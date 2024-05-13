Skiløb i puddersne om dagen, afslapning af krop og sjæl i varmt termalvand om aftenen. Blandingen af skiløb og wellness har en lang tradition i Østrig.

Snedækket natur møder hyggelig sauna-varme

At stå på ski ned ad pisterne om dagen, trave gennem frisk puddersne og nyde den kolde, klare bjergluft - det er bare begyndelsen. For efter en dag fuld af glitrende øjeblikke i sneen, kan man glæde sig til afslapning i et af de mange kurbade.

Mange østrigske skisportssteder tilbyder, ud over fremragende pister, også førsteklasses wellness-faciliteter. Efter de fysiske anstrengelser på pisten er det godt for krop og sjæl at flyde i varmt vand og slappe af i musklerne. Her kan alle trække på det fulde potentiale: med en beroligende massage eller et opkog i den finske sauna. Kombinationen af kulde og varme er det, der gør en vinterferie i Østrig til noget særligt.