Slice of plum cake with icing sugar on plate, fresh plums and twig on rustic wooden table.
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Zwetschken-Streuselkuchen

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El "Zwetschken-Streuselkuchen" es un pastel austriaco de ciruelas con streusel, popular en otoño por su combinación de sabores y texturas.

Método

  • Tiempo de preparación: 40 min.
  • 10 Trozos de pastel
Paso 1

Corta la mantequilla en dados pequeños para el crumble. Amasa con las manos la harina de espelta, los copos de avena, el sirope de arce, la canela y la sal y desmenuza con los dedos. Coloca en un cuenco, tapa y deja reposar en el frigorífico.

Paso 2

Forra un molde desmontable con papel de horno o engrasalo y espolvorealo con harina.

Paso 3

Lava las ciruelas, partelas por la mitad, quitales el hueso y cortalas en gajos.

Paso 4

Para la masa del pastel, bate la mantequilla, la canela, la vainilla y la sal. Utiliza una batidora de mano o un robot de cocina con batidor. Añade el sirope de arce, los huevos y el agua mineral. Incorpora la harina y la levadura en polvo. Utiliza una batidora manual o un robot de cocina con gancho amasador.

Paso 5

Extiende la masa en el molde desmontable y presiona firmemente. Haz un borde de 2 a 3 cm de alto. Pincha la masa con un tenedor.

Paso 6

Coloca las ciruelas en rodajas en círculo. Espolvorea las migas sobre el pastel y hornea durante 30 a 40 minutos en el horno precalentado a 180 °C, hasta que estén doradas.

Ingredientes

Para la masa
Para el desmigajado

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