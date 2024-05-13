Vinterferie uden for pisten
Vinter i Østrig - et samspil mellem sport og afslapning
Når sneen knaser under dine støvler tidligt om morgenen, den iskolde, friske luft strømmer gennem dine lunger, og dit blik vandrer over det betagende bjergpanorama, så står det klart: Du er endelig ankommet til din vinterferie og til en verden af sne. I det snedækkede Østrig inviterer vinteren gæsterne til at opdage en bred vifte af aktiviteter.
Der findes masser af muligheder væk fra pisterne i den kolde årstid, hvor Østrig er en stor legeplads. Med fantastiske forhold er der mulighed for at prøve noget nyt hver eneste dag.
Hvilke magiske øjeblikke væk fra pisten er der på programmet i dag? Idyllisk sneskovandring i Montafon, skøjteløb på den tykke naturis på Weissensee eller hvad med at nyde naturen på en rolig hestetrukken slædetur gennem SalzburgerLand?
Sneskovandring i Raurisertal
Rauris ligger 950 meter over havets overflade i Hohe Tauern Nationalpark, det største beskyttede område i Alperne. Her bliver der passet særligt godt på naturen, og det gør sneskovandring til en helt speciel oplevelse. Væk fra pisten i Rauris-urskoven, mellem de århundredgamle graner og fyrretræer, glitrer vintersolen og får de mange tusinde snekrystaller til at danse. Her og der kommer en sky skovgæst forbi på jagt efter mad. For hvert skridt, vi træder i vores brede sko, vender freden tilbage til os.
Snesko-stien i Raurisertal er godt skiltet; hvis du vil, kan du udforske den på egen hånd. Føler du dig mere sikker med en guide? To gange om ugen tilbyder nationalparkrangerne guidede sneskovandringer. Et højdepunkt er den natlige fuldmånetur.
Raurisertal er også det rette sted for vinterelskere som ikke vil af sted med snesko på fødderne - uanset om det er på pisten, på en afslappet vintervandring, kælkning med hele familien eller langrend.
Vintervandring i Kartitsch
Bjergbestigerlandsbyen Kartitsch i Osttyrol ligger i en af de smukkeste højdale i Alperne og opfylder længslen efter vinteroplevelser tæt på naturen. Her bliver den meditative stilhed i den snedækkede vinterskov kun afbrudt af knasende fodtrin i sneen. Dit eget åndedræt i den klare vinterluft sætter rytmen for vintervandringen. Med sine utallige velholdte stier har Østrigs første certificerede vintervandreby mere end fortjent sin udmærkelse. Den ligger i læ mellem foden af Lienz-dolomitterne i nord og den karniske højderyg i syd. Der er noget for enhver smag her - uanset om det er solrigt eller skyggefuldt, udfordrende eller afslappet.
Den unikke bjergkulisse er altid i sigte. Væk fra pisten er vintervandringen altid ledsaget af en fascinerende og velplejet natur, som du vil huske i lang tid fremover. Vintervandrehjemmene med deres varme værter og regionale køkken bidrager også til dette, og det samme gør rangerne, som tilbyder guidede ture gennem vinterlandskabet. En gang om året er der i forbindelse med vintervandredagene, nogle helt specielle guidede ture med et større program. Hvis du er på udkig efter endnu mere variation, kan du også finde det i Kartitschs omgivelser: det være sig på pisterne i de omkringliggende skiområder, på langrendsløjperne eller på en skitour.
Skitouring i Montafon
I hjertet af de østrigske alper, tæt på den schweiziske grænse, ligger Montafon - en region, hvor vinteren er tid til både afslapning og eventyr. Og det har den været længe: For 100 år siden kom den berømte forfatter Ernest Hemingway til den søvnige dal i Vorarlberg for at lære at stå på ski. De rustikke bondehuse, som præger landskabet i Montafon i dag, var formentlig kun lige ved at blive bygget dengang. Hvis du kigger op på de 3.000 meter høje tinder i dag, vil du se, hvad Hemingway engang så i sine første sving.
For dem, der ønsker at opleve vintereventyret gennem Skitouring er Montafon det rigtige sted. Væk fra pisterne fører erfarne guider gæsterne gennem snedækkede skove og over store alpine græsgange for at vise dem regionens uspolerede skønhed. En særlig bjergoplevelse er garanteret med en aftentur i Gargellen: Når skiområdet lukker om aftenen, går turen op til Schafberg-plateauet på turski; nedkørslen til dalen sker i lyset fra din egen pandelampe.
