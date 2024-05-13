Attersee i Salzkammergut
Bjerg, sø og kultur
Naturparkregionen Attersee-Attergau
Blomstrende frugttræer om foråret, blomsterenge om sommeren og skove i efterårsfarver - Attersee-Attergau-regionen har udviklet sig til et kulturlandskab, der er blevet formet af mennesker i århundreder. Skånsom udnyttelse og bæredygtig bevidsthed har bevaret Salzkammergut som et naturparadis. Den bogstavelige fordybelse i Attersee og naturområdet tilfredsstiller en helt særlig længsel: Det er blandingen af den alpine livsstil mellem bjerge og sø og kærligheden til musik og kunst, der trækker folk til dette sted. Attersee harmonerer med begge dele: afslapning og inspiration.
Sejlads på Attersee - den store frihed
Her blæser "Rosenvinden", som er en favorit blandt sejlerne på grund af sin regelmæssighed. Det er vidunderligt at opleve, hvordan båden pludselig synes at glide vægtløst hen over søen, at mærke lyden af bølgerne, vinden og solens varme. Hverdagsgråt viger for frisk turkisblåt på Østrigs største indlandssø.
Sejlads på Attersee
Svømmetips til forfriskning ved Attersee-søen
Strandbadet Seewalchen
Højdepunkter: 10 meter høj udspringsplatform, børneområde og bådudlejning i nærheden.
Schörflinger Seebad Schönauer
Fred og afslapning venter dig her på en af de to plæner til solbadning.
Højdepunkterne i regionen Attersee-Attergau
Alt, hvad der er sjovt for børn
Lederhosen og dirndl
Enkele Dirndl'er til hverdagsbrug, festdragter og bryllupsdirndl, lederhosen med broderier og håndstrikkede sokker, traditionelle hatte med ægte skindskæg: I Østrig - især i Salzkammergut - spiller den traditionelle klædedragt bogstaveligt talt en hovedrolle. Tracht kommer oprindeligt fra "at bære" - og betyder enhver form for beklædning. Men betydningen af traditionel klædedragt har ikke altid været så enkel. Mange historiske, sociale og politiske udviklinger er vævet ind i den traditionelle dragts historie. Regionale forskelle blev først etableret i løbet af tiden.
I Østrig er lederhosen og dirndl langt mere end bare en kliché fra Alperne. Kærligheden og passionen for dirndl og lederhosen er ægte. Den traditionelle dragt bæres ved mange lejligheder i Østrig og er en del af hverdagen. Dengang som nu fungerer folkedragten som daglig arbejdsbeklædning, f.eks. i landbruget, på restauranter eller hoteller.
De 7 smukkeste steder ved Attersees bredder
Unterach: charme på den sydlige bred
En blanding af pragtfulde villaer fra århundredeskiftet og landsbykarakter.
Attersee: bier, smalsporet jernbane, romere
En blanding af summen i bi-gården, klaprende vogne og historiske pælehuse.
Weyregg: Attraktivt for aktive mennesker
Paragliding, sejlads, surfing, dykning. Og efter søbrisen kommer en knivspids kultur.
Nußdorf: et sted med historie
Neolitiske pælehuse og historiske villaer - fredede monumenter med søen som baggrund.
Schörfling: en kunstnerisk sommerresidens
Gustav Klimt var gæst her i en årrække og blev inspireret af landskabet.
Ferieregion Attersee-Attergau
Fjeldørred og hvidfisk trives kun i det reneste vand. Det er ikke underligt, at disse fiskearter trives her og serveres som en specialitet. Folk i Salzkammergut har altid set ud over deres egen baghave, når det drejer sig om Regionalitet. Derfor er gårdene med deres mejeriprodukter, friske brød og grøntsager højt værdsat som leverandører til restauranter og kroer.
De bedste restauranter
5 ting, du skal opleve ved Attersee-søen
Naturparken Attersee-Traunsee: naturbeskyttelse møder rekreation
Kunst, kultur og events i Attersee-Attergau-regionen
Begivenheder ved Attersee
De bedste begivenheder i Salzkammergut kan findes i Attersee-Attergaus begivenhedskalender.
Gustav Mahler Festival
Komponistens fødselsdag den 7. juli er en årlig anledning til musik og kultur ved Attersee.
Attergaus kultursommer
Attergaus kulturkreds præsenterer den højeste kunstneriske kvalitet i et smukt landskab.
Bad Ischl og Salzkammergut presenterer sin kulturelle mangfoldighet
Gustav Klimt og Attersee
Den berømte østrigske maler Gustav Klimt elskede Attersee og tilbragte mange somre af sit liv på sommerferiestedet. Størstedelen af hans mere end 50 landskabsmalerier blev skabt her. I dag kan vi stadig gå i Gustav Klimts fodspor ved Attersee på to forskellige måder:
Gustav Klimt-temastien: Stationerne langs promenaden giver information om Klimts liv og værk. De er udgangspunktet for en tur i kunstnerens fodspor rundt om Attersee.
Gustav Klimt-haven: Åkandebassinet og rosenhaven, som Klimt malede, er blevet rekonstrueret, genskabt og beplantet. Haven er en del af Gustav Klimt-temastien omkring Attersee og ligger i umiddelbar nærhed af Kammer Palace.
6 fakta, du skal vide om Attersee
1. Hvordan Attersee blev dannet
Søbassinet blev skåret ud af Traung-gletsjeren under den sidste istid. Efter afsmeltningen blev vandet efterladt.
2. Hvor det ikke koster noget at svømme
Disse offentlige badeområder ved Attersee tilbyder gratis forfriskninger i det kølige vand.
3. Hvilke fisk føler sig hjemme i søen
26 forskellige fiskearter, bl.a. gedde, ørred, fjeldørred, sik, ål, karpe, aborre og hvidfisk.
4. Hvilke bjerge omgiver søen?
Attersee er omgivet af Schafberg i sydvest og Höllengebirge i sydøst.
5. Hvor vinden blæser fra
Vestenvinden er kendt for sine kraftige vindstød og frygtes endda af sejlere.
6. Hvordan en havfrue gav søen dens glitter
Ifølge legenden bragte Attersees havfrue guld med sig, forsvandt og efterlod søen glitrende.
Udsigt til Attersee: 4 hoteller lige ved søen
Hanslmann ferielejligheder
Landskab, vand, eng, badeområde, bjerge, den gode luft og elleve nye ferielejligheder.
Tips til beskyttelse af klimaet
Badesøer er vigtige levesteder for dyr og planter. Vi respekterer de beskyttede zoner.
Vi bruger kun de godkendte strandområder til svømning.
Vi efterlader ikke noget affald.
Vi bruger ikke badesøen som toilet.
Vi fodrer ikke fisk og vandfugle. Madrester giver overskud af næringsstoffer.
Vi lader solcremen trække godt ind, før vi svømmer. Ellers forurener oliefilmen vandoverfladen.