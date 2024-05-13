Johann Strauss II

Johann Strauss' livlige melodier fik wienerne til at glemme deres bekymringer. I 2025 fejrer valsens konge sin 200-års fødselsdag.

Valsen i vuggen

"Nu vil bastarden Johann skrive valse, selv om han ikke har nogen anelse!" Disse ord af Johann Strauss I er berygtede. Når man taler om valse, tænker man som regel på sønnen Johann, som blev født den 25. oktober 1825 som den ældste af seks børn af Johann og Anna Strauss.

Men hans far, som var en verdensberømt dansekomponist og showdirigent, ønskede ikke, at "Schani", som de alle kaldte ham (wienerisk for Johann), skulle blive musiker. Han var trods alt den regerende valsekonge! Han forsøgte endda at forhindre sin søns debut den 15. oktober 1844 i "Dommayer's Casino" - forgæves.

"Nu er vi elektrificerede fra toppen af vores hoveder til vores små tæer ... han dominerer scenen og spreder gnister som et galvanisk batteri", skrev en anmelder om den endnu ikke 19-årige på podiet. "Sjældent giver fædre deres talent videre til deres sønner, men om Strauss' søn kan man virkelig sige: Han er født til at danse vals!"

Beethovens og Schuberts død markerede begyndelsen på en ny æra i Wiens musikliv. Det var forbundet med en masse momentum, som igen kom fra Strauss-dynastiet. Johann Strauss komponerede sin første vals i en alder af seks år, og efter at have erstattet sin far som orkesterchef for sit eget orkester var hans succes uden for Wien ustoppelig. Fra 1863 dirigerede han alle hoffets baller - en ny æra i wiensk dansehistorie begyndte.

Men hvad handler wienervalsen, som i 2017 blev erklæret for immateriel verdensarv af UNESCO, egentlig om? Wienervalsen, som stammer fra en af de ældste moderne borgerlige selskabsdanse, var ikke tilladt i de højere kredse før Wienerkongressen (1815) og blev anset for upassende. Det var først langt senere, med det voksende borgerskab, åbningen af salonerne for de skønne kunster, etableringen af hofballer og det nye Wien, som rev de gamle bymure ned, at kursen blev sat mod en ny, livlig æra: Gründerzeit.