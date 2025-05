Det forventes af dig

Denne rejse er for dig, der vil elske at udforske nye steder sammen med ligesindede og ønsker at opleve den smukke østrigske natur i godt selskab.

Det forventes, at du interesserer dig for at være aktiv i naturen, og selvom aktiviteterne tilpasses efter behov, forudsætter rejsen et vist fysisk niveau.