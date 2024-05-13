Rejse med fly

Østrig tilbyder optimale flyforbindelser. Ud over knudepunktet Wien er der også andre lufthavne med internationale forbindelser.
Rejse til/fra Wien lufthavn

I Wien lufthavn er informationsskranker placeret i afgangshallerne i Terminal 1 og 3 og i ankomsthallen i Terminal 3. Den telefoniske flyinformation er tilgængelig 24 timer i døgnet ved at ringe til +43-1-7007-0.

Fra lufthavnen til byen

Der er flere måder at komme ind til byen fra lufthavnen - tag enten tog, taxa eller bus.

Offentlig transport

  • City Airport Train (CAT) forbinder Wiens lufthavn med byens centrum (Wien Mitte station) på kun 16 minutter.

  • For flyvninger med visse flyselskaber er der check-in-skranker på City Air Terminal på Wien-Mitte togstation. Der er også maskiner til check-in af bagage og håndbagage. Passagerer kan checke deres bagage ind op til 75 minutter før afgang eller aftenen før deres flyvning og modtage deres boardingpas med det samme.

  • Vienna Airport Lines kører busser mellem lufthavnen Wien-Schwechat og vigtige transportknudepunkter i byen.

  • Højhastighedstoget er en billig måde at pendle mellem Wien by og Wien lufthavn. Rejsen tager ca. 25 minutter fra Wiens centrum, og der er afgang ca. hvert 30. minut.

  • ICE-tog kører hver anden time fra Wien lufthavn via Wiens hovedbanegård og Wien Meidling direkte til St. Pölten og Linz.

Yderligere oplysninger om at rejse til Wiens Lufthavn

Taxa og biludlejning

Lufthavnstaxier er dedikerede taxier, der kun kører til og fra lufthavnen. De skal bestilles i forvejen og tager en fast pris (inklusive bagage) uden ekstra gebyr for tomgang.

For rejser fra Wien til lufthavnen (du bedes spørge efter en "Flughafentaxi", allerede når du ringer og bestiller) vil der blive lagt et ekstra gebyr for tomgang til prisen for returrejsen.

Yderligere information om:

Andre lufthavne i Østrig

Rejse til lufthavnene

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Parkeringspladser ved Wiens lufthavn

Parkering i Wiens lufthavn

Parkeringsplads A og C, Parkeringshus 3 og 4, parkeringspladser med kort opholdstid

Parkplatz A und C, Parkhaus 3 und 4, Kurzparkplätze

Afhentning af passagerer ved terminalen

I Wiens lufthavn kan du holde kort lige foran terminalen for at hente passagerer eller sætte dem af.

€ 2,90 / 15 minutter (10 minutter gratis)

Parkeringspladser omkring lufthavnen i Wien

Parkering i Østrigs lufthavne

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Overblik over vigtige oplysninger til flyrejsende

Regler for håndbagage

EU's sikkerhedsregler for håndbagage gælder for alle afgange og videre flyvninger fra EU-lufthavne samt fra Island, Norge og Schweiz.

Identitetskontrol af passagerer ved boarding

På grund af en EU-forordning skal passagerer have deres boardingpas og et foto-ID klar ved gaten af hensyn til et højt sikkerhedsniveau. Kontrollen sikrer, at boardingpasset rent faktisk bruges af den person, der fremviste billetten ved check-in. Desuden kontrolleres det, om de fremviste rejsedokumenter er i overensstemmelse med indrejsereglerne på den pågældende destination for at undgå gener for den rejsende på destinationen.

Bevis for identitet

Flyrejser (internationale, Schengen og ikke-Schengen) skal være ledsaget af et gyldigt rejsedokument (pas eller identitetskort). Et kørekort er ikke et rejsedokument.

Pas til børn

Alle børn skal have deres eget børnepas. En indførsel i forældrenes pas er ikke længere gyldig.

Tip: Rejser med børn

Austrian Airlines ydelser

Overblik over digitale ydelser

Online check-in og upload af rejsedokumenter i Austrian Airlines app sparer dig tid og giver dig nyttige oplysninger under hele din rejse.

Digitale østrigske ydelser

Sikker rejse

Med den trinvise guide til en sikker og bekymringsfri flyvetur er du godt forberedt til din næste rejse.

Rejseguide

De vigtigste spørgsmål og svar om din rejse

Der er forskellige muligheder: Den hurtigste mulighed er City Airport Train (CAT), som kører non-stop mellem lufthavnen og byens centrum. Den billigste løsning med mellemliggende stop er S-Bahn, som kører hver halve time. ICE-togene stopper også regelmæssigt ved Wiens hovedbanegård. Derudover kører Vienna Airport Lines busser til forskellige vigtige transportknudepunkter i byen.

Ja, børn skal også have deres eget pas eller identitetskort for at komme ind i Østrig.

Oplysninger om køreplan og priser kan findes på ÖBB' s (Østrigs statsbaner) hjemmeside.

De vigtigste nødnumre på et øjeblik

Europæisk alarmnummer: 112

Nødnumre i Østrig:

  • Brandvæsen: 122

  • Politi: 133

  • Redning: 144

Nødhjælpstjenester i Østrig:

  • ÖAMTC: 120

  • ARBÖ: 123

Bjergredning: 140

Yderligere nødnumre

