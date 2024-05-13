Her finder du et udvalg af kulinariske hotspots i Vorarlberg - fra rustikke kroer til high end gourmet restauranter.

Vorarlberg er hjemsted for mange restauranter med kokkehuer og stjerner: Oplev absolutte high end restauranter og kulinariske perler i topklasse, der tager madoplevelsen til det næste niveau. Top køkkenchefer arbejder omhyggeligt med stor respekt for jorden og en stor passion. Det, de fremtryller, kommer til at smelte på din tunge.

Klare bjergsøer, kølige skove, alpegræsgange med betagende udsigter: Vorarlbergs landskab er lige så varieret som den mad, der serveres lige fra Arlberg til Bregenzerwald og Kleinwalsertal. Oplev vores anbefalinger af topsteder med kokkehuer og stjerner på særligt smukke steder - helt særlige steder, hvor der er garanti for gåsehud, kulinariske lækkerier og ganske enkelt en følelse af lykke!

Käsespätzle, Käse-Rahmsuppe, Knödel med østrigsk Bergkäse: Ost i alle former og afskygninger er en favorit på kroer og restauranter i hele Vorarlberg - sammen med alle mulige andre retter lavet hovedsageligt af lokale produkter, som nogle gange er traditionelt, andre gange mere innovativt præsenteret: Fra vildt fra skoven til fisk fra Bodensee og krydderurter fra egen have. Alle har de det til fælles, at de er lavet efter de højeste standarder og med en stor portion gæstfrihed.