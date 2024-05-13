Med forbundslandendes, regionernes og byernes fordelskort kan du få gratis eller stærkt reduceret adgang til attraktioner, arrangementer og offentlig transport.

Nogle af kortene fås gratis, når man booker gennem et af de deltagende overnatningssteder, så overnattende gæster kan nyde godt af mange rabatter. Som regel udleveres fordelskortet direkte på overnatningsstedet eller på det lokale turistkontor. Nogle kort er gebyrbelagte.

De føderale og regionale kort tilbyder en række interessante tilbud inden for forskellige områder: Fra hovedattraktioner og seværdigheder til fritids- og oplevelsestilbud til gratis eller nedsat brug af offentlig transport og svævebaner.

Kortene til forbundslandene er især en attraktiv bonus for familier på ferie. De mange fritidsaktiviteter inspirerer også til et varieret program.