Østrigske pandekager med aprikosfyld
- Classics
- Sweet
- Vegetarian
- Dessert
Palatschinken, eller pandekager, serveres med forskelligt fyld. I denne opskrift bruges abrikosmarmelade for at give et sødt og frugtigt twist.
Tilberedning
- Tilberedelsestid: 30 min.
- 4 Personer
Pisk mælken sammen med mel, sukker og salt til en glat dej. Tilsæt derefter et æg ad gangen under omrøring. Hvis der dannes klumper i dejen, skal den sigtes for at få en jævn konsistens. Lad dejen hvile i ca. 15 minutter, før du begynder at bage pandekagerne.
Forvarm ovnen til 50 °C.
Tilsæt en smule smør eller olie i en stegepande, hæld dejen i, så der bliver en tynd pandekage, og steg den ved middel varme. Vend pandekagen, når den har fået en gyldenbrun farve.
Gentag det foregående trin, indtil alle pandekager er stegt.
Varm marmeladen op og tilsæt rom, hvis det ønskes. Smør marmeladen på, rul pandekagerne sammen og anret dem på tallerkener. Drys flormelis over og top med flødeskum og mynte.