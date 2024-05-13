Stjernekiggeri i Østrig
Hvor mørket bliver en oplevelse: De smukkeste steder uden lysforurening
Introduction
Stilhed, en usynlig cikadesang, luften er klar, dybt mørke. Og højt over det fredfyldte naturlandskab glimter stjernehimlen. I årtusinder har den fascineret os, og der er skrevet utallige historier om guder og menneskenes verden. Hemmeligheden bag den uendelige stjernehimmel, spørgsmålene om hvorfra og hvorfor samt søgen efter den »højere magt« har optaget menneskene i tusinder af år: Astronomi – menneskehedens første videnskab.
„Organiseret“ stjernemagi viser sig fra sin lysende side – og det er ikke kun for romantikere. Specifikke nattenaturreservater som stjerneparken i Salzkammergut eller „Dark Sky Reserve“ i Steiermark samt i Ober- og Niederösterreich bevarer og beskytter mørket. Det kommer mennesker, dyr og miljøet til gode. I Østrigs regioner er der stadig flere steder, hvor stjernekig bliver en sand fornøjelse – under vejledning i stjerneworkshops, guidede ture og observatorier. Eller I kan selv opdage den overvældende skønhed ved stjernehimlen, som kan opleves på utallige steder og vandrestier.
„Dark Sky Reserve“ i Østrig: Beskyttelse af mørket
De smukkeste steder at se på stjerner
Observatorier med guidede ture, foredrag og workshops
3 spørgsmål omkring stjerneparker i Østrig
Hvad er en stjernepark?
En stjernepark er et natlandskabsbeskyttelsesområde, der gennem foranstaltninger mod lysforurening giver mulighed for en klar udsigt til stjernehimlen. Målet er at beskytte den naturlige mørke og fremme biodiversiteten.
Hvorfor er en stjernepark vigtig for biodiversiteten?
Mindre lysforurening beskytter nataktive dyr og bevarer naturlige levesteder. Stjerneparken bidrager dermed til den økologiske balance.
Hvilken betydning har certificeringen for Østrig?
Østrig er for første gang med i netværket „Dark Sky Places“ med stjerneparken Attersee-Traunsee. Det øger bevidstheden om beskyttelsen af nattehimlen også i andre regioner.
Når man betragter stjernehimlen, åbenbarer der sig en skønhed for os, som fortryller og opløfter os. (…)Adalbert Stifter (1805-1868) , Østrigsk forfatter
Det skal du bruge til stjernekiggeri
En klar, skyfri nat – helst omkring nymåne.
Varmt tøj og et tæppe – nætter i Østrigs bjerge kan være kølige.
Liggeunderlag – til behagelig observation udendørs.
Kikkert eller teleskop – til et endnu mere detaljeret kig på stjernerne.
Rote lommelygte – for at kunne orientere sig i mørket uden at blænde øjnene.
Varme drikke og snacks – til hyggelige stunder.
Stjernekort eller app – hjælper med at genkende stjernebilleder og planeter.
Håber I får masser af glæde og begejstring ved at kigge på stjernerne!
Lysforurening: Skadeligt for mennesker og natur
Lysforurening er den ukontrollerede oplysning af nattehimlen ved hjælp af kunstigt lys. Dette er et stadig større problem. Lysforurening forringer nemlig ikke blot udsigten til stjernerne, men har også vidtrækkende konsekvenser for miljøet og sundheden:
Skadeligt for mennesker: Lys hæmmer produktionen af melatonin – et hormon, der er vigtigt for søvn og restitution. Det kan forstyrre døgnrytmen, hvilket igen kan svække immunforsvaret og på sigt påvirke helbredet negativt.
Skadeligt for dyreverdenen: 70 % af alle pattedyr er nataktive. Kunstigt lys kan få dem til at ændre deres adfærd, hvilket kan påvirke insektbestanden og dermed hele fødekæden.
Skadeligt for miljøet: Kunstigt lys om natten kan stimulere fotosyntesen hos planter, som egentlig fungerer ved hjælp af sollys om dagen. Dette forkorter træernes levetid, fordi planterne udmatter sig selv.