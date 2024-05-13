Parcs accrobranches et parcs d'escalade

Dans les parcs d'escalade et les parcours accrobranches, plaisir et sensations fortes sont garantis.

En un "clic", la vie est suspendue en toute sécurité à deux mousquetons. Le quotidien fait une pause dans le parc d'aventure. Ici, seul le moment présent compte. La peur et le dépassement de soi se succèdent à la vue des troncs d'arbres qui se balancent ou des parcours composés de ponts suspendus. Respirez encore une fois profondément et c'est parti !

En dépassant ses limites, le courage est récompensé par une nouvelle conscience corporelle et une force mentale. Et ce n'est pas tout : les connaisseurs connaissent un autre effet secondaire agréable : la montée d'adrénaline est suivie d'une envolée de sentiments de bonheur !

Jardins d'escalade et parcs d'accrobranche au Burgenland

Jardin d'aventure à Lutzmannsburg

Se suspendre à plus de huit mètres de hauteur ou plutôt faire ses premiers essais dans un parcours d'accrobranche ? Les 45 stations permettent de tester son habileté.

Parc d'accrobranche Sonnenland

Parc de Stegers à Stegersbach

Un plaisir de la hauteur sur une surface de 16.000 m², conçu par le grimpeur de l'extrême Peter Ortner. C'est parti !

Parc de Stegers

Jardins d'escalade et parcs d'accrobranche en Carinthie

Parcours d'accrobranche dans les Nockberge

Par tous les temps, les aventuriers, petits et grands, peuvent se défouler à partir de quatre ans sur une multitude d'attractions d'escalade et de tyrolienne.

Parc d'accrobranche des Nockberge

Parc d'accrobranche à Ferlach

Le grand parc d'accrobranche dans la forêt permet aux visiteurs de tous âges de se surpasser.

Parc d'accrobranche de Tscheppa

Parc d'accrobranche au lac de Faak

Quand la nuit tombe sur la Taborhöhe, l’aventure s’éclaire : un parc forestier illuminé pour grimper, vibrer et vivre autrement la nuit.

Parc d'accrobranche au Faakersee

Parc d'escalade au lac Ossiacher See

La somme de 60 éléments d'escalade, six parcours, un Flying Fox de 90 mètres de long et une vue paradisiaque sur le lac font de ce parc d'escalade un endroit unique.

Parc d'escalade du lac d'Ossiach

Jardins d'escalade et parcs d'accrobranche en Basse-Autriche

Parc d'aventure Rosenburg dans le Waldviertel

Le parc d'aventure avec vue sur la vallée de Kamptal enfile toute la famille par corde.

Parc d'aventures de Rosenburg

Parc d'escalade à Purkersdorf

Ce parc d'escalade situé sur un terrain vallonné propose des éléments nouvellement conçus et des parcours de flying-fox rapides comme des flèches"Des vols".

Parc d'escalade de Purkersdorf

Parc de loisirs forestier OCHYS à Kreuzstetten

Sept parcours attendent les amateurs de sensations dans le parc d'accrobranche.

Parc de loisirs forestier OCHYS

Parcours d'accrobranche à Puchberg

Trouver son équilibre dans un parcours d'accrobranche avec vue sur l'imposant Schneeberg.

Parc d'accrobranche de Puchberg

Parc d'escalade Hamari à Mönichkirchen

Le plus grand parc d'escalade des environs de Vienne, Hamari, accueille ses visiteurs à partir de trois ans.

Parc d'escalade Hamari Mönichkirchen

Jardins d'escalade et parcs d'accrobranche en Haute-Autriche

Parcours d'accrobranche à Eggenberg

La compétence sociale rencontre le courage : Ce parcours, accompagné par des entraîneurs formés, est à maîtriser ensemble.

Parcours d'accrobranche High Kix

Parcours d'accrobranche à Hinterstoder

Sept niveaux - du plus facile au plus extrême - permettent de réaliser des performances personnelles dans le plus grand parc d'accrobranche de Haute-Autriche.

