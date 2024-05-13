De mest storslåede klostre i Østrig
Kraftfulde steder med stilhed

Østrigs århundredgamle klostre betragtes som steder, hvor man kan stoppe op et øjeblik. De har en uvurderlig kulturel værdi og fungerer som steder, hvor man kan finde ro.

Find fred, oplev naturen, mærk historien

Der er masser af bogstaveligt talt himmelske udflugtsmål i Østrig: Storslåede klostre er spredt over hele landet, og hver enkelt bygning er en perle af hellig arkitektur og rummer omfattende kulturskatte. Biblioteker af højeste værdi, udsmykkede marmorsale og museer tiltrækker folk med interesse for (kunst-)historie. Behovet for indre kontemplation, ro og åndelig tilbagetrækning tilfredsstilles på steder, der er fyldt med historie, og entusiasmen for kunst og arkitektur udleves.

Mange klostre blev grundlagt i middelalderen. Den begivenhedsrige historie i de forskellige epoker kan ses i ombygningerne, som for det meste fandt sted i barokperioden. Mange klostre er i dag populære kultursteder, andre tilbyder fasteseminarer, mens andre igen er berømte for deres hjemmebryggede øl, delikatesser eller vidunderlige urtehaver.

De smukkeste klostre i Niederösterreich

Stift Melk

Stift Melk blev grundlagt i det 11. århundrede og knejser majestætisk over Donau. Det er berømt for sit spektakulære bibliotek og sin charmerende klosterhave.

Stift Melk

Stift Göttweig

Stift Göttweig, det 18. århundredes barokke kraftcenter, rejser sig på en bakke over Donaudalen. Værd at se: panoramaudsigten og det barokke interiør.

Stift Göttweig

Stift Klosterneuburg

Stift Klosterneuburg kombinerer kejserlig arv med hellig kunst, blev bygget i det 12. århundrede og ombygget i barokperioden. Ideelt til en tur fra Wien.

Stift Klosterneuburg

Stift Heiligenkreuz

Stift Heiligenkreuz, der blev grundlagt i det 12. århundrede og ligger i Wienerwald, fortsætter sin musikalske tradition med gregoriansk sang den dag i dag.

Stift Heiligenkreuz

Stift Altenburg

Stift Altenburg, der blev grundlagt i det 12. århundrede, er hjemsted for et imponerende bibliotek. "Religionernes have" er et symbol på interkulturel udveksling.

Stift Altenburg

Stift Seitenstetten

Stift Seitenstetten, der ligger i Mostviertel-regionen, kan prale af barokarkitektur fra det 18. århundrede og store haver.

Stift Seitenstetten

Stift Geras

Stift Geras, der blev grundlagt i det 12. århundrede, ligger i det rolige landskab i Waldviertel. Værdsat som tilflugtssted for fastende seminarer.

Stift Geras

Kloster Pernegg

I Kloster Pernegg, der blev bygget i det 12. århundrede, finder folk fred og harmoni under fastekure og meditation. En sti i haven fører gennem stilheden.

Kloster Pernegg

Stift Herzogenburg

Stift Herzogenburg blev grundlagt i det 13. århundrede og ligger på den historiske Jakobsvej og byder på orgelkoncerter og kunstsamlinger.

Stift Herzogenburg

De smukkeste klostre i Oberösterreich

Stift Sankt Florians

Stift Sankt Florians ærer Anton Bruckner med et orgel opkaldt efter komponisten. Det omfattende historiske bibliotek med 150.000 bind er også berømt.

Stift Sankt Florians

Stift Schlägl

Klostermurene, som omfatter en gotisk kirke, en romansk krypt og et nybarokt bibliotek, er hjemsted for over 800 års historie.

Stift Schlägl

Stift Kremsmünster

Kremsmünster er et af de største barokklostre i landet. Benediktinermunke bor i klosteret, som også huser et museum.

