Skiløb tidligt om morgenen i Østrig

Hvad er smukkere end at se solen stå op og bade pisterne i det gyldne lys? Afsted på pisten tidligt om morgenen!

Mens andre stadig sover, er de a-menneskerne blandt ski- og snowboardfans allerede i gang med at svinge om kap med vinterens morgensol. De er de første til at lave spor i sneen og opleve den unikke følelse af fred og frihed. Til skiløb tidligt om morgenen åbner nogle skisportssteder i Østrig deres lifte før normal åbningstid. En uforglemmelig oplevelse, som helt sikkert er værd at forlade sin hyggelige hotelseng tidligt for.

SalzburgerLand

Skiløb tidligt om morgenen i Gastein

Tidligt om morgenen på pisterne i Gastein: Glid hen over nypræpareret sne, nyd den klare bjergluft, og nyd den unikke stilhed i den vågnende dag. Perfekt til morgenmennesker, der elsker magien ved det første spor.

Vigtige fakta

  • Periode: i januar og februar, på udvalgte datoer

  • Start: fra kl. 7.30

  • Inkluderet: en gourmetmorgenmad i skihytten

  • Reservation: tilmelding kræves

  • Omkostninger: ikke inkluderet i liftkortet

Gastein
SalzburgerLand

Skiløb tidligt om morgenen i Skicircus Saalbach

Forårsskiløb på tomme pister? Det kan du også i Saalbach! Spektakulære solopgange, perfekt sne – sikken fornøjelse.

Vigtige fakta

  • Periode: hele sæsonen

  • Start: i Saalbach, Hinterglemm og Leogang starter enkelte lifte allerede kl. 8.00 hver dag, i Fieberbrunn starter Streubödenbahn allerede kl. 8.15 hver dag

  • Omkostninger: inkluderet i liftkortet

3 ruter ved solopgang
SalzburgerLand

Skiløb tidligt om morgenen i Grossarltal

Skikeriki i Großarltal: Det er tidlig morgenskiløb ved solopgang på nypræparerede pister og tomme skråninger.

Vigtige fakta

  • Periode: hele sæsonen, altid om onsdagen

  • Start: fra kl. 7:15

  • Forudsætning: sikker kørsel på røde pister

  • Med: en skiguide

  • Inkluderet: en solid morgenmad

  • Reservation: tilmelding påkrævet

  • Omkostninger: ikke inkluderet i liftkortet

Grossarltal
SalzburgerLand

Skiløb tidligt om morgenen i Obertauern

I Obertauern er der to muligheder for at indånde den friske højdeluft og observere bjergene vågne.

Vigtige fakta

Guten Morgen Obertauern

  • Periode: hele sæsonen, hver onsdag

  • Start: Gamsleitenbahn I, Achenrainbahn og Zehnerkarbahn er åbne allerede fra kl. 8.30.

  • Pris: inkluderet i liftkortet

First.Track

  • Periode: på udvalgte datoer

  • Start: fra kl. 7.30

  • Med: Lokale som skiguider

  • Inkluderet: En alpe-brunch og en goodie-bag

  • Reservation: Tilmelding nødvendig

  • Pris: Kombibillet med liftkort mulig

Grossarltal
Tyrol

Skiløb tidligt om morgenen i Serfaus-Fiss-Ladis

De tidlige morgentimer i Serfaus og Fiss er uforlignelige: Slut dig til en lille gruppe og vær blandt de første på de uberørte pister på højplatauet. Det er værd at stå tidligt op for at opleve disse uforglemmelige øjeblikke.

Vigtige fakta

  • Periode: fra midten af december til april, på udvalgte datoer

  • Start: fra kl. 7.30

  • Forudsætning: sikker kørsel på røde pister

  • Med: en skiguide

  • Inkluderet: en solid bjergmorgenmad

  • Reservation: tilmelding kræves

  • Omkostninger: ikke inkluderet i liftkortet

Serfaus-Fiss-Ladis
Tyrol

Skiløb tidligt om morgenen i Zillertal Arena

For alle Early Birds i Zillertal Arena, det største skisportsområde i Zillertal. Hvilken fantastisk følelse at være den første til at sætte spor i sneen.

Vigtige fakta

  • Periode: i marts, hver torsdag og søndag

  • Start: udvalgte svævebaner i Zell, Gerlos og Königsleiten starter allerede kl. 6:55

  • Omkostninger: inkluderet i liftkortet

Zillertal Arena
Tyrol

Skiløb tidligt i SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental

Early Bird-skiløb i Brixen og Westendorf: Tidlig skiløb på udvalgte pister.

Vigtige fakta

  • Periode: Februar til april, hver fredag og lørdag.

  • Start: Fra kl. 7.30 på SkiWelt-banen, Choralmbahn, Alpenrosenbahn I + II, Sonnenlift og Talkaserlift.

  • Pris: Inkluderet i liftkortet.

SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental
Tyrol

Skiløb tidligt om morgenen i Gurgl i Ötztal

Væk skisportsstedet Gurgl til live og nyd det næsten helt for dig selv i de første timer af dagen.

Vigtige fakta

  • Periode: fra februar på pisterne Festkogl og Hohe Mut

  • Start: fra kl. 7.30

  • Forudsætning: sikker kørsel på røde pister

  • Med: en skiguide

  • Inkluderet: en solid morgenmad

  • Reservation: tilmelding påkrævet

  • Omkostninger: ikke inkluderet i liftkortet

Gurgl i Ötztal
Vorarlberg

Skiløb tidligt om morgenen i regionen Silvretta-Montafon

Tidlig morgensport på bjerget er den bedste start på dagen – især kombineret med uforlignelige indtryk og solopgang på bjerget. I Gaschurn kan du glide ned ad de nypræparerede pister.

Vigtige fakta

  • Periode: hver fredag fra slutningen af december til slutningen af marts

  • Start: fra kl. 7:20

  • Forudsætning: sikker kørsel på røde pister

  • Med: en skiguide

  • Inkluderet: en bjergmorgenmad i Nova Stoba

  • Reservation: tilmelding kræves

  • Omkostninger: ikke inkluderet i liftkortet

Silvretta-Montafon

FAQ

Skisport om morgenen, inden de almindelige skilifte åbner.

Det kan du forvente: Friskpræparerede pister, klar højdeluft og stilhed, der kun brydes af det første sving i sneen: Hvis du starter tidligt, oplever du vinteren i sin reneste form.

Afhængigt af regionen kører de første gondoler normalt mellem kl. 7.00 og 8.00 om morgenen. Hvis du står tidligt op, bliver du belønnet med en unik start på skidagen – ofte inklusive solopgang på bjerget.

