Digital illustration of Mozart's portrait with glowing lines and "Mythos Mozart" text.
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Mythos Mozart

La experiencia multimedia inmersiva

Vive a Mozart como nunca antes en el lugar donde pasó su último año de vida.

En pleno corazón de Viena, en el mismo espacio donde Wolfgang Amadeus Mozart murió en 1791 y compuso obras maestras como La flauta mágica y el Réquiem, te espera MYTHOS MOZART: una experiencia multimedia inmersiva de 1.500 m².

Con motivo del 270 aniversario de su nacimiento, este recorrido único te invita a descubrir la vida y el legado de Mozart a través de tecnología, emoción e historia, en un escenario tan auténtico como inolvidable.

Te invitamos a sumergirte con todos los sentidos en el mundo de Mozart y a descubrir, en cinco salas diferentes, su música, su época y muchas historias aún desconocidas de su vida, viviéndolas de forma inmersiva.

Horarios y precios

Un museo poco tradicional.

La visión de MYTHOS MOZART

MYTHOS MOZART une tradición y modernidad, arte y música, creatividad y tecnología, creando un nuevo espacio para acercar la figura de Wolfgang Amadeus Mozart y sus obras excepcionales a un público amplio de una forma nunca vista.

El universo sonoro de MYTHOS MOZART abarca desde elaboradas animaciones en 360° que te transportan al Viena histórico de 1791 hasta impresionantes mundos visuales creados con inteligencia artificial a partir de millones de datos sobre Mozart.

El espacio sonoro, imprescindible para la experiencia global, con obras de Mozart ha sido completamente reorquestado y grabado en exclusiva por las estrellas del mañana: estudiantes de la mdw – Universidad de Música y Artes Escénicas de Viena.

MYTHOS MOZART ofrece así una oportunidad única para redescubrir la obra de Mozart con nuevos ojos. Déjate llevar y disfruta, en unos 60 minutos, de una experiencia inolvidable y verdaderamente única.

¿Cómo habrías sido si hubieras vivido en la época de Mozart?

Los visitantes lo descubren al comienzo de la experiencia en una galería de retratos interactiva.

RÉQUIEM – LA MUERTE DE MOZART

1.500 velas LED bailan al ritmo de la última composición de Mozart y hacen palpable el momento de su inmortalidad.

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VIENA 1791 – CIUDAD DE MOZART

Una animación en 360° de 45 metros de longitud da vida a la espléndida metrópolis vienesa de la época de Mozart.

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MÚSICA DEL MUNDO – PEQUEÑA SERENATA NOCTURNA

Te conviertes en parte de la música y tocas de forma interactiva la pequeña serenata nocturna con instrumentos de todo el mundo.

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GENIO – MOZART COMPONE

Miles de sinapsis de luz y sonido visualizan el universo creativo de Mozart.

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LA FLAUTA MÁGICA – MOZART FOREVER

El artista de new media Refik Anadol crea, con inteligencia artificial, impactantes mundos visuales en homenaje al genio de Mozart.

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MYTHOS MOZART es un auténtico must-see en Viena

Ya sea en solitario, en familia o en grupo. El recorrido dura aproximadamente una hora y permite que incluso grupos de hasta 36 personas inicien la experiencia al mismo tiempo, con salidas cada 10 minutos. Con descuentos para grupos y una audioguía gratuita en 6 idiomas, nada se interpone a una visita inolvidable a MYTHOS MOZART.

Quienes lo visitan destacan una y otra vez la experiencia sorprendente y única que no se parece a nada vivido antes: un auténtico punto culminante de cualquier viaje a Viena. Con MYTHOS MOZART no solo descubres un gran hito cultural, sino también un homenaje moderno, interactivo e inmersivo a Mozart que deja una huella duradera.

Preguntas para los exploradores

Música del mundo

¿Cómo suena la pequeña serenata nocturna de Mozart interpretada con instrumentos de todo el mundo?

