Told, vignette og GO-Box
I Østrig skal køretøjer med en teknisk tilladt totalvægt på op til 3,5 ton have en vignet for at køre på motorveje og motortrafikveje. Vignetten skal være korrekt påsat eller købt online, før man kører på motorvejen, ellers er der risiko for høje erstatningsafgifter. Taksterne afhænger af køretøjstypen (bil og motorkøretøj op til 3,5 ton eller motorcykel) og gyldighedsperioden (10 dage, 2 måneder eller 1 år). Vignetten kan købes på over 6.000 salgssteder - i Østrig f.eks. hos ÖAMTC og ARBÖ bilistklubber, tankstationer og tobaksforretninger, og i udlandet hos de respektive bilistklubber og tankstationer i nærheden af grænsen.
Der findes 3 typer selvklæbende vignetter: 1-års vignet, 2-måneders vignet og 10-dages vignet.
For biler klæbes den selvklæbende vignet på indersiden af forruden, på den øverste venstre kant eller bag bakspejlet. Vignetten må ikke være dækket af toningsstrips.
For motorcykler skal den være anbragt på en komponent, der er svær at fjerne (gaffelstang eller tank), og som er klart synlig.
Kontrollerne udføres af politiet, toldvagter og ansatte i service- og inspektionstjenesten samt automatisk ved hjælp af kameraer.
Obs.: Østrigske statsborgere med begrænset mobilitet kan ansøge om en gratis årsvignet fra socialministeriet.
Hvis du gerne vil købe din vignet hjemmefra, inden du tager på ferie, kan du købe den digitale vignet i ASFINAGs webshop eller via den gratis ASFINAG-app "Unterwegs".
Der er 4 typer af digitale vignetter: 1-års, 2-måneders, 10-dages eller 1-dags vignet.
Men vær opmærksom på: 2-måneders og årsvignetten er kun gyldig fra den 18. dag efter købsdatoen, når den er købt online (efter køb af den digitale vignet online har købere 14 dage til at annullere købet). Den digitale vignet er gyldig med det samme, når den købes på salgssteder og i automater.
Ved køb af digital 1-dags eller 10-dages vignet er vignetten gyldig med det samme.
Sektioner uden krav om vignette
Betalingsvejen A1 Westautobahn mellem forbundslandsgrænsen ved Walserberg og udfletningen Salzburg Nord
Betalingsvejen A12 Inntalautobahn mellem forbundslandsgrænsen ved Kufstein og udfletningen Kufstein-Süd
Betalingsvejen A14 Rheintal/Walgau Autobahn mellem forbundslandsgrænsen ved Hörbranz og motorvejsforbindelsen Hohenems
Betalingsvejen A26 Linzer Autobahn (i øjeblikket stadig under opførelse)
Yderligere oplysninger om de midlertidige undtagelser kan findes på hjemmesiden for den ansvarlige myndighed: ASFINAG.
Uafhængigt af vignetten opkræves der en vejafgift (bompenge) for omkostningsintensive alpepassager med hensyn til konstruktion og drift. Ved disse vejafgiftsstrækninger, såsom Arlberg- eller Karawankentunnelen, kan vejafgiften betales direkte ved den respektive betalingsstation eller online på forhånd.
FAQ
Alle køretøjer med en teknisk tilladt totalvægt på over 3,5 tons skal være udstyret med en indbygget enhed, den såkaldte GO-Box. GO-Boxen bruger et mikrobølgesignal til at registrere hver passage under en betalingsstation. EURO-emissionsklassen eller CO₂-emissionsklasserne, antallet af kørte kilometer og antallet af køretøjets aksler har indflydelse på vejafgiftssatserne, som kun kan betales ved hjælp af GO-Boxen. Den er tilgængelig på mange salgssteder. Afgiften kan betales enten på forhånd eller bagefter, og omkostningerne kan også afregnes direkte med ASFINAG via GO Direkt.
I Østrig gælder kravet om miljømærkat kun for lastbiler i kategori N1, N2 og N3, hvis de ønsker at køre ind i en af de 6 gældende miljøzoner i Wien, Tyrol, Linz og Niederösterreich, samt for biler, der er registreret som HGV N1 af afgiftsmæssige årsager.
Alle yderligere oplysninger i ASFINAG-vignetmappen
Europæisk nødnummer: 112
Nødnumre i Østrig:
Brandvæsen: 122
Politi: 133
Redning: 144
Nødhjælpstjenester i Østrig:
ÖAMTC: 120
ARBÖ: 123
Bjergredning: 140