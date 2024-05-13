Lebensgefühl Austria 
Cuando viajar nos transforma
La sinapsis austriaca

La sinapsis austriaca: imposible de olvidar

Viajar es transformación: nuevas e impresionantes experiencias de vacaciones conectan sinapsis en el cerebro, nos cambian y permanecen. Quien viaja por Austria se lleva consigo mucho más que momentos hermosos. Son vivencias que sorprenden y conmueven, que transforman y perduran en el tiempo. Naturaleza alpina y lagos de aguas cristalinas, escapadas urbanas y cultura, vacaciones de esquí y actividades al aire libre se graban profundamente en la memoria — como imagen, como sensación de vida. Precisamente esos recuerdos de los lugares y encuentros más diversos permanecen en la mente y en el corazón.

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Cargado de arte y cultura

Información clave

Lebensgefühl en verano

Las ciudades: experiencias urbanas que dejan huella

Los estados federados: naturaleza, cultura y placer

Los lagos más hermosos: estilo de vida junto al agua

Senderismo en Austria: descubrir rutas y paisajes

Montañas y lagos: poder mágico para cuerpo, mente y alma

Ciclismo: rutas en bicicleta entre montañas y lagos

Camping y glamping: simplemente especial

Urlaub auf der Alm: Alpinen Spirit neu entdecken

Unas vacaciones llenas de emociones

¡Por todos esos momentos que te hacen sonreír!

Lo más destacado para todo el año

Lo que no debes perderte en Austria, ya sea en verano, otoño, invierno o primavera.

Lebensgefühl en el arte y la cultura

De los grandes museos a las tradiciones alpinas: en Austria, el arte y la cultura están en todas partes. Conciertos, festivales y arquitectura convierten cada viaje en una experiencia única.

Lebensgefühl en la naturaleza y entre las montañas

Dulces colinas, bosques, lagos cristalinos… y, por supuesto, las montañas austríacas, siempre irresistibles. Aquí la naturaleza ofrece lugares llenos de energía, singularidades y sorpresas capaces de llegar al alma.
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Lebensgefühl para el bienestar y el equilibrio mental

Recarga tu energía en un balneario, renuévate en un spa alpino y encuentra calma practicando yoga en la montaña: vuelve a tu equilibrio con tratamientos de wellness que relajan cuerpo y mente. – ¡Este es tu momento!

Viajar para todos: relajado, accesible y sostenible

Viajar de forma sostenible en Austria

Normas de entrada y aduanas: toda la información y consejos

Llegar a Austria: rápido y cómodamente por el país

Vacaciones sin barreras e inclusión cultural: ¡vamos!

Alojamientos con certificado de sostenibilidad

LGBTQIA+: eventos, locales y actividades con diversidad

La gastronomia en Austria

Restaurantes con estrella, trattorias típicas, refugios de montaña… ¡Sea cual sea tu elección, la calidad de los ingredientes, la variedad de los menús y la exquisitez de los platos están aseguradas!

Conoce Austria

Austria tiene mucho que ofrecer, sea cual sea la estación y la época del año.

Preguntas más frecuentes

Puedes visitar Austria durante todo el año, ya que cuenta con inviernos fríos, veranos cálidos y primaveras y otoños suaves, siempre ofreciendo mucho que hacer y ver.

De primavera a otoño: Disfruta de temperaturas agradables mientras exploras las ciudades y la naturaleza de Austria. Aprovecha para hacer excursiones urbanas en Viena o recorrer el lago Neusiedl y practicar deportes acuáticos como el surf.

Invierno: Sumérgete en el mágico mundo nevado de Austria y vive la adrenalina de los deportes de invierno. Desde finales de noviembre, el país garantiza nieve, especialmente en los Alpes tiroleses y el País de Salzburgo, ideales para unas vacaciones de esquí.

Destinos en Austria

Tienes varias opciones cómodas para viajar a Austria:

En tren: Viajar en tren es sencillo gracias a su extensa red ferroviaria. ÖBB y Westbahn ofrecen conexiones rápidas y cómodas.

En coche: Austria dispone de una excelente red de carreteras. Recuerda que en autopistas y autovías es obligatorio el pago de peajes.

En avión: Austria cuenta con varios aeropuertos internacionales, entre ellos los de Viena, Salzburgo, Innsbruck y Graz. El aeropuerto de Viena es el más importante del país.

Viajar a Austria

Austria te ofrece una increíble variedad de lugares únicos por descubrir en cada región. Desde joyas culturales hasta impresionantes paisajes naturales, siempre hay algo especial que te sorprenderá. Para encontrar los mejores sitios que visitar en tu próximo viaje, no dejes de explorar el resumen en nuestra página.

Lugares de interés en Austria

Austria es el destino perfecto para tus vacaciones, con paisajes naturales impresionantes y una cultura vibrante. Puedes explorar majestuosos Alpes, ciudades históricas y estaciones de esquí de primer nivel. No olvides probar su deliciosa gastronomía, como el famoso Wiener Schnitzel o la Sachertorte. Además, el país cuenta con una excelente red de transporte público y opciones de viaje sostenibles. Desde castillos hasta lagos y sitios Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, cada rincón de Austria te ofrece una experiencia única y variada.

Austria te ofrece innumerables rincones que encantan tanto a los amantes de la naturaleza como a los apasionados de la cultura. Desde majestuosos paisajes montañosos hasta ciudades llenas de historia, cada destino tiene su propio encanto. Ya sea que busques aventuras al aire libre, experiencias culturales o momentos de relax, Austria tiene algo especial para cada gusto.

Estados federados de Austria
Ciudades de Austria
Pequeñas ciudades históricas
Montañas y lagos

Austria ofrece una amplia gama de acontecimientos culturales y festivales que se celebran a lo largo de todo el año.

Fiestas y festivales
Bailes vieneses
Acontecimientos destacados en Austria
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