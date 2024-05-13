Milky Way over an illuminated alpine lake at night, mountains and village visible in the valley.
Stjernekiggeri i Østrig
Hvor mørket bliver en oplevelse: De smukkeste steder uden lysforurening

Stjerneparker, stjernepicnic, stjernehaver: At betragte stjernerne er en fantastisk oplevelse. Her finder du de steder, hvor stjernehimlen bliver til en magisk scene!

Stilhed, en usynlig cikadesang, luften er klar, dybt mørke. Og højt over det fredfyldte naturlandskab glimter stjernehimlen. I årtusinder har den fascineret os, og der er skrevet utallige historier om guder og menneskenes verden. Hemmeligheden bag den uendelige stjernehimmel, spørgsmålene om hvorfra og hvorfor samt søgen efter den »højere magt« har optaget menneskene i tusinder af år: Astronomi – menneskehedens første videnskab.

„Organiseret“ stjernemagi viser sig fra sin lysende side – og det er ikke kun for romantikere. Specifikke nattenaturreservater som stjerneparken i Salzkammergut eller „Dark Sky Reserve“ i Steiermark samt i Ober- og Niederösterreich bevarer og beskytter mørket. Det kommer mennesker, dyr og miljøet til gode. I Østrigs regioner er der stadig flere steder, hvor stjernekig bliver en sand fornøjelse – under vejledning i stjerneworkshops, guidede ture og observatorier. Eller I kan selv opdage den overvældende skønhed ved stjernehimlen, som kan opleves på utallige steder og vandrestier.

„Dark Sky Reserve“ i Østrig: Beskyttelse af mørket

Det internationale Dark Sky Places program certificerer mørke områder over hele verden, som bevares og beskyttes gennem en ansvarlig belysningspolitik. Med et samlet areal på ca. 2.400 km² er „Dark Sky Reserve“ i Østrig et af Europas fjerde største Dark Sky-reservater.

3 spørgsmål omkring stjerneparker i Østrig

Hvad er en stjernepark?

En stjernepark er et natlandskabsbeskyttelsesområde, der gennem foranstaltninger mod lysforurening giver mulighed for en klar udsigt til stjernehimlen. Målet er at beskytte den naturlige mørke og fremme biodiversiteten.

Hvorfor er en stjernepark vigtig for biodiversiteten?

Mindre lysforurening beskytter nataktive dyr og bevarer naturlige levesteder. Stjerneparken bidrager dermed til den økologiske balance.

Hvilken betydning har certificeringen for Østrig?

Østrig er for første gang med i netværket „Dark Sky Places“ med stjerneparken Attersee-Traunsee. Det øger bevidstheden om beskyttelsen af nattehimlen også i andre regioner.

Når man betragter stjernehimlen, åbenbarer der sig en skønhed for os, som fortryller og opløfter os. (…)

Adalbert Stifter (1805-1868) Østrigsk forfatter

Det skal du bruge til stjernekiggeri

  • En klar, skyfri nat – helst omkring nymåne.

  • Varmt tøj og et tæppe – nætter i Østrigs bjerge kan være kølige.

  • Liggeunderlag – til behagelig observation udendørs.

  • Kikkert eller teleskop – til et endnu mere detaljeret kig på stjernerne.

  • Rote lommelygte – for at kunne orientere sig i mørket uden at blænde øjnene.

  • Varme drikke og snacks – til hyggelige stunder.

  • Stjernekort eller app – hjælper med at genkende stjernebilleder og planeter.

Håber I får masser af glæde og begejstring ved at kigge på stjernerne!

Fakta om lysforurening

Lysforurening: Skadeligt for mennesker og natur

Lysforurening er den ukontrollerede oplysning af nattehimlen ved hjælp af kunstigt lys. Dette er et stadig større problem. Lysforurening forringer nemlig ikke blot udsigten til stjernerne, men har også vidtrækkende konsekvenser for miljøet og sundheden:

  • Skadeligt for mennesker: Lys hæmmer produktionen af melatonin – et hormon, der er vigtigt for søvn og restitution. Det kan forstyrre døgnrytmen, hvilket igen kan svække immunforsvaret og på sigt påvirke helbredet negativt.

  • Skadeligt for dyreverdenen: 70 % af alle pattedyr er nataktive. Kunstigt lys kan få dem til at ændre deres adfærd, hvilket kan påvirke insektbestanden og dermed hele fødekæden.

  • Skadeligt for miljøet: Kunstigt lys om natten kan stimulere fotosyntesen hos planter, som egentlig fungerer ved hjælp af sollys om dagen. Dette forkorter træernes levetid, fordi planterne udmatter sig selv.

FAQs

De bedste steder at se stjerner i Østrig er der, hvor nætterne er særligt klare og mørke.

Østrigs eneste stjernepark i regionen Attersee-Traunsee i Oberösterreich gælder som hotspot for stjernekiggeri. Lige så imponerende er Millstättersee i Kärnten med sine bivuakpladser under stjernehimlen, planetarierne i Wien, nationalparken Gesäuse i Steiermark og stjernevandringerne i de klare nætter i Lungau.

International Dark Sky Places Program certificerer mørke områder over hele verden, som bevares og beskyttes gennem en ansvarlig belysningspolitik. Med et areal på ca. 2.400 km² er „Dark Sky Reserve“ i Østrig et af Europas fjerde største Dark Sky-reservater. Det omfatter:

De klareste nætter er mellem august og oktober samt på kolde, skyfri vinteraftener. Vigtigt: Så lidt måneskin og lysforurening som muligt!

Det bedste tidspunkt at se på stjerner er ved nymåne og mellem klokken to og tre om natten – forudsat at skyerne ikke er i vejen.

Det er bedst at indstille et spejlreflekskamera i manuel tilstand til: lukkertid 20 sekunder, blænde f/5,6, ISO 800–1600, zoom på 20 mm, billedstabilisering slået fra, fokus på manuel uendelig.

