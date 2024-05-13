Mythos Mozart
Introduction
Vive a Mozart como nunca antes en el lugar donde pasó su último año de vida.
En pleno corazón de Viena, en el mismo espacio donde Wolfgang Amadeus Mozart murió en 1791 y compuso obras maestras como La flauta mágica y el Réquiem, te espera MYTHOS MOZART: una experiencia multimedia inmersiva de 1.500 m².
Con motivo del 270 aniversario de su nacimiento, este recorrido único te invita a descubrir la vida y el legado de Mozart a través de tecnología, emoción e historia, en un escenario tan auténtico como inolvidable.
Te invitamos a sumergirte con todos los sentidos en el mundo de Mozart y a descubrir, en cinco salas diferentes, su música, su época y muchas historias aún desconocidas de su vida, viviéndolas de forma inmersiva.
La visión de MYTHOS MOZART
MYTHOS MOZART une tradición y modernidad, arte y música, creatividad y tecnología, creando un nuevo espacio para acercar la figura de Wolfgang Amadeus Mozart y sus obras excepcionales a un público amplio de una forma nunca vista.
El universo sonoro de MYTHOS MOZART abarca desde elaboradas animaciones en 360° que te transportan al Viena histórico de 1791 hasta impresionantes mundos visuales creados con inteligencia artificial a partir de millones de datos sobre Mozart.
El espacio sonoro, imprescindible para la experiencia global, con obras de Mozart ha sido completamente reorquestado y grabado en exclusiva por las estrellas del mañana: estudiantes de la mdw – Universidad de Música y Artes Escénicas de Viena.
MYTHOS MOZART ofrece así una oportunidad única para redescubrir la obra de Mozart con nuevos ojos. Déjate llevar y disfruta, en unos 60 minutos, de una experiencia inolvidable y verdaderamente única.
¿Cómo habrías sido si hubieras vivido en la época de Mozart?Los visitantes lo descubren al comienzo de la experiencia en una galería de retratos interactiva.
RÉQUIEM – LA MUERTE DE MOZART
1.500 velas LED bailan al ritmo de la última composición de Mozart y hacen palpable el momento de su inmortalidad.
VIENA 1791 – CIUDAD DE MOZART
Una animación en 360° de 45 metros de longitud da vida a la espléndida metrópolis vienesa de la época de Mozart.
MÚSICA DEL MUNDO – PEQUEÑA SERENATA NOCTURNA
Te conviertes en parte de la música y tocas de forma interactiva la pequeña serenata nocturna con instrumentos de todo el mundo.
MYTHOS MOZART es un auténtico must-see en Viena
Ya sea en solitario, en familia o en grupo. El recorrido dura aproximadamente una hora y permite que incluso grupos de hasta 36 personas inicien la experiencia al mismo tiempo, con salidas cada 10 minutos. Con descuentos para grupos y una audioguía gratuita en 6 idiomas, nada se interpone a una visita inolvidable a MYTHOS MOZART.
Quienes lo visitan destacan una y otra vez la experiencia sorprendente y única que no se parece a nada vivido antes: un auténtico punto culminante de cualquier viaje a Viena. Con MYTHOS MOZART no solo descubres un gran hito cultural, sino también un homenaje moderno, interactivo e inmersivo a Mozart que deja una huella duradera.
Preguntas para los exploradores
Música del mundo
¿Cómo suena la pequeña serenata nocturna de Mozart interpretada con instrumentos de todo el mundo?
Galería de retratos interactiva
¿Cómo te verías si hubieras vivido en la época de Mozart?
Mozart Forever
¿Qué sucede cuando se le pide a una inteligencia artificial que reúna todo sobre Mozart… y sueñe con él?
Murmullo urbano 1791
¿Cómo sería pasear por Viena en tiempos de Mozart?
Música del mundo
¿Cómo suena la pequeña serenata nocturna de Mozart interpretada con instrumentos de todo el mundo?
Galería de retratos interactiva
¿Cómo te verías si hubieras vivido en la época de Mozart?
Mozart Forever
¿Qué sucede cuando se le pide a una inteligencia artificial que reúna todo sobre Mozart… y sueñe con él?
Murmullo urbano 1791
¿Cómo sería pasear por Viena en tiempos de Mozart?
¡La música nunca debe ofender al oído, sino deleitarlo!Wolfgang Amadeus Mozart
Programa, eventos y ofertas
El Año de Mozart – 270 años de Mozart
Descripción: El 27 de enero, día del cumpleaños de Mozart, y durante todo el año celebramos su aniversario con ofertas especiales.
Audioguía y guía de texto gratuita
Descripción: Audioguía y guía de texto web gratuitas en tu propio smartphone, disponibles en alemán, inglés, italiano, francés, español y chino. Wifi gratuito incluido.
SKY: gastronomía sobre los tejados de Viena
Combina tu visita a Mythos Mozart con la SKY Bar & Restaurant y disfruta de una experiencia gastronómica con una de las mejores vistas del centro de Viena. Situado en la 7ª planta de los grandes almacenes Steffl.
Steffl Shopping
Descripción: Completa tu visita a Mythos Mozart con una experiencia de compras exclusiva en Kärntnerstraße 19, repartida en siete plantas.
Acceso sin barreras
MYTHOS MOZART se encuentra en la planta inferior de STEFFL (Kärntner Straße 19) y cuenta con acceso sin barreras mediante un ascensor panorámico que conecta con todas las áreas y salas de la experiencia.
El Año de Mozart – 270 años de Mozart
Descripción: El 27 de enero, día del cumpleaños de Mozart, y durante todo el año celebramos su aniversario con ofertas especiales.
Audioguía y guía de texto gratuita
Descripción: Audioguía y guía de texto web gratuitas en tu propio smartphone, disponibles en alemán, inglés, italiano, francés, español y chino. Wifi gratuito incluido.
SKY: gastronomía sobre los tejados de Viena
Combina tu visita a Mythos Mozart con la SKY Bar & Restaurant y disfruta de una experiencia gastronómica con una de las mejores vistas del centro de Viena. Situado en la 7ª planta de los grandes almacenes Steffl.
Steffl Shopping
Descripción: Completa tu visita a Mythos Mozart con una experiencia de compras exclusiva en Kärntnerstraße 19, repartida en siete plantas.
Acceso sin barreras
MYTHOS MOZART se encuentra en la planta inferior de STEFFL (Kärntner Straße 19) y cuenta con acceso sin barreras mediante un ascensor panorámico que conecta con todas las áreas y salas de la experiencia.
Preguntas frecuentes
Mythos Mozart
Kärntner Straße 19
1010 Viena
Teléfono: +43 1 93056 800