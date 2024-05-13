Vacances en Autriche 

Découvrez l’art de vivre autrichien : entre créativité, hospitalité et une nature inspirante.
Un printemps ressourçant, un été vibrant
Entre paysages en fleurs et alpages baignés de soleil, l’Autriche vous invite à ralentir, explorer et respirer.
Avec l’arrivée du printemps, la neige cède la place aux premières randonnées, aux bourgeons en altitude et à une culture qui s’éveille en douceur. Une saison idéale pour se reconnecter à la nature et à soi-même.
En été, place aux alpages en fleurs, aux lacs cristallins et aux longues journées en plein air, entre activités sportives et instants de détente.
Lebensgefühl en printemps
Retraites bien-être & nature
Premiers pas du printemps : randonnées et paysages en éveil
Du plaisir en toute saison
Une expérience, une rencontre, parfois juste un bref instant et la nouveauté devient familière. En Autriche, une ambiance particulière flotte dans l'air : un sentiment de légèreté, de liberté, empreint de plaisir et de joie de vivre – le Lebensgefühl.