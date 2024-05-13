Saltminer i Østrig
Det hvide guld under jorden
Saltverdenerne i Østrig: fra saltet i bjerget
Trin for trin kommer du ind i bjerget. Her er trangt, og den kølige, jordagtige luft efterlader et fugtigt lag på huden. Minens vægge og gulv føles ru og krystalliske, og man kan næsten mærke de små saltkorn under fingerspidserne. Den lange rejse dybt ind i tunnellerne synes uendelig, indtil der pludselig åbner sig et stort hulrum. Det er her, det hvide guld er indlejret i bjerget. Men hvem skulle have troet det? I lyset fra lamperne glitrer og skinner væggene i orange og røde nuancer!
Og det er ikke den eneste overraskelse: Hvem havde forventet at finde et underjordisk bederum eller en udstilling om naziplyndret kunst her? Minearbejdernes lysbilleder? Eller endda en flydende teaterscene med lysshow? Faktisk er et besøg i en saltmine en stor oplevelse, der efterlader dig med en følelse af at have været i en speciel og mystisk verden.
De tre saltminer i Østrig
Salzburgs saltminer
Kryds den underjordiske grænse mellem Østrig og Tyskland, tag en tur med en minejernbane og rutsj ned ad to minearbejderrutsjebaner.
Saltminen i Hallstatt
Tag saltminebanen til indgangsbygningen, gå ind i minen, tag en 64 meter lang rutsjebane og tag minebanen tilbage til dagslyset.
En historie, der passer til en film
Alle, der har set filmen The Monuments Men med George Clooney, Bill Murray og Matt Damon, kender historien: Under Anden Verdenskrig gemte nazisterne stjålne kunstskatte i saltminetunnelerne i Altaussee.
I alt blev over 6.500 værdifulde malerier opbevaret under jorden her sammen med statuer, unikke værker som Gent-altertavlen, historiske våben og hele biblioteker. Da amerikanerne nærmede sig i foråret 1945, ville Hitler have tunnelerne sprængt i luften: Europas kunstskatte skulle ødelægges i stedet for at falde i hænderne på de allierede.
Det var de modige minearbejdere i Altaussee, der forhindrede dette. Vi vil ikke afsløre hvordan her, men i udstillingen, som er værd at se, og som besøgende kan udforske under den guidede tur gennem Altaussees bjergverdener kan se. Herunder Monuments Men og den verdensberømte Gent-altertavle - som et hologram, der svæver i rummet.
Interessante fakta om saltminerne i Østrig
