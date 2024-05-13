Vanillekipferl
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- Vegetarianos
- dessert
Los "Vanillekipferl" son galletas austriacas en forma de media luna, suaves y mantecosa, con sabor a vainilla y almendra, populares en la temporada navideña.
Método
- Tiempo de preparación: 60 min.
- 2 Bandejas
Amasa la harina tamizada, el azúcar glas y la mantequilla hasta obtener una masa homogénea, incorpora rápidamente las nueces, da forma de panecillo y deja reposar en un lugar fresco durante unos 30 minutos.
Forma bolas con la masa y luego enróllalas en pequeños panecillos con extremos cónicos para darles forma de croissants.
Coloca en la bandeja de horno y hornea a temperatura media (aprox. 200 °C) durante unos 10 minutos.
Saca las galletas de la bandeja aún calientes y rebózalas en la mezcla de azúcar.
Consejo: La preparación de las galletas es fácil y se puede hacer con niños. A los niños no sólo les gustará comerse las medias lunas de vainilla, sino que también puede ser una buena experiencia en familia.