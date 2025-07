Indrejse- og toldregler i Østrig

Visa/Visum

Borgere fra EU-medlemslande, EØS-lande, Schweiz og mange andre lande (f.eks. Australien, Israel, Japan, Canada, New Zealand, USA osv.) behøver ikke visum for at komme ind i Østrig. Alle andre nationaliteter skal have et Schengen-visum for et ophold på op til 90 dage.

Med Schengen-aftalens ikrafttræden kan visumpligtige tredjelandsstatsborgere også rejse ind i Østrig med et Schengen-visum uden at skulle have et ekstra østrigsk visum.

Statsborgere, der har opholdstilladelse i en Schengen-stat, har tilladelse til at rejse til enhver anden Schengen-stat og opholde sig der i op til 90 dage.

Information om visa/visum

Telefonisk informationstjeneste på 0900-575 022.

Personlig information fra kl. 14.00 til 16.00 i visumafdelingerne på den østrigske ambassade i Bern på tlf. 031-356 52 52.

