Skiløb tidligt om morgenen i Østrig
Mens andre stadig sover, er de a-menneskerne blandt ski- og snowboardfans allerede i gang med at svinge om kap med vinterens morgensol. De er de første til at lave spor i sneen og opleve den unikke følelse af fred og frihed. Til skiløb tidligt om morgenen åbner nogle skisportssteder i Østrig deres lifte før normal åbningstid. En uforglemmelig oplevelse, som helt sikkert er værd at forlade sin hyggelige hotelseng tidligt for.
Skiløb tidligt om morgenen i Gastein
Tidligt om morgenen på pisterne i Gastein: Glid hen over nypræpareret sne, nyd den klare bjergluft, og nyd den unikke stilhed i den vågnende dag. Perfekt til morgenmennesker, der elsker magien ved det første spor.
Vigtige fakta
Periode: i januar og februar, på udvalgte datoer
Start: fra kl. 7.30
Inkluderet: en gourmetmorgenmad i skihytten
Reservation: tilmelding kræves
Omkostninger: ikke inkluderet i liftkortet
Skiløb tidligt om morgenen i Skicircus Saalbach
Forårsskiløb på tomme pister? Det kan du også i Saalbach! Spektakulære solopgange, perfekt sne – sikken fornøjelse.
Vigtige fakta
Periode: hele sæsonen
Start: i Saalbach, Hinterglemm og Leogang starter enkelte lifte allerede kl. 8.00 hver dag, i Fieberbrunn starter Streubödenbahn allerede kl. 8.15 hver dag
Omkostninger: inkluderet i liftkortet
Skiløb tidligt om morgenen i Grossarltal
Skikeriki i Großarltal: Det er tidlig morgenskiløb ved solopgang på nypræparerede pister og tomme skråninger.
Vigtige fakta
Periode: hele sæsonen, altid om onsdagen
Start: fra kl. 7:15
Forudsætning: sikker kørsel på røde pister
Med: en skiguide
Inkluderet: en solid morgenmad
Reservation: tilmelding påkrævet
Omkostninger: ikke inkluderet i liftkortet
Skiløb tidligt om morgenen i Obertauern
I Obertauern er der to muligheder for at indånde den friske højdeluft og observere bjergene vågne.
Vigtige fakta
Guten Morgen Obertauern
Periode: hele sæsonen, hver onsdag
Start: Gamsleitenbahn I, Achenrainbahn og Zehnerkarbahn er åbne allerede fra kl. 8.30.
Pris: inkluderet i liftkortet
First.Track
Periode: på udvalgte datoer
Start: fra kl. 7.30
Med: Lokale som skiguider
Inkluderet: En alpe-brunch og en goodie-bag
Reservation: Tilmelding nødvendig
Pris: Kombibillet med liftkort mulig
Skiløb tidligt om morgenen i Serfaus-Fiss-Ladis
De tidlige morgentimer i Serfaus og Fiss er uforlignelige: Slut dig til en lille gruppe og vær blandt de første på de uberørte pister på højplatauet. Det er værd at stå tidligt op for at opleve disse uforglemmelige øjeblikke.
Vigtige fakta
Periode: fra midten af december til april, på udvalgte datoer
Start: fra kl. 7.30
Forudsætning: sikker kørsel på røde pister
Med: en skiguide
Inkluderet: en solid bjergmorgenmad
Reservation: tilmelding kræves
Omkostninger: ikke inkluderet i liftkortet
Skiløb tidligt om morgenen i Zillertal Arena
For alle Early Birds i Zillertal Arena, det største skisportsområde i Zillertal. Hvilken fantastisk følelse at være den første til at sætte spor i sneen.
Vigtige fakta
Periode: i marts, hver torsdag og søndag
Start: udvalgte svævebaner i Zell, Gerlos og Königsleiten starter allerede kl. 6:55
Omkostninger: inkluderet i liftkortet
Skiløb tidligt i SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental
Early Bird-skiløb i Brixen og Westendorf: Tidlig skiløb på udvalgte pister.
Vigtige fakta
Periode: Februar til april, hver fredag og lørdag.
Start: Fra kl. 7.30 på SkiWelt-banen, Choralmbahn, Alpenrosenbahn I + II, Sonnenlift og Talkaserlift.
Pris: Inkluderet i liftkortet.
Skiløb tidligt om morgenen i Gurgl i Ötztal
Væk skisportsstedet Gurgl til live og nyd det næsten helt for dig selv i de første timer af dagen.
Vigtige fakta
Periode: fra februar på pisterne Festkogl og Hohe Mut
Start: fra kl. 7.30
Forudsætning: sikker kørsel på røde pister
Med: en skiguide
Inkluderet: en solid morgenmad
Reservation: tilmelding påkrævet
Omkostninger: ikke inkluderet i liftkortet
Skiløb tidligt om morgenen i regionen Silvretta-Montafon
Tidlig morgensport på bjerget er den bedste start på dagen – især kombineret med uforlignelige indtryk og solopgang på bjerget. I Gaschurn kan du glide ned ad de nypræparerede pister.
Vigtige fakta
Periode: hver fredag fra slutningen af december til slutningen af marts
Start: fra kl. 7:20
Forudsætning: sikker kørsel på røde pister
Med: en skiguide
Inkluderet: en bjergmorgenmad i Nova Stoba
Reservation: tilmelding kræves
Omkostninger: ikke inkluderet i liftkortet