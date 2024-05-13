Ski og wellness: fra pisten til de termiske kurbade
Snedækket natur møder hyggelig sauna-varme
At stå på ski ned ad pisterne om dagen, trave gennem frisk puddersne og nyde den kolde, klare bjergluft - det er bare begyndelsen. For efter en dag fuld af glitrende øjeblikke i sneen, kan man glæde sig til afslapning i et af de mange kurbade.
Mange østrigske skisportssteder tilbyder, ud over fremragende pister, også førsteklasses wellness-faciliteter. Efter de fysiske anstrengelser på pisten er det godt for krop og sjæl at flyde i varmt vand og slappe af i musklerne. Her kan alle trække på det fulde potentiale: med en beroligende massage eller et opkog i den finske sauna. Kombinationen af kulde og varme er det, der gør en vinterferie i Østrig til noget særligt.
Aqua Dome i Tyrol
En smuk vinterdag med solskin, puddersne og skisport. Kan det blive meget bedre? Kroppen er udmattet, sindet forfrisket, men det kan blive endnu bedre. Ud af skitøjet og ind i wellness-verdenen! - Hvis du elsker sådanne scenarier, er Aqua Dome lige stedet for dig.
I behageligt varmt vand i store udendørs flydeskåle kan man se ud over de snedækkede bjerge, hvor man lige er kørt ned ad pisterne. Du kan vælge mellem svovl-, saltvands- og massageskålene. Ind imellem buer den termiske kuppel, kompleksets krystalformede midtpunkt, sig over et af bassinerne. Saunaer, afslappende behandlinger i spa-området, en hyggelig lounge-oase og et fitness-studie afrunder tilbuddet i det tyrolske wellness-tempel. Og i børneverdenen "Alpen Arche Noah" vil attraktioner som dækrutsjebanen og tragtrutsjebanen helt sikkert begejstre børnene.
Felsentherme Bad Gastein i SalzburgerLand
3.000 år har det dyrebare termalvand i Felsentherme Bad Gastein bevæget sig gennem Hohe Tauerns dybe klippelag - nu bobler det op til overfladen. Her gør det underværker for kroppen efter en lang dag på pisterne. Den termiske spa i kurbyen Bad Gastein ligger i et imponerende bjerglandskab. Kurbyen Bad Gastein har både indendørs og udendørs pools, som alle er fyldt med beroligende termalvand. Et rummeligt saunaområde indbyder til sved og afslapning. For familier er der særlige områder, som også er velegnede til børn, så selv de små vintersportsentusiaster får noget for pengene her.
GrimmingTherme i Bad Mitterndorf i Steiermark
GrimmingTherme i Bad Mitterndorf er det perfekte sted at slappe af efter en dag i Tauplitzalm skiområde. Vandet, som er beriget med værdifulde mineraler, kommer fra naturlige termiske kilder, der har deres oprindelse dybt under jordens overflade. Den termiske spa har tre indendørs og fire udendørs pools samt afslapningsområder på fem niveauer. I det store saunaområde løsnes spændinger næsten automatisk. Det er også muligt at bestille en hot stone-massage eller en kosmetisk behandling. For at sikre, at afslapning og sjov ikke kommer i vejen for hinanden, er børneområdet adskilt: Øjnene bliver store ved synet af den gigantiske rutsjebane.
Römerbad Bad Kleinkirchheim i Kärnten
I Kärnten, lige ved siden af de 103 kilometer pister i Bad Kleinkirchheim ligger Römerbad. Hvis du har stået på ski eller snowboard hele dagen, har du virkelig fortjent at slappe af i Römerbad. Kurbadet er inddelt i 3 niveauer med hver sit fokus - fra aktiv- og afslapningsområder til wellness og spa. Spaområdet har 13 saunaer. Muskler og led kan afspændes i massagecentret eller i de indendørs og udendørs bassiner med termalvand. For at hele familien kan nyde opholdet, kan de yngste gæster boltre sig i børnepoolen med gulvspabad og vandstråler.