Fordyb dig i naturens ro, hør højst puddersneen knase under dine fødder - det vinterlige Montafon er mere end bare en destination. Det er en invitation til at følge i Hemingways fodspor, efterlade dine egne spor i puddersneen og opleve naturens sande skønhed.
Alpakavandring i Seefeld
Bare et skridt uden for hoteldøren, og du er allerede nedsænket i Seefeld og vinterens pragt: Utallige snekrystaller glitrer i kanten af stien, den azurblå himmel skiller sig ud fra de majestætiske bjergtoppes hvide farve, og den blide vintersol varmer dine forfrosne kinder. Men det bedste er endnu ikke kommet - en tur side om side med en Alpaka i denne drømmeagtige kulisse. De bløde dyr er kendt for deres familievenlighed og blidhed. Men hvad er det, der gør alpaka-vandring i Seefeld til en så uforglemmelig oplevelse?
Den imponerende bjergverden, der omgiver det høje plateau i 1.200 meters højde, gør udsigten imponerende. Seefeld er en del a fKarwendel Naturpark- det største Naturreservat i Tyrol og samtidig den største naturpark i hele Østrig. Her oplever feriegæster ikke kun naturens skønhed væk fra pisten: fra alpaka-vandring og Langrend til Vinterskovbadning, alt er muligt.
Skøjteløb på Weissensee
De hvide kalksten på bunden af søen har givet navn til Weissensee. Som en fjord ligger den malerisk i 930 meters højde midt i Gailtal-alperne. Men det, der gør denne naturlige sø så speciel, er dens stort set uspolerede kystlinje. Det understreger forpligtelsen til at bevare naturen i sin oprindelige form. Naturparken besluttede tidligt at fremme bæredygtig udvikling. Dette engagement præger også det regionale køkken. Indbyggerne ved Weissensee er stolte af at være en del af den første Slow Food-region - for her kombineres nydelse og ansvar på den bedst mulige måde. Det handler om værdien af regionale fødevarer, som ikke kun smager fremragende, men som også produceres økologisk og bæredygtigt. Talrige priser beviser, at dette engagement er rigtigt.
Men de mulige oplevelser ved Weissensee slutter ikke her. Om vinteren forvandles søen til Europas største naturlige skøjtebane. Isdækket er ofte tykt nok til, at vintersportsentusiaster kan boltre sig efter behag på 6,5 kvadratkilometer - skøjte, curle eller gå en tur med udsigt til de snedækkede bjergtoppe.
Selv hvis isen ikke er åben for offentligheden, behøver man ikke kede sig, da der er mulighed for Sneskovandring eller Langrend. Der er endda et lille Skiområde skjult her - med udsigt over søen.
Wellness og spa i Bad Gastein
Det er varmen i saunaen og temperaturen i det termiske vand, der får os til at slappe af, mens snefnuggene danser lydløst udenfor. Det er den varmende følelse efter en vintervandring, der får os til at føle os godt tilpas, mens vi lytter til den åbne ilds knitren. Samspillet mellem den bidende kulde og varmen fra vand og ild får os til at falde til ro. Bad Gastein i SalzburgerLand er det helt rigtige sted for dem, der søger afslapning væk fra pisten.
Kur- og vintersportsstedet er kendt for sine hoteller og villaer fra Belle Époque, som blev bygget på de skovklædte stejle skråninger. Et vandfald, Bad Gasteins vartegn, styrter ned i midten af landsbyen. Landsbyen ligger i 1.000 meters højde i Hohe Tauern Nationalpark, et af de største beskyttede områder i Centraleuropa. Midt i den vilde skønhed i det høje bjerglandskab strømmer varmt termalvand ud af klipperne. Talrige overnatningssteder og Kurbade udnytter kraften i det mineralrige kildevand, som sikrer holistisk regenerering, styrkelse og velvære. Missionen for de dedikerede værter her er at at harmonisere deres gæsters krop og sind. Ud over Snesko- ogVintervandringer i Gastein-dalen gør de det også muligt på hotellerne: Yogasessioner og beroligende massage får hverdagens stress til at forsvinde i den blå luft.
