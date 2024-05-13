Stjerneparker, stjernepicnic, stjernehaver: At betragte stjernerne er en fantastisk oplevelse. Her finder du de steder, hvor stjernehimlen bliver til en magisk scene!

Stilhed, en usynlig cikadesang, luften er klar, dybt mørke. Og højt over det fredfyldte naturlandskab glimter stjernehimlen. I årtusinder har den fascineret os, og der er skrevet utallige historier om guder og menneskenes verden. Hemmeligheden bag den uendelige stjernehimmel, spørgsmålene om hvorfra og hvorfor samt søgen efter den »højere magt« har optaget menneskene i tusinder af år: Astronomi – menneskehedens første videnskab.

„Organiseret“ stjernemagi viser sig fra sin lysende side – og det er ikke kun for romantikere. Specifikke nattenaturreservater som stjerneparken i Salzkammergut eller „Dark Sky Reserve“ i Steiermark samt i Ober- og Niederösterreich bevarer og beskytter mørket. Det kommer mennesker, dyr og miljøet til gode. I Østrigs regioner er der stadig flere steder, hvor stjernekig bliver en sand fornøjelse – under vejledning i stjerneworkshops, guidede ture og observatorier. Eller I kan selv opdage den overvældende skønhed ved stjernehimlen, som kan opleves på utallige steder og vandrestier.