Små skisportssteder i Østrig
Hvor vinterens magi har hjemme
Vinter i Østrig betyder, at man fordyber sig i landskabets skønhed og oplever den alpine livsstil sammen. Det gælder især, når man står på ski ned ad pisten, er på vintervandring gennem en snedækket skov eller står på langrend langs frosne floder.
Nærheden og opmærksomheden over for naturen kan opleves særligt intenst på alpine steder. Disse refugier af ro er som regel højtbeliggende landsbyer i Alperne. Før i tiden var de ofte utilgængelige i ugevis om vinteren, men i dag er der gode forbindelser til dem. Din indkvartering hos venlige værter tilbyder moderne komfort med wellness-faciliteter og et fremragende køkken. Heldigvis er deres umiskendelige karakter blevet bevaret.
Kombinationen af snedækkede bjergpanoramaer og historiske gamle byer gør det nemt at koble af fra hverdagen og nyde vinterferien i fulde drag.
Filzmoos
Landsbyen beliggende i 1.000 meter over havets overflade har med sine oprindelige bondehuse charmen fra en bjerglandsby. Hvis du vil nyde en aktiv dag, finder du et lille, fint skiområde med 20 kilometer pister og otte lifter. De to skibjerge - Rossbrand (1.600 meter) og Grossberg (1.380 meter) - samt pisterne i Neuberg-distriktet byder på let terræn for børn og begyndere samt røde og sorte pister for alle ambitiøse skiløbere og professionelle.
Den snesikre region er også ideel til langrend og vintervandringer. Det imponerende landskab omkring Filzmoos i SalzburgerLand udforskes bedst på en hestetrukken slædetur.
De årlige luftballonuger i januar er en international attraktion. De lysende balloner svæver over Filzmoos om aftenen med musikalsk akkompagnement og fyrværkeri til sidst. Sikke en oplevelse!
Tip: Filzmoos har 17 såkaldte "kraftsteder", hvor du kan tanke energi.
Maria Alm
Maria Alm, idyllisk beliggende 802 meter over havet i SalzburgerLand, er omgivet af en imponerende alpeverden. Bygninger fra tidligere århundreder og pilgrimskirkens tårn præger bjerglandsbyen. Indlejret i Hochkönigs imponerende panorama åbner der sig en fascinerende kulisse for feriegæster, der søger afslapning og sportslige aktiviteter væk fra stress og jag. Skiområdet Hoch König består af 120 kilometer pister og 34 lifter, som tilbyder skiløbere og snowboardere et varieret terræn. Fra brede familiepister til udfordrende pister for avancerede skiløbere - der er noget for enhver smag. Området er en del af Ski amadé, Østrigs største skiforening, som giver adgang til i alt 760 kilometer pister.
Og uden for pisterne? Langrendsløbere finder 30 kilometer præparerede løjper i Maria Alm. Sneskovandringer og vintervandrestier giver mulighed for at opleve roen i naturen. En tur i hesteslæde gennem det snedækkede landskab er særligt imponerende - et tip til romantikere.
Tip: Maria Alm har en 6 kilometer lang natkælkebane.
Prägraten am Großvenediger
En autentisk oplevelse med gamle bondehuse venter på vinterferiegæster i Prägraten am Großvenediger. Hvis du er kommet for at sætte tempoet ned, er dette stedet for dig.
Det lille skiområde i Prägraten består af 15 kilometer pister og to lifte. Mange har stået på ski her for første gang. De overskuelige pister giver mulighed for afslappet skiløb i en familiær atmosfære.
Landsbyen ligger i Hohe Tauern 1.312 meter over havets overflade og har meget mere at byde på end bare skiløb. Langrendsløbere kan udforske det smukke landskab på omkring 20 kilometer præparerede løjper. Sneskovandringer, kælkebakker og vintervandreruter fører gennem uspoleret natur - altid med udsigt til de omkringliggende bjerge. Skøjteløb og curling på naturlig is giver afvekslende vinterdage i Østtyrol. En ekstraordinær aktivitet er en guidet skitur på Großvenediger. Østrigs fjerde højeste bjerg byder på en uforglemmelig oplevelse for alle, der er på jagt efter eventyr.
Tip: Rustikke bjerghytter, 60 3.000 meter høje tinder rundt omkring og ni smukke dale at udforske.
Heiligenblut
Her vil feriegæster føle det, som om tiden har stået stille. Heiligenblut ligger næsten 1.300 meter over havets overflade i et malerisk bjerglandskab med en unik naturkulisse midt i Hohe Tauern Nationalpark. Landsbyen overvåges af den mægtige top, Großglockner, Østrigs højeste bjerg.
De, der kommer til Heiligenblut for at stå på ski, finder skiområdet Großglockner/Heiligenblut med 55 kilometer pister og 12 lifter. Pisterne spænder fra blide pister for begyndere og familier til udfordrende pister for avancerede skiløbere. De, der kan lide at køre off-piste, finder en 1.500 hektar stor freeridearena med seks freerideområder.
Vinterens bjergbestigningsdrømme bliver til virkelighed i området omkring Großglockner. Alle kan komme tæt på naturen på en skitour. Hvis du vil tage den med ro, kan du udforske det snedækkede landskab på en vintervandring, suse ned ad en oplyst kælkebakke om aftenen eller opleve romantikken i en hestetrukken slædetur.
Tip: Kulissen med Großglockner har givet landsbyen ry for at være en af de smukkeste bjerglandsbyer i Alperne.
