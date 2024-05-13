Weissensee
Et naturvidunder

Krystalklar, smaragdgrøn og rolig. Midt i Gailtal-alperne er der frem for alt én ting at nyde ved Weissensee: Roen.

Weissensee – naturens legeplads

En rolig opvågning ved Weissensee i Kärnten - en af de reneste søer i Europa: Morgenen begynder med et dyp i det forfriskende vand. Dernæst kalder de smukke omgivelser på en cykeltur omkring den smaragdgrønne sø. Fra broen i retning af naturreservatet fører en grussti langs den vestlige bred. Efter en halv time er du tilbage ved udgangspunktet. Klar til at nyde dagen ved den spejlblanke Weissensee.

Hvordan har Weissensee fået sit navn?

De hvide kanter langs den vestlige bred har givet Weissensee sit navn. Farven er skabt af de hvide aflejringer af kalksten på bunden af søen. Nogle steder kan man tilmed se sandbunden på søen helt ned til 10 meters dybde. Det gør farvespillet i vandet så imponerende. Vandet skifter hele tiden fra lys turkisblå til mørk smaragdgrøn.

Bedste rejsetidspunkt
Summer, Spring og Autumn
Weissensee
Højde:930 moh.
Dybde:99 m
Areal:6,5 km²
Længde:11,6 km
Bredde:900 m
Kystlængde:23 km
Temperatur:23° C

4 aktiviteter ved vandet

Bådture

Vandring med båd? Det er muligt ved Weissensee! Du kan stige af og på ved mange stationer og udforske søens kyst.

Bådture

Dykning

Den højest beliggende badesø i Alperne er lige så fascinerende under overfladen.

Dykning Weissensee

Sejlads og surfing

Fordyb dig i Weissensee og dens sportsmuligheder: Prøv for eksempel sejlads og surfing!

Sejlads og surfing

Gåtur langs kysten

360°-videoen giver dig en idé om, hvor smuk en gåtur ved Weissensee føles.

Weissensee på 360°

Træk vejret!

Genoplad dine batterier på kurstedet Weissensee

Et såkaldt "klimatisk kursted" - en region skal først gøre sig fortjent til denne højeste miljøudmærkelse. Når alt kommer til alt, er luften kun renere end gennemsnittet, dér hvor naturen er beskyttet, plejet og bevaret. Og bjerge, skove og en sø er kronen på værket for et klimatisk kursted. Det milde bioklima skal være befordrende for allround afslapning og sundhed, og trafikken på vejene skal være begrænset. Hvile og genopladning af batterierne har højeste prioritet.

Udstyret med alle disse værdifulde kriterier for miljøbeskyttelse og naturlandskab har Weissensee-regionen dermed fået tildelt titlen "klimatisk kursted". Træk vejret dybt og få ny energi!

Ferie i et naturreservat

De 3 smukkeste vandreruter

Weissensee – Norduferruten

Krævende vandretur med stier langs søbredden og op- og nedstigninger over stenmure. Hjemrejsen sker med båd.

Weissensee – Norduferruten

Weissensee – Hermagorer Bodenalm

Denne korte tur fører gennem skov og græsgange til Bodenalm, som har sit eget ostemejeri. Et must her er den solide Brettljause!

Weissensee – Hermagorer Bodenalm

Kohlröselhütte – Naggler Alm – Weissensee

Opstigningen fører gennem skoven til Jadersdorfer Alm. Og snart tårner Kohlröselhütte sig op over dalen.

Kohlröselhütte – Naggler Alm

Cykling og mountainbiking ved Weissensee

Sørunden i Kärnten

En drømmerute for vandhunde! Den mere end 400 km lange cykelrundtur fører forbi tyve badesøer.

Sørunden i Kärnten

Mountainbiking

13 ruter i alle sværhedsgrader fører ind i de omkringliggende bjerge i den certificerede mountainbikeregion ved Weissensee.

Mountainbiking

Family-World ved Weissensee

Aktiviteter med børn

Sommersvømning, børneprogram og tid til to: Familieferie ved Weissensee er skønt!

Family-World ved Weissensee

De bedste restauranter ved Weissensee

Die Forelle

Lær Weissensee-regionen at kende med alle dine sanser gennem ingredienserne, hvor raffinerede de er.

Die Forelle

Gralhof

Holdningen her: (Økologiske) fødevarer af høj kvalitet fra pålidelige partnere fører til et godt køkken.

