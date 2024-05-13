Julemarkeder i Østrig
Oplev den sande julehygge rundt omkring i landet

I juletiden lyser julemarkederne i byen og på landet op med festlige dufte og glamour. Slentre, nyd og forundres sammen - forventningerne vokser.

Ved juletid i Østrig kan du fordybe dig i den umiskendelige stemning, som julemarkeder spreder i hele landet. Lysene glimter i byerne, mens duften af Glühwein og brændte mandler breder sig i de festligt pyntede gader. Foran storslåede slotte som Schönbrunn eller Grafenegg vil du opleve en særlig blanding af kunsthåndværk, regionale delikatesser og festlig magi.

I landområderne kan du nyde autentiske specialiteter og mærke folkets varme.

Disse markeder er mere end bare et sted at slentre rundt - de skaber særlige oplevelser. Du vil opdage håndlavede gaver og traditionelle dekorationer. Især væk fra travlhed, i små landsbyer, vil du føle den oprindelige magi i adventstiden, indlejret i vinterlandskabet.

Julede eventyrverdener

Julemarkeder i Østrigs forbundslande

Christkindlmarkt på Wiens rådhusplads er en fest af julefantasi. Utallige boder med kunsthåndværk og kulinariske lækkerier, et træ fuld af hjerter foran det oplyste rådhus og et børneprogram tiltrækker hvert år utallige besøgende. De, der ikke slentrer rundt eller nyder den wieneriske hygge i punchboderne, kan tage en runde på skøjtebanen eller forundret følge en sti med håndlavede julekrybber.

Salzburgs julemarked på Domplatz og Residenzplatz er lige så stilfuldt. De traditionelle hytter i centrum af den barokke gamle bydel giver det festlige sted en unik atmosfære.

Julemarkedet i Innsbrucks gamle bydel er ikke mindre romantisk. Akkompagneret af lyden af tårnets brassband fra Goldenes Dachl og med den krydrede duft af Glühwein og kastanjer, der breder sig gennem de middelalderlige gyder, skabes der en særlig hyggelig julestemning her.

Eventyrligt smukke

Julemarkeder i regionerne

For mange ligger landets mest charmerende julemarked i St. Wolfgang i Salzkammergut. Under mottoet "Jul som i gamle dage" kan du opleve skikke og ægte kunsthåndværk tæt på befolkningen i regionen. Altid synligt: det flydende røde julelys på Wolfgangsee.

Et særligt jordnært julemarked finder sted hvert år i Johannesbachklamm nær Würflach i Niederösterreich. Østrigs største pyntede juletræ står mere end 20 meter højt foran den vilde og romantiske kløft. De besøgende kan varme sig ved den åbne ild i over 40 boder og beundre glaspusternes, trædrejernes og smedenes håndværk.

Salzburg Mountain Advent i Grossarltal er endnu mere rustik. I fakkel- og stearinlysenes skær kan du se et stort antal julekrybber, som er blevet håndlavet over flere måneder af den lokale julekrybbeforening.

Kejserlig glamour

Julemarkeder på slotte

Hvor kejsere og prinser engang boede, kan du se mange forunderlige skabninger ved juletid. Som f.eks. juleenglen på Hellbrunn Slot, som rager otte meter op over slottets dam. Hellbrunn Advent Magic i Salzburg er magisk - med en eventyrskov af 700 nåletræer, der er pyntet med 10.000 røde kugler og lyskæder.

Kultur- og julemarkedet på Schönbrunn Schloss i Wien udstråler kejserlig stemning, når det er bedst. Foran den festlige belysning af det kejserlige palads kan du finde alt, hvad dit julehjerte begærer, fra traditionelt kunsthåndværk som træskærerarbejder til nostalgisk legetøj og smukke pyntegenstande.

Og foran Belvedere-borgen - også i Wien - venter en hel julelandsby i barokke omgivelser med kreative gaveideer og kulinariske opdagelser. For mange wienere er dette det mest romantiske af alle adventsmarkeder.

Tip

Vores liste giver et overblik over julemarkederne pr. forbundsland, men er ikke nødvendigvis udtømmende. Bemærk, at ikke alle datoer for 2024 er kendt endnu. Vi bestræber os på at tilføje og opdatere datoerne løbende. Da datoerne kan ændres med kort varsel, bedes du også tjekke den pågældende regions hjemmeside eller kontakte det lokale turistkontor direkte.

