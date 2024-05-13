Book sommerferien med et rejsebureau
I Danmark er der mange rejsebureauer, der gør din drøm om en rejse til Østrig til virkelighed.
Kender du til følelsen af være usikker på, hvordan du rejser bedst, hvor du skal bo, og hvad du skal lave på din ferie? Eller følelsen af ikke at ville gå glip af de bedste udsigtspunkter, vandreruter eller forlystelsesparker?
Så kan du med fordel booke gennem et rejsebureau. De er eksperter på Østrig og kender alle de gode tips, så din tur med sikkerhed bliver mindeværdig. Samtidig tager de ansvaret for det hele, så du kan føle dig tryg både før og under ferien.
Her på siden giver vi dig nogle bud på anbefalelsesværdige danske rejsebureauer, der kan hjælpe dig med at arrangere din sommerferie til Østrig!
Aktive ferier til Østrig
Thinggaard har siden 1974 specialiseret sig i at sende danske sommergæster til Østrig! De driver egne hoteller i de største skiområder, som i de varme måneder forvandler sig til de perfekte sommerferieområder, nemlig Wagrain, Saalbach, Westendorf og Aurach bei Kitzbühel. Hos Thinggaard og deres hoteller er du sikret en et højt serviceniveau af de engagerede danske værtspar, der driver hotellerne i de forskellige områder. Du får en unik rådgivning omkring aktiviteter på din sommerferie, og kommer med garanti hjem med uforglemmelige oplevelser i bagagen. Destinationerne er perfekte for den aktive børnefamilie, der ønsker at prøve alt fra vandring til al slags cykling i de bjergrige omgivelser.
Thinggaard tilbyder følgende rejsetyper
Rejser til både grupper og individuelle gæster.
Transport med bus og som kør-selv-ferie.
EGNE hoteller i Westendorf, Saalbach, Wagrain, Kitzbühel og St. Anton.
100% tryghed
Thinggaard Rejser henviser til tryghed i forbindelse med rejsen gennem den offfentlige danske sygesikring samt tilkøb af rejseforsikringer. Læs mere om deres procedurer under punktet "Værd af vide".
Rejser med glæde
Kør selv og hold trygt din sommerferie i Østrig.
Happydays er Danmarks bedst bedømte kør selv-rejsebureau på Trustpilot, der siden 2004 har formidlet rejser til kvalitetshoteller i Østrig og det øvrige Europa. De har stor ekspertise inden for Østrig som feriedestination, hvor de har sendt skandinavere på sommerferie gennem de sidste 19 år. Gennem dialog og omhu formår de altid at finde frem til det hotel, der passer bedst til dine rejseønsker.
Se eksempler på to af sommerens tilbud.
Familieferie i Zillertal - Hotel Kohlerhof
Oplev Zillertal gennem et ophold med 7 overnatninger på det firestjernede Hotel Kohlerhof beliggende midt i fantastiske omgivelser. Med vandreruter lige uden for døren og et stort aktivitetsprogram for både børn og voksne kommer I med sikkerhed ikke til at kede jer her.
Med i tilbuddet er desuden værelse med balkon, morgenbuffet, eftermiddagsbuffet samt 4-retters middag alle dage inkl. salat- og ostebuffet eller temabuffet.
Pris pr. person i dobbeltværelse fra DKK 6.049,-
Tilbuddet gælder frem til d. 1. juli 2023.
All inclusive på luksuriøst alpehotel i Wagrain
Få 5 overnatninger på det firestjernede Hotel Adapura Wagrain, der giver dig en afslappet og samtidig chic oplevelse i de moderne omgivelser og adgang til hotellets spa.
I tilbuddet får du også champagnebrunch, let frokostbuffet, Nachmittagsjause, middagsbuffet i en af hotellets temarestauranter og drikkevarer ad libitum kl. 7-22. Derudover indgår turistkort med fri entré til Wasserwelt Wagrain, gratis guidede vandreture samt rabatter til bjergbaner og vandrebusser.
Pris pr. person i dobbeltværelse fra DKK 5.199,-
Tilbuddet gælder frem til d. 1. juli 2023.
Høj kvalitet, nærhed og service
Tag med Højmark Rejser til Østrig denne sommer!
De frodige bjergtoppe, det uberørte terræn og den storslåede natur samler hele familien, og i Østrig venter oplevelser, som I sent vil glemme.
I kan rafte, vandre, stå på gletscher-ski eller udfordre jer selv på mountainbike. Østrig er forgyldt med et bjergterræn, der gør det perfekt til en aktiv ferie, som kan samle hele familien om en fælles oplevelse. Fra en vandretur i den storslåede natur til en spændingsfyldt mountainbike tur, der helt sikkert vil give jer stunder, som I kan grine af og snakke om resten af ferien.