Stift Kremsmünster

Schlierbach

Der bedes, læses og arbejdes i det barokke kloster. Og der er også hyggeligt og kreativt arbejde i klosterets eget økologiske ostemejeri og et værksted for farvet glas.

Schlierbach

Benediktinerkloster Mondsee

Benediktinerkloster i Mondsee udnytter sin historiske aura ved søens bred til at danne ramme om kulturelle begivenheder.

Benediktinerkloster Mondsee

Stift Engelszell

Stift Engelszell producerer unikke delikatesser som likører, oste og øl - alt sammen på baggrund af den rolige trappistorden.

Stift Engelszell

Stift Reichersberg

Det imponerende kloster, der blev grundlagt i 1084, huser et omfattende bibliotek og historiske manuskripter og tilbyder adskillige uddannelses- og kulturarrangementer.

Stift Reichersberg

Stift Lambach

Stift Lambach, der blev grundlagt i 1056, har en bemærkelsesværdig romansk basilika og værdifulde freskomalerier, der er blandt de ældste i Østrig.

Stift Lambach

De smukkeste klostre i Salzburgerland

Stift Sankt Peters

Stift Sankt Peters, det ældste benediktinerkloster i den tysktalende verden og en berømt institution i byens historie, ligger i centrum af Salzburgs gamle bydel.

Stift Sankt Peters

Stift Nonnberg

Stift Nonnberg, der blev grundlagt i 714, er det ældste kvindekloster i verden og imponerer med sin romanske arkitektur og gotiske elementer i klosterkirken.

Stift Nonnberg

Kapucinerkloster

Det enkle Kapucinerkloster, der blev grundlagt i 1594 og bygget på Kapuzinerberg i Salzburg, er et roligt, spirituelt sted med en vidunderlig udsigt over byen.

Kapucinerkloster
Derfor findes klostre

Metaforen om Østrigs klostre som tidskapsler i den europæiske historie er særdeles rammende. Det skyldes, at kunst og kultur på enestående vis er blevet bevaret gennem århundreder i disse ærværdige, hellige bygninger.

I middelalderen var disse institutioner ikke kun åndelige centre, men også livlige steder for handel og uddannelse. Beliggende på vigtige handelsruter tiltrak de købmænd og var dybt sammenvævet med byernes økonomi.

Oprindeligt var livet i klostrene en kombination af bøn, åndelig læsning og fysisk arbejde. Det gjorde det muligt for samfundet at overleve og fremmede samtidig forskning og undervisning. Med skoler og frem for alt biblioteker og skrivestuer var klostrene centrale centre for vidensoverførsel.

De smukkeste klostre i Tyrol

Stift Stams

Stift Stams grundlagt i 1273, har en imponerende barokkirke. Bernardi-salen med sit storslåede stukarbejde og musikarrangementerne er velkendte.

Stift Stams

Stift Wilten

Stift Wilten i Innsbruck går tilbage til det 12. århundrede og har imponerende barokombygninger, herunder en kirke med udsøgte freskomalerier.

Stift Wilten

De smukkeste klostre i Steiermark

Stift Admont

Det blev grundlagt i 1074 og er berømt for verdens største klosterbibliotek, der blev bygget i den sene barokperiode. Det moderne kunstgalleri spænder fra buen til i dag.

Stift Admont

Basilika Mariazell

Basilika Mariazell, der blev grundlagt i det 12. århundrede, er et centrum for Maria-andagt og er kendt for sin senbarokke arkitektur og nådekapellet.

Basilika Mariazell

Stift Rein

Stift Rein blev grundlagt i 1129 og er det ældste eksisterende cistercienserkloster i verden med romansk og gotisk arkitektur i klosterkomplekset.

Stift Rein

Benediktinerabtei Seckau

Benediktinerabtei Seckau, der blev bygget i det 12. århundrede, imponerer med en senromansk katedral og er et kulturcenter med en vigtig kunstsamling.

