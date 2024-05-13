Østrigs kulinariske specialiteter
Jorden som skattekiste
Østrigs landskaber er lige så forskellige som de produkter, der vokser her. På frugttræer, grøntsagsmarker, græsgange på bjerge og langs floder. I næringsrig og frugtbar jord, hvor produkter af høj kvalitet vokser godt. Og behandles som små skatte af de mennesker, der dyrker, kultiverer, høster og forædler dem.
Den høje andel af økologiske produkter, der dyrkes, produceres og forarbejdes i hele landet - fra ost til brød og vin - er værd at bemærke. Østrig er en af Europas største økologiske producenter. Økologi smager ikke kun bedre, men er også til gavn for naturen, fordi gamle frø og glemte dyreracer bevares. Længe leve variationen!
Variation afspejles også i de kulinariske specialiteter, som vores land er kendt for langt ud over sine grænser. Det er det, vi vil tale om her.
Oste fra Alperne
Mere end en godbid
Sur ost, kendt på dialekt som "Sura Kees" er en Montafon-specialitet med en lang tradition. Hvis du selv vil prøve at lave denne specielle ost, kan du gøre det i Käsehaus Montafon i Schruns. "Die Käsemacher" i Waldviertel producerer et stort udvalg af oste- og antipasti-specialiteter. I Käsemacherwelt kan besøgende udforske udstillingsmejeriet på en guidet tur.
Fra det ene alpemejeri til det næste: På sporet af de gamle skikke omkring Gailtaler Almkäse begiver gæsterne sig ud på Gailtaler Käsewanderweg i Kärnten.
Hvis du vil opleve de mange facetter af ost i SalzburgerLand, er "Genussweg für Käsefreaks" (fornøjelsesstien for ostefreaks) det rette sted. I Grossarl-dalen er berømt for sin "Sauakas", en traditionel delikatesse. Du kan nyde den direkte i dalens bjerghytter. Det barokke kloster Stift Schlierbach i Oberösterreich er også et besøg værd - ikke mindst på grund af det økologiske ostemejeri, hvor man kan smage på ostespecialiteter på en guidet tur.
Fra græsgange til steppe: skinke, spæk og pølser
Vulcano-skinke
Den saftige Vulcano-skinke er en af de bedste i verden. Den familiedrevne gård prioriterer dyrevelfærd.
Spæk fra Gailtal-dalen
Hotel Schloss Lerchenhof er en af 17 certificerede producenter af den oprindelsesbeskyttede Gailtaler Speck, som betragtes som en Slow Food-specialitet.
Østtyrolsk "Henkele"
Den lufttørrede Henkele er et fint stykke kød fra okse, vildt eller lam fra røgeriet, og opskriften går tilbage til det 18. århundrede.
Innviertler Surspeck
Denne blomsterhvide delikatesse har en lang historie. Spækken bruges enten i tynde skiver på brød eller som den vigtigste ingrediens i Innviertler Speckknödel.
Svinekød og oksekød
En sjælden specialitet er Pannonisk Mangalitza-grisekød fra Seewinkel-regionen i Burgenland, en af de ældste griseracer i Europa. Det har uldne hår og er ret fedt - så spæk og grisefedt er oplagte måder at forarbejde det på, men det har et relativt lavt kolesterolindhold. Smagen af det møre, saftige kød minder om vildsvin. Da den uldne gris, som siges at være særlig venlig, kan lide at grave og rode rundt i jorden, bruges det også til at dyrke marker og haver eller til økologisk genopretning af skovjord.
I nationalparken Neusiedler See-Seewinkel græsser derimod det grå steppekvæg. Flokken afgræsser alt, hvad der er muligt - og forhindrer dermed væksten af siv. Det gør regionen til et af de mest artsrige levesteder i Europa. Kødet fra det hårdtarbejdende steppekvæg forædles til delikatesser. Særligt anbefalelsesværdigt: nationalparkens pølser, f.eks. fra slagteren Fleischeri Karlo.
Fisk fra SalzburgerLand
I årtier opdrættede Sigi Schatteiner sine ferskvandsfisk i Bluntautal i Golling i det reneste kildevand: Fjeldørreder, ørreder, stører. Bluntautal-ørreden, som bl.a. forædles af den prisbelønnede kok Andreas Döllerer, der er pioner inden for det kreative alpekøkken, er stadig specialiteten fra dammen. Den næste generation er nu ansvarlig for fiskeopdrættet - duoen Franz Rettenbacher og Alexander Gruber. Det, der gør fiskekødet så uforligneligt, er kombinationen af koldt vand (maks. 10 grader!) og høj strømhastighed. For at kunne svømme her, har fiskene brug for gode muskler. Og det har en effekt på kødets kvalitet.
