Rejse til/fra Wien lufthavn

I Wien lufthavn er informationsskranker placeret i afgangshallerne i Terminal 1 og 3 og i ankomsthallen i Terminal 3. Den telefoniske flyinformation er tilgængelig 24 timer i døgnet ved at ringe til +43-1-7007-0.

Fra lufthavnen til byen

Der er flere måder at komme ind til byen fra lufthavnen - tag enten tog, taxa eller bus.

Offentlig transport

City Airport Train (CAT) forbinder Wiens lufthavn med byens centrum (Wien Mitte station) på kun 16 minutter.

For flyvninger med visse flyselskaber er der check-in-skranker på City Air Terminal på Wien-Mitte togstation. Der er også maskiner til check-in af bagage og håndbagage. Passagerer kan checke deres bagage ind op til 75 minutter før afgang eller aftenen før deres flyvning og modtage deres boardingpas med det samme.

Vienna Airport Lines kører busser mellem lufthavnen Wien-Schwechat og vigtige transportknudepunkter i byen.

Højhastighedstoget er en billig måde at pendle mellem Wien by og Wien lufthavn. Rejsen tager ca. 25 minutter fra Wiens centrum, og der er afgang ca. hvert 30. minut.

ICE-tog kører hver anden time fra Wien lufthavn via Wiens hovedbanegård og Wien Meidling direkte til St. Pölten og Linz.

Yderligere oplysninger om at rejse til Wiens Lufthavn

Taxa og biludlejning

Lufthavnstaxier er dedikerede taxier, der kun kører til og fra lufthavnen. De skal bestilles i forvejen og tager en fast pris (inklusive bagage) uden ekstra gebyr for tomgang.

For rejser fra Wien til lufthavnen (du bedes spørge efter en "Flughafentaxi", allerede når du ringer og bestiller) vil der blive lagt et ekstra gebyr for tomgang til prisen for returrejsen.

Yderligere information om: