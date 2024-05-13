Paso 2

Extiende la masa sobre una superficie enharinada hasta que tenga un grosor de aproximadamente 5 mm. Con un cortador de galletas grande o un vaso, corta círculos para las caras. Para cada cerdito, corta dos círculos más pequeños con un cortador o vaso para la nariz y las orejas. Repite este proceso hasta que toda la masa se haya utilizado.