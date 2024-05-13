Rundrejser og temarejser i Østrig
Lær Østrig at kende

På sporet af unikke steder og historier, som kendetegner landet.

En rejse til borge og slotte, på sporet af gammelt håndværk eller kulinariske lækkerier: Rundrejserne og temarejserne giver feriegæsterne mulighed for at fordybe sig dybt i hjertet af Østrig og lære land og folk at kende.

Rundrejse gennem Østrig

Nostalgi på skinner

Hvis du vil trækkes af et damplokomotiv eller rejse på smalle spor som i gamle dage, finder du en række historiske jernbanestrækninger i Østrig.

Jernbaner og nostalgiture

Ruter gennem de små historiske byer i Østrig

De historiske skatte i de århundredgamle byer er omhyggeligt vedligeholdt. Udforsk dem på fem varierede ruter.

Små historiske byer

Inspirerende Østrig: mere end bare en togrejse

Når du rejser med tog fra øst til vest gennem landet, fra Wien til Bregenz, vil du opdage den kulturelle mangfoldighed, landskabet og de kulinariske specialiteter.

Inspirerende togrejser

