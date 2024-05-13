Julemarkeder i Østrig
Oplev den sande julehygge rundt omkring i landet
Ved juletid i Østrig kan du fordybe dig i den umiskendelige stemning, som julemarkeder spreder i hele landet. Lysene glimter i byerne, mens duften af Glühwein og brændte mandler breder sig i de festligt pyntede gader. Foran storslåede slotte som Schönbrunn eller Grafenegg vil du opleve en særlig blanding af kunsthåndværk, regionale delikatesser og festlig magi.
I landområderne kan du nyde autentiske specialiteter og mærke folkets varme.
Disse markeder er mere end bare et sted at slentre rundt - de skaber særlige oplevelser. Du vil opdage håndlavede gaver og traditionelle dekorationer. Især væk fra travlhed, i små landsbyer, vil du føle den oprindelige magi i adventstiden, indlejret i vinterlandskabet.
Julede eventyrverdener
Christkindlmarkt på Wiens rådhusplads er en fest af julefantasi. Utallige boder med kunsthåndværk og kulinariske lækkerier, et træ fuld af hjerter foran det oplyste rådhus og et børneprogram tiltrækker hvert år utallige besøgende. De, der ikke slentrer rundt eller nyder den wieneriske hygge i punchboderne, kan tage en runde på skøjtebanen eller forundret følge en sti med håndlavede julekrybber.
Salzburgs julemarked på Domplatz og Residenzplatz er lige så stilfuldt. De traditionelle hytter i centrum af den barokke gamle bydel giver det festlige sted en unik atmosfære.
Julemarkedet i Innsbrucks gamle bydel er ikke mindre romantisk. Akkompagneret af lyden af tårnets brassband fra Goldenes Dachl og med den krydrede duft af Glühwein og kastanjer, der breder sig gennem de middelalderlige gyder, skabes der en særlig hyggelig julestemning her.
Eventyrligt smukke
For mange ligger landets mest charmerende julemarked i St. Wolfgang i Salzkammergut. Under mottoet "Jul som i gamle dage" kan du opleve skikke og ægte kunsthåndværk tæt på befolkningen i regionen. Altid synligt: det flydende røde julelys på Wolfgangsee.
Et særligt jordnært julemarked finder sted hvert år i Johannesbachklamm nær Würflach i Niederösterreich. Østrigs største pyntede juletræ står mere end 20 meter højt foran den vilde og romantiske kløft. De besøgende kan varme sig ved den åbne ild i over 40 boder og beundre glaspusternes, trædrejernes og smedenes håndværk.
Salzburg Mountain Advent i Grossarltal er endnu mere rustik. I fakkel- og stearinlysenes skær kan du se et stort antal julekrybber, som er blevet håndlavet over flere måneder af den lokale julekrybbeforening.
Kejserlig glamour
Hvor kejsere og prinser engang boede, kan du se mange forunderlige skabninger ved juletid. Som f.eks. juleenglen på Hellbrunn Slot, som rager otte meter op over slottets dam. Hellbrunn Advent Magic i Salzburg er magisk - med en eventyrskov af 700 nåletræer, der er pyntet med 10.000 røde kugler og lyskæder.
Kultur- og julemarkedet på Schönbrunn Schloss i Wien udstråler kejserlig stemning, når det er bedst. Foran den festlige belysning af det kejserlige palads kan du finde alt, hvad dit julehjerte begærer, fra traditionelt kunsthåndværk som træskærerarbejder til nostalgisk legetøj og smukke pyntegenstande.
Og foran Belvedere-borgen - også i Wien - venter en hel julelandsby i barokke omgivelser med kreative gaveideer og kulinariske opdagelser. For mange wienere er dette det mest romantiske af alle adventsmarkeder.
Tip
Vores liste giver et overblik over julemarkederne pr. forbundsland, men er ikke nødvendigvis udtømmende. Bemærk, at ikke alle datoer for 2024 er kendt endnu. Vi bestræber os på at tilføje og opdatere datoerne løbende. Da datoerne kan ændres med kort varsel, bedes du også tjekke den pågældende regions hjemmeside eller kontakte det lokale turistkontor direkte.