Fakkelvandring ved Pillersee
En stjerneklar januaraften i Pillerseetal i Tyrol. Landskabet er dækket af et hvidt tæppe af sne. Luften er tør og kold - åndedrættet danner små skyer foran ansigtet, men heldigvis giver faklernes flammer lidt varme. De er den eneste kilde til lys i mørket. Sneen knaser blødt under dine støvler, når du går gennem den snedækkede skov. Kun lyden af fodtrin kan høres - ellers er der stilhed. Faklernes flammer kaster bløde skygger på de omkringliggende træer. En magisk oplevelse!
Pillerseetal ligger i Kitzbüheler Alpen 835 meter over havets overflade. Her er bjergene høje, dalene dybe og de snedækkede skove tætte - uspoleret natur så langt øjet rækker. I løbet af dagen, før skumringen, er det ideelle tidspunkt for Falkel-vandring. Regionen er en af de mest snedækkede regioner i Tyrol, så Langrendsture eller sneskovandringer er oplagtte aktiviteter.
Et særligt tip er en Vintervandring til verdens største tilgængelige bjergkors: Jakobskreuz. Højt oppe på toppen af Buchensteinwand troner det tilgængelige kors midt i det snedækkede vinterlandskab. Fra panoramaplatformen i ca. 30 meters højde er der en fantastisk udsigt over de omkringliggende bjerge i Kitzbüheler Alpen.
Isbadning i Millstätter See
At dykke ned i en frossen sø om vinteren lyder måske skørt for mange. Men for de særligt vovede er isbadning en cool måde, at bekæmpe vinterdepressionen på, i ordets bogstaveligste forstand. Landskabet er dækket af et hvidt tæppe af sne, og bjergene rejser sig som en krone mod den klare himmel i horisonten. Millstätter See i Kärnten er næsten uigenkendelig gennem det tykke lag is. Issvømning er som en slags ekstrem meditation. Fokus er udelukkende på øjeblikket og vejrtrækningen, som er langsom og dyb. Flere og flere prøver kræfter med denne aktivitet, som ganske vist kræver en vis indsats. Måske skyldes det længslen efter en følelse af frihed og en forbindelse til naturen?
Den elleve kilometer lange Millstätter See tilbyder de ideelle rammer for dette. Udsigten til panoramaet over de blide bakker i biosfærereservatet Nockberge og Millstätter Alpe distraherer dig fra den isnende kulde. Og hvis du mister modet, kan du tage en hyggelig trøje på og opleve forbindelsen med naturen på en vintervandring, sneskovandring eller på en romantisk tur i hestetrukken kane rundt om den idylliske sø.
Hestetrukne slædeture i Schladming-Dachstein
Det er en klar, kold vinterdag i Schladming, kusken trækker det varme tæppe til sig og klatrer op på slæden. Med en knipsende håndbevægelse sætter de to brune heste i gang. Luften er fyldt med lyden af klokkerne, der er fastgjort til hestenes tøjler. Sneen knirker blødt under slæden, mens den kører ind i den snedækkede skov. Det føles som et vintereventyrland, og kulden glemmes for en stund. Nu er det tid til at læne sig tilbage og nyde den fredfyldte stilhed og naturens skønhed.
Alene i Ramsau am Dachstein kører 40 dobbelt-vogne rundt på omkring 40 kilometer specielt præparerede ruter gennem det ellers uberørte vinterlandskab. For dem, der ikke ønsker at blive trukket af en slæde, er der 282 kilometer vandrestier til rådighed. Du kan dykke endnu dybere ned i "vintervandringsland" på de mange Snesko-vandreruter.
Kælkning i Wildkogel Arena
En slæde, to løbere og den længste oplyste naturlige kælkebakke i verden: Wildkogel Arena Neukirchen og Bramberg er det perfekte sted for alle, der har lyst til at suse ned ad bjerget på en kælk i deres vinterferie. Hjelm, briller, handsker og solide sko - og så er du klar til at køre. Den 14 kilometer lange naturkælkebane strækker sig fra Wildkogel ned til Bramberg. Smaragdbahn (gondol) fører dig op til næsten 2.100 meter over havets overflade, og så er det tid til at tage mod til sig, gøre kælken klar og suse ned ad den eventyrlige kælkebakke under projektørlys. Det tager 30-50 minutter at tilbagelægge de 1.300 højdemeter.
Mindre adrenalin, men stadig en chance for at slappe af - fra stress og hverdag, den alpine natur væk fra pisten tilbyder en vidunderlig ramme for dette. Prøv blandt andet nogle af de 30 kilometer langrendsløjper, eller en vintervandring eller sneskovandring gennem de uspolerede Sulzbachtäler.