Gralhof

Værtshuset Neusacherhof

Her udvides det kulinariske landskab ved Weissensee på et højt niveau. Lad dig overraske!

Værtshuset Neusacherhof

Strandhotel Weissensee

Østrigs første vegetarisk-veganske hotel med gourmetkøkken. En spændende ferieoplevelse.

Strandhotel Weissensee

Fiskeri ved Weissensee

Ansvar for naturen

Når morgentågen ligger over vandet som et let slør, nyder fiskeøkolog og erhvervsfisker Martin Müller roen ved Weissensee, som mange gæster kommer på ferie for i denne region. "Det handler om at fiske med omtanke. Vores tipoldebørn har ret til at opleve intakte økosystemer senere." At Martin Müller kan yde et værdifuldt bidrag med sit arbejde - i denne fantastisk smukke region - er et privilegium for ham. Og endnu en god nyhed: Denne bevidsthed om bæredygtighed skaber præcedens i hele Østrig.

Fiskeri ved Weissensee

6 oplevelser i Weissensee regionen

Mejeri Tressdorfer Alm

Oplev selv, hvordan fin ost fremstilles af frisk mælk. Afstand til Weissensee: 42 km.

Tressdorfer Alm

Klatreparken Greifenburg

Hop direkte ned i badesøen i Greifenburg med zipline. Afstand fra Weissensee: 13 km  

Klatrepark Greifenburg

Vandoplevelsessti Gnoppnitzbach

En natursti, en slugt og en eventyrlig legeplads - et eventyr omkring søen. Afstand til vandet: 14 km.

Vandoplevelsessti Gnoppnitzbach

Natur- og urtelandsbyen Irschen

Lær hvordan man bruger vilde planter og lægeplanter til at lave sine egne cremer. Afstand fra Weissensee: 27 km.

Natur- og urtelandsbyen Irschen

Vandring i kløften Garnitzenklamm

Oplev naturen, vandr langs kløften, forbi vandfald og broer. Afstand: 25 km.

Vandring i kløften Garnitzenklamm

Gailtaler Heimatmuseum

Historie og fortællinger i Möderndorf Slot fra det 15. århundrede med regelmæssige særudstillinger. Afstand fra Weissensee: 26 km.

Gailtaler Heimatmuseum

Hunde er velkomne!

Ferie med hund ved Weissensee

En ferie med hund skal planlægges godt - så er der garanti for afslapning og sjov med din firbenede følgesvend. Mange hoteller ved Weissensee byder deres gæster med hund hjerteligt velkommen. Nogle værter tilbyder deres egen indhegnede hundestrand, en separat spisestue til gæster og deres hunde, sjove aktiviteter og pakker. Så alle føler sig helt trygge og kan nyde søen og naturen. Og de hundevenlige værter ved, hvor de tre badeområder for hunde ligger ved Weissensee.

Landhaus SonneckHotel Haus am See

De smukkeste byer lige ved Weissensee

Techendorf

De fleste faciliteter for gæster findes i den centrale landsby lige ved Weissensee: Fra hoteller, kroer og restauranter til cykeludlejning, bådture og bjergbanen.

Gatschach

Den lille landsby har en særdeles idyllisk beliggenhed lidt hævet over søen og byder på en vidunderlig udsigt.

Neusach

En lille landsby på den vestlige bred af Weissensee, kendt for sin fredelige atmosfære og sit smukke landskab med skove og enge.

Naggl

Den lille landsby nær søen er et ideelt udgangspunkt for vandreture, da den er anløbsplads for både.

Info om klimabeskyttelse

Weissensee: En perle i Alperne

Hvis "Alpine Pearls" skal tildeles, skal de højeste standarder for bæredygtighed og miljøvenlig mobilitet være opfyldt. Kun hvis gæsterne tilbydes en skånsom ferie i Alperne - dvs. stressfri, afslappende og miljøbevidst - har de en chance for at blive inkluderet som en region i perlerækken af bæredygtig ferieglæde.

Det officielle kvalitetsstempel anerkender Naturpark Weissensees mobilitets- og miljøbeskyttelsesløsninger: Bjergbanen fører vandrere op til græsgange og bjergtoppe. Naturparkbussen sørger for klimavenlig mobilitet. Motorbåde er kun tilgængelige til redning og planlagte bådture.

