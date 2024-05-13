Glücksschweinchen zu Silvester
- Dulces
- Clásicos
- Vegetarianos
- dessert
¡Comienza el Año Nuevo con una dulce sorpresa! Los cerditos de la suerte horneados son perfectos para traer buena fortuna a tu fiesta de Nochevieja.
Método
- Tiempo de preparación: 85 min.
- 25 Piezas
Amasa todos los ingredientes hasta obtener una masa homogénea, forma una bola, envuélvela en film transparente y déjala reposar en el refrigerador durante 30 minutos.
Extiende la masa sobre una superficie enharinada hasta que tenga un grosor de aproximadamente 5 mm. Con un cortador de galletas grande o un vaso, corta círculos para las caras. Para cada cerdito, corta dos círculos más pequeños con un cortador o vaso para la nariz y las orejas. Repite este proceso hasta que toda la masa se haya utilizado.
Bate un huevo para pincelar.
Coloca las caras en una bandeja de horno forrada con papel de hornear y pincela con el huevo batido.
Precalienta el horno a 160° C con ventilación.
Utiliza una pajilla para hacer dos agujeros (para la nariz) en un círculo más pequeño y colócalo en la cara. Corta el segundo círculo pequeño por la mitad para hacer dos orejas. Vuelve a cepillar los cerditos de la suerte con huevo. Repite hasta terminar con todos los cerditos de la suerte.
Hornea durante aprox. 20 minutos a 160° C hasta que se dore.
Saca los cerditos de la suerte del horno y con una pajita, haz dos agujeros sobre la nariz para los ojos y rellénalos con pasas. Si preparaste los cerditos de la suerte el día anterior, guárdalos en un recipiente hermético para que se mantengan jugosos. Son más sabrosos cuando se sirven frescos.