Familieferie på Hotel Planai i Schladming
5-dages ophold i uge 29 for 2 voksne og 2 børn.
Hotellet har moderne værelser, tagterrasse, pool og wellnessområde - og selvfølgelig et legerum til de mindste gæster
Tilbuddet inkluderer morgenmadsbuffet og madpakke til dagens udflugt.
Pris KUN 8.950,- DKK
Familiesommer på Hotel Grafenberg Resort i Wagrain
5-dages ophold i uge 26 for 2 voksne og 2 børn.
Lejlighederne her er skræddersyede til din familieferie. Du finder wellness- og indendørs poolområde, stort legerum til børnene, stor restaurant med udsigt til de østrigske Alper, og så får I gratis entré til Wasserwelt Wagrain!
Tilbuddet inkluderer morgenmadsbuffet og madpakke til dagens udflugt.
Pris KUN 8.400,- DKK
Årtier med alperejser
Hos Gislev Rejser har vi over 75 års erfaring med at forløse rejsedrømme. Vores nysgerrighed på verden har været vores drivkraft, siden vi blev grundlagt i 1946, og i dag tilbyder vi kvalitetsrejser med både bus, fly og skib til hele verden.
I årtier har vi haft rejser til alpelandet Østrig. Den afvekslede og skønne natur, de gigantiske bjerge og søerne, der ligger som smilehuller overalt, danner i forening med det gæstfrie og glade østrigske folk et ferieland, som vi danskere er kommet til at holde meget af. Vi er et af Danmarks største rejsebureauer med fokus på grupperejser i Europa og hele verden. Vores opskrift er en unik blanding af nysgerrighed, nærvær, fokus på gode rejsefælleskaber og dygtige rejseledere. Vi tager hånd om det praktiske inden din rejse, og med på rejsen, fra start til slut, har du vores kyndige, danske rejseledere med forstand på din valgte destination. De sikrer dig det fulde udbytte. På vores hyggelige hoteller sørger værterne for, at du får et behageligt ophold og skønne ferieminder med hjem.
Kort sagt, du kan trygt og ubekymret rejse med os.
Dansk ferie i Østrig
Oplev skøn natur og tyrolerstemning i Salzburgerland. Du bor hos Familien Reiter på det gode Hotel Hauslwirt. Glæd dig til frokost på almen, hestevognstur, Hallstatt m.m.
Gislevs stamhotel i 22 år
Frokost på almen
Hestevognstur
Pris fra 7.998,- for 9 dages rejse.
Ossiachersøen
Efterår i Østrigs lune hjørne. Glæd dig til Hotel Ossiacher See med halvpension og alle udflugter inkluderet.
Sejlads på Millstättersøen
Udflugt til Nockalmstrasse og Gmünd
Kaffe og kage ved Bledsøen og lokalguide i Ljubljana
Pris fra 7.998,- for 9 dages rejse.
Ferieboliger for alle
AlpenTravel har siden 2007 udlejet et bredt sortiment af ferieboliger til din sommerferie i Østrig.
De udlejer boliger af høj kvalitet på de populære destinationer Wagrain, Alpendorf, Fieberbrunn, Gastein og Katschberg.
Fleksibilitet er et af nøgleordene, når du lejer en bolig hos AlpenTravel til sommerferien. Her kan du selv skræddersy dit ophold både i forhold til ankomst- og afrejsedag, som ikke behøver at være en klassisk lørdag, samt længden på dit ophold.
Med AlpenTravels mange destinationer og indkvarteringer er der rig mulighed for at finde en bolig, som opfylder netop dit behov til en aktiv, afslappende eller oplevelsesrig sommer i Østrig.
Ski- & Sonnenresort Alpendorf har en fantastisk beliggenhed med udsigt over St. Johann im Pongau. Her er morgenmadsrestaurant samt et wellnessområde med pool, dampbad og sauna, hvor adgang er inkluderet i prisen.
Huset er tæt på lifterne i Alpendorf, hvor der er rig mulighed for mountainbiking og vandring samt det familievenlige eventyrbjerg “Geisterberg”. Desuden finder du den populære “Liechtensteinklamm” tæt på.
Dobbeltværelse 4 overnatninger fra uge 27 til 35 2024:
2.499,- per person inklusiv morgenmad, eksklusiv turistskat.
Hyggelig hytte i Wagrain med pool
Placeret lige ved foden af Grafenberg bjerget finder du de mest charmerende og bedst beliggende hytter i Wagrain - Chalet Dorf Alpenleben. Her er adgang til en skøn udendørs pool med solsenge, og du får desuden også gratis adgang til “Wasserwelt Wagrain”.
Tilbud ved 6 personer og 5 overnatninger i “ræven” fra uge 27 til 35 2024:
2.399,- per person, eksklusiv turistskat.