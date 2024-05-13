Puedes visitar Austria durante todo el año, ya que cuenta con inviernos fríos, veranos cálidos y primaveras y otoños suaves, siempre ofreciendo mucho que hacer y ver.

De primavera a otoño: Disfruta de temperaturas agradables mientras exploras las ciudades y la naturaleza de Austria. Aprovecha para hacer excursiones urbanas en Viena o recorrer el lago Neusiedl y practicar deportes acuáticos como el surf.

Invierno: Sumérgete en el mágico mundo nevado de Austria y vive la adrenalina de los deportes de invierno. Desde finales de noviembre, el país garantiza nieve, especialmente en los Alpes tiroleses y el País de Salzburgo, ideales para unas vacaciones de esquí.