Gode ting fra søer, vandløb og damme
Michis friske fisk
Bjergørrederne vokser langsomt og svømmer i kildevand i naturparken Mürzer Oberland. De fås syltede, røgede og naturlige i økologisk kvalitet.
Fischerei Ausseerland
Siden 2018 har Fischerei Ausseerland opdrættet fjeldørreder og ørreder fra Grundlsee i frisk kildevand ved hjælp af moderne metoder. Fra rogn til delikate fisk.
Genuss Gasthaus Kohlröserlhütte
Spis frisk fisk i det steiriske naturreservat Ödensee: Teriyaki-ørred på en saltsten eller møller-ørred tilberedt i klaret smør.
Schloss Fuschl Fischerei
Fischerei ved Fuschl-søen har tilbudt bæredygtige fiskespecialiteter i årtier. Nyd den friskrøgede fisk i Fischerstüberl eller ved søbredden.
Schloss Lichtengraben
"Slow Fish" fra Lavanttal: rundvisning med fiskesmagning i Fischeria. Velkomstdrink, rundvisning på slottet Schloss Lichtengraben og få indblik i fiskeopdræt.
Økologisk fisk Marc Mössmer
Pionerer inden for bæredygtigt fiskeopdræt. Fra fiskedammen til det ugentlige marked tilbyder vi den højeste kvalitet og friskhed gennem ærligt manuelt arbejde.
Bootshaus ved Traunsee
Den prisbelønnede kok Lukas Nagl fra restauranten Bootshaus mestrer fiskekøkkenet. Han bruger regionale produkter fra Salzkammergut og det inspirerer ham og hans team.
Opdræt af fisk og krebs i NationalparkSeewinkel
Robert Jungwirth opdrætter karper og truede dyrearter som krebs og Zackel-får i nationalparken Seewinkel. Fisk til salg hele året rundt.
Fra græskarmarker og oliemøller
Mørkegrøn til sort i farven, tyk i konsistensen, syrlig-frisk i duften og intens i smagen: Græskarkerneolie fra Steiermark er en unik delikatesse på verdensplan, og dens navn er beskyttet i hele Europa. Den nøddeagtige smag fremhæver ikke kun supper, salater og kødretter, men også ost og desserter som f.eks. parfait, soufflé og vaniljeis.
Den dag i dag er den traditionelle ristnings- og presseproces for græskarkerner uændret i mange steiriske oliemøller. På grund af den skånsomme forarbejdning har græskarkerneolie en sundhedsfremmende og helbredende effekt - det er bevist, at oliens vitaminer og mineraler forebygger hjerte-kar-sygdomme, og har en afgiftende effekt og styrker immunforsvaret. Det sorte guld produceres med særlig omhu i de traditionelle oliemøller Fandler, Auer, Birnstingl samt hos Pelzmann og Steirerkraft . Navne, der har stået for høj kvalitet i årtier.
Sød, rund og kødfuld
Abrikoser vokser særligt godt i verdensarvsregionen Wachau. Klimaet er mildt, jorden er god - og de ca. 180 abrikosbønder passer på de små, runde frugter, som var de deres egne børn. Smagen af de gamle sorter er så udsøgt, at Wachauer Marille (abrikoser fra Wachau) endda er blevet en registreret oprindelsesbetegnelse.
Når de er modne i juli, skal abrikoshøsten gå hurtigt. Forudsætningen er dog, at der ikke har været usædvanligt vejr som hagl eller sen frost, for det kan de små frugter slet ikke lide. Efter høsten fyldes de på glas, blandt andet som en frugtagtig, cremet marmelade. Eller de lander i midten af varme aprikosknödel, som også fås i en kold version med vaniljeis.
Et godt tip: Abrikosblomstringen i Wachau er en sand fryd for øjet. Fra midten af marts til midten af april blomstrer tusindvis af træer langs Donau i hvid og lyserød pragt.
Fra frugtplantager og søde frugter
Schartner frugt
På gården Firlingerhof i Scharten i Oberösterreich kan du købe kirsebær, abrikoser og blommer - samt saft, brændevin og most, som familien Hubmer har lavet af dem.
