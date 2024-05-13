Zwetschken-Streuselkuchen
- Dulces
- Vegetarianos
- dessert
El "Zwetschken-Streuselkuchen" es un pastel austriaco de ciruelas con streusel, popular en otoño por su combinación de sabores y texturas.
Método
- Tiempo de preparación: 40 min.
- 10 Trozos de pastel
Corta la mantequilla en dados pequeños para el crumble. Amasa con las manos la harina de espelta, los copos de avena, el sirope de arce, la canela y la sal y desmenuza con los dedos. Coloca en un cuenco, tapa y deja reposar en el frigorífico.
Forra un molde desmontable con papel de horno o engrasalo y espolvorealo con harina.
Lava las ciruelas, partelas por la mitad, quitales el hueso y cortalas en gajos.
Para la masa del pastel, bate la mantequilla, la canela, la vainilla y la sal. Utiliza una batidora de mano o un robot de cocina con batidor. Añade el sirope de arce, los huevos y el agua mineral. Incorpora la harina y la levadura en polvo. Utiliza una batidora manual o un robot de cocina con gancho amasador.
Extiende la masa en el molde desmontable y presiona firmemente. Haz un borde de 2 a 3 cm de alto. Pincha la masa con un tenedor.
Coloca las ciruelas en rodajas en círculo. Espolvorea las migas sobre el pastel y hornea durante 30 a 40 minutos en el horno precalentado a 180 °C, hasta que estén doradas.