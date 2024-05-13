Østrigs århundredgamle klostre betragtes som steder, hvor man kan stoppe op et øjeblik. De har en uvurderlig kulturel værdi og fungerer som steder, hvor man kan finde ro.

Find fred, oplev naturen, mærk historien

Der er masser af bogstaveligt talt himmelske udflugtsmål i Østrig: Storslåede klostre er spredt over hele landet, og hver enkelt bygning er en perle af hellig arkitektur og rummer omfattende kulturskatte. Biblioteker af højeste værdi, udsmykkede marmorsale og museer tiltrækker folk med interesse for (kunst-)historie. Behovet for indre kontemplation, ro og åndelig tilbagetrækning tilfredsstilles på steder, der er fyldt med historie, og entusiasmen for kunst og arkitektur udleves.

Mange klostre blev grundlagt i middelalderen. Den begivenhedsrige historie i de forskellige epoker kan ses i ombygningerne, som for det meste fandt sted i barokperioden. Mange klostre er i dag populære kultursteder, andre tilbyder fasteseminarer, mens andre igen er berømte for deres hjemmebryggede øl, delikatesser eller vidunderlige urtehaver.