Æbler fra Steiermark
De knasende steiriske æbler modnes i Østrigs største område til dyrkning af æbler. Sorternes smag spænder fra delikat syrlig til sød og frugtagtig.
Stanzer Zwetschke
Europas højest beliggende område med frugtavl ligger i Tiroler Oberland i over 1.000 meters højde. Her vokser blommer, som bl.a. bliver forædlet til brandy.
Leithaberger Edelkirsche
De klimatiske forhold i det nordlige Burgenland er ideelle til dyrkning af kirsebær: Søen Neusiedler See ligger tæt på, og jorden er rig på næringsstoffer.
Fra bjergene, skovene og engene: Urter og krydderier
Kräuterdorf Irschen
Bjerglandsby i Kärnten med farverige enge med krydderurter, kølige bjergsøer og storslåede panoramatoppe - samt en "Healing Garden of the Alps".
Sonnentor i Waldviertel
Sonnentor tilbyder smukt pakket te, urter og krydderier i den bedste økologiske kvalitet - samt lækre kiks, sirupper og frugtpålæg.
Fra bjerg til dal
Østrigs mangfoldige landskab er ikke kun smukt at se på, det giver også de bedste vækstbetingelser for urter. Vilde urter som ensian, arnica og bjergmynte vokser i den friske luft i alpeområderne. Urterne dyrkes både højt oppe i bjergene og i lavereliggende områder. Det solrige Burgenland er f.eks. med sit milde klima et ideelt område til dyrkning af middelhavsurter som lavendel, timian og rosmarin. Krydderurter og lægeplanter trives særligt godt i Steiermarks vulkanske region. Hvert forbundsland har sine egne levesteder for urter. Det viser de utallige urtevandringer, som man kan deltage i fra Wien til Vorarlberg på jagt efter løvstikke, mynte og lignende.
Længsel efter det jordnære: Krydderurternes verden
Overraskende regionale produkter fra Østrig
Wiener snegle
Andreas Gugumuck opdrætter snegle på en gård i det sydlige Wien, som man kan nyde på stedet. De fås i raffineret form i udvalgte delikatesseforretninger.
Svampe på kaffegrums
Hos Hut und Stiel dyrkes lækre østershatte på en næsten uendelig tilgængelig ressource i en by som Wien: Kaffegrums. Win-win!
1001 tomater
Den økologiske landmand Erich Stekovics er tomaternes kejser: Han har dyrket over 3.200 gamle sorter i mere end 20 år. Hans tomater, rå eller på glas, er kult!
Chili-manufaktur
Frisk chili og chiliprodukter "fra mild til helvedes stærk" fås hos Fireland Foods i Niederösterreich: saucer, snacks, ketchup og meget mere fra over 1.200 sorter.
Pannonisk safran
I Burgenland genoplives en gammel tradition i Safranoleum: dyrkning af syrlig, krydret, ægte safran, den alsidige "dronning af planter".
Wasabi
Lækkert krydret, antiinflammatorisk og antibakteriel: Wasabi betragtes som en "superplante". Virksomheden PhytonIQ dyrker planten bæredygtigt på sin indendørs gård.
Zitrusgarten
Over 280 arter af citrusplanter, herunder gamle sorter, kan findes i den mediterrane show-have i Kärnten - den eneste af sin slags i Østrig. Med delikatessebutik!
Korn og bælgfrugter
Billebønner og quinoa
Bäcksteffls tilbyder hjemmedyrkede specialiteter som de lilla-sorte marmorerede, håndsorterede billebønner og ægte steirisk quinoa.
Valmuefrø fra Waldviertel
Familien Greßl dyrker udsøgte valmuesorter på deres gård i Niederösterreich og forædler dem til olier, likører, pesto og kosmetiske produkter. Der er endda et museum!
Riebelmais
Denne næringsholdige ret lavet af runde, brunede grynklumper passer fantastisk til æblemos, kompot eller ost.
Slik til lykkelige øjeblikke
Original Mozartkugle
Blød pistaciemarcipan i midten, overtrukket med fin nougat og dyppet i mørk chokolade: Originalen er ifølge Paul Fürst en håndlavet delikatesse med en lang historie.
Zotter chokolade
"Fra bønne til bar", økologisk og fair: Den geniale Josef Zotters håndskårne eksperimentelle kreationer er chokoladens avantgarde.
Tiroler Edle
Fin chokolade med mælk fra det ædle tyrolske gråkvæg, som nu kun lejlighedsvis opdrættes. Alle, der køber den, støtter også det lokale landbrug.