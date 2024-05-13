De smukkeste seværdigheder i Oberösterreich

Oberösterreich er forbundslandet for folk, der søger en kombination af futuristiske teknologier og særlige naturoplevelser.

Den bedste udsigt over byen Linz kan opleves på Pöstlingberg . Museet Lentos viser moderne østrigsk kunst. Om aftenen kommunikerer den farvede glaskube med den farveskiftende LED-facade på Ars Electronica Center . Musikteater am Volksgarten fascinerer med sin moderne arkitektur og medieteknologi. Mural Harbor Mural Harbor Gallery viser urban kunst i et overdimensioneret format.

Unikke naturoplevelser

Der er nogle særligt smukke steder i Oberösterreich, hvor man kan nyde en pause i naturen: Udsigtsplatformen 5 fingers udsigtsplatform og " Schlögener Schlinge " med udsigt over Donau, eller Dachstein-grotterne . Med Schafbjergbanen fra St. Wolfgang op ad Schafberg kan du besøge det romantiske Schloss Slot nær Gmunden midt i Traunsee eller fordyb dig i den levende middelalder på Burg Clam .

Klostre i Oberösterreich