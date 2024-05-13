Attersee i Salzkammergut
Bjerg, sø og kultur

Vandring, svømning og masser af events: I Attersee-Attergau-regionen i Salzkammergut lyder treklangen af bjerg, sø og kultur særligt harmonisk.

Naturparkregionen Attersee-Attergau

Blomstrende frugttræer om foråret, blomsterenge om sommeren og skove i efterårsfarver - Attersee-Attergau-regionen har udviklet sig til et kulturlandskab, der er blevet formet af mennesker i århundreder. Skånsom udnyttelse og bæredygtig bevidsthed har bevaret Salzkammergut som et naturparadis. Den bogstavelige fordybelse i Attersee og naturområdet tilfredsstiller en helt særlig længsel: Det er blandingen af den alpine livsstil mellem bjerge og sø og kærligheden til musik og kunst, der trækker folk til dette sted. Attersee harmonerer med begge dele: afslapning og inspiration.

Sejlads på Attersee - den store frihed

Her blæser "Rosenvinden", som er en favorit blandt sejlerne på grund af sin regelmæssighed. Det er vidunderligt at opleve, hvordan båden pludselig synes at glide vægtløst hen over søen, at mærke lyden af bølgerne, vinden og solens varme. Hverdagsgråt viger for frisk turkisblåt på Østrigs største indlandssø.
Sejlads på Attersee

Information om Attersee
Højden over havet:469 meter over havets overflade
Dybde:169 m
Område:46,2 km²
Længde:19,7 km
Bredde3,4 km
Strandens længde:53 km
Temperatur:op til 25° C
Bedste rejsetidspunkt
Summer, Spring og Autumn
Ideel til
Families, Solo Traveler, Couples og Friends

Svømmetips til forfriskning ved Attersee-søen

Strandbadet Seewalchen

Højdepunkter: 10 meter høj udspringsplatform, børneområde og bådudlejning i nærheden.

Strandbadet Seewalchen

Schörflinger Seebad Schönauer

Fred og afslapning venter dig her på en af de to plæner til solbadning.

Schörflinger Seebad Schönauer

Solstrandbad Steinbach

Sjov i swimmingpoolen med rutsjebane, på SUP'en fra udlejningsbutikken eller i Beach Boys Lounge.

Strandbad Steinbach

Højdepunkterne i regionen Attersee-Attergau

Lette vandreture

Behagelige vandreture

Tilgængelig vandretur

Tema-rute

Bjergvandringer

Cykel- og mountainbiketure

Bådture

Bådudlejning

Golf på Attersee

Alt, hvad der er sjovt for børn

Oplevelser med dyr

Alpakkaer, heste, fisk, bier eller endda bjørne, tigre og giraffer: klappe, fodre, ride eller forundres - alt er muligt.

Oplevelser med dyr

Oplevelser i regnvejr

Dårligt vejr er ikke ensbetydende med dårligt humør her. Takket være wellness-centre, museer, grotter, fritidsparker og sportsfaciliteter!

Oplevelser i regnvejr

Lederhosen og dirndl

Traditionelle dragter i Salzkammergut

Enkele Dirndl'er til hverdagsbrug, festdragter og bryllupsdirndl, lederhosen med broderier og håndstrikkede sokker, traditionelle hatte med ægte skindskæg: I Østrig - især i Salzkammergut - spiller den traditionelle klædedragt bogstaveligt talt en hovedrolle. Tracht kommer oprindeligt fra "at bære" - og betyder enhver form for beklædning. Men betydningen af traditionel klædedragt har ikke altid været så enkel. Mange historiske, sociale og politiske udviklinger er vævet ind i den traditionelle dragts historie. Regionale forskelle blev først etableret i løbet af tiden.

I Østrig er lederhosen og dirndl langt mere end bare en kliché fra Alperne. Kærligheden og passionen for dirndl og lederhosen er ægte. Den traditionelle dragt bæres ved mange lejligheder i Østrig og er en del af hverdagen. Dengang som nu fungerer folkedragten som daglig arbejdsbeklædning, f.eks. i landbruget, på restauranter eller hoteller.

De 7 smukkeste steder ved Attersees bredder

Unterach: charme på den sydlige bred

En blanding af pragtfulde villaer fra århundredeskiftet og landsbykarakter.

Unterach

Attersee: bier, smalsporet jernbane, romere

En blanding af summen i bi-gården, klaprende vogne og historiske pælehuse.

Attersee

Weyregg: Attraktivt for aktive mennesker

Paragliding, sejlads, surfing, dykning. Og efter søbrisen kommer en knivspids kultur.

Weyregg

Steinbach: Naturpark med kultur

Gustav Mahlers komponisthytte kan stadig ses i dag.

Steinbach

Nußdorf: et sted med historie

Neolitiske pælehuse og historiske villaer - fredede monumenter med søen som baggrund.

Nußdorf ved Attersee

Schörfling: en kunstnerisk sommerresidens

Gustav Klimt var gæst her i en årrække og blev inspireret af landskabet.

Schörfling

Seewalchen: Kulturarv på søen

Hvor sport, traditionelle dragter og Klimt mødes: Seewalchen byder også på mange oplevelser væk fra vandet.

Seewalchen

Ferieregion Attersee-Attergau

God mad og drikke ved Attersee

Fjeldørred og hvidfisk trives kun i det reneste vand. Det er ikke underligt, at disse fiskearter trives her og serveres som en specialitet. Folk i Salzkammergut har altid set ud over deres egen baghave, når det drejer sig om Regionalitet. Derfor er gårdene med deres mejeriprodukter, friske brød og grøntsager højt værdsat som leverandører til restauranter og kroer.

