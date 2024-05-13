Wörthersee
Sydens livsstil

Som den største sø i Kärnten byder Wörthersee på masser af muligheder.

Livsstil ved Wörthersee

Oplev magiske øjeblikke ved Wörthersee: en mild brise, en følelse af frihed, duften af træplankerne på badebroen, af sommer og solskin på næsen og bølgernes skvulp i øret.

Varme og livsglæde er træk, som ofte tilskrives Kärntnerne ved Wörthersee. Dagen begynder med en morgensvømmetur på Kapuzinerinsel, frisk hvidfisk til frokost på en af restauranterne lige ved søen og en cykeltur om eftermiddagen - du kan endda stoppe ved de historiske villaer i Pörtschach. Bagefter er der frisk abrikoskage fra det legendariske konditori Wienerroither og så kan du runde sommerdagen af med en iskold cocktail i open-air-baren Lake Side. Eller noget helt andet ...? Der er masser at vælge imellem!

Information om Wörthersee
Vandets temperatur:25° C i gennemsnit
Søens dybde:85,2 m
Omkreds:42 km
Kvalitet:fremragende badevandskvalitet
Længde:16,5 km
Bredde:1,7 km
Beliggenhed:vest for Klagenfurt
Højde:439 m over havets overflade
Bedste rejsetidspunkt
Helårs

Wörthersee fortryller med sit turkisblå vand og sin idylliske beliggenhed, som gør den til en populær destination for afslapning og vandsport.

De smukkeste aktiviteter ved Wörthersee

Cykling

Udforsk Østrigs største sø på MTB eller elcykel.

Cykelture

Spise og drikke

En Melange er særligt godt her i syd.

Restauranter

Vandring rundt om søen

Der er mange ruter og overnatningssteder at vælge mellem. Start hvor, hvornår, med hvem og hvordan du vil.

Wörthersee cirkulær vandresti

Vandsport

Windsurfing, wakeboarding & Co: Oplev Wörthersee fra sin smukkeste side - fra vandet.

Vandsport

Golf ved søen

Drømmeomgivelser: Tre baner har fået tildelt kvalitetsstemplet "Leading Golf Course".

Golf

Sejlads i det "grønne"

En bådtur er helt sikkert romantisk! Uanset om man træder i pedalerne, ror eller sejler i en elektrisk båd.

Sejlads

Yoga

Namaste ved søen og ved power spots. Direkte på vandet, i skoven og i det omkringliggende landskab.

Yoga på Wörthersee

Den østrigske "sommerresidens"

Fra byen til søen!

Selv oldtidens adelige flyttede fra byen til deres landejendomme i sommermånederne. Ønsket bag dette var ikke nødvendigvis at slappe af - det var nødvendigt at passe på landbrugsejendommene. I slutningen af det 19. århundrede handlede det dog mere om at nyde den kølige brise, søerne, bjergene og skovene:

Aristokratiet og det velhavende borgerskab omkring århundredeskiftet flyttede fra bypaladserne til sommerresidenserne på landet. Denne behagelige vane har et navn i Østrig: Sommerresidens. Wörthersee er en særlig smuk destination.

Wörthersee

Hvorfor er Wörthersee så grøn?

Jade, safir, indigo, opal..

Den glitrende turkise farve på Wörthersee er legendarisk. Det er ikke et tilfældigt indfald fra naturens side, men arten af flora og fauna, dybden og kalkindholdet i vandet bestemmer farven. Afhængigt af blandingen spænder farven fra dybblå og lysegrøn til strålende turkis.

Wörthersee er særligt kalkholdig. Det spredte lys, der trænger ned i vandet, absorberes og reflekteres af de fint fordelte kalkkrystaller. Kortbølget lys spredes kraftigere, og vandet fremstår i den berømte Wörthersee-turkisblå farve.

Wörthersee

De 5 smukkeste strande

Nogle kan lide det stille og afslappede, andre foretrækker selskab og livets travlhed. Det er godt, at Wörthersee har den rigtige strand til ethvert ønske:

Med en coolness-faktor

Klagenfurt Strandbad

For familier

Pörtschach promenade pool

En oase af fred

Parkbad Krumpendorf

Businessstranden

Strandbadet i Velden

For kendere

Strandbadet Saag i Techelsdorf

Hvorfor er Wörthersee så varm?

Vand til velvære

Temperaturen, vejret og selv atmosfæren er i overensstemmelse med Wörthersees sydlige beliggenhed. Det er denne særlige flair med submiddelhavsklima, mild luft og en sommerlig søtemperatur på 25 grader, som gæsterne elsker. Men det er ikke kun sommeren ved Wörthersee, der har sine kvaliteter. Forårets blomster, efterårets mange farver og de iskolde vintre er de klassiske årstider, der supplerer den vidunderligt varme sommer ved Wörthersee.

Wörthersee

De 6 smukkeste udflugtsmål i nærheden

Rygtet har for længst spredt sig: Oplevelserne ved Wörthersee er fantastiske.

Panorama fra Pyramidenkogel

Fra udsigtsplatformene kan du se hele Wörthersee i dens fulde længde. Og en rutsjebane fører dig ned igen.

Pyramidenkogel

Hochosterwitz Slot

Rustkammeret, våbensamlingen og den interessante samling af malerier fra renæssancen vidner om denne unikke fæstnings historie.

Hochosterwitz Slot

Magdalensberg

De keltisk-romerske udgravninger på Magdalensberg er blandt de vigtigste arkæologiske steder i Centraleuropa.

Magdalensberg

Rosegg-slots-Zoo

Timevis af sjov i zoologisk have og spænding i labyrinten. Dette udflugtsmål ligger kun fem kilometer fra søen.

