Steiermark I Dachsteins højder

Dachstein-bjerget ligger i hjertet af Østrig på grænsen mellem Oberösterreich og Steiermark. Det er 2.995 meter højt. Og alligevel er det ikke så svært at nå toppen, som du måske tror:

Tag en bjergbane op til 2.700 meter fra byen Ramsau am Dachstein. På toppen venter fire spektakulære udsigtspunkter:

SkyWalk på Dachstein

Med en højde på 2.700 meter er Dachstein SkyWalk en betagende 360-graders udsigt. I horisonten kan du se fantastiske bjergkæder som Großglockner, Østrigs højeste bjerg på 3.789 meter, Hochkönig og Großvenediger.

5fingers på Dachstein

De 5 forskellige metalplatforme ligner en hånd (deraf navnet) og er bygget over en afgrund på 400 meter. 5fingers har en fantastisk udsigt over regionens søer og dale. En af "fingrene" er lavet af glas - ikke for sarte sjæle!

Hængebro

Østrigs højeste hængebro er 100 meter lang, vejer 63 tons og er bygget af 30.000 dele. Også her er der et 400 meters fald lige under broen.

Trappen ud i intetheden

Til tider vil der være lidt af en kø for at klatre ned ad trappen ud i intethedens 14 trin. Derfra kommer du til en glasplatform, som giver dig en klar udsigt over omgivelserne: Ren natur.