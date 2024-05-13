Hvad er smukkere end at se solen stå op og bade pisterne i det gyldne lys? Afsted på pisten tidligt om morgenen!

Mens andre stadig sover, er de a-menneskerne blandt ski- og snowboardfans allerede i gang med at svinge om kap med vinterens morgensol. De er de første til at lave spor i sneen og opleve den unikke følelse af fred og frihed. Til skiløb tidligt om morgenen åbner nogle skisportssteder i Østrig deres lifte før normal åbningstid. En uforglemmelig oplevelse, som helt sikkert er værd at forlade sin hyggelige hotelseng tidligt for.