Parcs accrobranches et parcs d'escalade
En un "clic", la vie est suspendue en toute sécurité à deux mousquetons. Le quotidien fait une pause dans le parc d'aventure. Ici, seul le moment présent compte. La peur et le dépassement de soi se succèdent à la vue des troncs d'arbres qui se balancent ou des parcours composés de ponts suspendus. Respirez encore une fois profondément et c'est parti !
En dépassant ses limites, le courage est récompensé par une nouvelle conscience corporelle et une force mentale. Et ce n'est pas tout : les connaisseurs connaissent un autre effet secondaire agréable : la montée d'adrénaline est suivie d'une envolée de sentiments de bonheur !
Jardins d'escalade et parcs d'accrobranche au Burgenland
Jardin d'aventure à Lutzmannsburg
Se suspendre à plus de huit mètres de hauteur ou plutôt faire ses premiers essais dans un parcours d'accrobranche ? Les 45 stations permettent de tester son habileté.
Jardins d'escalade et parcs d'accrobranche en Carinthie
Parcours d'accrobranche dans les Nockberge
Par tous les temps, les aventuriers, petits et grands, peuvent se défouler à partir de quatre ans sur une multitude d'attractions d'escalade et de tyrolienne.
Parc d'accrobranche à Ferlach
Le grand parc d'accrobranche dans la forêt permet aux visiteurs de tous âges de se surpasser.
Parc d'accrobranche au lac de Faak
Quand la nuit tombe sur la Taborhöhe, l’aventure s’éclaire : un parc forestier illuminé pour grimper, vibrer et vivre autrement la nuit.
Jardins d'escalade et parcs d'accrobranche en Basse-Autriche
Parc d'aventure Rosenburg dans le Waldviertel
Le parc d'aventure avec vue sur la vallée de Kamptal enfile toute la famille par corde.
Parc d'escalade à Purkersdorf
Ce parc d'escalade situé sur un terrain vallonné propose des éléments nouvellement conçus et des parcours de flying-fox rapides comme des flèches"Des vols".
Parc de loisirs forestier OCHYS à Kreuzstetten
Sept parcours attendent les amateurs de sensations dans le parc d'accrobranche.
Parcours d'accrobranche à Puchberg
Trouver son équilibre dans un parcours d'accrobranche avec vue sur l'imposant Schneeberg.
Parc d'escalade Hamari à Mönichkirchen
Le plus grand parc d'escalade des environs de Vienne, Hamari, accueille ses visiteurs à partir de trois ans.
Jardins d'escalade et parcs d'accrobranche en Haute-Autriche
Parcours d'accrobranche à Eggenberg
La compétence sociale rencontre le courage : Ce parcours, accompagné par des entraîneurs formés, est à maîtriser ensemble.
Parcours d'accrobranche à Hinterstoder
Sept niveaux - du plus facile au plus extrême - permettent de réaliser des performances personnelles dans le plus grand parc d'accrobranche de Haute-Autriche.
L'épanouissement physique et moteur des enfants est important. Lorsque les défis sont relevés dans la nature, ils en profitent toute leur vie.Peter Ortner, Alpinisme et escalade
Accrobranche ans la région de Salzbourg
Parc d'accrobranche à Seeham
Sept parcours sur cinq niveaux avec des tyroliennes variées mènent à des hauteurs de deux à 35 mètres.
Outdoorparc dans le Lungau
Un peu de forme suffit pour profiter des cordes et ponts suspendus. En bonus : un étang pour pagayer en kayak ou en stand-up paddle.
Parcours d'accrobranche à Flachau
Au lac de baignade de Winkler, on peut monter jusqu'à 20 mètres de haut. Un point fort : les tyroliennes de 150 mètres de long qui traversent le lac.
Jardins d'escalade et parcs d'accrobranche en Styrie
Parc d'aventure à Gröbming
L'expérience de l'accrobranche attend toute la famille sur 22 parcours différents et 200 stations dans un domaine de 20.000 m².
Parcours d'accrobranche à Oberwölz
Mètre après mètre, on se dirige vers la cime des arbres. Les enfants peuvent s'attendre à une escalade bien pensée et à une piscine extérieure pour se rafraîchir.
Parcours d'accrobranche à Palfau
Bois, cordes, échelles et 7 parcours variés + Flying Fox : une aventure taillée pour ceux qui veulent grimper, voler et sortir de leur zone de confort.
Parc d'aventure à Präbichl
Au Präbichl, vivez l’aventure en altitude : parcours panoramiques, tyroliennes au-dessus du Grüblsee et plein de surprises en pleine nature.
Forest Park à Ramsau
51 stations et 4 parcours s'intègrent dans une forêt enchantée : un parc d'escalade magique pour les enfants dès 3 ans.
Parcours d'accrobranche près du château de Riegersburg
Entre amis ou en famille, vivez l’aventure autour du château de Riegersburg : accrobranche et flying fox pour créer des souvenirs ensemble.
Parcours aventure en forêt à Sebersdorf
Avec 500 stations, ce parc d'aventure se distingue comme le plus grand parc d'aventure en forêt d'Europe. Du plus facile au plus difficile, chacun grimpe à son niveau.
Jardins d'escalade et parcs d'accrobranche au Tyrol
Parcours d'accrobranche dans la vallée de Verwall
28 stations, 3 niveaux, jusqu’à 17 m de haut : avec parcours d’entraînement, tyroliennes et zone basse sécurisée pour les petits grimpeurs.
Parc d'accrobranche à Kaltenbach dans le Zillertal
Il y a sept parcours différents pour tous les âges. On passe de 2 mètres à 35 mètres de hauteur et on va d'arbre en arbre avec des flying fox de différentes longueurs.
Area 47 dans l'Ötztal au Tyrol
Le spot d’escalade tendance en Europe : voies de vitesse, défis techniques et 30 mètres de verticalité pour les vrais mordus d’aventure.
Jardins d'escalade dans le Vorarlberg
Parcours d'accrobranche à Schröcken
Le bruit des eaux vives : un brouhaha qui accompagne le franchissement des stations et qui reste inoubliable.
Jardins d'aventure dans le Bregenzerwald
Grimper sur des eaux vives ou se balancer dans la forêt profonde. La région offre une expérience d'escalade variée.
Jardins d'escalade et parcs d'accrobranche à Vienne
Parc d'aventure en forêt sur le Kahlenberg
La plus grande expérience en forêt de l'est de l'Autriche fait monter l'adrénaline : 17 itinéraires, des flying foxes et de l'escalade jusqu'à 20 mètres de hauteur.