Gargellen
Den lille landsby ligger "i det fjerneste hjørne" af Montafon 1.423 meter over havets overflade. Det er fascinerende, hvordan den stille vinterfred og skiturismen sameksisterer harmonisk her. Skiløbere finder 39 kilometer pister og otte lifte. Selv om landsbyen ligger midt i højfjeldet mellem Rätikon- og Silvretta-massiverne, er landskabet præget af blide træk.
Det er netop Gargellens styrke: Vorarlbergs højtbeliggende klimatiske kursted ligger langt væk fra gennemkørende trafik og turistmylder. På den måde er stedets originalitet og traditioner blevet bevaret. Det ses bedst på de hyggelige bondegårde, som er op til 300 år gamle.
Tip: Gargellen er den højest beliggende bjerglandsby i Montafon.
Rauris
Rauris ligger 950 meter over havets overflade i den sydlige del af SalzburgerLand og tilbyder en vinterkulisse, der er uden sammenligning. Omgivet af snedækkede bjergtoppe og tætte skove er dalen det ideelle sted for en afslappende vinterferie - og et insidertip.
Skiområdet Rauriser Hochalmbahnen består af 32 kilometer pister og ti lifter. Små, overskuelige, brede og solrige pister - familier kan nyde afslappede skidage her takket være øvelsespisterne for børn og begyndere. Erfarne boardere kan også nyde deres kilometerlange pister her. De østvendte pister bevarer puddersneen indtil foråret og sikrer en lang skisæson.
De, der vil udforske den snedækkede natur og den friske bjergluft, finder en vintervandrerute med en højdeforskel på 580 meter. Langrendsløbere kan glæde sig over 30 kilometer præparerede langrendsløjper. En sneskovandring med guide fører dig ind i "vinterjunglen" i Hohe Tauern-nationalparkens dyb.
Tip: I århundreder blev Rauris-dalen anset for at være centrum for guldminedrift i Østrig.
Alpbach
Alpbachtal ligger mellem Kitzbühel- og Brandenberg-Alperne og fortryller med sit drømmende vinterlandskab. Vintersportsentusiaster finder et skiområde med 113 kilometer pister og 45 lifter i Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau. I børneskiskolen lærer alle deres første små skridt på ski. Hvis det ikke er hurtigt nok for dig, hvorfor så ikke tage en tur på den hurtige vinterkælkebakke?
Det vilde vand i Brandenberger Ache har skåret sig vej gennem dalen i tusindvis af år. I dag danner det sammen med den vildt romantiske Tiefenbachklamm en billedbogskulisse. Vintervandringer, langrend og snesko er gode måder at slappe af på for krop og sjæl. Og den dejlige dal giver så meget plads til at lægge hverdagen bag sig.
Tip: Det er muligt at stå på skøjter på Reintalersee i Kramsach, hvis temperaturen og istykkelsen er rigtig.
Weissensee
Det er udgangspunktet for mange vintersportsaktiviteter: Takket være sin beliggenhed fryser Weissensee i Gailtal i Kärnten til hvert år. Et insidertip gemmer sig kun få minutter fra søen: Et lille skiområde med en skiskole og en stolelift. Fra den brede pist har du altid udsigt til Weissensee - en sjælden kulisse. Ud over søen og skiområdet er der 40 kilometer langrendsløjper på kryds og tværs i den solrige Weissensee-dal. Lad batterierne op til den næste nedkørsel i de hyggelige skihytter.
Hvis du stadig ikke er træt efter en dag på pisten, så tag dine skøjter på. Når isen officielt er åben, er der mange skøjteløbere, som øver sig i piruetter eller curling.
For mange år siden valgte de små landsbyer ved Weissensee at satse på bæredygtighed - Naturpark Weissensee er flere gange blevet anerkendt som en modelregion for dette. Mange destinationer er let tilgængelige med bus, så du kan lade bilen blive hjemme. Som slow food-region lægges der desuden særlig vægt på regionale produkter og restauranter, der tilbyder lækre lokale specialiteter.
Tip: Med sine 6,5 km² er den frosne isoverflade på Weissensee den største præparerede naturlige isoverflade i Europa.
Hinterstoder
Hinterstoder ligger i en idyllisk dal 600 meter over havets overflade og er et velkendt Ski World Cup-sted, som har bevaret sin oprindelige landsbykarakter. De, der fristes til at stå på ski her, finder 40 kilometer pister, der når op i 2.000 meters højde. Skisportsstedet i Oberösterreich anses derfor for at have snegaranti. De imponerende bjergkæmper i Totes Gebirge danner en betagende kulisse - de er altid i syne på de omfattende panoramapister. Takket være skiskolen med opsyn med de mindste, øvelseslifte og transportbånd er skiområdet særligt populært blandt familier. De, der ønsker en udfordring, kan begive sig ud på World Cup-pisten med en maksimal hældning på 60 procent eller Inferno-pisten med en hældning på op til 70 procent.
De, der søger fred og ro, finder også alt, hvad de har brug for til en afslappende vinterferie i Hinterstoder og det omkringliggende område. At opdage den snedækkede natur på en vintervandring eller sneskovandring er særligt afslappende her. Med 100 kilometer ryddede vinterstier kan Pyhrn-Priel-regionen i udkanten af Kalkalpen Nationalpark opdages på ny hver dag.
Tip: Hinterstoder er en af Alpine Pearls og dermed et af 25 særligt bæredygtige steder i Alperne. Alpine Pearls har de højeste standarder, når det gælder miljøvenlig ferie, og benytter sig i stigende grad af vandretaxaer, dalbusser og bjergbaner.