Trin 1

Pisk mælken sammen med mel, sukker og salt til en glat dej. Tilsæt derefter et æg ad gangen under omrøring. Hvis der dannes klumper i dejen, skal den sigtes for at få en jævn konsistens. Lad dejen hvile i ca. 15 minutter, før du begynder at bage pandekagerne.