Julemarked i Hirschstettens blomsterhaver
13.11. - 21.12 2025, torsdag-søndag
Gamle AKH juleby
14.11 - 23.12 2025
Gamle Wiens julemarked Freyung
ingen dato kendt endnu
Julemarked på gården
14.11 - 23.12. 2025
Julemarked på Palais Liechtenstein
ingen dato kendt endnu
Julemarked ved Schönbrunn Slot
6.11. 2025 - 6.1. 2026
Museums Quartier – Vinterhaven på MQ
ingen dato kendt endnu
Belvedere-slottets juleby
14.11. - 31.12. 2025
Julemarked i Spittelberg
14.11.- 23.12. 2025
Julemarked på Stephansplatz
08.11. - 26.12.2025
Konstadvent: kunst og kunsthåndværk på Karlsplatz
21.11. - 23.12.2025
Wien Juledrøm på julemarkedet - Rathausplatz
14.11.- 26.12.2025
Julemarked i Türkenschanzpark
ingen dato kendt endnu
Vintermarked på Riesenradplatz - Prater
21.11.2025 - 6.1.2026
Alm Advent på messecentret - Prater
20.11.- 20.12.2025
Julemarked på Maria-Theresia-pladsen
Aflyst i 2025 på grund af byggearbejder!
Bad Sauerbrunn: Advent i juletræsbyen
29.11. - 21.12.2025 (lør, søn) mandag 8.12. 2025
Eisenstadt:
Adventsmarked på Esterházy-paladset
12.12. - 14.12.2025
Julemarkedet i Eisenstadt
ingen dato kendt endnu
Forchtenstein:
Adventsmarked på slottet Forchtenstein
28 - 30.11.2025
Lackenbach:
Julemarked på Lackenbach Slot
6 - 8.12. 2025
Mörbisch: Vintervidunderland
22.11.2025 - 4.1. 2026, fredag til søndag
Neuhaus am Klausenbach: Advent på Tabor Slot
ingen dato kendt endnu
Rust: Rust Advent Mile
21.11. - 21.12.2025, fredag til søndag
Stadtschlaining: Middelalderlig julemarked
ingen dato kendt endnu
St. Margarethen: Julemarked
28.11. - 14.12.2025
Bad Kleinkirchheim: Kirchheimer Advent
29.11. - 20.12. 2025, hver lørdag samt 7 - 8.12.
Feistritz ob Bleiburg: Petzen julemarked i 1.700 meters højde
6 - 7.12. | 13 - 14.12. | 20.12.2025
Katschberg: Katschberg Adventssti
26.11.- 25.12.2025, hver onsdag, fredag, lørdag og søndag
Klagenfurt: Juletræsmarked i Klagenfurt på Neuer Platz
15.11.- 24.12.2025
Launsdorf: Julemarked på Hochosterwitz Slot
ingen dato kendt endnu
Mallnitz: Mallnitz bjergadvent
28.11. - 21.12. 2025, fredag til søndag
Maria Wörth: Romantisk kirke Advent Maria Wörth
22.11.- 21.12.2025, lørdag og søndag
Lake Millstätter See: Millstätter lyssti
30.11.2025 - 6.1.2026
Pörtschach: Stille advent ved søen
ingen dato kendt endnu
Pyramidenkogel: Advent ovanför molnen på Pyramidenkogel
ingen dato kendt endnu
Velden: Velden Advent
21.11.- 21.12.2025, fredag til søndag og 8.12.
Villach / Villach region: Advent i Villach
14.11.- 24.12.2025
Wörthersee: Advent ved Wörthersee
22.11.- 21.12.2025, lørdag og søndag
Aggsbach Dorf: Kunsthåndværksmarked ved Aggstein slotruinerne
7 - 23.11.2025, fredag til søndag
Baden bei Wien: Advent i parken - Baden FAIRzaubert
21.11.- 24.12.2025, onsdag til søndag plus 8.12.
Dürnstein: Advent i Wachau på Dürnstein Slot
6 - 21.12.2025, lørdag og søndag samt 8.12.
Eggenburg: Eggenburgs adventsmagi
22 - 23.11.2025
Ebreichsdorf: Adventstemning i Ebreichsdorf Slotspark
ingen dato kendt endnu
Grafenegg: Grafenegg Advent på Grafenegg Slot
5 - 8.12.2025
Großweikersdorf: Julemarked i Großweikersdorf
ingen dato kendt endnu
Krems: Kremsers adventsmagi
20.11.- 23.12. 2025
Litschau: Litschau Advent »Fra hus til hus«29 - 30.11.2025
Mostviertel: Advent på Cider- og Jernvejen
29.11.- 14.12. 2025, Flammande jul
22.11.- 7.12.2025, Glitrende landsbyjul
Perchtoldsdorf: Julemarked på Kirchenbergl
ingen dato kendt endnu
Rosenburg: Waldviertler Christkindlmarkt på Rosenburg slot
22.- 30.11.2025, lørdage og søndage
Schallaburg: Schallaburg julemarked
På grund af renoveringsarbejder er der ingen marked i 2025.
