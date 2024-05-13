De smukkeste seværdigheder i Oberösterreich
Den bedste udsigt over byen Linz kan opleves på Pöstlingberg. Museet Lentos viser moderne østrigsk kunst. Om aftenen kommunikerer den farvede glaskube med den farveskiftende LED-facade på Ars Electronica Center. Musikteater am Volksgarten fascinerer med sin moderne arkitektur og medieteknologi. Mural Harbor Mural Harbor Gallery viser urban kunst i et overdimensioneret format.
Unikke naturoplevelser
Der er nogle særligt smukke steder i Oberösterreich, hvor man kan nyde en pause i naturen: Udsigtsplatformen 5 fingers udsigtsplatform og "Schlögener Schlinge" med udsigt over Donau, eller Dachstein-grotterne. Med Schafbjergbanen fra St. Wolfgang op ad Schafberg kan du besøge det romantiske Schloss Slot nær Gmunden midt i Traunsee eller fordyb dig i den levende middelalder på Burg Clam.
Klostre i Oberösterreich
Augustinerkanonikernes kloster Sankt Florian nær Linz er et velkendt pilgrimssted med et imponerende bibliotek og en juvel i østrigsk barok. Klosteret Schlägl er centrum i Mühlviertel-regionen og berømt for sine orgelkoncerter. I klosteret Schlierbach fremstilles økologisk ost af munkene. I det moderne showmejeri kan besøgende kigge ostemagerne over skulderen og smage på Schlierbach-osten.
Hovedstaden Linz
Ars Electronica Center
Foretag et telefonopkald med en android, ae en robotsæl eller klon din yndlingsplante under kyndig vejledning: Det Ars Electronica Centre er et hands-on museum, der er dedikeret til håndgribelig formidling af videnskab og teknologiske sammenhænge. En idé med udstråling, som den farveskiftende 5.100 kvm store LED-facade på glaskuben ved Donau udtrykker.
Mødet mellem eksperter fra kunstens og videnskabens verden og deres publikum er også kendetegnende for Ars Electronica Festivalsom finder sted i Linz hvert år, og som gør digital mediekunst synlig i det offentlige rum.
Andre seværdigheder i byen Linz
Lentos Kunstmuseum
Museet viser samtidskunst i Østrig. Facaden på den markante bygning ved Donau, der er lavet af glas og eksponeret beton, har også et livligt design.
Statsteater og musikteater
Publikum er også velkomne i det moderne operahus i Volksgarten uden for forestillingerne og kan få et indblik i teatret på en tur bag kulisserne.
Mural Harbour
Galleriet viser hele spektret af urban kunst i et overdimensioneret format. Besøg er muligt som en del af en booket tur med guide.
Naturoplevelser i Oberösterreich
5fingers udsigtsplatform
På Dachstein Krippenstein-plateauet tårner udsigtsplatformen sig op over en 400 meter dyb afgrund. De fem forskellige gangbroer giver en spektakulær udsigt over søerne i Salzkammergut - et overvældende panorama. Platformen er oplyst indtil midnat og kan derfor ses på lang afstand.
En gangbro udelukkende lavet af glas og vil få din puls til at stige. Ikke noget for sarte sjæle!
Flere naturhøjdepunkter i Oberösterreich
Schlögener Schlinge
Schlögener Schlinge er en naturperle i Oberösterreich. Fra udsigtspunktet "Steiner Felsen" kan du opleve en unik udsigt over Donau.
Schafbjergbanen ved Wolfgangseee
Jernbanen - den stejleste tandhjulsbane i Østrig - har kørt for fuld damp fra St. Wolfgang til Schafberg siden 1893. Søerne i Salzkammergut glitrer fra oven.
Slotte, borge og klostre i Oberösterreich
Kejserlig villa i Bad Ischl: Sommerresidens for den kejserlige familie
"Åh, hvor jeg dog længes efter kære, kære Ischl", skrev den 15-årige kronprins Franz Joseph til sin mor i 1845. Et besøg i den kejserlige villa - ærkehertuginde Sophies bryllupsgave til det unge brudepar Franz Joseph I og Elisabeth - giver en idé om, hvorfor den neoklassiske bygning lå kejseren så meget mere på sinde end de storslåede residenser i Wien.
Værelserne udstråler stadig ånden fra en svunden tid - det virker næsten, som om kejser Franz Joseph I for et øjeblik siden forlod sit arbejdsværelse for at hellige sig sin yndlingsbeskæftigelse, jagt.
Selv i dag fejres "Kejserfesten" hvert år i Bad Ischl den 18. august for at markere Franz Joseph I's fødselsdag med ceremoni og stor glæde.
Flere slotte, borge og klostre i Oberösterreich
Schloss Ort på Traunsee
På grund af sin maleriske beliggenhed - midt på en lille grøn ø i Traunsee, hvortil der er adgang via en træbro - er søslottet et populært udflugtsmål.
Burg Clam i Mühlviertel
Dette middelalderslot er stadig meget levende: Besøgende vandrer gennem en beboet, fuldt møbleret fæstning. Om sommeren er der rock i koncertområdet.
Stift St. Florian af Linz
Det barokke augustinerkanonikerkloster imponerer med sit bibliotek, marmorsalen, "Bruckner-orglet" i basilikaen og komponisten Anton Bruckners krypt.
Stift Schlierbach
Det barokkloster Schlierbach er berømt for sine glasmalerier og ostespecialiteter. Guidede ture giver dig mulighed for at fordybe dig i klostrets åndelige verden.