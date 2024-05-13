Oplev kulinariske lækkerier i Tyrol!
Nyd originale retter!

Tyrol ved, hvordan man gør det: Regionerne her har i mange generationer været gode til at kombinere tyrolske specialiteter med nye, fantasifulde kreationer.

Højt oppe sammen

Tyrolsk ost, smør og bacon smager ikke kun godt på bjergengen eller som snack på en vandretur i bjergene: Det typiske køkken i regionen er baseret på fuld smag og regionale ingredienser - på engene og i hytter såvel som på jordnære kroer og fine restauranter.

I Tyrol venter Gröstl med spejlæg, Kaspressknödel i en kraftig suppe eller Schlutzkrapfen på sultne bjergelskere. På små alpemejerier, frugtplantager og bagerier skaber de lokale tyrolske delikatesser. Gæsterne kan ikke kun smage på de kvalitetsfødevarer, der produceres her i højderne, men også opleve dem med alle deres sanser. I de tyrolske alper kan de nyde bjergenes gæstfrihed eller beundre produktionen af tyrolsk alpeost eller grå ost. På Alpine Herb Tour eller Tyrolean Schnapps Route kan de indfange smagen af regionale kvalitetsprodukter.

Gourmetfans følger tyrolske specialiteter til fods eller på cykel langs gourmetruter og lærer mere om dyrkning, forarbejdning og smag.

Tyrolske gourmetruter

Eng Alm: Bjergenge i Karwendel

Bag kulisserne hos "Enger Ahornkönig": Eng Alm med sit udstillingsmejeri er blevet drevet i generationer, omgivet af ahorntræer, der er over 2.000 år gamle.

Eng Alm

Tyrolske cykelture med fokus på gastronomi

Cykl og nyd: En solid morgenmad ved starten, en sprød, let salat til frokost og en velsmagende tyrolerret ved afslutningen af etapen.

Hyggelige cykelture

Den tyrolske snapserute

Gæsterne kan opleve de mange forskellige tyrolske frugtbrændevine af høj kvalitet og få et indblik i kunsten at brænde snaps i de mange brænderier i hele regionen.

Den tyrolske snapserute

En hel landsby destillerer brandy i stedet for snaps

Landsbyen med sine 50 destillerier har specialiseret sig i fin spiritus. I destillerilandsbyen Stanz i Tyrol er der omkring 650 indbyggere, omkring 150 husstande og 90 af disse brænderier producerer fin spiritus. Med sine 1040 meter over havets overflade er det den højest beliggende frugtdyrkningsregion i Europa. Den solrige beliggenhed og den geniale kunstvanding sikrer frugtens smag og sukkerindhold. I modsætning til snaps bruges der kun fuldmoden frugt med et frugtindhold på 100 procent til brandy. Det er sådan, kendere dufter til Stanzer Zwetschke i glasset.

Tyrolske kroer: Spisning på højt niveau

Unterwirt i Ebbs i Tyrol

Unterwirtinnen fokuserer på regionale smagsoplevelser i gourmetrestauranten og pubben. Tyrolske stamgæsters bordkultur praktiseres i stuehuset.

Unterwirt

Gourmetkro Tiroler Hof, Kufstein

Takket være den unge prisbelønnede kok Victoria Fahringer bliver Tiroler Hof til "Vikoriashome": et boutiquehotel med restaurant og bar samt en kokkeskole.

Gourmetkroen Tiroler Hof

Gasthof Unterwöger, Obertilliach

Der serveres hjemmelavede regionale produkter på kroen Unterwöger. Retter med østtyrolsk bjerglam og tyrolsk Schlipfkrapfen tiltrækker gæster til salonen.

Gasthof Unterwöger

Stanglwirt, Going

I Tyrol er en god restaurant simpelthen et must på mange hoteller. Stanglwirt i Going er et mødested for feinschmeckere.

Stanglwirt

Livet på bjergengen: fra storbyen til bjerghytten

Hvordan er det at opgive alt, hvad man er vant til, og starte et nyt liv på bjergengen? Clara Tippelt har taget dette modige skridt og fundet sit nye hjem i Østrig som værtinde på en tyrolsk bjergkro.

Livet tager nogle gange uventede drejninger. Clara Tippelt troede bestemt ikke under sine modestudier i Tyskland, at hun et par år senere ville være den stolte ejer af en bjerghytte på en alpegård i Østrig. Storbyens snævre rammer var allerede ved at knibe, da Clara forelskede sig i de østrigske bjerges enorme størrelse. Uden videre købte hun Boschebenhütte på Patscherkofel nær Innsbruck og skabte sit nye centrum for livet her. Selv om livet i en hytte til tider kan være udfordrende, er der for Clara ikke noget bedre end at vågne op om morgenen midt i bjergene og dele sit liv i naturen med sine gæster. Bjergene hjælper hende og alle, der besøger hende heroppe, til - som hun siger - at bringe deres tanker ind i nuet og nyde øjeblikkets skønhed fuldt ud.

Kulinariske specialiteter i Tyrol

Kaspressknödel

En tyrolsk klassiker fra Kössen-køkkenets skattekammer, som lover at glæde ganen og fylde maven.

Opskrift Kaspressknödel

Tyrolske Kiachl

"Kiachl" er en delikatesse fra Tyrol. De spises søde med tranebærsyltetøj eller salte med sauerkraut.

Opskrift på tyrolsk Kiachl

Original Tiroler Prügeltorte

I Brandenberg i Tyrol er denne specialitet blevet bagt over åben ild af bønder i generationer som et festligt bagværk til familiefester som bryllupper eller barnedåb.

Tiroler Prügeltorte
Opskrift Tyroler Knödel

Det tyrolske køkken er baseret på fuld smag og regionale ingredienser - på alperne og i hytterne såvel som på de jordnære kroer fine gourmetrestauranter og toprestauranter.

Gröstl med spejlæg venter på dig i Tyrol, Knödel i en kraftig suppe eller Schlutzkrapfen-knödel venter på sultne bjergelskere. Tyrolsk ost, smør og bacon smager ikke kun godt som en snack på bjergengen eller på en vandretur i bjergene. Ingredienserne til disse typiske tyrolske retter leveres af regionale producenter fra gårde, alpemejerier, frugtplantager og bagerier.

I traditionelle tyrolske kroer kan gæsterne ikke kun nyde fremragende mad og drikke, men også sove på det tilstødende hotel. Og med alle nutidens bekvemmeligheder.

