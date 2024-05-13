Weissensee
Et naturvidunder
Weissensee – naturens legeplads
En rolig opvågning ved Weissensee i Kärnten - en af de reneste søer i Europa: Morgenen begynder med et dyp i det forfriskende vand. Dernæst kalder de smukke omgivelser på en cykeltur omkring den smaragdgrønne sø. Fra broen i retning af naturreservatet fører en grussti langs den vestlige bred. Efter en halv time er du tilbage ved udgangspunktet. Klar til at nyde dagen ved den spejlblanke Weissensee.
Hvordan har Weissensee fået sit navn?
De hvide kanter langs den vestlige bred har givet Weissensee sit navn. Farven er skabt af de hvide aflejringer af kalksten på bunden af søen. Nogle steder kan man tilmed se sandbunden på søen helt ned til 10 meters dybde. Det gør farvespillet i vandet så imponerende. Vandet skifter hele tiden fra lys turkisblå til mørk smaragdgrøn.
4 aktiviteter ved vandet
Bådture
Vandring med båd? Det er muligt ved Weissensee! Du kan stige af og på ved mange stationer og udforske søens kyst.
Sejlads og surfing
Fordyb dig i Weissensee og dens sportsmuligheder: Prøv for eksempel sejlads og surfing!
Træk vejret!
Et såkaldt "klimatisk kursted" - en region skal først gøre sig fortjent til denne højeste miljøudmærkelse. Når alt kommer til alt, er luften kun renere end gennemsnittet, dér hvor naturen er beskyttet, plejet og bevaret. Og bjerge, skove og en sø er kronen på værket for et klimatisk kursted. Det milde bioklima skal være befordrende for allround afslapning og sundhed, og trafikken på vejene skal være begrænset. Hvile og genopladning af batterierne har højeste prioritet.
Udstyret med alle disse værdifulde kriterier for miljøbeskyttelse og naturlandskab har Weissensee-regionen dermed fået tildelt titlen "klimatisk kursted". Træk vejret dybt og få ny energi!
De 3 smukkeste vandreruter
Weissensee – Norduferruten
Krævende vandretur med stier langs søbredden og op- og nedstigninger over stenmure. Hjemrejsen sker med båd.
Weissensee – Hermagorer Bodenalm
Denne korte tur fører gennem skov og græsgange til Bodenalm, som har sit eget ostemejeri. Et must her er den solide Brettljause!
Cykling og mountainbiking ved Weissensee
Family-World ved Weissensee
Sommersvømning, børneprogram og tid til to: Familieferie ved Weissensee er skønt!
De bedste restauranter ved Weissensee
Die Forelle
Lær Weissensee-regionen at kende med alle dine sanser gennem ingredienserne, hvor raffinerede de er.
Gralhof
Holdningen her: (Økologiske) fødevarer af høj kvalitet fra pålidelige partnere fører til et godt køkken.
Værtshuset Neusacherhof
Her udvides det kulinariske landskab ved Weissensee på et højt niveau. Lad dig overraske!
Fiskeri ved Weissensee
Når morgentågen ligger over vandet som et let slør, nyder fiskeøkolog og erhvervsfisker Martin Müller roen ved Weissensee, som mange gæster kommer på ferie for i denne region. "Det handler om at fiske med omtanke. Vores tipoldebørn har ret til at opleve intakte økosystemer senere." At Martin Müller kan yde et værdifuldt bidrag med sit arbejde - i denne fantastisk smukke region - er et privilegium for ham. Og endnu en god nyhed: Denne bevidsthed om bæredygtighed skaber præcedens i hele Østrig.
6 oplevelser i Weissensee regionen
Mejeri Tressdorfer Alm
Oplev selv, hvordan fin ost fremstilles af frisk mælk. Afstand til Weissensee: 42 km.
Klatreparken Greifenburg
Hop direkte ned i badesøen i Greifenburg med zipline. Afstand fra Weissensee: 13 km
Vandoplevelsessti Gnoppnitzbach
En natursti, en slugt og en eventyrlig legeplads - et eventyr omkring søen. Afstand til vandet: 14 km.
Natur- og urtelandsbyen Irschen
Lær hvordan man bruger vilde planter og lægeplanter til at lave sine egne cremer. Afstand fra Weissensee: 27 km.
Vandring i kløften Garnitzenklamm
Oplev naturen, vandr langs kløften, forbi vandfald og broer. Afstand: 25 km.
Gailtaler Heimatmuseum
Historie og fortællinger i Möderndorf Slot fra det 15. århundrede med regelmæssige særudstillinger. Afstand fra Weissensee: 26 km.
Hunde er velkomne!
En ferie med hund skal planlægges godt - så er der garanti for afslapning og sjov med din firbenede følgesvend. Mange hoteller ved Weissensee byder deres gæster med hund hjerteligt velkommen. Nogle værter tilbyder deres egen indhegnede hundestrand, en separat spisestue til gæster og deres hunde, sjove aktiviteter og pakker. Så alle føler sig helt trygge og kan nyde søen og naturen. Og de hundevenlige værter ved, hvor de tre badeområder for hunde ligger ved Weissensee.
De smukkeste byer lige ved Weissensee
Techendorf
De fleste faciliteter for gæster findes i den centrale landsby lige ved Weissensee: Fra hoteller, kroer og restauranter til cykeludlejning, bådture og bjergbanen.
Gatschach
Den lille landsby har en særdeles idyllisk beliggenhed lidt hævet over søen og byder på en vidunderlig udsigt.
Neusach
En lille landsby på den vestlige bred af Weissensee, kendt for sin fredelige atmosfære og sit smukke landskab med skove og enge.
Naggl
Den lille landsby nær søen er et ideelt udgangspunkt for vandreture, da den er anløbsplads for både.
Info om klimabeskyttelse
Hvis "Alpine Pearls" skal tildeles, skal de højeste standarder for bæredygtighed og miljøvenlig mobilitet være opfyldt. Kun hvis gæsterne tilbydes en skånsom ferie i Alperne - dvs. stressfri, afslappende og miljøbevidst - har de en chance for at blive inkluderet som en region i perlerækken af bæredygtig ferieglæde.
Det officielle kvalitetsstempel anerkender Naturpark Weissensees mobilitets- og miljøbeskyttelsesløsninger: Bjergbanen fører vandrere op til græsgange og bjergtoppe. Naturparkbussen sørger for klimavenlig mobilitet. Motorbåde er kun tilgængelige til redning og planlagte bådture.
Naturpark Weissensee
Natur, landbrug og en særlig skånsom måde at gøre denne fortryllende ferieregion tilgængelig for gæsterne på, hvor to tredjedele af kystområdet er beskyttet: Det er Weissensee-regionens styrker, som har givet den status som naturpark.
Mærket "naturpark" gives trods alt kun til regioner, der beskytter store landskabsområder. En anden afgørende faktor er, at det nuværende landskab skal være blevet dyrket gennem århundreder med traditionelt landbrug. Det skyldes, at dyrkningen af skove, enge og alpine græsgange og omsorgen for rent vand skaber en livlig mangfoldighed af arter. Resultatet er et rekreativt område, der gør det til et eventyr at opleve og forstå naturen.
Særlige overnatningssteder ved Weissensee
Seehotel Enzian
Alene spaområdet lige ved søen er en afslappende specialitet, og det samme er hotellet.
Hotel Regitnig
Hotelværelse eller hytte? Under alle omstændigheder din egen strand, fremragende køkken og fin wellness.
Hotel Die Forelle
Et sted for alle kendere af kulinariske lækkerier, søudsigt og en særlig atmosfære.