Parc d'accrobranche de Hinterstoder

Parcours d'accrobranche au lac de Gleinkersee

"Pousser, lâcher et c'est parti !" Telle est la devise du parc d'accrobranche en forêt et sur rocher au bord du joyau naturel qu'est le lac de Gleinker.

Parcours d'accrobranche Gleinkersee

Tous les Jardins d'escalade et parcs d'accrobranche en Haute-Autriche découvrir.

L'épanouissement physique et moteur des enfants est important. Lorsque les défis sont relevés dans la nature, ils en profitent toute leur vie.

Peter OrtnerAlpinisme et escalade

Accrobranche ans la région de Salzbourg

Parc d'accrobranche à Seeham

Sept parcours sur cinq niveaux avec des tyroliennes variées mènent à des hauteurs de deux à 35 mètres.

Parc d'accrobranche de Seeham

Outdoorparc dans le Lungau

Un peu de forme suffit pour profiter des cordes et ponts suspendus. En bonus : un étang pour pagayer en kayak ou en stand-up paddle.

Outdoorparc Lungau

Parcours d'accrobranche à Flachau

Au lac de baignade de Winkler, on peut monter jusqu'à 20 mètres de haut. Un point fort : les tyroliennes de 150 mètres de long qui traversent le lac.

Parcours d'accrobranche à Flachau

Parc d'accrobranche à Saalbach

Outre le titre de "plus grand parc d'accrobranche d'Europe", le parc marque des points avec son Mega Flying Fox de 2,5 kilomètres de long.

Parc d'accrobranche de Saalbach

Tous les Jardins d'escalade et parcs d'accrobranche dans le SalzburgerLand découvrez le site.

Jardins d'escalade et parcs d'accrobranche en Styrie

Parc d'aventure à Gröbming

L'expérience de l'accrobranche attend toute la famille sur 22 parcours différents et 200 stations dans un domaine de 20.000 m².

Parc d'aventure de Gröbming

Parcours d'accrobranche à Oberwölz

Mètre après mètre, on se dirige vers la cime des arbres. Les enfants peuvent s'attendre à une escalade bien pensée et à une piscine extérieure pour se rafraîchir.

Parc d'accrobranche d'Oberwölz

Parcours d'accrobranche à Palfau

Bois, cordes, échelles et 7 parcours variés + Flying Fox : une aventure taillée pour ceux qui veulent grimper, voler et sortir de leur zone de confort.

Parc d'accrobranche de Palfau

Parc d'aventure à Präbichl

Au Präbichl, vivez l’aventure en altitude : parcours panoramiques, tyroliennes au-dessus du Grüblsee et plein de surprises en pleine nature.

Parc d'aventure Alpfox

Forest Park à Ramsau

51 stations et 4 parcours s'intègrent dans une forêt enchantée : un parc d'escalade magique pour les enfants dès 3 ans.

Parcours accrobranche de Rittisberg

Parcours d'accrobranche près du château de Riegersburg

Entre amis ou en famille, vivez l’aventure autour du château de Riegersburg : accrobranche et flying fox pour créer des souvenirs ensemble.

Parc d'accrobranche Naturbursch

Parcours aventure en forêt à Sebersdorf

Avec 500 stations, ce parc d'aventure se distingue comme le plus grand parc d'aventure en forêt d'Europe. Du plus facile au plus difficile, chacun grimpe à son niveau.

Parc d'aventure Geier

Parc d'escalade à St. Radegund

Le parc d'accrobranche forestier se trouve à proximité de Graz. La sensation est le parcours noir avec son élan de Tarzan ainsi que le funparcours.

Parc d'escalade Schöckl

Jardins d'escalade et parcs d'accrobranche au Tyrol

Parcours d'accrobranche dans la vallée de Verwall

28 stations, 3 niveaux, jusqu’à 17 m de haut : avec parcours d’entraînement, tyroliennes et zone basse sécurisée pour les petits grimpeurs.

