Paso 4

Para la masa del pastel, bate la mantequilla, la canela, la vainilla y la sal. Utiliza una batidora de mano o un robot de cocina con batidor. Añade el sirope de arce, los huevos y el agua mineral. Incorpora la harina y la levadura en polvo. Utiliza una batidora manual o un robot de cocina con gancho amasador.