Julemarkeder i Østrig

I juletiden lyser julemarkederne i byen og på landet op med festlige dufte og glamour. Slentre, nyd og forundres sammen - forventningerne vokser.

Ved juletid i Østrig kan du fordybe dig i den umiskendelige stemning, som julemarkeder spreder i hele landet. Lysene glimter i byerne, mens duften af Glühwein og brændte mandler breder sig i de festligt pyntede gader. Foran storslåede slotte som Schönbrunn eller Grafenegg vil du opleve en særlig blanding af kunsthåndværk, regionale delikatesser og festlig magi.

I landområderne kan du nyde autentiske specialiteter og mærke folkets varme.

Disse markeder er mere end bare et sted at slentre rundt - de skaber særlige oplevelser. Du vil opdage håndlavede gaver og traditionelle dekorationer. Især væk fra travlhed, i små landsbyer, vil du føle den oprindelige magi i adventstiden, indlejret i vinterlandskabet.