Galería de retratos interactiva

¿Cómo te verías si hubieras vivido en la época de Mozart?

Mozart Forever

¿Qué sucede cuando se le pide a una inteligencia artificial que reúna todo sobre Mozart… y sueñe con él?

Murmullo urbano 1791

¿Cómo sería pasear por Viena en tiempos de Mozart?

¡La música nunca debe ofender al oído, sino deleitarlo!

Wolfgang Amadeus Mozart

Programa, eventos y ofertas

El Año de Mozart – 270 años de Mozart

Descripción: El 27 de enero, día del cumpleaños de Mozart, y durante todo el año celebramos su aniversario con ofertas especiales.

Audioguía y guía de texto gratuita

Descripción: Audioguía y guía de texto web gratuitas en tu propio smartphone, disponibles en alemán, inglés, italiano, francés, español y chino. Wifi gratuito incluido.

SKY: gastronomía sobre los tejados de Viena

Combina tu visita a Mythos Mozart con la SKY Bar & Restaurant y disfruta de una experiencia gastronómica con una de las mejores vistas del centro de Viena. Situado en la 7ª planta de los grandes almacenes Steffl.

Steffl Shopping

Descripción: Completa tu visita a Mythos Mozart con una experiencia de compras exclusiva en Kärntnerstraße 19, repartida en siete plantas.

Acceso sin barreras

MYTHOS MOZART se encuentra en la planta inferior de STEFFL (Kärntner Straße 19) y cuenta con acceso sin barreras mediante un ascensor panorámico que conecta con todas las áreas y salas de la experiencia.

Vídeo

Preguntas frecuentes

Si quieres visitar MYTHOS MOZART a una hora concreta, te recomendamos reservar tu franja horaria online con antelación y presentarte en el Welcome Desk hasta 15 minutos antes del inicio de la visita.

Las visitas espontáneas son posibles según la disponibilidad. No obstante, como el aforo es limitado, recomendamos reservar online, algo que puedes hacer fácilmente desde tu móvil.

El recorrido dura aproximadamente una hora. Por favor, acude al Welcome Desk 15 minutos antes para recoger tu entrada impresa.

Sí, todas las salas están climatizadas, por lo que la experiencia es agradable incluso en los meses más calurosos.

No. En la entrada hay taquillas para mochilas y bolsas grandes, así como un guardarropa vigilado gratuito. Si piensas usar el guardarropa, tenlo en cuenta al reservar tu franja horaria.

Sí, para uso personal. No están permitidos palos selfie, trípodes ni flash, por respeto al resto de visitantes. Si llevas el móvil, mantenlo en modo silencio. ¡Puedes etiquetarnos en redes sociales!

Sí. MYTHOS MOZART se encuentra en el sótano de los grandes almacenes Steffl, en Kärntner Strasse 19. Hay ascensores dentro del edificio y un ascensor panorámico exterior que te llevan al nivel de acceso. Desde allí, el acceso al Welcome Desk, guardarropa, aseos y salas es sin barreras, así como a los ascensores internos hacia la tienda y el SKY Café & Restaurant (ancho de puerta 110 cm; cabina: 185 × 270 cm).

Todas las salas cuentan con videovigilancia. Ten en cuenta que hay estímulos visuales intensos, especialmente en la sala 5 (La flauta mágica). La visita no es adecuada para personas con epilepsia fotosensible. Recomendamos protección auditiva para niños pequeños y personas sensibles al ruido.

Actualmente no hay restricciones ni requisitos (como test o certificado de vacunación). Te pedimos usar el pago sin contacto en el Welcome Desk y en la tienda, y no visitar el espacio si sospechas que puedes tener COVID-19.

Información de contacto Mythos Mozart

Mythos Mozart

Kärntner Straße 19

1010 Viena

Teléfono: +43 1 93056 800

info@mythos-mozart.com
https://mythos-mozart.com/en/
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