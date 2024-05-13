Sachergugelhupf
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El Sachergugelhupf es un bizcocho en forma de anillo que combina chocolate y mermelada de albaricoque, ideal para los amantes del chocolate.
Método
- Tiempo de preparación: 55 min.
- 10 Porciones
Engrasa el molde con mantequilla derretida y espolvorea ligeramente con harina. Precalienta el horno a unos 170 °C.
Trocea el chocolate, ponlo en un cuenco y fúndelo lentamente al baño maría a fuego lento. Bate la mantequilla con el azúcar glas y el azúcar avainillado hasta que quede ligera y esponjosa. Incorpora lentamente las yemas de huevo una a una y añade el chocolate fundido.
Bate las claras con una pizca de sal y azúcar a punto de nieve. Incorpora a la masa y mezcla con la harina.
Vierte la mezcla en el molde y hornea durante 50 - 55 minutos. Deja enfriar brevemente y desmolda. Unta con mermelada ligeramente caliente y deja enfriar. Después, cubre el bizcocho con el glaseado preparado.
Für die Glasur
Mezcla el azúcar y el agua y deja hervir vigorosamente durante aproximadamente 5 minutos a fuego alto. Deja enfriar a unos 40 °C. Rompe el chocolate en trozos grandes y derrite lentamente al baño maria. Incorpora lentamente el azúcar líquido tibio al chocolate y mezcla hasta que esté suave. Cubre el bizcocho con esta mezcla.
Ingredientes
¿Sabías que...?
"Das Sacher", conocido como el impresionante hotel, es tan emblemático de Viena como Schönbrunn o la Catedral de San Esteban. Esto se debe menos al alojamiento de lujo que a la famosa Sachertorte de bizcocho de chocolate húmedo. Este bizcocho también sirve de base para la siguiente receta de Gugelhupf.