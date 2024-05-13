Vinteren i Østrig byder masser af muligheder. Vintervandring, kælkning, langrend og meget mere - 10 fede oplevelser uden for pisterne

Vinter i Østrig - et samspil mellem sport og afslapning

Når sneen knaser under dine støvler tidligt om morgenen, den iskolde, friske luft strømmer gennem dine lunger, og dit blik vandrer over det betagende bjergpanorama, så står det klart: Du er endelig ankommet til din vinterferie og til en verden af sne. I det snedækkede Østrig inviterer vinteren gæsterne til at opdage en bred vifte af aktiviteter.

Der findes masser af muligheder væk fra pisterne i den kolde årstid, hvor Østrig er en stor legeplads. Med fantastiske forhold er der mulighed for at prøve noget nyt hver eneste dag.

Hvilke magiske øjeblikke væk fra pisten er der på programmet i dag? Idyllisk sneskovandring i Montafon, skøjteløb på den tykke naturis på Weissensee eller hvad med at nyde naturen på en rolig hestetrukken slædetur gennem SalzburgerLand?