Parcours d'accrobranche Verwalltal

Parc d'accrobranche à Kaltenbach dans le Zillertal

Il y a sept parcours différents pour tous les âges. On passe de 2 mètres à 35 mètres de hauteur et on va d'arbre en arbre avec des flying fox de différentes longueurs.

Parc d'accrobranche du Zillertal

Area 47 dans l'Ötztal au Tyrol

Le spot d’escalade tendance en Europe : voies de vitesse, défis techniques et 30 mètres de verticalité pour les vrais mordus d’aventure.

Area 47 Ötztal

Parc d'accrobranche X-Trees Serfaus

1.000 mètres de fun suspendu entre les arbres : 13 parcours jusqu'à 14 m de haut pour grimpeurs dès 110 cm. Sensations garanties à chaque étape.

Parc d'accrobranche X-Trees Serfaus

Tous les Jardins d'escalade et parcs d'accrobranche au Tyrol découvrir .

Jardins d'escalade dans le Vorarlberg

Parcours d'accrobranche à Schröcken

Le bruit des eaux vives : un brouhaha qui accompagne le franchissement des stations et qui reste inoubliable.

Parc d'aventure de Schröcken

Jardins d'aventure dans le Bregenzerwald

Grimper sur des eaux vives ou se balancer dans la forêt profonde. La région offre une expérience d'escalade variée.

Parcs d'aventure en forêt

Parc d'aventure en forêt à Golm

Trois niveaux de difficulté sont synonymes de plaisir de l'escalade pour les enfants comme pour les adultes dans le plus grand parc d'accrobranche du Vorarlberg.

Parc d'accrobranche de Golm

Tous les Jardins d'escalade et parcs d'accrobranche dans le Vorarlberg découvrez le .

Jardins d'escalade et parcs d'accrobranche à Vienne

Parc d'aventure en forêt sur le Kahlenberg

La plus grande expérience en forêt de l'est de l'Autriche fait monter l'adrénaline : 17 itinéraires, des flying foxes et de l'escalade jusqu'à 20 mètres de hauteur.

Parc d'accrobranche du Kahlenberg

Piscine Gänsehäufel au bord du Danube

Au milieu de la piscine en plein air, 26 installations de flying-ox et 20 parcours attendent tous les amateurs d'escalade de tous âges.

Piscine Gänsehäufel

Tous les Jardins d'escalade et parcs d'accrobranche à Vienne découvrez le site.

FAQs

Dans le Parc de loisirs en plein air Area 47 au Tyrol, vous vous balancerez sur des troncs d'arbre oscillants à 27 mètres de hauteur. Une expérience pour les plus courageux.

Avec le Flying Fox XXL à Leogang, vous virevoltez sur 1 500 mètres à une vitesse de 130 km/h à travers les Alpes salzbourgeoises. Vous osez ?

  • Parcours d'accrobranche : les cordes se trouvent à une hauteur qui nécessite une sécurité.

  • Parcours de cordes bas : les cordes sont placées à hauteur de saut, en général à moins d'un mètre.

  • Parcours aventure en forêt : les éléments sont fixés entre les arbres.

  • Assurage en toprope : un(e) participant(e) assure les autres depuis le sol.

  • Auto-assurage avec mousqueton : deux mousquetons assurent qu'au moins l'un d'entre eux reste accroché ("système cowtail").

  • Système d'assurage permanent : extension de l'auto-assurage avec des mousquetons à roulette.

  • Système d'assurage continu : les grimpeurs sont accrochés au début du parcours et séparés de la corde d'assurage à la fin.

  • Veiller à ce que le prestataire de l'accrobranche soit certifié par le TÜV ou l'ECRA (European Ropes Course Association).

  • Il est recommandé de porter des chaussures fermées et solides ou des chaussures de sport avec chaussettes. Pas de sandales ou de tongs, s'il vous plaît.

  • Choisir des vêtements confortables qui peuvent aussi se salir.

  • Mettre des gants de vélo ou des gants de travail pour éviter les ampoules aux mains.

  • Casque, baudrier, auto-assurage et poulie sont disponibles sur place.

Cela pourrait également vous intéresser

Découvrez le meilleur de l'Autriche