fundet et hjem her og sætter pris på det kreative miljø. Men hvordan opstod dette? Ideen om at skabe en kunstnerby var Gmünds svar på en snigende fraflytning og tomme huse i 1991. Her, midt i de sydlige bjerge på Alpernes hovedkam, i skæringspunktet mellem nationalparken Hohe Tauern og biosfærereservatet Nockberge, flyttede mange mennesker ud - og kunsten flyttede ind.

Visionen fik en chance, kreative hjerner blev bragt sammen, gamle huse blev restaureret og fik nyt liv med gallerier, atelierer og udstillingsrum. Det, der startede i det små, blev hurtigt et godt eksempel på regional byudvikling, og det tiltrak flere og flere besøgende hvert år.

Andre historiske byer i Kärnten

Kärntens små byer indbyder til slentreture gennem maleriske gader, hvor charmerende caféer og små butikker venter på at blive udforsket.

Friesach: Kärntens ældste by

Friesach er den ældste by i Kärnten og en favorit blandt middelalderfans. Her bygger man et slot med redskaber og teknologi, som de var for århundreder siden.

Friesach

Wolfsberg: Den lille historiske by

Den historiske gamle bydel, de fredede bygninger og de smukke omgivelser gør denne lille by i Lavant-dalen til et sted med en særlig atmosfære.

Wolfsberg

Villach: Charmerende kurby

Besøg en by og gør noget for dit mentale velvære på samme tid - det er muligt i Villach! Takket være det termiske vand kan du slappe af her med helbredende effekter.

Villach

Spittal an der Drau: Byen med komediespil

(Kultur)livet foregår omkring Schloss Porcia. Dette er mødestedet under kultursommeren i Kärnten, f.eks. under komedieteaterstykkerne.

Spittal an der Drau

