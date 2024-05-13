Told, vignette og GO-Box

I Østrig er der afgifter på motorveje og motortrafikveje. Her kan du finde oplysninger om betalingsveje, og køb og brug af vignette eller GO-Box.

I Østrig skal køretøjer med en teknisk tilladt totalvægt på op til 3,5 ton have en vignet for at køre på motorveje og motortrafikveje. Vignetten skal være korrekt påsat eller købt online, før man kører på motorvejen, ellers er der risiko for høje erstatningsafgifter. Taksterne afhænger af køretøjstypen (bil og motorkøretøj op til 3,5 ton eller motorcykel) og gyldighedsperioden (10 dage, 2 måneder eller 1 år). Vignetten kan købes på over 6.000 salgssteder - i Østrig f.eks. hos ÖAMTC og ARBÖ bilistklubber, tankstationer og tobaksforretninger, og i udlandet hos de respektive bilistklubber og tankstationer i nærheden af grænsen.

Den fysiske vignette

Der findes 3 typer selvklæbende vignetter: 1-års vignet, 2-måneders vignet og 10-dages vignet.

For biler klæbes den selvklæbende vignet på indersiden af forruden, på den øverste venstre kant eller bag bakspejlet. Vignetten må ikke være dækket af toningsstrips.

For motorcykler skal den være anbragt på en komponent, der er svær at fjerne (gaffelstang eller tank), og som er klart synlig.

Kontrollerne udføres af politiet, toldvagter og ansatte i service- og inspektionstjenesten samt automatisk ved hjælp af kameraer.

Obs.: Østrigske statsborgere med begrænset mobilitet kan ansøge om en gratis årsvignet fra socialministeriet.

Den digitale vignet

Hvis du gerne vil købe din vignet hjemmefra, inden du tager på ferie, kan du købe den digitale vignet i ASFINAGs webshop eller via den gratis ASFINAG-app "Unterwegs".

Der er 4 typer af digitale vignetter: 1-års, 2-måneders, 10-dages eller 1-dags vignet.

Men vær opmærksom på: 2-måneders og årsvignetten er kun gyldig fra den 18. dag efter købsdatoen, når den er købt online (efter køb af den digitale vignet online har købere 14 dage til at annullere købet). Den digitale vignet er gyldig med det samme, når den købes på salgssteder og i automater.

Ved køb af digital 1-dags eller 10-dages vignet er vignetten gyldig med det samme.

ASFINAG Webshop

Sektioner uden krav om vignette

Undtagelser fra vignetkravet

  • Betalingsvejen A1 Westautobahn mellem forbundslandsgrænsen ved Walserberg og udfletningen Salzburg Nord

  • Betalingsvejen A12 Inntalautobahn mellem forbundslandsgrænsen ved Kufstein og udfletningen Kufstein-Süd

  • Betalingsvejen A14 Rheintal/Walgau Autobahn mellem forbundslandsgrænsen ved Hörbranz og motorvejsforbindelsen Hohenems

  • Betalingsvejen A26 Linzer Autobahn (i øjeblikket stadig under opførelse)

Yderligere oplysninger om de midlertidige undtagelser kan findes på hjemmesiden for den ansvarlige myndighed: ASFINAG.

Ruteafgift/afgiftsbelagte veje

Uafhængigt af vignetten opkræves der en vejafgift (bompenge) for omkostningsintensive alpepassager med hensyn til konstruktion og drift. Ved disse vejafgiftsstrækninger, såsom Arlberg- eller Karawankentunnelen, kan vejafgiften betales direkte ved den respektive betalingsstation eller online på forhånd.

FAQ

Vignetten er tilgængelig på mange salgssteder, f.eks. hos ÖAMTC- og ARBÖ-bilistklubberne samt tankstationer og tobaksforretninger, og i udlandet hos de relevante bilistklubber og tankstationer nær grænsen. Den digitale vignet kan også købes online i ASFINAG 's betalingsbutik overalt inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) og Schweiz eller ved ASFINAG's betalingsstationer uden kontanter med et kredit- eller betalingskort.

Alle motorveje og motortrafikveje i Østrig kræver en vignette, men ikke forbundsveje.

Der findes 4 forskellige typer vignetter med forskellige gyldighedsperioder: 1 dag, 10 dage, 2 måneder eller 1 år - afhængigt af vignettypen (selvklæbende vignette eller digital vignette).

Der skal betales en særlig afgift på følgende motorvejsstrækninger (uafhængigt af vignetten): A9 Pyhrn Autobahn, A10 Tauern Autobahn, A11 Karawanken Autobahn, A13 Brenner Autobahn og S16 Arlberg Schnellstrasse.

GO-Box - Til lastbiler, busser og tunge autocampere

Alle køretøjer med en teknisk tilladt totalvægt på over 3,5 tons skal være udstyret med en indbygget enhed, den såkaldte GO-Box. GO-Boxen bruger et mikrobølgesignal til at registrere hver passage under en betalingsstation. EURO-emissionsklassen eller CO₂-emissionsklasserne, antallet af kørte kilometer og antallet af køretøjets aksler har indflydelse på vejafgiftssatserne, som kun kan betales ved hjælp af GO-Boxen. Den er tilgængelig på mange salgssteder. Afgiften kan betales enten på forhånd eller bagefter, og omkostningerne kan også afregnes direkte med ASFINAG via GO Direkt.

Tip: Obligatorisk miljømærkat

I Østrig gælder kravet om miljømærkat kun for lastbiler i kategori N1, N2 og N3, hvis de ønsker at køre ind i en af de 6 gældende miljøzoner i Wien, Tyrol, Linz og Niederösterreich, samt for biler, der er registreret som HGV N1 af afgiftsmæssige årsager.

Miljømærkat

Alle yderligere oplysninger i ASFINAG-vignetmappen

Vignettemappen
De vigtigste nødnumre på et øjeblik

Europæisk nødnummer: 112

Nødnumre i Østrig:

  • Brandvæsen: 122

  • Politi: 133

  • Redning: 144

Nødhjælpstjenester i Østrig:

  • ÖAMTC: 120

  • ARBÖ: 123

Bjergredning: 140

Yderligere nødnumre