Rosegg Slot Zoo

Maria Saal friluftsmuseum

Maria Saal er hjemsted for Østrigs ældste museum af sin art, som viser huse og landbrugsbygninger - en rejse ind i fortiden.

Maria Saal friluftsmuseum

Obir drypstenshuler i Bad Eisenkappel

Millioner af år tilbage i tiden: levende drypsten, lys-, lyd- og videoinstallationer gør et besøg under jorden til en oplevelse.

Stalaktithuler
De storslåede villaer ved Wörthersee

Slentrer man langs blomsterpromenaden i Pörtschach eller sejler med dampskib på Wörthersee, kan man beundre dem: De elegante små slotte og villaer, som aristokrater og industrifolk fra Belle Époque lod bygge ved Wörthersees bredder i begyndelsen af det 20. århundrede.

Graciøse, prestigefyldte bygninger med karnapper, tårne og overdådigt udsmykkede loggiaer. De imponerende bygninger fik snart deres eget navn: Wörthersee-arkitektur. Afslappet noblesse og et strejf af sydlandsk flair kan mærkes i de eksklusivt beliggende villaer, hvoraf de fleste nu byder deres gæster velkommen som hoteller.

8 tips til at bo, spise og slappe af ved søen

Strandhotel Seeschlössl i Velden

Parken byder på fred og natur. Og den private strand er prikken over i'et på dette velholdte 4-stjernede hotel.

Strandhotel Seeschlössl

Werzers Badehaus i Pörtschach

Her kan du nyde lækker fisk og den unikke historiske flair. Fantastisk!

Werzers badehus

Seerestaurant Rosé i Velden

Idyllisk bugt, åbent barområde, terrasse ved søen, en menu inspireret af søen. Hvad mere kan man ønske sig?

Seerestaurant Rosé

Seespitz - restauranten ved søen i Velden

Maritim, moderne restaurant med udsigt over søen, der tilbyder et fint bistrokøkken. Specialitet: friskfanget fisk!

Restaurant Seespitz

FX Mayer Healt-Center i Maria Wörth

Wörthersee foran, naturen bagved og derimellem det ædle sted for velvære og regeneration.

FX Mayer Healt-Care

Lake´s: My Lake Hotel & Spa i Pörtschach

Dette livsstilshotel med sin fortryllende terrasse ligger på et af de smukkeste steder ved søen, lige ved strandpromenaden.

My Lake Hotel

Parkvilla Wörth i Pörtschach

Dette idylliske lille palads med park har en vidunderlig fredelig beliggenhed lige ved søen. Vidunderlig Wörthersee-arkitektur!

Parkvilla Wörth

Lakeside Lounge i Reifnitz

Tidligere et bådhus, nu restaurant og bar: fint køkken, udvalgte vine, solnedgang og et cool publikum inkluderet.

Lounge ved søen

5 tips til at leve og feste med luksusfaktor

Maria Loretto Slot

De mest vidunderlige fester og begivenheder kan fejres på dette sted.

Maria Loretto Slot

Hotel Schloss Seefels

Sofistikeret med et strejf af eksklusivitet, når man bor, spiser og slapper af.

Hotel Schloss Seefels

Hotel Linde i Maria Wörth

Det ideelle sted at opleve en storslået solnedgang ved søen.

Hotel Linde i Maria Wörth

Schlossvilla Miralago

Måske det smukkeste badested blandt hotelstrandene.

Schlossvilla Miralago

Parkhotel Pörtschach

Hotellet i 60'er-design ligger direkte ud til søen på en eksklusiv halvø med privat strand.

Parkhotel Pörtschach

FAQ

  • Faak den sydligste sø i Østrig med flest solskinstimer og et vandparadis for familier!

  • Millstätter See den dybeste sø i Kärnten har geomantiske energilinjer, der løber igennem den. "Kraftsteder" ligger på rad og række i området.

  • Klopeinersee af de varmeste badesøer på den solrige sydside af Alperne med temperaturer på op til 28 grader om sommeren.

  • Turnersee ligger idyllisk og er en oase af fred.

  • Ossiachersee: I over 40 år er der blevet afholdt talrige koncerter og arrangementer ved søens bredder.

  • Weissensee en af de mest miljøvenlige regioner i Europa, den højest beliggende af de store søer i Kärnten og den reneste sø i Alperne.

  • Keutschacher See 70 % af kommunens areal er et naturreservat. Tag det roligt eller bliv aktiv, alt er muligt her.

  • Presseggersee er uspoleret og krystalklar, omgivet af skove, enge og marker.

Wörthersee i Kärnten er kendetegnet ved sin fascinerende turkise farve og den særlige flair, der gør regionen så attraktiv. Søen er omgivet af maleriske landskaber og byder på et submiddelhavsklima med milde temperaturer og solrige dage. Regionen omkring Wörthersee er kendt for sin varme og livsglæde, hvilket afspejles i det store udbud af fritidsaktiviteter: En svømmetur om morgenen, frisk fisk til frokost på en af restauranterne ved søen og en cykeltur om eftermiddagen gennem historiske villaer og maleriske landsbyer som Pörtschach. De kulinariske lækkerier, fra regional fisk til forfriskende cocktails, supplerer perfekt feel-good-programmet. Wörthersee tiltrækker ikke kun mange besøgende om sommeren, men glæder også besøgende om foråret, efteråret og vinteren med sin naturlige skønhed og varierede aktiviteter. Uanset om man vil svømme, sejle, vandre eller bare slappe af - Wörthersee byder på den rette oplevelse for enhver smag.