1/2

Wien

Julemarked i Hirschstettens blomsterhaver
13.11. - 21.12 2025, torsdag-søndag

Gamle AKH juleby
14.11 - 23.12 2025

Gamle Wiens julemarked Freyung
ingen dato kendt endnu

Julemarked på gården
14.11 - 23.12. 2025

Julemarked på Palais Liechtenstein
ingen dato kendt endnu

Julemarked ved Schönbrunn Slot
6.11. 2025 - 6.1. 2026

Museums Quartier – Vinterhaven på MQ
ingen dato kendt endnu

Belvedere-slottets juleby
14.11. - 31.12. 2025

Julemarked i Spittelberg
14.11.- 23.12. 2025

2/2

Wien

Julemarked på Stephansplatz
08.11. - 26.12.2025

Konstadvent: kunst og kunsthåndværk på Karlsplatz
21.11. - 23.12.2025

Wien Juledrøm på julemarkedet - Rathausplatz
14.11.- 26.12.2025

Julemarked i Türkenschanzpark
ingen dato kendt endnu

Vintermarked på Riesenradplatz - Prater
21.11.2025 - 6.1.2026

Alm Advent på messecentret - Prater
20.11.- 20.12.2025

Julemarked på Maria-Theresia-pladsen
Aflyst i 2025 på grund af byggearbejder!

1/2

Burgenland

Bad Sauerbrunn: Advent i juletræsbyen
29.11. - 21.12.2025 (lør, søn) mandag 8.12. 2025

Eisenstadt:
Adventsmarked på Esterházy-paladset
12.12. - 14.12.2025

Julemarkedet i Eisenstadt
ingen dato kendt endnu

Forchtenstein:
Adventsmarked på slottet Forchtenstein
28 - 30.11.2025

Lackenbach:
Julemarked på Lackenbach Slot
6 - 8.12. 2025

2/2

Burgenland

Mörbisch: Vintervidunderland
22.11.2025 - 4.1. 2026, fredag til søndag

Neuhaus am Klausenbach: Advent på Tabor Slot
ingen dato kendt endnu

Rust: Rust Advent Mile
21.11. - 21.12.2025, fredag til søndag

Stadtschlaining: Middelalderlig julemarked
ingen dato kendt endnu

St. Margarethen: Julemarked
28.11. - 14.12.2025

1/2

Kärnten

Bad Kleinkirchheim: Kirchheimer Advent
29.11. - 20.12. 2025, hver lørdag samt 7 - 8.12.

Feistritz ob Bleiburg: Petzen julemarked i 1.700 meters højde
6 - 7.12. | 13 - 14.12. | 20.12.2025

Katschberg: Katschberg Adventssti
26.11.- 25.12.2025, hver onsdag, fredag, lørdag og søndag

Klagenfurt: Juletræsmarked i Klagenfurt på Neuer Platz
15.11.- 24.12.2025

Launsdorf: Julemarked på Hochosterwitz Slot
ingen dato kendt endnu

Mallnitz: Mallnitz bjergadvent
28.11. - 21.12. 2025, fredag til søndag

2/2

Kärnten

Maria Wörth: Romantisk kirke Advent Maria Wörth
22.11.- 21.12.2025, lørdag og søndag

Lake Millstätter See: Millstätter lyssti
30.11.2025 - 6.1.2026

Pörtschach: Stille advent ved søen
ingen dato kendt endnu

Pyramidenkogel: Advent ovanför molnen på Pyramidenkogel
ingen dato kendt endnu

Velden: Velden Advent
21.11.- 21.12.2025, fredag til søndag og 8.12.

Villach / Villach region: Advent i Villach
14.11.- 24.12.2025

Wörthersee: Advent ved Wörthersee
22.11.- 21.12.2025, lørdag og søndag

1/3

Niederösterreich

Aggsbach Dorf: Kunsthåndværksmarked ved Aggstein slotruinerne
7 - 23.11.2025, fredag til søndag


Baden bei Wien: Advent i parken - Baden FAIRzaubert
21.11.- 24.12.2025, onsdag til søndag plus 8.12.

Dürnstein: Advent i Wachau på Dürnstein Slot
6 - 21.12.2025, lørdag og søndag samt 8.12.

Eggenburg: Eggenburgs adventsmagi
22 - 23.11.2025

Ebreichsdorf: Adventstemning i Ebreichsdorf Slotspark
ingen dato kendt endnu

Grafenegg: Grafenegg Advent på Grafenegg Slot
5 - 8.12.2025

Großweikersdorf: Julemarked i Großweikersdorf
ingen dato kendt endnu

Krems: Kremsers adventsmagi
20.11.- 23.12. 2025

2/3

Niederösterreich

Litschau: Litschau Advent »Fra hus til hus«29 - 30.11.2025

Mostviertel: Advent på Cider- og Jernvejen
29.11.- 14.12. 2025, Flammande jul
22.11.- 7.12.2025, Glitrende landsbyjul

Perchtoldsdorf: Julemarked på Kirchenbergl
ingen dato kendt endnu

Rosenburg: Waldviertler Christkindlmarkt på Rosenburg slot
22.- 30.11.2025, lørdage og søndage

Schallaburg: Schallaburg julemarked
På grund af renoveringsarbejder er der ingen marked i 2025.

