Vidste du, at ...

... Achensee tiltræk sine første gæster i den sene middelalder? Enhver, der nogensinde har oplevet Achensee i sin blå pragt, vil ikke blive overrasket over, at de første "turister" kom til denne region i Tyrol så tidligt som i det 15. århundrede. Dengang tilhørte søen og landet benediktinermunke, som modtog de høje tyrolske fyrster som gæster. Det rygtedes hurtigt, at det var godt at bo i et område mellem bjerge og vand. Vi ved ikke, om adelen dyppede tæerne i det kølige vand. Men det er sikkert, at kejser Maximilian var begejstret og boede i Tratzbergs jagthytte.