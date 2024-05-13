I disse 9 små og charmerende skisportssteder mødes snedækkede bjergpanoramaer med historiske gamle og hyggelige bykerner.

Hvor vinterens magi har hjemme

Vinter i Østrig betyder, at man fordyber sig i landskabets skønhed og oplever den alpine livsstil sammen. Det gælder især, når man står på ski ned ad pisten, er på vintervandring gennem en snedækket skov eller står på langrend langs frosne floder.

Nærheden og opmærksomheden over for naturen kan opleves særligt intenst på alpine steder. Disse refugier af ro er som regel højtbeliggende landsbyer i Alperne. Før i tiden var de ofte utilgængelige i ugevis om vinteren, men i dag er der gode forbindelser til dem. Din indkvartering hos venlige værter tilbyder moderne komfort med wellness-faciliteter og et fremragende køkken. Heldigvis er deres umiskendelige karakter blevet bevaret.

Kombinationen af snedækkede bjergpanoramaer og historiske gamle byer gør det nemt at koble af fra hverdagen og nyde vinterferien i fulde drag.