Schiltern: Kittenbergers adventsmagi i haven
2.11.2025 - 6.1.2026

3/3

Niederösterreich

Schloss Hof: Julemarked på Schloss Hof
15.11.- 21.12.2025, lørdag til søndag og helligdage

Seebenstein: Julemarked i Seebenstein Park
ingen dato kendt endnu

Tulln an der Donau:
Vintermarked ved Minorite-klosteret
6 - 7.12. 2025

Weitra: Weitraer Adventsdage
ingen dato kendt endnu

Wiener Neustadt: Den »nyankomne«
28 - 30.11.2025, Advent i Beethovenallee
5 - 7.12.2025, Advent i katedralen
12 - 14.12.2025, Advent i borgmesterens have

1/3

Oberösterreich

Linz:
Julemarked på Linz' hovedtorv
ingen dato kendt endnu
Julemarked i Volksgarten i Linz
ingen dato kendt endnu
Advent i katedralen
22.11.- 23.12.2025, tirsdag til søndag samt 8.12.

Bad Ischl: Julemarked
21.11.- 21.12. 2025, onsdag til søndag


Garsten: Garstner Advent
29 - 30.11. | 6 - 8.12. 2025, lørdag og søndag

Kirchdorf am Inn: Julemarked på Schloss Katzenberg
11 - 14.12.2025

Kirchdorf an der Krems: Kirchdorf Adventsmagi
ingen dato kendt endnu

2/3

Oberösterreich

Mondsee: Advent i Mondsee
21.11.- 21.12.2025, fredag til søndag

Pettenbach im Almtal: Julemarked i Pettenbach
8.12.2025

Steyr:
Julemarked »Altstadt Steyr«
21.11.- 20.12.2025, onsdag til søndag

Christkindlmarkt Promenade
21.11.- 21.12. 2025, fredag til søndag

3/3

Oberösterreich

Traunsee:
Gmundner Advent
28.11.- 21.12.2025, fredag til søndag
Julebyen Traunkirchen
13 - 14.12.2025

Wels: Wels Julens verden
fra 14.11.2025

Wolfgangsee: Wolfgangsee Advent
21.11.- 21.12.2025, onsdag til søndag

1/4

SalzburgerLand

Altenmarkt-Zauchensee: Altenmarkt adventsmarked
22.11.- 21.12.2025, lørdag og søndag

Gasteinertal: Julemarkeder i Gastein-dalen

Bad Hofgastein: Julemarked
28.11.- 20 12.2025

Bad Gastein: ARTvent-markedet i Bad Gastein
ingen dato kendt endnu

Fuschl am See: Advent i landsbyerne i Fuschlsee-regionen
29.11.- 21.12.2025

Goldegg: Goldegg Advent
21.12. 2025

Grossarl: Salzburg Mountain Advent i Grossarltal
21.11.- 21.12.2025

2/4

SalzburgerLand

Grödig-St. Leonhard: St. Leonhard adventsmarked
29.11.- 24.12.2025, lørdag og søndag samt 8.12.

Hallein: Halleiner julemarked
4.11.- 21.12., fredag til søndag

Hochkönig: Advent i Salzburg-Alperne
Pilgrimsrejse Advent Maria Alm 28.11.– 21.12.2025, fredag til søndag
Advent i landsbyen Mühlbach 13 og 20.12.2025

Mauterndorf: Julemarked på Mauterndorf Slot
ingen dato kendt endnu

Obertauern: Tauernadvent
28.11.- 21.12.2025, fredag til søndag

Radstadt: Radstadt Mountain Advent på torvet
29.11. - 27.12.2025, lørdag og søndag samt 8.12.

3/4

SalzburgerLand

Salzburg City: Advent i Salzburg

Historisk julemarked på Domkirkepladsen
20.11.2025 - 1.1.2026

Julemarked i gården ved Hohensalzburg-fæstningen
22.11.- 21.12.2025, lørdag og søndag

Hellbrunns adventsmagi på Hellbrunn Slot
20.11.- 24.12.2025, tirsdag til søndag

Julemarked på Mirabellplatz
20.11.- 31.12.2025

Sternadvent med vintermarked
20.11.2025 - 6.1.2026

Salzburger Saalachtal: Jul i bjergene i Maria Kirchental
6 - 14 12.2025, lørdag og søndag

4/4

SalzburgerLand

Salzburgs søområde:
Henndorf am Wallersee: Julemarked på Gut Aiderbichl
ingen dato kendt endnu
Mattsee: Julemarked ved søen
ingen dato kendt endnu

Werfen: Julemarked på Hohenwerfen Slo
ingen dato kendt endnu

Wolfgangsee: Wolfgangsee Advent St. Gilgen och Strobl
21.11.- 21.12. 2025, torsdag til søndag plus 8.12.

