Baignade en rivière en Autriche

Les plus belles rivières pour se baigner

La Salza (Styrie)

Considérée comme l’une des rivières les plus propres d’Europe, la Salza serpente à travers des gorges spectaculaires. Ici, baignade rime avec canoë, falaises et calme absolu. Accès facile pour les familles.

L’Almfluss (Haute-Autriche)

Avec ses eaux turquoise dignes d’un lagon, l’Almfluss attire les amateurs de nature intacte. Les sentiers de randonnée mènent à des plages de galets secrètes. Idéal pour une journée slow life au fil de l’eau.

La Gail (Carinthie)

Cette rivière alpine proche de l’Italie est encore un joyau préservé. Parfaite pour les baroudeurs à la recherche d’authenticité, de coins sauvages et de bivouacs en pleine nature.

Le Vieux Danube (Vienne)

Un secret bien gardé au cœur de la capitale : le Vieux Danube est une ancienne branche du fleuve, aujourd’hui un paradis pour la baignade et les sports nautiques. Eau claire, terrasses flottantes, et vue sur le skyline viennois – une expérience urbaine et nature à la fois. Accessible en métro, idéal pour une pause fraîcheur pendant un city trip.