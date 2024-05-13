Wörthersee
Sydens livsstil
Livsstil ved Wörthersee
Oplev magiske øjeblikke ved Wörthersee: en mild brise, en følelse af frihed, duften af træplankerne på badebroen, af sommer og solskin på næsen og bølgernes skvulp i øret.
Varme og livsglæde er træk, som ofte tilskrives Kärntnerne ved Wörthersee. Dagen begynder med en morgensvømmetur på Kapuzinerinsel, frisk hvidfisk til frokost på en af restauranterne lige ved søen og en cykeltur om eftermiddagen - du kan endda stoppe ved de historiske villaer i Pörtschach. Bagefter er der frisk abrikoskage fra det legendariske konditori Wienerroither og så kan du runde sommerdagen af med en iskold cocktail i open-air-baren Lake Side. Eller noget helt andet ...? Der er masser at vælge imellem!
Wörthersee fortryller med sit turkisblå vand og sin idylliske beliggenhed, som gør den til en populær destination for afslapning og vandsport.
De smukkeste aktiviteter ved Wörthersee
Vandring rundt om søen
Der er mange ruter og overnatningssteder at vælge mellem. Start hvor, hvornår, med hvem og hvordan du vil.
Sejlads i det "grønne"
En bådtur er helt sikkert romantisk! Uanset om man træder i pedalerne, ror eller sejler i en elektrisk båd.
Den østrigske "sommerresidens"
Selv oldtidens adelige flyttede fra byen til deres landejendomme i sommermånederne. Ønsket bag dette var ikke nødvendigvis at slappe af - det var nødvendigt at passe på landbrugsejendommene. I slutningen af det 19. århundrede handlede det dog mere om at nyde den kølige brise, søerne, bjergene og skovene:
Aristokratiet og det velhavende borgerskab omkring århundredeskiftet flyttede fra bypaladserne til sommerresidenserne på landet. Denne behagelige vane har et navn i Østrig: Sommerresidens. Wörthersee er en særlig smuk destination.
Hvorfor er Wörthersee så grøn?
Den glitrende turkise farve på Wörthersee er legendarisk. Det er ikke et tilfældigt indfald fra naturens side, men arten af flora og fauna, dybden og kalkindholdet i vandet bestemmer farven. Afhængigt af blandingen spænder farven fra dybblå og lysegrøn til strålende turkis.
Wörthersee er særligt kalkholdig. Det spredte lys, der trænger ned i vandet, absorberes og reflekteres af de fint fordelte kalkkrystaller. Kortbølget lys spredes kraftigere, og vandet fremstår i den berømte Wörthersee-turkisblå farve.
De 5 smukkeste strande
Med en coolness-faktor
For familier
En oase af fred
Businessstranden
For kendere
Hvorfor er Wörthersee så varm?
Temperaturen, vejret og selv atmosfæren er i overensstemmelse med Wörthersees sydlige beliggenhed. Det er denne særlige flair med submiddelhavsklima, mild luft og en sommerlig søtemperatur på 25 grader, som gæsterne elsker. Men det er ikke kun sommeren ved Wörthersee, der har sine kvaliteter. Forårets blomster, efterårets mange farver og de iskolde vintre er de klassiske årstider, der supplerer den vidunderligt varme sommer ved Wörthersee.
De 6 smukkeste udflugtsmål i nærheden
Panorama fra Pyramidenkogel
Fra udsigtsplatformene kan du se hele Wörthersee i dens fulde længde. Og en rutsjebane fører dig ned igen.
Hochosterwitz Slot
Rustkammeret, våbensamlingen og den interessante samling af malerier fra renæssancen vidner om denne unikke fæstnings historie.
Magdalensberg
De keltisk-romerske udgravninger på Magdalensberg er blandt de vigtigste arkæologiske steder i Centraleuropa.
Rosegg-slots-Zoo
Timevis af sjov i zoologisk have og spænding i labyrinten. Dette udflugtsmål ligger kun fem kilometer fra søen.
Maria Saal friluftsmuseum
Maria Saal er hjemsted for Østrigs ældste museum af sin art, som viser huse og landbrugsbygninger - en rejse ind i fortiden.
Slentrer man langs blomsterpromenaden i Pörtschach eller sejler med dampskib på Wörthersee, kan man beundre dem: De elegante små slotte og villaer, som aristokrater og industrifolk fra Belle Époque lod bygge ved Wörthersees bredder i begyndelsen af det 20. århundrede.
Graciøse, prestigefyldte bygninger med karnapper, tårne og overdådigt udsmykkede loggiaer. De imponerende bygninger fik snart deres eget navn: Wörthersee-arkitektur. Afslappet noblesse og et strejf af sydlandsk flair kan mærkes i de eksklusivt beliggende villaer, hvoraf de fleste nu byder deres gæster velkommen som hoteller.
8 tips til at bo, spise og slappe af ved søen
Strandhotel Seeschlössl i Velden
Parken byder på fred og natur. Og den private strand er prikken over i'et på dette velholdte 4-stjernede hotel.
Werzers Badehaus i Pörtschach
Her kan du nyde lækker fisk og den unikke historiske flair. Fantastisk!
Seerestaurant Rosé i Velden
Idyllisk bugt, åbent barområde, terrasse ved søen, en menu inspireret af søen. Hvad mere kan man ønske sig?
Seespitz - restauranten ved søen i Velden
Maritim, moderne restaurant med udsigt over søen, der tilbyder et fint bistrokøkken. Specialitet: friskfanget fisk!
FX Mayer Healt-Center i Maria Wörth
Wörthersee foran, naturen bagved og derimellem det ædle sted for velvære og regeneration.
Lake´s: My Lake Hotel & Spa i Pörtschach
Dette livsstilshotel med sin fortryllende terrasse ligger på et af de smukkeste steder ved søen, lige ved strandpromenaden.
Parkvilla Wörth i Pörtschach
Dette idylliske lille palads med park har en vidunderlig fredelig beliggenhed lige ved søen. Vidunderlig Wörthersee-arkitektur!
Lakeside Lounge i Reifnitz
Tidligere et bådhus, nu restaurant og bar: fint køkken, udvalgte vine, solnedgang og et cool publikum inkluderet.
5 tips til at leve og feste med luksusfaktor
Hotel Schloss Seefels
Sofistikeret med et strejf af eksklusivitet, når man bor, spiser og slapper af.