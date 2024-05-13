Attersee i Salzkammergut

Vandring, svømning og masser af events: I Attersee-Attergau-regionen i Salzkammergut lyder treklangen af bjerg, sø og kultur særligt harmonisk.

Naturparkregionen Attersee-Attergau

Blomstrende frugttræer om foråret, blomsterenge om sommeren og skove i efterårsfarver - Attersee-Attergau-regionen har udviklet sig til et kulturlandskab, der er blevet formet af mennesker i århundreder. Skånsom udnyttelse og bæredygtig bevidsthed har bevaret Salzkammergut som et naturparadis. Den bogstavelige fordybelse i Attersee og naturområdet tilfredsstiller en helt særlig længsel: Det er blandingen af den alpine livsstil mellem bjerge og sø og kærligheden til musik og kunst, der trækker folk til dette sted. Attersee harmonerer med begge dele: afslapning og inspiration.

Sejlads på Attersee - den store frihed

Her blæser "Rosenvinden", som er en favorit blandt sejlerne på grund af sin regelmæssighed. Det er vidunderligt at opleve, hvordan båden pludselig synes at glide vægtløst hen over søen, at mærke lyden af bølgerne, vinden og solens varme. Hverdagsgråt viger for frisk turkisblåt på Østrigs største indlandssø.

