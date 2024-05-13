Krystalklar, smaragdgrøn og rolig. Midt i Gailtal-alperne er der frem for alt én ting at nyde ved Weissensee: Roen.

Weissensee – naturens legeplads

En rolig opvågning ved Weissensee i Kärnten - en af de reneste søer i Europa: Morgenen begynder med et dyp i det forfriskende vand. Dernæst kalder de smukke omgivelser på en cykeltur omkring den smaragdgrønne sø. Fra broen i retning af naturreservatet fører en grussti langs den vestlige bred. Efter en halv time er du tilbage ved udgangspunktet. Klar til at nyde dagen ved den spejlblanke Weissensee.

Hvordan har Weissensee fået sit navn?

De hvide kanter langs den vestlige bred har givet Weissensee sit navn. Farven er skabt af de hvide aflejringer af kalksten på bunden af søen. Nogle steder kan man tilmed se sandbunden på søen helt ned til 10 meters dybde. Det gør farvespillet i vandet så imponerende. Vandet skifter hele tiden fra lys turkisblå til mørk smaragdgrøn.