Bundt cake with chocolate glaze on cake rack, beside it bowl with chocolate and pastry brush.
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Sachergugelhupf

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El Sachergugelhupf es un bizcocho en forma de anillo que combina chocolate y mermelada de albaricoque, ideal para los amantes del chocolate.

Método

  • Tiempo de preparación: 55 min.
  • 10 Porciones
Paso 1

Engrasa el molde con mantequilla derretida y espolvorea ligeramente con harina. Precalienta el horno a unos 170 °C.

Paso 2

Trocea el chocolate, ponlo en un cuenco y fúndelo lentamente al baño maría a fuego lento. Bate la mantequilla con el azúcar glas y el azúcar avainillado hasta que quede ligera y esponjosa. Incorpora lentamente las yemas de huevo una a una y añade el chocolate fundido.

Paso 3

Bate las claras con una pizca de sal y azúcar a punto de nieve. Incorpora a la masa y mezcla con la harina.

Paso 4

Vierte la mezcla en el molde y hornea durante 50 - 55 minutos. Deja enfriar brevemente y desmolda. Unta con mermelada ligeramente caliente y deja enfriar. Después, cubre el bizcocho con el glaseado preparado.

Paso 5

Für die Glasur

Mezcla el azúcar y el agua y deja hervir vigorosamente durante aproximadamente 5 minutos a fuego alto. Deja enfriar a unos 40 °C. Rompe el chocolate en trozos grandes y derrite lentamente al baño maria. Incorpora lentamente el azúcar líquido tibio al chocolate y mezcla hasta que esté suave. Cubre el bizcocho con esta mezcla.

Ingredientes

Para la masa
Para el glaseado

¿Sabías que...?

"Das Sacher", conocido como el impresionante hotel, es tan emblemático de Viena como Schönbrunn o la Catedral de San Esteban. Esto se debe menos al alojamiento de lujo que a la famosa Sachertorte de bizcocho de chocolate húmedo. Este bizcocho también sirve de base para la siguiente receta de Gugelhupf.

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