Weissensee

Naturpark Weissensee

Landskab fuld af liv og fremtid

Natur, landbrug og en særlig skånsom måde at gøre denne fortryllende ferieregion tilgængelig for gæsterne på, hvor to tredjedele af kystområdet er beskyttet: Det er Weissensee-regionens styrker, som har givet den status som naturpark.

Mærket "naturpark" gives trods alt kun til regioner, der beskytter store landskabsområder. En anden afgørende faktor er, at det nuværende landskab skal være blevet dyrket gennem århundreder med traditionelt landbrug. Det skyldes, at dyrkningen af skove, enge og alpine græsgange og omsorgen for rent vand skaber en livlig mangfoldighed af arter. Resultatet er et rekreativt område, der gør det til et eventyr at opleve og forstå naturen.

Naturpark Weissensee

Særlige overnatningssteder ved Weissensee

Seehotel Enzian

Alene spaområdet lige ved søen er en afslappende specialitet, og det samme er hotellet.

Seehotel Enzian

Hotel Regitnig

Hotelværelse eller hytte? Under alle omstændigheder din egen strand, fremragende køkken og fin wellness.

Hotel Regitnig

Hotel Die Forelle

Et sted for alle kendere af kulinariske lækkerier, søudsigt og en særlig atmosfære.

Hotel Die Forelle

Das Leonhard

Naturparkhotel er perfekt til at slappe af i fred og ro.

Das Leonhard

FAQ

Weissensee ligger i distriktet Spittal an der Drau i Kärnten, Østrig. Den ligger omkring 23 kilometer nordøst for Hermagor og omkring 80 kilometer vest for Klagenfurt, hovedstaden i Kärnten. Søen ligger i en høj dal mellem Gailtal-alperne og de karniske alper, hvilket giver den en særlig afsondret og rolig atmosfære.

Naturlighed og renhed: Søen har krystalklart vand og er en af Europas reneste. De omkringliggende Gailtaler- og Karniske Alper tilbyder smukke vandreture.

Alpin badesø: Weissensee, beliggende ca. 930 meter over havet, er Alpernes højestliggende badesø med kølige sommertemperaturer og forfriskende vand.

Helbredende klima-kursted: Denne topmiljøpris kræver ren luft, beskyttet natur og minimal trafik. Omgivet af bjerge, skove og sø er stedet ideelt for afslapning og sundhed.

Mangfoldige aktiviteter: Om sommeren er søen perfekt til svømning, sejlads, dykning og fiskeri. Stierne omkring søen er ideelle til vandre- og cykelture.

Naturpark og bæredygtighed: Weissensee fremmer blandt andet bæredygtighed med forbud mod motorbåde på søen. Derudover tilbyder regionen flere overnatningssteder med fokus på økologi. To tredjedele af kysten er fredet, og traditionel landbrugspleje sikrer biodiversitet.

Weissensee – Norduferruten: Krævende vandretur med stier langs søbredden og op- og nedstigninger over stenmure. Hjemrejsen sker med båd.

Weissensee – Hermagorer Bodenalm: Den korte tur fører gennem skov og græsgange til Bodenalm, som har sit eget ostemejeri. Et must: Den solide Brettljause!

Kohlröselhütte – Naggler Alm – Weissensee: Opstigningen fører gennem skoven til Jadersdorfer Alm. Og snart tårner Kohlröselhütte sig op over dalen.

Wandern in der Garnitzenklamm: Oplev naturen, vandr langs kløften, forbi vandfald og broer.

Kombinationen af vand og bjerg, skov og græsgange giver mulighed for mange udendørs aktiviteter i Weissensee Naturpark:

De omkringliggende bjerge og skove byder på mange vandrestier - også ved søen. Bjergbanen fører dig til toppen.

Cykling og mountainbiking: Ruter langs søer, alpine panoramaer, 13 afmærkede mountainbikespor og den umiskendelige blanding af cykel- og strandferie er rammen for alle fritidscyklister og cykelryttere.

Bådture: Vandretur med båd? Det er muligt på Weissensee! Du kan stige af og på ved mange stationer.

Dykning: Takket være det klare, rene vand er Weissensee et yndet sted for dykkere. Den højest beliggende badesø i Alperne er trods alt lige så fascinerende under overfladen.

Svømning og vandsport: Søen byder på fremragende forhold til svømning, sejlads og surfing, kajak og stand-up paddling.

Fiskeri: Overfloden af fisk gør Weissensee til en populær destination for lystfiskere.

Dette kunne også interessere dig

Oplev alt det bedste fra Østrig