Schiltern: Kittenbergers adventsmagi i haven
2.11.2025 - 6.1.2026
Schloss Hof: Julemarked på Schloss Hof
15.11.- 21.12.2025, lørdag til søndag og helligdage
Seebenstein: Julemarked i Seebenstein Park
ingen dato kendt endnu
Tulln an der Donau:
Vintermarked ved Minorite-klosteret
6 - 7.12. 2025
Weitra: Weitraer Adventsdage
ingen dato kendt endnu
Wiener Neustadt: Den »nyankomne«
28 - 30.11.2025, Advent i Beethovenallee
5 - 7.12.2025, Advent i katedralen
12 - 14.12.2025, Advent i borgmesterens have
Linz:
Julemarked på Linz' hovedtorv
ingen dato kendt endnu
Julemarked i Volksgarten i Linz
ingen dato kendt endnu
Advent i katedralen
22.11.- 23.12.2025, tirsdag til søndag samt 8.12.
Bad Ischl: Julemarked
21.11.- 21.12. 2025, onsdag til søndag
Garsten: Garstner Advent
29 - 30.11. | 6 - 8.12. 2025, lørdag og søndag
Kirchdorf am Inn: Julemarked på Schloss Katzenberg
11 - 14.12.2025
Kirchdorf an der Krems: Kirchdorf Adventsmagi
ingen dato kendt endnu
Mondsee: Advent i Mondsee
21.11.- 21.12.2025, fredag til søndag
Pettenbach im Almtal: Julemarked i Pettenbach
8.12.2025
Steyr:
Julemarked »Altstadt Steyr«
21.11.- 20.12.2025, onsdag til søndag
Christkindlmarkt Promenade
21.11.- 21.12. 2025, fredag til søndag
Traunsee:
Gmundner Advent
28.11.- 21.12.2025, fredag til søndag
Julebyen Traunkirchen
13 - 14.12.2025
Wels: Wels Julens verden
fra 14.11.2025
Wolfgangsee: Wolfgangsee Advent
21.11.- 21.12.2025, onsdag til søndag
Altenmarkt-Zauchensee: Altenmarkt adventsmarked
22.11.- 21.12.2025, lørdag og søndag
Gasteinertal: Julemarkeder i Gastein-dalen
Bad Hofgastein: Julemarked
28.11.- 20 12.2025
Bad Gastein: ARTvent-markedet i Bad Gastein
ingen dato kendt endnu
Fuschl am See: Advent i landsbyerne i Fuschlsee-regionen
29.11.- 21.12.2025
Goldegg: Goldegg Advent
21.12. 2025
Grossarl: Salzburg Mountain Advent i Grossarltal
21.11.- 21.12.2025
Grödig-St. Leonhard: St. Leonhard adventsmarked
29.11.- 24.12.2025, lørdag og søndag samt 8.12.
Hallein: Halleiner julemarked
4.11.- 21.12., fredag til søndag
Hochkönig: Advent i Salzburg-Alperne
Pilgrimsrejse Advent Maria Alm 28.11.– 21.12.2025, fredag til søndag
Advent i landsbyen Mühlbach 13 og 20.12.2025
Mauterndorf: Julemarked på Mauterndorf Slot
ingen dato kendt endnu
Obertauern: Tauernadvent
28.11.- 21.12.2025, fredag til søndag
Radstadt: Radstadt Mountain Advent på torvet
29.11. - 27.12.2025, lørdag og søndag samt 8.12.
Salzburg City: Advent i Salzburg
Historisk julemarked på Domkirkepladsen
20.11.2025 - 1.1.2026
Julemarked i gården ved Hohensalzburg-fæstningen
22.11.- 21.12.2025, lørdag og søndag
Hellbrunns adventsmagi på Hellbrunn Slot
20.11.- 24.12.2025, tirsdag til søndag
Julemarked på Mirabellplatz
20.11.- 31.12.2025
Sternadvent med vintermarked
20.11.2025 - 6.1.2026
Salzburger Saalachtal: Jul i bjergene i Maria Kirchental
6 - 14 12.2025, lørdag og søndag
Salzburgs søområde:
Henndorf am Wallersee: Julemarked på Gut Aiderbichl
ingen dato kendt endnu
Mattsee: Julemarked ved søen
ingen dato kendt endnu
Werfen: Julemarked på Hohenwerfen Slo
ingen dato kendt endnu
Wolfgangsee: Wolfgangsee Advent St. Gilgen och Strobl
21.11.- 21.12. 2025, torsdag til søndag plus 8.12.
