Kontanter

Følgende eurosedler og -mønter er i omløb:

Sedler på 5, 10, 20, 50, 100, 200 og 500 euro

1- og 2-euromønter og 1-, 2-, 5-, 10-, 20- og 50-cent-mønter

Indenlandske og udenlandske betalingsmidler kan importeres og eksporteres i ubegrænsede mængder. Rejsende med 10.000 euro eller mere i kontanter skal dog lade sig registrere.

Det er tilrådeligt kun at medbringe mindre beløb i tilfælde af tyveri. For at kunne betale for små indkøb er det en god idé altid at have lidt kontanter på sig i Østrig. Det er også tilrådeligt at planlægge udgifterne i grove træk på forhånd, da det kan være dyrt at veksle for mange kontanter, og det ikke altid er muligt (mønter).