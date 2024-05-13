Johann Strauss II
Ober-Schani og Valsens konge
Valsen i vuggen
"Nu vil bastarden Johann skrive valse, selv om han ikke har nogen anelse!" Disse ord af Johann Strauss I er berygtede. Når man taler om valse, tænker man som regel på sønnen Johann, som blev født den 25. oktober 1825 som den ældste af seks børn af Johann og Anna Strauss.
Men hans far, som var en verdensberømt dansekomponist og showdirigent, ønskede ikke, at "Schani", som de alle kaldte ham (wienerisk for Johann), skulle blive musiker. Han var trods alt den regerende valsekonge! Han forsøgte endda at forhindre sin søns debut den 15. oktober 1844 i "Dommayer's Casino" - forgæves.
"Nu er vi elektrificerede fra toppen af vores hoveder til vores små tæer ... han dominerer scenen og spreder gnister som et galvanisk batteri", skrev en anmelder om den endnu ikke 19-årige på podiet. "Sjældent giver fædre deres talent videre til deres sønner, men om Strauss' søn kan man virkelig sige: Han er født til at danse vals!"
Beethovens og Schuberts død markerede begyndelsen på en ny æra i Wiens musikliv. Det var forbundet med en masse momentum, som igen kom fra Strauss-dynastiet. Johann Strauss komponerede sin første vals i en alder af seks år, og efter at have erstattet sin far som orkesterchef for sit eget orkester var hans succes uden for Wien ustoppelig. Fra 1863 dirigerede han alle hoffets baller - en ny æra i wiensk dansehistorie begyndte.
Men hvad handler wienervalsen, som i 2017 blev erklæret for immateriel verdensarv af UNESCO, egentlig om? Wienervalsen, som stammer fra en af de ældste moderne borgerlige selskabsdanse, var ikke tilladt i de højere kredse før Wienerkongressen (1815) og blev anset for upassende. Det var først langt senere, med det voksende borgerskab, åbningen af salonerne for de skønne kunster, etableringen af hofballer og det nye Wien, som rev de gamle bymure ned, at kursen blev sat mod en ny, livlig æra: Gründerzeit.
Hans vals "On the Beautiful Blue Danube", bedre kendt som "Donauvalsen", betragtes som Østrigs uofficielle nationalsang.
Johann Strauss' Wien
En mindetavle med et portrætrelief markerer Johann Strauss II's fødested. Herfra kan du gå til Café Sperl og starte dagen med en wienermelange og en "Sperl-morgenmad". På fem minutter kan du nå Naschmarkt, Wiens gourmetmarked. Et par huse længere fremme ligger MusikTheater an der Wien hvor Strauss' "Fledermaus" havde premiere i 1874.
Længere inde i byens centrum ligger Strauss Museum med en flerdimensionel Permanent Strauss-udstilling. Et par skridt længere fremme kommer man til Karlskirche, hvor han blev gift med skuespillerinden Angelika Dittrich den 28. maj 1878 - kun syv uger efter hans kone Jettys død.
På den anden side ligger Wiens Musikverein hjemsted for Foreningen af Musikkens Venner i Wien. Strauss-brødrene dirigerede her ved åbningsballet i 1870, og i dag spilles Wiener Philharmonikernes nytårskoncert i Den Gyldne Sal.
Rundt om hjørnet ligger Wiens Statsopera hvor Johann Strauss' eneste opera "Ritter Pásmán" blev uropført i 1892. En afstikker til Musikkens Hus et interaktivt lydmuseum, inviterer dig til virtuelt at dirigere.
Kärntner Straße fører dig derefter direkte til Stephansdom fortsæt ad Wollzeile til Stadtpark, hvor valsekongen blev foreviget med en violin i hånden i 1921 - et populært fotomotiv. I nærheden, i Kursalon Hübner, gav Johann ofte koncerter sammen med sine to brødre.
I dag kan du opleve Strauss-koncerter der, såvel som i Schönbrunn Orangeri, hvor Mozart selv engang spillede. I Meierei i byparken ved siden af Wien-floden, kan du spise frokost, før du slentrer langs Ringstrasse til Donaukanalen. Her, i hans tidligere lejlighed skrev han Donauvalsen.
Tip: Et pilgrimssted for Strauss-fans er Strauss' hus.
Komponistens hjemby bliver et begivenhedsrigt kulturelt centrum på 200-årsdagen for hans fødsel.
Waaß, jeg er bange, når jeg er alene
Johann Strauss II var gift tre gange, og hans koner overtog ofte styringen af hans karriere. Hans første kone, Jetty Treffz, var sangerinde. Hun tog sig af hans økonomi og promoverede hans image som kvindebedårer, hvilket bidrog til hans popularitet. Efter 15 års ægteskab døde hun i 1878, hvilket ramte Johann hårdt.
Få uger senere giftede han sig med den meget yngre skuespillerinde Angelika "Lili" Dittrich. Ægteskabet var kortvarigt og sluttede efter fire år, da Lili forlod ham til fordel for direktøren for Theatre an der Wien. Johann blev dybt fornærmet og flyttede premieren på sin operette "Eine Nacht in Venedig" til Berlin.
Hans tredje kone, Adele Strauss, passede på Johann på samme måde som Jetty. For at kunne gifte sig med Adele konverterede Johann til den protestantiske tro. Adele forblev trofast mod ham indtil hans død og administrerede omhyggeligt hans ejendom. Hun fik endda fornyet ophavsretten til hans værker, kendt som "Lex Johann Strauss".
Alternativer til Strauss
Den, der tror, at en vals kun kan danses til Strauss-familiens melodier, tager fejl. Utallige verdensberømte pop- og rockhits fra de seneste årtier er skrevet i livlig 3/4-takt, bl.a. "Love on the Brain" af Rihanna og "Somebody to Love" af Queen. Du kan finde et udvalg af moderne sange, som du kan danse wienervals til, her:
That's Amore af Dean Martin
Breakaway af Kelly Clarkson
Kiss from a Rose af Seal
Delilah af Tom Jones
Love on the Brain af Rihanna
Have you ever really loved a Woman? af Bryan Adams
Bed of Roses af Bon Jovi
Somebody to Love af Queen
Perfect af Ed Sheeran
Piano Man af Billy Joel
Que Sera, Sera (hvad der end vil ske, vil ske) af Doris Day