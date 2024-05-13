De smukkeste udsigtsplatforme
I Østrigs sommer bliver naturen den ultimative scene - højt oppe, hvor udsigtsplatforme byder på uforglemmelige udsigter. Herfra kan du se ud over tinder, dybe dale og de frodige grønne alpine enge. Den friske bjergluft fylder dine lunger, og følelsen af frihed er næsten til at tage og føle på. Hvert panorama fortæller sin egen historie: Stejle klippevægge, bløde skråninger og fredfyldte søer skinner i sollyset og inviterer dig til at holde pause og nyde synet.
Frihed i øjenhøjde
Disse platforme er ideelle steder at flygte fra hverdagen og fokusere på det, der virkelig betyder noget. Her sænkes tempoet, tankerne bliver klarere, og det slående landskab afslører, hvad der er vigtigt. Uanset om man vandrer, klatrer eller bare står og beundrer, bringer Østrigs udsigtsplatforme en lethed og ubesværethed ind i livet. Disse øjeblikke i bjergene er uforglemmelige og gør din ferie til en helt unik oplevelse.
Observationstårn på Pyramidenkogel
Arkitekturen er betagende - og udsigten endnu mere. Med sine 100 meter er Pyramidenkogel i Kärnten verdens højeste udsigtstårn af træ. Dets design imponerer med flydende former og naturlige materialer, der smelter sømløst ind i landskabet. Dette er stedet for dem, der ønsker en panoramaudsigt over Kärntens søer og bjerge.
Og de eventyrlystne behøver ikke tage den traditionelle vej ned. Ud over en spektakulær 120 meter lang rutsjebane tilbyder Flying Fox zipline en spændende nedstigning direkte ned i dalen. Dette adrenalinsus er med til at skabe en ferieoplevelse, der sent vil blive glemt.
Udforsk flere af Kärntens panoramiske juveler - altid overraskende.
Skywalk Hohe Wand
Skywalk i Hohe Wand Naturpark i Niederösterreich åbner op for et vidtstrakt panorama. Platformen synes at svæve over klippekanten og giver udsigt til de omkringliggende bjergtoppe - fra det imponerende Schneeberg til den store Neusiedler See i Burgenland.
For dem, der søger mere eventyr, har Hohe Wand endnu mere at byde på: Nyd udsigten fra oven på en paragliding-tandemflyvning hos Hohe Wand flyveskole. Glid lydløst hen over landskabet, mærk vinden, og oplev en uovertruffen følelse af frihed i harmoni med naturen. For både naturelskere og eventyrere efterlader Hohe Wand et varigt indtryk og tilbyder en unik måde at opleve Østrigs skønhed på.
Oplev Niederösterreichs udsigtspunkter - fascinerende udsigter og charmerende steder venter på at blive opdaget.
Udsigtstårnet Baumwipfelpfad Salzkammergut
Udsigtstårnet på Baumwipfelpfad Salzkammergut i Gmunden byder på en helt unik naturoplevelse. Den tilgængelige sti hele vejen op gør det muligt for alle besøgende at bevæge sig ubesværet i trætopniveau og nyde den fantastiske udsigt over søen og bjerglandskabet. På toppen udfolder der sig en panoramaudsigt over Salzkammergut, som er betagende på alle årstider. Og vejen ned? For dem, der gerne vil have lidt action, er der en 75 meter lang rutsjebane tilbage til udgangspunktet - en oplevelse for både unge og barnlige sjæle.
Opdag nye horisonter: Oberösterreichs udsigtspunkter åbner op for unikke øjeblikke og uforglemmelige udsigter.
Top of Salzburg på Kitzsteinhorn
Top of Salzburg inviterer besøgende året rundt til at opleve den alpine verden fra et enestående perspektiv. Mod nord og vest strækker Kalkalpen og Pinzgauer Grasberge sig, mens de markante bjergtoppe i Hohe Tauern Nationalpark rejser sig mod syd. Den friske luft, stilheden og det vidtstrakte gletsjerlandskab skaber et fristed, der både inspirerer og imponerer.
Inde i topbygningen kan de besøgende udforske udstillingen "Gipfelwelt 3000", som giver et fascinerende indblik i Hohe Tauerns natur og geologi. Det er en opdagelsesrejse gennem Alpernes historie og deres unikke levesteder.
