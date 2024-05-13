Mondsee, Schafberg og Drachenwand er den perfekte blanding af sø og bjerg i Østrigs typiske Salzkammergut-idyl.

MondSeeLand er hjemsted for Mondsee, som ligger i den del af Salzkammergut, der ligger i Oberösterreich, og dens "lillebror", Irrsee. De to er på ingen måde ens: Den store er den mest sofistikerede, tiltrækker sports- og kulturentusiaster og er et mødested, når det gælder kulinariske lækkerier. Det livlige centrum, "Markt Mondsee", er vært for over 600 arrangementer om året. Traditionelle festivaler, cykelløb og livemusik beriger regelmæssigt bylivet. Sportslige aktiviteter er i fokus ved Mondsee. Alpenseebad Mondsee byder f.eks. på attraktioner som en vandforlystelsespark og et vandskicenter. Der er mulighed for at surfe, sejle og stå på SUP-boards - og tilbage på land er der mulighed for at vandre, klatre og cykle.

Søen Irrsee er derimod stille og drømmende. Med sine uspolerede bugter, moser, åkander og enorme biodiversitet er Irrsee et naturreservat. Her i regionen mellem Mondsee og Irrsee lever folk i et intakt kultur- og naturlandskab med beskyttede områder, der bevarer den lokale flora og fauna.