Tyrol ved, hvordan man gør det: Regionerne her har i mange generationer været gode til at kombinere tyrolske specialiteter med nye, fantasifulde kreationer.

Højt oppe sammen

Tyrolsk ost, smør og bacon smager ikke kun godt på bjergengen eller som snack på en vandretur i bjergene: Det typiske køkken i regionen er baseret på fuld smag og regionale ingredienser - på engene og i hytter såvel som på jordnære kroer og fine restauranter.

I Tyrol venter Gröstl med spejlæg, Kaspressknödel i en kraftig suppe eller Schlutzkrapfen på sultne bjergelskere. På små alpemejerier, frugtplantager og bagerier skaber de lokale tyrolske delikatesser. Gæsterne kan ikke kun smage på de kvalitetsfødevarer, der produceres her i højderne, men også opleve dem med alle deres sanser. I de tyrolske alper kan de nyde bjergenes gæstfrihed eller beundre produktionen af tyrolsk alpeost eller grå ost. På Alpine Herb Tour eller Tyrolean Schnapps Route kan de indfange smagen af regionale kvalitetsprodukter.