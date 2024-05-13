Rundrejser og temarejser i Østrig
Lær Østrig at kende
På sporet af unikke steder og historier, som kendetegner landet.
En rejse til borge og slotte, på sporet af gammelt håndværk eller kulinariske lækkerier: Rundrejserne og temarejserne giver feriegæsterne mulighed for at fordybe sig dybt i hjertet af Østrig og lære land og folk at kende.
Rundrejse gennem Østrig
Nostalgi på skinner
Hvis du vil trækkes af et damplokomotiv eller rejse på smalle spor som i gamle dage, finder du en række historiske jernbanestrækninger i Østrig.
Ruter gennem de små historiske byer i Østrig
De historiske skatte i de århundredgamle byer er omhyggeligt vedligeholdt. Udforsk dem på fem varierede ruter.