Zell am See:
Zeller Sternenadvent-markedet
ingen dato kendt endnu
Sternenadvent-marked ved Zell-søen
20.11.- 21.12. 2025, torsdag til søndag; dagligt 22.-31.12.2025
Sternenadvent-marked på Kaprun Slot
ingen dato kendt endnu
Admont: Admont Adventsmarked
6 - 8.12. | 12 - 14.12. 2025
Bad Gleichenberg: Julemarked
30.11.- 21.12.2025, hver søndag
Fürstenfeld: Fürstenfeld julemarked
21.11.- 21.12.2025
Graz: Advent i Graz
Aufsteiern julemarked på Schlossberg
21.11.- 21.12.2025, fredag til søndag
Julemarked på hovedtorvet
21.11.- 23.12.2025
Julemarked i Joanneum-kvarteret
21.11.- 23.12.2025
Julemarked i Franciskanerkvarteret
21. - 24.12.2025
Leoben: Leoben julemarked
21.11.- 23.12.2025
Mariazell: Mariazell Advent
20.11.- 21.12.2025, torsdag til søndag, plus 8.12.
Schladming:
Advent i Talbach
28.11.- 21.12.2025, Fredag til søndag, plus 8.12.
Adventstemning i Talbachklamm-kløften
29.11. og 13.12.2025
Zeltweg: Farracher Advent
4 - 8.12.2025
Innsbruck:
Julemarked i den gamle bydel – det traditionelle marked
15.11..- 23.12.2025
Christkindlmarkt Hungerburg – markedet med panoramaudsigt
21.11.2025 - 6.1.2026
Julemarked på Maria-Theresien-Straße – det moderne marked
25.11.2025 - 6.1. 2026
Julemarked på torvet – familiemarked
15.11.- 23.12.2025
Christkindlmarkt St. Nikolaus – den kontemplative marked
21.11.- 23.12.2025
Christkindlmarkt Wilten – det kunstneriske marked
21.11.- 21.12.2025
Achensee: AchenSee jul
29.11.2025 - 6.1.2026
Tyroler-juleaften på Sixenhof
27.11.- 28.12.2025
Hall in Tirol: Halls adventsmarked
25.11.- 28.12.2025
Kufstein:
Julemagi ved fæstningen og julemarked i byparken, 22. november - 21. december 2025, lørdage og søndage
Lienz: Lienz Advent
21.11.- 24.12.2025
Olympiaregion Seefeld:
Seefeld: Romantisk julemarked i Seefeld
21.11.2025 - 6.1. 2026
Leutasch: Leutasch Kapel Advent
28.11.- 20.12.2025, fredag og lørdag
PillerseeTal: Magisk advent – Christkindldorf am See
29 - 30.11. | 6 - 7.12.2025, lørdag og søndag
Rattenberg: Rattenberg Advent
21.11.- 21.12. 2025, fredag til søndag
Schwaz: Schwaz Advent
22.11. - 23.12.2025, fredag til søndag, plus 4.12.
St. Johann in Tirol: Julemarkedet i St. Johann
28.11.- 24.12.2025, fredag til søndag, plus 8.12.
Zillertal:
Mayrhofen: Mayrhofen Advent på Waldfestplatz
29.11. - 20.12.2025, fredag til søndag
Tux-Finkenberg: Tux Advent for familier
30.11.2025
Zell-Gerlos: Zells julemarked
13.-14.12.2025
Bludenz: Bludenzer julemarked
27.11.- 24.12.2025
Bregenz: Bregenz jul
15.11.- 24.12.2025
Dornbirn: Julemarked i Dornbirn
21.11.- 23.12. 2025
Feldkirch: Feldkirchs julemarked
28.11.- 24.12.2025
Kleinwalsertal Valley: Walsers adventsmagi
ingen dato kendt endnu
Lech Zürs: Advent i Arlberg
ingen dato kendt endnu
Montafon: Julemarked i Montafon
Tschagguns 8.12.2025
Gaschurn 20.12. 2025
Schwarzenberg: Schwarzenbergs adventsmarked 28 - 29.11.2025