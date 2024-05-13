Saltminer i Østrig

Der er blevet udvundet salt i Salzkammergut i 7.000 år. I dag kan du udforske saltverdenerne og lære alt om det hvide gulds historie.

Saltverdenerne i Østrig: fra saltet i bjerget

Trin for trin kommer du ind i bjerget. Her er trangt, og den kølige, jordagtige luft efterlader et fugtigt lag på huden. Minens vægge og gulv føles ru og krystalliske, og man kan næsten mærke de små saltkorn under fingerspidserne. Den lange rejse dybt ind i tunnellerne synes uendelig, indtil der pludselig åbner sig et stort hulrum. Det er her, det hvide guld er indlejret i bjerget. Men hvem skulle have troet det? I lyset fra lamperne glitrer og skinner væggene i orange og røde nuancer!

Og det er ikke den eneste overraskelse: Hvem havde forventet at finde et underjordisk bederum eller en udstilling om naziplyndret kunst her? Minearbejdernes lysbilleder? Eller endda en flydende teaterscene med lysshow? Faktisk er et besøg i en saltmine en stor oplevelse, der efterlader dig med en følelse af at have været i en speciel og mystisk verden.