Rejse med fly
I Wien lufthavn er informationsskranker placeret i afgangshallerne i Terminal 1 og 3 og i ankomsthallen i Terminal 3. Den telefoniske flyinformation er tilgængelig 24 timer i døgnet ved at ringe til +43-1-7007-0.
Fra lufthavnen til byen
Der er flere måder at komme ind til byen fra lufthavnen - tag enten tog, taxa eller bus.
Offentlig transport
City Airport Train (CAT) forbinder Wiens lufthavn med byens centrum (Wien Mitte station) på kun 16 minutter.
For flyvninger med visse flyselskaber er der check-in-skranker på City Air Terminal på Wien-Mitte togstation. Der er også maskiner til check-in af bagage og håndbagage. Passagerer kan checke deres bagage ind op til 75 minutter før afgang eller aftenen før deres flyvning og modtage deres boardingpas med det samme.
Vienna Airport Lines kører busser mellem lufthavnen Wien-Schwechat og vigtige transportknudepunkter i byen.
Højhastighedstoget er en billig måde at pendle mellem Wien by og Wien lufthavn. Rejsen tager ca. 25 minutter fra Wiens centrum, og der er afgang ca. hvert 30. minut.
ICE-tog kører hver anden time fra Wien lufthavn via Wiens hovedbanegård og Wien Meidling direkte til St. Pölten og Linz.
Yderligere oplysninger om at rejse til Wiens Lufthavn
Taxa og biludlejning
Lufthavnstaxier er dedikerede taxier, der kun kører til og fra lufthavnen. De skal bestilles i forvejen og tager en fast pris (inklusive bagage) uden ekstra gebyr for tomgang.
For rejser fra Wien til lufthavnen (du bedes spørge efter en "Flughafentaxi", allerede når du ringer og bestiller) vil der blive lagt et ekstra gebyr for tomgang til prisen for returrejsen.
Yderligere information om:
Andre lufthavne i Østrig
Rejse til lufthavnene
Parkeringspladser ved Wiens lufthavn
Parkeringsplads A og C, Parkeringshus 3 og 4, parkeringspladser med kort opholdstid
Parkplatz A und C, Parkhaus 3 und 4, Kurzparkplätze
Afhentning af passagerer ved terminalen
I Wiens lufthavn kan du holde kort lige foran terminalen for at hente passagerer eller sætte dem af.
€ 2,90 / 15 minutter (10 minutter gratis)
Parkeringspladser omkring lufthavnen i Wien
Parkering i Østrigs lufthavne
Overblik over vigtige oplysninger til flyrejsende
Regler for håndbagage
EU's sikkerhedsregler for håndbagage gælder for alle afgange og videre flyvninger fra EU-lufthavne samt fra Island, Norge og Schweiz.
Identitetskontrol af passagerer ved boarding
På grund af en EU-forordning skal passagerer have deres boardingpas og et foto-ID klar ved gaten af hensyn til et højt sikkerhedsniveau. Kontrollen sikrer, at boardingpasset rent faktisk bruges af den person, der fremviste billetten ved check-in. Desuden kontrolleres det, om de fremviste rejsedokumenter er i overensstemmelse med indrejsereglerne på den pågældende destination for at undgå gener for den rejsende på destinationen.
Flyrejser (internationale, Schengen og ikke-Schengen) skal være ledsaget af et gyldigt rejsedokument (pas eller identitetskort). Et kørekort er ikke et rejsedokument.
Pas til børn
Alle børn skal have deres eget børnepas. En indførsel i forældrenes pas er ikke længere gyldig.
Tip: Rejser med børn
Austrian Airlines ydelser
De vigtigste spørgsmål og svar om din rejse
Europæisk alarmnummer: 112
Nødnumre i Østrig:
Brandvæsen: 122
Politi: 133
Redning: 144
Nødhjælpstjenester i Østrig:
ÖAMTC: 120
ARBÖ: 123
Bjergredning: 140