La experiencia multimedia inmersiva

Vive a Mozart como nunca antes en el lugar donde pasó su último año de vida.

En pleno corazón de Viena, en el mismo espacio donde Wolfgang Amadeus Mozart murió en 1791 y compuso obras maestras como La flauta mágica y el Réquiem, te espera MYTHOS MOZART: una experiencia multimedia inmersiva de 1.500 m².

Con motivo del 270 aniversario de su nacimiento, este recorrido único te invita a descubrir la vida y el legado de Mozart a través de tecnología, emoción e historia, en un escenario tan auténtico como inolvidable.