Benediktinerabtei Seckau

Stift St. Lambrecht

Stift St. Lambrecht, der blev grundlagt i det 11. århundrede, ligger i en naturpark og kombinerer romanske og gotiske stilelementer i det omfattende klosterkompleks.

Stift St. Lambrecht

De smukkeste klostre i Kärnten

Pfarre Ossiach

Pfarre Ossiach, et benediktinerkloster fra det 11. århundrede, fungerer nu som musikakademi og spillested for musikfilmfestivalen i det barokke skib.

Pfarre Ossiach

Stift Millstatt

Stift Mills er et tidligere benediktinerkloster, der blev grundlagt i det 11. århundrede, og som har romansk arkitektur og udstiller sit 400 år gamle fastetæppe i påsken.

Stift Millstatt

Stift Gurk

Stift Gurk, der stod færdig i det 12. århundrede, er et mesterværk i romansk arkitektur. Krypten er imponerende designet med 100 søjler.

Stift Gurk

Benediktinerstift Sankt Pauls

Sankt Pauls i Lavanttal, der blev grundlagt i 1091 og har gotisk og barok indflydelse, er hjemsted for en af de mest værdifulde kunst- og bogsamlinger i Kärnten.

Benediktinerstift Sankt Pauls

Info om klimabeskyttelse

Monumentbeskyttelse - et synonym for bæredygtighed

Bevarelse af historiske bygninger er et fremragende initiativ i Østrig til klimabeskyttelse. Hvorfor er det sådan?

  • Bevarelse af historiske bygninger kan hjælpe med at spare ressourcer. Eksisterende bygninger bevares, så der ikke skal gennemføres nye byggeprojekter på grønne områder.

  • Monumentbeskyttelse spiller en vigtig sociokulturel rolle ved at bidrage til bevarelsen af historiske bygninger. Det kan styrke den regionale identitet og berige det kulturelle udbud.

  • Mange historiske bygninger blev oprindeligt bygget af naturlige materialer, som ofte stammer fra regionen. Under restaureringsarbejdet bestræber man sig på at bruge disse materialer for at bevare bygningernes originalitet.

  • Eksistensen af dyre- og plantearter og deres levesteder kan beskyttes. Monumentbeskyttelse er også den rigtige vej at gå på et økologisk plan.

FAQ

Selv om de to begreber ofte bruges i flæng i dag, er der væsentlige forskelle: Et kloster er et fællesskab af munke eller nonner, som forpligter sig til at leve deres liv efter principperne om fattigdom, kyskhed og lydighed. Fællesskaberne har til huse i et lukket bygningskompleks. Denne afsondrethed har til formål at fremme åndelig fordybelse og fællesskabsliv.

En "Stift" var på den anden side oprindeligt en institution, der blev grundlagt af religiøse eller politiske årsager. På den ene side skulle bygningerne beskytte stifternes frelse gennem bønner og messer, men på den anden side udførte de også verdslige opgaver. De påvirkede de politiske magtforhold, sikrede grænser og rettigheder og fungerede ofte også som uddannelsescentre. Medlemmer af en "Stift" kunne eje deres egen ejendom og havde mulighed for at forlade fællesskabet igen.

Stift St. Peters i Salzburgs gamle bydel er det ældste kloster i den tysktalende verden. Siden det blev grundlagt i 696 af biskop Rupert af Worms, fungerede det først som missionskloster, før det blev residens for ærkebiskoppen af Salzburg. I dag er denne historiske juvel en del af Salzburgs domkirkekvarter og er omgivet af den kollegiale kirke og Peterskirkegården med dens katakomber. Petersdom er hjemsted for det ældste bibliotek i Østrig og den ældste restaurant i Centraleuropa.

Admont Abbey i Steiermark blev grundlagt i 1074 og er den største "Stift" i Østrig. Det vigtige åndelige center er berømt for sin barokarkitektur og verdens største klosterbibliotek.