Zell am See:
Zeller Sternenadvent-markedet
ingen dato kendt endnu
Sternenadvent-marked ved Zell-søen
20.11.- 21.12. 2025, torsdag til søndag; dagligt 22.-31.12.2025
Sternenadvent-marked på Kaprun Slot
ingen dato kendt endnu

1/2

Steiermark

Admont: Admont Adventsmarked
6 - 8.12. | 12 - 14.12. 2025

Bad Gleichenberg: Julemarked
30.11.- 21.12.2025, hver søndag

Fürstenfeld: Fürstenfeld julemarked
21.11.- 21.12.2025

Graz: Advent i Graz
Aufsteiern julemarked på Schlossberg
21.11.- 21.12.2025, fredag til søndag
Julemarked på hovedtorvet
21.11.- 23.12.2025
Julemarked i Joanneum-kvarteret
21.11.- 23.12.2025
Julemarked i Franciskanerkvarteret
21. - 24.12.2025

2/2

Steiermark

Leoben: Leoben julemarked
21.11.- 23.12.2025

Mariazell: Mariazell Advent
20.11.- 21.12.2025, torsdag til søndag, plus 8.12.

Schladming:
Advent i Talbach
28.11.- 21.12.2025, Fredag til søndag, plus 8.12.
Adventstemning i Talbachklamm-kløften
29.11. og 13.12.2025

Zeltweg: Farracher Advent
4 - 8.12.2025

1/3

Tyrol

Innsbruck:
Julemarked i den gamle bydel – det traditionelle marked
15.11..- 23.12.2025
Christkindlmarkt Hungerburg – markedet med panoramaudsigt
21.11.2025 - 6.1.2026
Julemarked på Maria-Theresien-Straße – det moderne marked
25.11.2025 - 6.1. 2026
Julemarked på torvet – familiemarked
15.11.- 23.12.2025
Christkindlmarkt St. Nikolaus – den kontemplative marked
21.11.- 23.12.2025
Christkindlmarkt Wilten – det kunstneriske marked
21.11.- 21.12.2025

Achensee: AchenSee jul
29.11.2025 - 6.1.2026

Tyroler-juleaften på Sixenhof
27.11.- 28.12.2025

Hall in Tirol: Halls adventsmarked
25.11.- 28.12.2025

2/3

Tyrol

Kufstein:
Julemagi ved fæstningen og julemarked i byparken, 22. november - 21. december 2025, lørdage og søndage

Lienz: Lienz Advent
21.11.- 24.12.2025

Olympiaregion Seefeld:
Seefeld: Romantisk julemarked i Seefeld
21.11.2025 - 6.1. 2026
Leutasch: Leutasch Kapel Advent
28.11.- 20.12.2025, fredag og lørdag

PillerseeTal: Magisk advent – Christkindldorf am See
29 - 30.11. | 6 - 7.12.2025, lørdag og søndag

3/3

Tyrol

Rattenberg: Rattenberg Advent
21.11.- 21.12. 2025, fredag til søndag

Schwaz: Schwaz Advent
22.11. - 23.12.2025, fredag til søndag, plus 4.12.

St. Johann in Tirol: Julemarkedet i St. Johann
28.11.- 24.12.2025, fredag til søndag, plus 8.12.

Zillertal:
Mayrhofen: Mayrhofen Advent på Waldfestplatz
29.11. - 20.12.2025, fredag til søndag

Tux-Finkenberg: Tux Advent for familier
30.11.2025

Zell-Gerlos: Zells julemarked
13.-14.12.2025

Vorarlberg

Bludenz: Bludenzer julemarked
27.11.- 24.12.2025

Bregenz: Bregenz jul
15.11.- 24.12.2025

Dornbirn: Julemarked i Dornbirn
21.11.- 23.12. 2025

Feldkirch: Feldkirchs julemarked
28.11.- 24.12.2025

Kleinwalsertal Valley: Walsers adventsmagi
ingen dato kendt endnu

Lech Zürs: Advent i Arlberg
ingen dato kendt endnu

Montafon: Julemarked i Montafon
Tschagguns 8.12.2025
Gaschurn 20.12. 2025

Schwarzenberg: Schwarzenbergs adventsmarked 28 - 29.11.2025

Information om julemarkederne i delstaterne

Jul i Burgenland

Jul i Kärnten

Jul i Niederösterreich

Jul i Oberösterreich

Jul i SalzburgerLand

Jul i Steiermark

Jul i Tyrol

Jul i Vorarlberg

Jul i Wien

Dette kunne også interessere dig

Oplev alt det bedste fra Østrig