I Dachsteins højder
Dachstein-bjerget ligger i hjertet af Østrig på grænsen mellem Oberösterreich og Steiermark. Det er 2.995 meter højt. Og alligevel er det ikke så svært at nå toppen, som du måske tror:
Tag en bjergbane op til 2.700 meter fra byen Ramsau am Dachstein. På toppen venter fire spektakulære udsigtspunkter:
SkyWalk på Dachstein
Med en højde på 2.700 meter er Dachstein SkyWalk en betagende 360-graders udsigt. I horisonten kan du se fantastiske bjergkæder som Großglockner, Østrigs højeste bjerg på 3.789 meter, Hochkönig og Großvenediger.
5fingers på Dachstein
De 5 forskellige metalplatforme ligner en hånd (deraf navnet) og er bygget over en afgrund på 400 meter. 5fingers har en fantastisk udsigt over regionens søer og dale. En af "fingrene" er lavet af glas - ikke for sarte sjæle!
Hængebro
Østrigs højeste hængebro er 100 meter lang, vejer 63 tons og er bygget af 30.000 dele. Også her er der et 400 meters fald lige under broen.
Trappen ud i intetheden
Til tider vil der være lidt af en kø for at klatre ned ad trappen ud i intethedens 14 trin. Derfra kommer du til en glasplatform, som giver dig en klar udsigt over omgivelserne: Ren natur.
Oplev de smukkeste udsigtspunkter i Steiermark. Hver udsigt er et unikt øjeblik midt i et imponerende natursceneri.
Fra A som Achensee til Ö som Ötztal
Adlerhorst i Achensee
Udsigtsplatformen er udformet som en ørnerede. Herfra har du en fantastisk 360° panoramaudsigt over den tyrolske Achensee, Rofan- og Karwendelbjergene. Få dit adrenalinkick på en tur i »Airrofan« Skyglider.
Panoramaterrasse på Hintertux-gletsjeren
Oplev Zillertal-bjergene fra 3.250 meters højde. Panoramaterrasse - en af Østrigs højeste udsigtsplatforme - byder på denne bemærkelsesværdige udsigt. Et besøg på Hintertux-gletsjeren, der er omgivet af tårnhøje tinder og vidtstrakte bjerglandskaber, er en fængslende oplevelse på alle årstider.
BIG3 i Ötztal
Sölden i Tyrols Ötztal er hjemsted for tre bjerge på over 3.000 meter - de "Big 3". Bjergbaner fører dig til udsigtspunkter på hvert af dem, hvor du kan se så langt som til de italienske Dolomitter i syd og Zugspitze (Tysklands højeste bjerg) i nord.
Gå på opdagelse i Tyrols spektakulære udsigtspunkter.
Den smukkeste udsigt over byerne
Østrig har mange udsigtspunkter, der viser byerne fra nye og imponerende perspektiver. Hvert sted giver et unikt indblik i bylivet, den historiske arkitektur og de omkringliggende landskaber. Fra gamle slotte og moderne tårne til platforme midt i naturen viser disse udsigtspunkter den enkelte bys særpræg og charme. Her er nogle af de bedste måder at nyde Østrigs bypanoramaer på.
Gloriette i Eisenstadt
Udsigten strækker sig langt ud over vinmarkerne og den brede slette i Burgenland. Heroppe kan man på en klar dag se fra Neusiedler See til Leitha-bjergene.
Kirketårnet i Klagenfurt
Herfra åbner den historiske gamle bydel sig mod de bølgende bakker og Karawanken-bjergene i baggrunden. Denne udsigt kombinerer urban flair med natur.
Klangturm i St. Pölten
Fra 47 meters højde byder Klangturm på et imponerende panorama over regeringsdistriktet, kulturdistriktet og det vidtstrakte landskab.
Klokketårnet i Graz
Herfra kan man beundre de røde tegltage og de blidt bølgende bakker omkring Graz i al deres skønhed.
Fæstningen Hohensalzburg i Salzburg
Beliggende mellem Salzach-floden og de omkringliggende bjerge ligner de historiske gader og bygninger næsten et maleri.
Nordkette i Innsbruck
På bare 20 minutter kan du bestige Nordkette, Innsbrucks lokale bjerg, med bjergbane. Fra bjergstationen har man en 360° udsigt over Alpernes hovedstad.
Pfänder i Bregenz
Tag Pfänderbahn op til Pfänder-bjerget. I ca. 1.000 meters højde har du en fantastisk udsigt over Bodensee og de omkringliggende bjerge.