Fordelskort til forbundslande og byer
Sikre rabatter
Nogle af kortene fås gratis, når man booker gennem et af de deltagende overnatningssteder, så overnattende gæster kan nyde godt af mange rabatter. Som regel udleveres fordelskortet direkte på overnatningsstedet eller på det lokale turistkontor. Nogle kort er gebyrbelagte.
De føderale og regionale kort tilbyder en række interessante tilbud inden for forskellige områder: Fra hovedattraktioner og seværdigheder til fritids- og oplevelsestilbud til gratis eller nedsat brug af offentlig transport og svævebaner.
Kortene til forbundslandene er især en attraktiv bonus for familier på ferie. De mange fritidsaktiviteter inspirerer også til et varieret program.
I landet med solskin
Burgenland Card giver adgang til og rabat på mere end 250 af de smukkeste attraktioner og fritidsfaciliteter i Burgenland. Disse omfatter st Margarethen-stenbruddet,, Schloss Esterházy og Strandbadet Neufelder See.
Fordelskortet er gratis fra den første overnatning i en af de over 650 partnerovernatninger.
I Østrigs solrige syd
Med Kärnten Card kan du besøge mere end 100 udflugtsmål i Kärnten så ofte, du vil. Disse omfatter blandt andet bjergbaner, panoramiske veje og bådture. Tilbuddet suppleres af adskillige museer, dyreparker og andre fritidsaktiviteter.
Kortet er tilgængeligt på over 140 salgssteder i hele Kärnten.
Over Donau og ind i bjergene
De fire feriekort i Oberösterreich er nøglen til overkommelige fritidsoplevelser. Med de opladelige kort kan svævebaner bruges gratis, og attraktioner som f.eks museer og badesøer kan besøges.
Oplev alpin naturidyl
Hvis du vil tilbringe din ferie i SalzburgerLand kan du drage fordel af SalzburgerLand Card. Det gebyrbelagte all-inclusive-kort giver dig fri adgang til omkring 180 attraktioner i hele delstaten og i byen Salzburg i seks eller 12 dage.
I denne periode kan du også opleve enten byen Salzburg i 24 timer eller en tur på Grossglockner High Alpine Road gratis.
Mange af attraktionerne, som f.eks termiske bade og bjergbaner kan bruges én gang, mens andre kan besøges flere gange.
I det grønne hjerte af Østrig
Naturoplevelser, kultur, kulinariske lækkerier og termiske kurbade kan nydes i Steiermark. I hele Steiermark kan man opleve en række fritidsattraktioner og -oplevelser gratis eller med reduceret entré: Som f.eks. et besøg i Herberstein Zoo en gourmettur til Zotter chokolade eller en tur med Dachstein-gletsjerjernbanen.
Kortene kan bestilles online til forskellige priser og med forskellige gyldighedsperioder.
I den alpine højborg
Tyrol tiltrækker besøgende med mange gratis fordelskort, der åbner døren til en bred vifte af fritidsaktiviteter aktiviteter: Offentlig transport, guidede vandreture og rabatter på bjergbaner er normalt inkluderet.
Udvalget af sommerkortregioner strækker sig fra kulinariske fabrikker til badesøer til dyre- og naturparker. Gæsterne kan besøge Festung Kufstein og Aqua Dome eller Swarovski Kristallwelten.
Oplev de alpine forbjerge
Det gebyrbelagte "V-Card" er gyldigt til 85 udflugtsmål som f.eks bjergbaner, museer og udendørs swimmingpools i Vorarlberg, som kan besøges gratis.
Med de regionale Vorarlberg Inclusive Cards kan andre udflugtsmål opleves gratis eller til en reduceret pris. De er gyldige som adgangsbilletter til VAL BLU fritidspark, en sejltur på Bodensee, et besøg på Rolls-Royce Museum eller en tur med Pfänderbahn-jernbanen.
Udforsk hovedstaden
Den føderale hovedstad Wien har meget at byde på: Vienna City Card giver ubegrænset brug af offentlig transport i 24, 48 eller 72 timer samt mange fordele i op til syv dage. Disse omfatter rabatter på Sightseeing-attraktioner, Restauranter, Shopping og meget mere.
Yderligere rabatter er tilgængelige med Wien Pass muligt. Det gælder i 1, 2, 3 eller 6 dage: for hop-on hop-off-busser og adgang til op til 90 berømte seværdigheder.