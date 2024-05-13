Den fysiske vignette

Der findes 3 typer selvklæbende vignetter: 1-års vignet, 2-måneders vignet og 10-dages vignet.

For biler klæbes den selvklæbende vignet på indersiden af forruden, på den øverste venstre kant eller bag bakspejlet. Vignetten må ikke være dækket af toningsstrips.

For motorcykler skal den være anbragt på en komponent, der er svær at fjerne (gaffelstang eller tank), og som er klart synlig.

Kontrollerne udføres af politiet, toldvagter og ansatte i service- og inspektionstjenesten samt automatisk ved hjælp af kameraer.

Obs.: Østrigske statsborgere med begrænset mobilitet kan ansøge om en gratis årsvignet fra socialministeriet.