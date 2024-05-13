Dans les parcs d'escalade et les parcours accrobranches, plaisir et sensations fortes sont garantis.

En un "clic", la vie est suspendue en toute sécurité à deux mousquetons. Le quotidien fait une pause dans le parc d'aventure. Ici, seul le moment présent compte. La peur et le dépassement de soi se succèdent à la vue des troncs d'arbres qui se balancent ou des parcours composés de ponts suspendus. Respirez encore une fois profondément et c'est parti !

En dépassant ses limites, le courage est récompensé par une nouvelle conscience corporelle et une force mentale. Et ce n'est pas tout : les connaisseurs connaissent un autre effet secondaire agréable : la montée d'adrénaline est suivie d'une envolée de sentiments de bonheur !