De bedste restauranter

5 ting, du skal opleve ved Attersee-søen

Naturparken Attersee-Traunsee: naturbeskyttelse møder rekreation

Naturparken Attersee-Traunsee

Kunst, kultur og events i Attersee-Attergau-regionen

Begivenheder ved Attersee

De bedste begivenheder i Salzkammergut kan findes i Attersee-Attergaus begivenhedskalender.

Begivenheder ved Attersee

Gustav Mahler Festival

Komponistens fødselsdag den 7. juli er en årlig anledning til musik og kultur ved Attersee.

Gustav Mahler Festival

Attergaus kultursommer

Attergaus kulturkreds præsenterer den højeste kunstneriske kvalitet i et smukt landskab.

Attergaus kultursommer

Filharmoniske uger Steinbach

Det klassiske musikprogram opføres hvert år i sognekirken i Steinbach.

Filharmoniske uger

Gustav Mahlers komponisthytte

Gustav Mahler komponerede i en musikpavillon, så han kunne arbejde i fred.

Komponistens hytte

Bad Ischl og Salzkammergut presenterer sin kulturelle mangfoldighet

Kulturhovedstad 2024

Gustav Klimt og Attersee

Berømte personligheder fra regionen

Den berømte østrigske maler Gustav Klimt elskede Attersee og tilbragte mange somre af sit liv på sommerferiestedet. Størstedelen af hans mere end 50 landskabsmalerier blev skabt her. I dag kan vi stadig gå i Gustav Klimts fodspor ved Attersee på to forskellige måder:

Gustav Klimt-temastien: Stationerne langs promenaden giver information om Klimts liv og værk. De er udgangspunktet for en tur i kunstnerens fodspor rundt om Attersee.

Gustav Klimt-haven: Åkandebassinet og rosenhaven, som Klimt malede, er blevet rekonstrueret, genskabt og beplantet. Haven er en del af Gustav Klimt-temastien omkring Attersee og ligger i umiddelbar nærhed af Kammer Palace.

6 fakta, du skal vide om Attersee

1. Hvordan Attersee blev dannet

Søbassinet blev skåret ud af Traung-gletsjeren under den sidste istid. Efter afsmeltningen blev vandet efterladt.

2. Hvor det ikke koster noget at svømme

Disse offentlige badeområder ved Attersee tilbyder gratis forfriskninger i det kølige vand.

Offentlige badeområder

3. Hvilke fisk føler sig hjemme i søen

26 forskellige fiskearter, bl.a. gedde, ørred, fjeldørred, sik, ål, karpe, aborre og hvidfisk.

4. Hvilke bjerge omgiver søen?

Attersee er omgivet af Schafberg i sydvest og Höllengebirge i sydøst.

Vandring på Schafberg
Vandring i Höllengebirge

5. Hvor vinden blæser fra

Vestenvinden er kendt for sine kraftige vindstød og frygtes endda af sejlere.

6. Hvordan en havfrue gav søen dens glitter

Ifølge legenden bragte Attersees havfrue guld med sig, forsvandt og efterlod søen glitrende.

Udsigt til Attersee: 4 hoteller lige ved søen

Seehotel Stadler

I blomstrende natur med uhindret udsigt til Höllengebirge på den modsatte bred.

Seehotel Stadler

Boutique Hotel Aichinger

På over 200 år er kroen blevet forvandlet til et fint hotel.

Boutique Hotel Aichinger

Hanslmann ferielejligheder

Landskab, vand, eng, badeområde, bjerge, den gode luft og elleve nye ferielejligheder.

Hanslmanns ferielejligheder

Villa Weiss

Før i tiden nød adelen et sommerferiested, i dag inviterer hyggelige suiter til ferie.

Villa Weiss

Tips til beskyttelse af klimaet

Hvordan holder vi vores badesøer rene og sunde?

  • Badesøer er vigtige levesteder for dyr og planter. Vi respekterer de beskyttede zoner.

  • Vi bruger kun de godkendte strandområder til svømning.

  • Vi efterlader ikke noget affald.

  • Vi bruger ikke badesøen som toilet.

  • Vi fodrer ikke fisk og vandfugle. Madrester giver overskud af næringsstoffer.

  • Vi lader solcremen trække godt ind, før vi svømmer. Ellers forurener oliefilmen vandoverfladen.

FAQ

Attersee ligger i den øvre del af Salzkammergut. Søen strækker sig mellem byerne Schörfling og Unterach am Attersee og ligger praktisk placeret direkte på motorvej A1 mellem Linz og Salzburg.

Aktiviteter som vandsport, svømning, vandreture og kultur kan opleves i et malerisk kulturlandskab ved den turkisblå sø. Ideel til sejlads, dykning, svømning, stand-up paddling og kajakroning. Bådture fører dig over Attersee og stopper ved stationer som Gustav Klimt-temastien eller kulturfestivaler.

Højde: 469 meter over havets overflade

Dybde: 169 meter

Areal: 46,2 kvadratkilometer

Længde: 18,7 kilometer

Bredde: 3,4 kilometer

Strandens længde: 53 kilometer

Vandreture og vandreruter er talrige i Attersee-Attergau-regionen. Her er et par forslag:

  • Ransonnet temasti

  • Wildwood-stien

  • Buchbergrunde ved Atterssee

  • Vandresti med temaet "Glasdalen"

  • Pilgrimsrute Josefweg

  • Panoramasti ved Attersee

  • Vandretur til Reiserbauern-møllen

Der er syv magiske steder omkring Attersee:

Attersee, Nußdorf, Unterach, Steinbach, Weyregg, Schörfling, Seewalchen

Dette kunne også interessere dig

