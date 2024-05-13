De bedste restauranter i Vorarlberg
Vorarlberg er hjemsted for mange restauranter med kokkehuer og stjerner: Oplev absolutte high end restauranter og kulinariske perler i topklasse, der tager madoplevelsen til det næste niveau. Top køkkenchefer arbejder omhyggeligt med stor respekt for jorden og en stor passion. Det, de fremtryller, kommer til at smelte på din tunge.
Klare bjergsøer, kølige skove, alpegræsgange med betagende udsigter: Vorarlbergs landskab er lige så varieret som den mad, der serveres lige fra Arlberg til Bregenzerwald og Kleinwalsertal. Oplev vores anbefalinger af topsteder med kokkehuer og stjerner på særligt smukke steder - helt særlige steder, hvor der er garanti for gåsehud, kulinariske lækkerier og ganske enkelt en følelse af lykke!
Käsespätzle, Käse-Rahmsuppe, Knödel med østrigsk Bergkäse: Ost i alle former og afskygninger er en favorit på kroer og restauranter i hele Vorarlberg - sammen med alle mulige andre retter lavet hovedsageligt af lokale produkter, som nogle gange er traditionelt, andre gange mere innovativt præsenteret: Fra vildt fra skoven til fisk fra Bodensee og krydderurter fra egen have. Alle har de det til fælles, at de er lavet efter de højeste standarder og med en stor portion gæstfrihed.
Toprestauranter i Vorarlberg
Alpint-asiatisk køkken på højeste niveau finder du hos Griggeler Stuba i Burg Vital Resort i Oberlech, som anses for at være en af landets bedste restauranter. Ren luksus! Det 5-stjernede Superior Hotel Aurelio i Lech tilbyder en lignende oplevelse, hvor det lykkes at balancere det traditionelle køkken med en international smag - ligesom den elegante Stuben i Hotel Gasthof Post, en anden adresse for feinschmeckere i Lech. Mangold i Lochau er også kendt for sin spændende symbiose af hjemlighed (f.eks. vildt) og det eksotiske (f.eks. karry) og serverer "slow food for sjælen uden dikkedarer". Køkkenet i Kilian Stuba på Ifen Hotel i Kleinwalsertal kan beskrives som kosmopolitisk og lidt frankofilt, når topprodukter raffineres til intense topretter. Det er en oplevelse!
Flere anbefalelsesværdige restauranter i Vorarlberg
Brasserie Leonis på Löwen Hotel Montafon er nyt: Et stilfuldt sted, hvor der serveres franskinspirerede og østrigskinfluerede retter lavet af regionale og sæsonbetonede ingredienser. "Fra bjerg til bord" er mottoet på Fuxbau i Stuben am Arlberg, som er dedikeret til stilarten purisme. Menuen byder på ekstravagante, til tider eksperimenterende grøntsagsretter samt fremragende kødkreationer. På det kunstinteresserede Hotel Hirschen i Bregenzerwald raffineres maden med omhyggelighed og innovation i en af landets smukkeste hytter. Bregenzerwald er også hjemsted for Biohotel Schwanen, en pioner inden for økologisk mad, hvis innovative naturlige køkken spiller i den bedste liga. Montafoner Hof i Tschagguns er kendt for sin moderne fortolkning af vildtkøkkenet, og delikatesserne smager særligt godt på den vidunderlige terrasse.
Restauranter med en særlig atmosfære i Vorarlberg
Atmosfæren på Restaurant Weiss i Bregenz, hvor Milena Broger og Erik Pedersen serverer sofistikerede snacks med skandinaviske accenter, er personlig, hyggelig og lidt urban - og der er også en afsidesliggende have. Med udsigt til landsbykirken i Hittisau tilbereder Michael Garcia-Lopez autentiske regionale retter på Bregenzerwald Hotel Gasthof Krone, og salonerne med deres håndlavede møbler er i sig selv et besøg værd. Hotel Birkenhöhe er hjemsted for restauranten Sonnenstüble, hvor de fleste råvarer kommer fra landmænd i Kleinwalsertal - fra kalvekød og ost til krydderurter. Hotel Murmeli i Oberlech har en vidunderlig solterrasse; ikke mindre imponerende er det, der har været på tallerkenen i tre årtier - fisk og skaldyr er særligt bemærkelsesværdige.
Restauranter med en særlig udsigt i Vorarlberg
Schulhus i Krumbach i Bregenzerwald ligger mellem enge og bjerge - det uforfalskede, sæsonbetonede køkken er noget, der skal smages på. Tip: Prøv iskreationerne! Med udsigt til en fortryllende have med skulpturpark kan du spise på Restaurant Guth i Lauterach, hvor de fleste af ingredienserne til de fine retter med asiatisk smag er hentet lokalt - oksekød, lam, fisk, grøntsager og krydderurter. På Mehdafu ("Mehr davon") sidder man på en vidunderlig solterrasse med udsigt over Bodensøen og får serveret sæsonbestemte specialiteter lavet af de fineste regionale råvarer. Udsigt over bjergene, saftige økologiske bøffer og friskfanget fisk fra regionen på din tallerken - det er, hvad du får på Himmelwärts i Alpencamping Nenzing. Chefen tilbyder autentisk "frisk markedskøkken" i villakvarteret i Dornbirn, indenfor spiser man i en historisk atmosfære, udenfor er der en terrasse og en hyggelig havelounge.
Kroer i Vorarlberg
"Vores spisekammer er Alperne, skovene og vandet" - sådan siger Pfeffermühle i Lech om det østrigske køkken, der serveres der. Nomen est omen: Forskellige typer peber er en del af konceptet. Den elegante Gutwinski i Feldkirch har et mere internationalt præg, men der er selvfølgelig også kreativt tilberedte sæsonbetonede retter på menuen. Gufer 55 i Brandnertal bruger produkter fra lokale skove, marker og farvande på en moderne måde og tilføjer også gerne asiatiske accenter. På Krone i Langenegg forenes ørred og fjeldørred fra restaurantens egen dam sammen med friske grøntsager og krydderurter fra haven. Gasthaus Löwen i Au i Bregenzerwald er en kulinarisk institution med eget destilleri, Kässpätzle og andre klassikere, der hylder traditionen.
Værtshuse i Vorarlberg
"From nose to tail" er mottoet på Gasthof Mohren i Rankweil, hvor den bedste slow food serveres med raffinerede detaljer - om sommere i den vidunderlige have. Zanona i Feldkirch er en topadresse for desserter, men mange kommer her også for det østrigske middelhavskøkken. Tip: Bouillabaissen! "Nydelse uden dårlig samvittighed" er mottoet på Restaurant zum Freigeist i Lustenau, hvor de fleste af ingredienserne til de moderne, ofte ukonventionelle retter kommer fra gårde i umiddelbar nærhed. Wirtshaus Hoheneck har etableret sig som en institution på en solrig bakke i Kleinwalsertal, hvor det lette, alpine køkken er lige så tiltrækkende som udvalget af oste og de originale værtshusklassikere. Gasthof Schöne Aussicht i Viktorsberg er radikalt regional, og navnet siger også det hele på tallerkenerne. Deres tatar er særligt god.