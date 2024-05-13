Mondsee
Porten til Salzkammergut
MondSeeLand er hjemsted for Mondsee, som ligger i den del af Salzkammergut, der ligger i Oberösterreich, og dens "lillebror", Irrsee. De to er på ingen måde ens: Den store er den mest sofistikerede, tiltrækker sports- og kulturentusiaster og er et mødested, når det gælder kulinariske lækkerier. Det livlige centrum, "Markt Mondsee", er vært for over 600 arrangementer om året. Traditionelle festivaler, cykelløb og livemusik beriger regelmæssigt bylivet. Sportslige aktiviteter er i fokus ved Mondsee. Alpenseebad Mondsee byder f.eks. på attraktioner som en vandforlystelsespark og et vandskicenter. Der er mulighed for at surfe, sejle og stå på SUP-boards - og tilbage på land er der mulighed for at vandre, klatre og cykle.
Søen Irrsee er derimod stille og drømmende. Med sine uspolerede bugter, moser, åkander og enorme biodiversitet er Irrsee et naturreservat. Her i regionen mellem Mondsee og Irrsee lever folk i et intakt kultur- og naturlandskab med beskyttede områder, der bevarer den lokale flora og fauna.
Badetips til Mondsee og Irrsee
Alpenseebad Mondsee
Vandsjov i det største strandbad i Salzkammergut med forskellige forlystelser - fra vandfunpark til vandskicenter.
Badeområdet Schwarzindien ved Mondsee
Badeområdet er perfekt til en afslappende dag ved vandet. Tip: Prøv den anbefalingsværdige snackbuffet.
Aktiviteter ved Mondsee
Vandring
Uanset om det er langdistanceture, temastier eller guidede vandreture. Her vil du opleve en smuk blanding af bjerg og sø.
Klatring og bjergbestigning
Højt oppe på klipper og sten. Men husk et holde koncentrationen - selv med disse betagende udsigter!
Med vinden i ryggen!
Hvis du kigger ud over vandet fra en bakke om sommeren, vil du opdage, at Mondsee tilhører sejlbådene. Mellem Drachenwand og Schafberg lader de sig styre af vinden og sejler gennem forskellige områder. Når de varme vinde blæser, får windsurfere ideelle betingelser til at glide gennem det turkisblå vand. Vinden kan dog skifte pludseligt, og det er det, der gør sporten så tiltrækkende for avancerede windsurfere. Surfere og sejlere bør dog søge råd hos lokale eksperter og vindeksperter på forhånd.
Cykling og mountainbiking i MondSeeLand
Aktiviteter for børn
Eventyr mellem bjerg og sø! For hvor er der flere muligheder for at afreagere end i den frie natur? Og selv når de små har badet og prøvet SUP-board og surfing, er der stadig flere aktiviteter på programmet: En cykeltur, en vandretur eller et af de varierede børneprogrammer, som Mondsee-Irrsee-regionen tilbyder.
Ferie på en bondegård
Eventyr og aktiviteter for de små, afslapning for forældrene - en ferie på en bondegård er en særlig god måde at forene forskellige ønsker på. Der er meget at lære i samværet med dyrene og arbejdet i stalden, nysgerrigheden vækkes, og latter og sjov er i højsædet.
Mondsee: Landsbyen Mondsee ligger mellem Schafberg og Drachenwand. Badning, vandring og cykling - det er de aktiviteter, som folk med smag for sport og naturskønhed længes efter. Pælehusene ("die Pfahlbauten") i Mondsee er desuden på UNESCOs verdensarvsliste.
Oberwang: Så landligt, så idyllisk, så rig på traditioner. Fra Oberwang kan du prøve de velholdte mountainbikespor og den nærliggende sø Irrsee.
Tiefgraben: Beliggenheden på den nordlige bred af Mondsee er ideel til udendørs aktiviteter som vandring og cykling. En sengotisk kirke præger billedet af landsbyen.
St. Lorenz: Denne bydel i Tiefgraben kommune er kendt for sin historiske St.Lorenz-kirke med det markante kirketårn. Der er skove og vandrestier hele vejen rundt - med udsigt over Mondsee og de omkringliggende alper.
Innerschwand: Der er lige så god plads til dem, der vil tage det roligt, som til de sportslige: Naturen her er smuk fra alle vinkler.
Få fornyet energi ved Mondsee
Radstattkapellet
Kapellet kan nås via en korsvej på bagsiden af Mondseeberg.
Pilgrimskirken Maria Hilf
Den romantiske pilgrimskirke er perfekt til et bryllup.
Græsgange på Hochalm
På græsgangen er der tid og plads til at tage en dyb indånding og lade batterierne op.
Lindenbauernkapellet
Kapellet stammer fra det 19. århundrede og er beskyttet af gamle lindetræer - et fantastisk smukt sted.
Events i MondSeeLand
Fra en hest og en afgrund
Legenden fortæller, at hertug Odilo af Bayern i 748 e.Kr. red over Drachenwand om natten i vild galop. Sekunder før han ville være faldet flere hundrede meter ud over afgrunden, så han månen spejle sig i søen. I sidste øjeblik var han i stand til at standse sin hest. Månen og søen havde reddet hans liv, og Odilo fik bygget et kloster i taknemmelighed.
Mindre legendarisk er den version, at navnet "Mondsee" henviser til den gamle adelsfamilie "Mannsee". I løbet af tiden blev Mannsee til Mondsee.
Overnatningssteder ved Mondsee og Irrsee
Hvordan rejser man bæredygtigt?
De, der derhjemme forener velvære med et ansvar for miljøet, ønsker som regel også at rejse bæredygtigt. En grøn ferie betyder at blive inspireret og opleve smukke ting - med respekt for naturen, klimabeskyttelse og gode relationer til de mennesker, der bor i ferieområdet.
Den der rejser bæredygtigt, …
… behandler naturen og kulturlandskaberne med respekt og ansvar.
… vælger miljøcertificeret indkvartering og blød mobilitet, f.eks. i klima- og energimodelregionerne.
… er åben for gensidig forståelse og kan regner med Barrierefreiheit und Inklusion.