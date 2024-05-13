De mest storslåede klostre i Østrig
Kraftfulde steder med stilhed
Find fred, oplev naturen, mærk historien
Der er masser af bogstaveligt talt himmelske udflugtsmål i Østrig: Storslåede klostre er spredt over hele landet, og hver enkelt bygning er en perle af hellig arkitektur og rummer omfattende kulturskatte. Biblioteker af højeste værdi, udsmykkede marmorsale og museer tiltrækker folk med interesse for (kunst-)historie. Behovet for indre kontemplation, ro og åndelig tilbagetrækning tilfredsstilles på steder, der er fyldt med historie, og entusiasmen for kunst og arkitektur udleves.
Mange klostre blev grundlagt i middelalderen. Den begivenhedsrige historie i de forskellige epoker kan ses i ombygningerne, som for det meste fandt sted i barokperioden. Mange klostre er i dag populære kultursteder, andre tilbyder fasteseminarer, mens andre igen er berømte for deres hjemmebryggede øl, delikatesser eller vidunderlige urtehaver.
De smukkeste klostre i Niederösterreich
Stift Melk
Stift Melk blev grundlagt i det 11. århundrede og knejser majestætisk over Donau. Det er berømt for sit spektakulære bibliotek og sin charmerende klosterhave.
Stift Göttweig
Stift Göttweig, det 18. århundredes barokke kraftcenter, rejser sig på en bakke over Donaudalen. Værd at se: panoramaudsigten og det barokke interiør.
Stift Klosterneuburg
Stift Klosterneuburg kombinerer kejserlig arv med hellig kunst, blev bygget i det 12. århundrede og ombygget i barokperioden. Ideelt til en tur fra Wien.
Stift Heiligenkreuz
Stift Heiligenkreuz, der blev grundlagt i det 12. århundrede og ligger i Wienerwald, fortsætter sin musikalske tradition med gregoriansk sang den dag i dag.
Stift Altenburg
Stift Altenburg, der blev grundlagt i det 12. århundrede, er hjemsted for et imponerende bibliotek. "Religionernes have" er et symbol på interkulturel udveksling.
Stift Seitenstetten
Stift Seitenstetten, der ligger i Mostviertel-regionen, kan prale af barokarkitektur fra det 18. århundrede og store haver.
Stift Geras
Stift Geras, der blev grundlagt i det 12. århundrede, ligger i det rolige landskab i Waldviertel. Værdsat som tilflugtssted for fastende seminarer.
Kloster Pernegg
I Kloster Pernegg, der blev bygget i det 12. århundrede, finder folk fred og harmoni under fastekure og meditation. En sti i haven fører gennem stilheden.
De smukkeste klostre i Oberösterreich
Stift Sankt Florians
Stift Sankt Florians ærer Anton Bruckner med et orgel opkaldt efter komponisten. Det omfattende historiske bibliotek med 150.000 bind er også berømt.
Stift Schlägl
Klostermurene, som omfatter en gotisk kirke, en romansk krypt og et nybarokt bibliotek, er hjemsted for over 800 års historie.
Stift Kremsmünster
Kremsmünster er et af de største barokklostre i landet. Benediktinermunke bor i klosteret, som også huser et museum.
Schlierbach
Der bedes, læses og arbejdes i det barokke kloster. Og der er også hyggeligt og kreativt arbejde i klosterets eget økologiske ostemejeri og et værksted for farvet glas.
Benediktinerkloster Mondsee
Benediktinerkloster i Mondsee udnytter sin historiske aura ved søens bred til at danne ramme om kulturelle begivenheder.
Stift Engelszell
Stift Engelszell producerer unikke delikatesser som likører, oste og øl - alt sammen på baggrund af den rolige trappistorden.
Stift Reichersberg
Det imponerende kloster, der blev grundlagt i 1084, huser et omfattende bibliotek og historiske manuskripter og tilbyder adskillige uddannelses- og kulturarrangementer.
De smukkeste klostre i Salzburgerland
Stift Sankt Peters
Stift Sankt Peters, det ældste benediktinerkloster i den tysktalende verden og en berømt institution i byens historie, ligger i centrum af Salzburgs gamle bydel.
Stift Nonnberg
Stift Nonnberg, der blev grundlagt i 714, er det ældste kvindekloster i verden og imponerer med sin romanske arkitektur og gotiske elementer i klosterkirken.
Metaforen om Østrigs klostre som tidskapsler i den europæiske historie er særdeles rammende. Det skyldes, at kunst og kultur på enestående vis er blevet bevaret gennem århundreder i disse ærværdige, hellige bygninger.
I middelalderen var disse institutioner ikke kun åndelige centre, men også livlige steder for handel og uddannelse. Beliggende på vigtige handelsruter tiltrak de købmænd og var dybt sammenvævet med byernes økonomi.
Oprindeligt var livet i klostrene en kombination af bøn, åndelig læsning og fysisk arbejde. Det gjorde det muligt for samfundet at overleve og fremmede samtidig forskning og undervisning. Med skoler og frem for alt biblioteker og skrivestuer var klostrene centrale centre for vidensoverførsel.
De smukkeste klostre i Tyrol
Stift Stams
Stift Stams grundlagt i 1273, har en imponerende barokkirke. Bernardi-salen med sit storslåede stukarbejde og musikarrangementerne er velkendte.
De smukkeste klostre i Steiermark
Stift Admont
Det blev grundlagt i 1074 og er berømt for verdens største klosterbibliotek, der blev bygget i den sene barokperiode. Det moderne kunstgalleri spænder fra buen til i dag.
Basilika Mariazell
Basilika Mariazell, der blev grundlagt i det 12. århundrede, er et centrum for Maria-andagt og er kendt for sin senbarokke arkitektur og nådekapellet.
Stift Rein
Stift Rein blev grundlagt i 1129 og er det ældste eksisterende cistercienserkloster i verden med romansk og gotisk arkitektur i klosterkomplekset.
Benediktinerabtei Seckau
Benediktinerabtei Seckau, der blev bygget i det 12. århundrede, imponerer med en senromansk katedral og er et kulturcenter med en vigtig kunstsamling.
De smukkeste klostre i Kärnten
Pfarre Ossiach
Pfarre Ossiach, et benediktinerkloster fra det 11. århundrede, fungerer nu som musikakademi og spillested for musikfilmfestivalen i det barokke skib.
Stift Millstatt
Stift Mills er et tidligere benediktinerkloster, der blev grundlagt i det 11. århundrede, og som har romansk arkitektur og udstiller sit 400 år gamle fastetæppe i påsken.
Stift Gurk
Stift Gurk, der stod færdig i det 12. århundrede, er et mesterværk i romansk arkitektur. Krypten er imponerende designet med 100 søjler.
Info om klimabeskyttelse
Bevarelse af historiske bygninger er et fremragende initiativ i Østrig til klimabeskyttelse. Hvorfor er det sådan?
Bevarelse af historiske bygninger kan hjælpe med at spare ressourcer. Eksisterende bygninger bevares, så der ikke skal gennemføres nye byggeprojekter på grønne områder.
Monumentbeskyttelse spiller en vigtig sociokulturel rolle ved at bidrage til bevarelsen af historiske bygninger. Det kan styrke den regionale identitet og berige det kulturelle udbud.
Mange historiske bygninger blev oprindeligt bygget af naturlige materialer, som ofte stammer fra regionen. Under restaureringsarbejdet bestræber man sig på at bruge disse materialer for at bevare bygningernes originalitet.
Eksistensen af dyre- og plantearter og deres levesteder kan beskyttes. Monumentbeskyttelse er også den rigtige vej at gå på et økologisk plan.