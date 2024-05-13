¿Sabías que...?

"Das Sacher", conocido como el impresionante hotel, es tan emblemático de Viena como Schönbrunn o la Catedral de San Esteban. Esto se debe menos al alojamiento de lujo que a la famosa Sachertorte de bizcocho de chocolate húmedo. Este bizcocho también sirve de base para la siguiente receta de Gugelhupf.