De smukkeste seværdigheder i Kärnten

Besøgende i det smukke landskab i Kärnten vil glæde sig over den afslappede livsstil og de mange kulturelle udflugtsmål.

Kärnten, Østrigs sydligste forbundsland, lokker med en imponerende blanding af natur og kultur. Omgivet af majestætiske bjerge og fyldt med smukke søer udstråler regionen en lethed og livsglæde. Alpecharme og en middelhavslignende atmosfære mødes her, hvilket ikke kun afspejles i det milde klima, men også i livsstilen.

Forbundslandets hovedstad, Klagenfurt , med sin historiske bymidte og charmerende gamle bydel er det perfekte udgangspunkt for at gå på opdagelse. Byens livlige caféer og middelhavsflair indbyder til at blive hængende. Men det er frem for alt de mange badesøer, som f.eks Wörthersee eller Millstätter See, der gør Kärnten så speciel. Krystalklart vand, omgivet af grønne bakker, giver ideelle betingelser for vandsport eller afslapning ved søen.