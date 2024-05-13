Mørk græskarkerneolie fra Steiermark, velsmagende bjergost fra Vorarlberg, saftig spæk fra Tyrol: Hver region har sine helt egne kulinariske skatte.

Jorden som skattekiste

Østrigs landskaber er lige så forskellige som de produkter, der vokser her. På frugttræer, grøntsagsmarker, græsgange på bjerge og langs floder. I næringsrig og frugtbar jord, hvor produkter af høj kvalitet vokser godt. Og behandles som små skatte af de mennesker, der dyrker, kultiverer, høster og forædler dem.

Den høje andel af økologiske produkter, der dyrkes, produceres og forarbejdes i hele landet - fra ost til brød og vin - er værd at bemærke. Østrig er en af Europas største økologiske producenter. Økologi smager ikke kun bedre, men er også til gavn for naturen, fordi gamle frø og glemte dyreracer bevares. Længe leve variationen!

Variation afspejles også i de kulinariske specialiteter, som vores land er kendt for langt ud over sine grænser. Det er det, vi vil tale om her.