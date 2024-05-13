Saltminer i Østrig
Det hvide guld under jorden

Der er blevet udvundet salt i Salzkammergut i 7.000 år. I dag kan du udforske saltverdenerne og lære alt om det hvide gulds historie.

Saltverdenerne i Østrig: fra saltet i bjerget

Trin for trin kommer du ind i bjerget. Her er trangt, og den kølige, jordagtige luft efterlader et fugtigt lag på huden. Minens vægge og gulv føles ru og krystalliske, og man kan næsten mærke de små saltkorn under fingerspidserne. Den lange rejse dybt ind i tunnellerne synes uendelig, indtil der pludselig åbner sig et stort hulrum. Det er her, det hvide guld er indlejret i bjerget. Men hvem skulle have troet det? I lyset fra lamperne glitrer og skinner væggene i orange og røde nuancer!

Og det er ikke den eneste overraskelse: Hvem havde forventet at finde et underjordisk bederum eller en udstilling om naziplyndret kunst her? Minearbejdernes lysbilleder? Eller endda en flydende teaterscene med lysshow? Faktisk er et besøg i en saltmine en stor oplevelse, der efterlader dig med en følelse af at have været i en speciel og mystisk verden.

De tre saltminer i Østrig

Salzburgs saltminer

Kryds den underjordiske grænse mellem Østrig og Tyskland, tag en tur med en minejernbane og rutsj ned ad to minearbejderrutsjebaner.

Saltverdener i Salzburg

Saltminen i Hallstatt

Tag saltminebanen til indgangsbygningen, gå ind i minen, tag en 64 meter lang rutsjebane og tag minebanen tilbage til dagslyset.

Saltverdener i Hallstatt

Saltverdener i Altaussee

Gå ind i bjerget til Barbara-kapellet. I udstillingen forstår man virkelig rollen som skjulested for kunstskatte under Anden Verdenskrig.

Saltverdener i Altaussee

En historie, der passer til en film

Kunstskatte gemt i saltminen

Alle, der har set filmen The Monuments Men med George Clooney, Bill Murray og Matt Damon, kender historien: Under Anden Verdenskrig gemte nazisterne stjålne kunstskatte i saltminetunnelerne i Altaussee.

I alt blev over 6.500 værdifulde malerier opbevaret under jorden her sammen med statuer, unikke værker som Gent-altertavlen, historiske våben og hele biblioteker. Da amerikanerne nærmede sig i foråret 1945, ville Hitler have tunnelerne sprængt i luften: Europas kunstskatte skulle ødelægges i stedet for at falde i hænderne på de allierede.

Det var de modige minearbejdere i Altaussee, der forhindrede dette. Vi vil ikke afsløre hvordan her, men i udstillingen, som er værd at se, og som besøgende kan udforske under den guidede tur gennem Altaussees bjergverdener kan se. Herunder Monuments Men og den verdensberømte Gent-altertavle - som et hologram, der svæver i rummet.

Interessante fakta om saltminerne i Østrig

  1. Salzburgs saltverdener: Keltiske minearbejdere udvandt allerede salt i Dürrnberg nær Hallein for 2.600 år siden. Et af højdepunkterne dybt inde i bjerget er en underjordisk sø. Besøgende passerer også den eneste underjordiske landegrænse mellem Østrig og Tyskland, kører med en minejernbane og suser ned ad to minearbejderrutschebaner dybt inde i bjerget.

  2. Altaussee saltmine: "Skattenes bjerg" ligger i Ausseerland-regionen i Salzkammergut og er gennemsyret af historie: fra tunnellerne i middelalderen til udvindingen af det hvide guld i dag.

  3. Hallstatt saltmine: Saltminen i landsbyen Hallstatt i Salzkammergut er den ældste i verden. Her kan man opleve den lange tradition for saltminedrift. De underjordiske tunneler gemmer på en gammel, men moderne verden. Det er svært at tro, at man går på stier, som forhistoriske minearbejdere gik på for 7.000 år siden.

Temperaturen i en saltmine kan variere afhængigt af placering, dybde og geografisk område. Huler, herunder saltminer, har ofte en mere stabil og lavere temperatur sammenlignet med verden udenfor. Temperaturen i showminerne i Østrig er 10 grader Celsius. Det anbefales, at man klæder sig varmt på og har lukkede sko med godt greb på, så man kan gå godt på den stenede jord.

Desuden får alle besøgende udleveret hvide bukser og jakker eller overalls, som de kan tage på over tøjet for at beskytte sig.

Adgang til Salt Worlds i Østrig er mulig for børn fra 4 år og opefter. De Sally-guidede ture i saltminerne er ideelle for børn i alderen 4 til 10 år.

Oplev Bad Ischl Salzkammergut 2024

Kulturens hovedstad 2024

Oplev salt: Begivenhederne i Kulturhovedstad 2024

Som en del af Kulturhovedstad 2024 er mineralet salt, dets udvinding og saltminerne i centrum for kulturelle begivenheder.

Tegneserieudstilling: Skjult i klippen

Altaussee-saltminen har en begivenhedsrig historie. Den var blandt andet et skjulested for værdifulde kunst- og kulturgenstande.

Kunstudstilling

I sudhuset: Salt, vand, træ

Kulturhovedstad 2024's hovedudstilling er dedikeret til de tre temaer med genstande, film- og fotoværker samt installationer.

Udstilling