Har du nogensinde oplevet et chokolade- eller honningbad? Saunaen tilbyder flere særlige opgydelser om dagen.
TAUERN SPA Zell am See - Kaprun i SalzburgerLand
Varm op og lad batterierne op i TAUERN SPA i Zell am See-Kaprun efter en dag på pisterne i Kitzsteinhorn. 12 pools hjælper med at revitalisere krop og sjæl. Her er der fokus på holistisk afslapning. Den udendørs panoramapool med udsigt til de omkringliggende bjergtoppe er imponerende - et majestætisk syn, især om vinteren. Familier føler sig også hjemme her, da der er separate børneområder med rutsjebaner og legefaciliteter til de yngste gæster. Hvis du vil have sved på panden, er saunaområdet det helt rigtige sted. Det er nemt at slappe af i salt-, vitamin- og skønhedsgus, og saunagus ledsaget af musik.
Kathrein Thermal Spa i Kärnten
Tæt på skisportsstedet Bad Kleinkirchheim i Kärnten ligger St. Kathrein-kurbadet, som er særligt familievenligt. Eventyrbassinet med boblebad og strøm er alt andet end kedeligt. Særligt imponerende: den 86 meter lange Nockberg-rutsjebane, som man kan rutsje ned ad året rundt. Det opvarmede tårn sørger for, at alle holder varmen, selv når det er koldt.
Foretrækker man at slappe af i saunaen, kan man vælge mellem en udendørs sauna, grotten, dampsaunaen, den finske sauna og urtesaunaen. Særligt beroligende er det romerske tepidarium, hvor kroppen kan slappe af på opvarmede stenstole ved en rumtemperatur på 40 °C. Og fordi dagen handler om afslapning, er det måske tid til en lur i den hyggelige pejsestue eller en skønhedsbehandling bagefter.
Erlebnis-Therme Amadé i SalzburgerLand
Erlebnis-Therme Amadé i SalzburgerLand ligger kun få minutter fra skiområdet Ski amadé - og byder på lige dele action og afslapning. Man slapper hurtigt af i saltvandspoolen med et saltindhold som i Det Døde Hav. Det rummelige saunaområde omfatter forskellige temasaunaer, dampbade og en udendørs saltvandspool til dyb afslapning. Hvis du vil forkæle dig selv med noget andet, kan du bestille en ayurvedisk massage. Og hvis maven knurrer bagefter, er termalspaens restaurant med regionale og internationale retter det rette sted at være.
Børnene vil elske de forskellige rutsjebaner, herunder looping-rutsjebanen med raketaffyring for de mere vovede. De lavvandede bassiner med vandlege og babyrutsjebaner er ideelle for de mindste.
Erlebnis-Therme Zillertal i Tyrol
Hvis du vil tage en fridag fra pisterne i Hochfügen-Hochzillertal skiområdet, finder du alt hvad du har brug for i Erlebnis-Therme Zillertal: seks pools, herunder en sportspool, en opvarmet udendørs saltvandspool, en eventyrpool og en børnepool.
Den termiske spa er ideel til familier med børn. Yngre gæster kan slå sig løs i børneområdet med vandlege og babybassin. Bølgerutschebanen giver endnu mere sjov, mens den 133 meter lange dækrutschebane er temmelig cool.
Voksne finder den perfekte mulighed for at slappe af i det rummelige wellnessområde med flere saunaer og dampbade. Efter en dag på pisten er dette det perfekte sted at slappe af og regenerere krop og sjæl.
De bedste tips til saunaen
Det er alment kendt, at man ikke går direkte i sauna efter et stort måltid. Men selv efter sport er det godt for kroppen at vente med at gå i sauna, til pulsen er normaliseret.
I øvrigt er den bedste stilling under et saunagus at ligge på ryggen, da hele kroppen så er i samme temperaturzone. 2 minutter før man forlader saunaen, er det en god idé at rejse sig og sætte sig på en af de nederste bænke. Det forbereder kredsløbet på at rejse sig og på den lavere temperatur uden for saunaen. Et ophold i saunakabinen bør begrænses til 20 minutter.