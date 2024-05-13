Vacances en Autriche 
Découvrez l’art de vivre autrichien : entre créativité, hospitalité et une nature inspirante.
L'Autriche, juste un Lebensgefühl

Un printemps ressourçant, un été vibrant

Entre paysages en fleurs et alpages baignés de soleil, l’Autriche vous invite à ralentir, explorer et respirer.

Avec l’arrivée du printemps, la neige cède la place aux premières randonnées, aux bourgeons en altitude et à une culture qui s’éveille en douceur. Une saison idéale pour se reconnecter à la nature et à soi-même.

En été, place aux alpages en fleurs, aux lacs cristallins et aux longues journées en plein air, entre activités sportives et instants de détente.

Lebensgefühl en printemps

Randonnées aux saisons plus douces

Escapades urbaines en été

Nos adresses bien gardées

Des moments culturels

Retraites bien-être & nature

Premiers pas du printemps : randonnées et paysages en éveil

Du plaisir en toute saison

Quatre saisons, une destination : l’Autriche et ses expériences à ne pas manquer.

Une expérience, une rencontre, parfois juste un bref instant et la nouveauté devient familière. En Autriche, une ambiance particulière flotte dans l'air : un sentiment de légèreté, de liberté, empreint de plaisir et de joie de vivre – le Lebensgefühl.

Découvrir l'Autriche

L'Autriche a beaucoup à offrir, quelle que soit la saison ou la période de l'année.

Nos recommandations d'hébergement

Vivez l’Autriche dans toute son élégance ! Laissez-vous séduire par l'hôtel Fernblick Montafon au Vorarlberg, l'hôtel bien-être Karwendel au Tyrol, les différentes adresses H Rewards à Vienne, Graz et Krems, ou encore par les hôtels traditionnels d'Autriche pro France.

Hiver actif & bien-être

Thermes & bien-être

FAQ

Vous pouvez vous rendre en Autriche toute l'année ! Avec des hivers froids, des étés chauds et des printemps et automnes doux, il y a toujours quelque chose à faire et à voir :

  • Du printemps à l'automne : profitez des températures douces et découvrez les villes et la nature autrichiennes. Profitez-en pour visiter Vienne ou pour pratiquer des sports nautiques comme le surf.

  • En hiver : explorez les paysages enneigés et goûtez à l'intensité des sports d'hiver. À partir de fin novembre, la neige est garantie, notamment dans les Alpes tyroliennes et la région de Salzbourg, pour des vacances de ski inoubliables.

Destinations en Autriche

Pour se rendre en Autriche, il existe plusieurs options pratiques :

  • Train : un réseau ferroviaire bien développé permet d'arriver sans stress. Les chemins de fer autrichiens ÖBB et Westbahn offrent des liaisons rapides et confortables.

  • Voiture : l'Autriche dispose d'un excellent réseau routier. Attention toutefois aux péages et à la vignette sur les autoroutes et les voies rapides.

  • Avion : l'Autriche possède de nombreux aéroports internationaux, dont Vienne, Salzbourg, Innsbruck et Graz. L'aéroport de Vienne est le plus important dy pays.

Se rendre en Autriche

L'Autriche offre une multitude d'attractions touristiques impressionnantes, qui rendent chaque région unique à sa manière. Des points forts culturels aux expériences naturelles à couper le souffle, il y a beaucoup à découvrir. Pour découvrir les meilleurs sites à visiter, nous vous recommandons de consulter l'aperçu sur notre site.

Sites touristiques majeurs

Avec sa nature grandiose et sa culture foisonnante, l'Autriche est une destination idéale pour les vacances. Explorez des montagnes majestueuses, des villes chargées d'histoire et des stations de ski de haut niveau. Réputée pour des spécialités culinaires comme le Wiener Schnitzel et la Sachertorte, elle dispose aussi d'un excellent réseau de transports et d'options durables. Des châteaux aux sites UNESCO, chaque visiteur y trouve une diversité d'expériences.

L'Autriche offre un large éventail d'événements culturels et de festivités tout au long de l'année.

Festivals & événements
Bals viennois
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