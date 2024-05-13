Baignade en rivière en Autriche
Fraîcheur sauvage au cœur de la nature

Les rivières et ruisseaux autrichiens serpentent à travers des paysages variés — parmi les plus purs d'Europe, ils sont parfaits pour une baignade en pleine nature.

Quoi de plus ressourçant qu’une baignade en rivière, à l’ombre des forêts alpines ou au pied d’un village pittoresque ? Loin des plages bondées, l’Autriche offre une multitude de lieux naturels où l’on peut se baigner dans une eau pure, fraîche, souvent potable – et ce, en pleine nature. Se baigner dans la rivière n'est évidemment pas possible partout. Des coins secrets que l’on découvre à pied, à vélo ou en camping-van, parfaits pour un moment en famille ou une escapade romantique. Il suffit de savoir où ...

Attention : se baigner en rivière ou dans la nature engage toujours votre propre responsabilité.

Nostalgie des rivières : baignade à l’ancienne

Strombad Drosendorf : détente au bord de la Thaya

Fraîcheur d'été d'autrefois : un pavillon en bois, une pelouse et l’ombre des arbres racontent l’histoire au bord de la Thaya.

Strombad Drosendorf

Bains d’ambiance au Kampbad Plank, dans le Waldviertel

Ce sont les lieux simples et paisibles qui réservent parfois les plus belles surprises – comme le Kampbad de Plank, dans le Waldviertel.

Strandbad Plank am Kamp

Les plus belles rivières pour se baigner

La Salza (Styrie)

Considérée comme l’une des rivières les plus propres d’Europe, la Salza serpente à travers des gorges spectaculaires. Ici, baignade rime avec canoë, falaises et calme absolu. Accès facile pour les familles.

L’Almfluss (Haute-Autriche)

Avec ses eaux turquoise dignes d’un lagon, l’Almfluss attire les amateurs de nature intacte. Les sentiers de randonnée mènent à des plages de galets secrètes. Idéal pour une journée slow life au fil de l’eau.

La Gail (Carinthie)

Cette rivière alpine proche de l’Italie est encore un joyau préservé. Parfaite pour les baroudeurs à la recherche d’authenticité, de coins sauvages et de bivouacs en pleine nature.

Le Vieux Danube (Vienne)

Un secret bien gardé au cœur de la capitale : le Vieux Danube est une ancienne branche du fleuve, aujourd’hui un paradis pour la baignade et les sports nautiques. Eau claire, terrasses flottantes, et vue sur le skyline viennois – une expérience urbaine et nature à la fois. Accessible en métro, idéal pour une pause fraîcheur pendant un city trip.

L'Ybbs sur la piste cyclable de l'Ybbstal : un endroit merveilleux pour se baigner

Baignade dans l'Ybbs

Vieux Danube : fraîcheur entre ville et nature

Les Viennois aiment leur Vieux Danube ! En effet, depuis des générations, on y trouve tout ce dont a besoin un espace de détente idéal pour se baigner et nager : une eau d'une qualité exceptionnelle, des sports nautiques, des pistes cyclables et de la verdure.

Plage du Vieux Danube

Parfait pour les familles : eau peu profonde, pelouses et jeux mêlent détente, baignade et sports nautiques à Vienne.

Strandbad Alte Donau

Plage du Gänsehäufel sur le Vieux Danube

Bains cultes sur le Vieux Danube : plage, sport et fraîcheur en pleine ville.

Plage de Gänsehäufel

Angelibad sur le Vieux Danube

Plage naturelle, eau peu profonde, pelouses ombragées et grande aire de jeux : les familles y trouvent repos, plaisirs de la baignade et loisirs.

Angelibad

Baignade en rivière au Bregenzerwald : des zones de baignade accessibles sur les berges

Baignade en rivière au Bregenzerwald

Baignade en rivière dans la région de Salzbourg

La région de Salzbourg regorge de paysages authentiques. Ici, l’attachement aux montagnes et aux lacs va de soi. Et pour les plus fervents amateurs de nature, les coins de baignade le long d’un ruisseau ou de l’Ache sont des lieux précieux.

Baignade dans la rivière Taugl

La Taugl, entre Bad Vigaun et Kuchl, offre un spectacle naturel saisissant entre gorges profondes, chutes vives et réserve intacte.

Taugl

Le lac Königsseeache : le meilleur de la baignade fluviale

La Königsseeache : criques paisibles, eau fraîche et décor naturel. À vivre absolument : une baignade à contre-courant !

Königsseeache

Piscine rocheuse d'Almbach : un paradis gravé dans la pierre

Le temps a formé ici des bassins d'eau, petits et grands, dans lesquels s'accumule l'eau limpide. Quel trésor naturel et rafraîchissant !

Almbach-Felsenbad

Vague de surf sur le canal de l'Alm

L’Almkanal alimente Salzbourg depuis le 12e siècle. Aujourd’hui, c’est un lieu de détente... avec une vague de surf en prime !

Surfer en ville

Autres spots pour une baignade fluviale

Baignade en rivière en Carinthie

Baignade en rivière en Basse-Autriche

Baignade en rivière en Styrie

Baignade en rivière au Tyrol

Conseils pour se baigner en toute sécurité

1. Respecter l'interdiction de baignade

Une interdiction de baignade signale un danger réel : courants, navigation, zones marécageuses ou protégées. Même sans panneau, la sécurité prime !

2. Tenir compte des courants

En rivière, les courants causés par le débit, les aménagements ou la navigation rendent la baignade plus risquée. Restez prudent !

3. Nager près du rivage

Privilégier la nage près du rivage permet d’estimer ses limites et de mieux anticiper le retour.

4. Faire attention en sautant

Si l’on ne connaît pas le cours d’eau, on évite toujours de plonger tête la première près de la rive.

5. Éviter l'hydrocution

En cas de forte chaleur, entrez progressivement dans l’eau froide pour éviter l’hydrocution. Une douche préalable peut aider.

6. Zones de baignade publiques

Se baigner sur un site libre d’accès et non signalé, c’est nager à ses propres risques.

Retour à la nature : la renaturation en Autriche

Dans le cadre de nombreux projets de renaturation, d'anciennes oasis naturelles sont reconverties en ce qu'elles étaient autrefois : des habitats semi-naturels vivants. Car lorsque l'homme intervient dans la nature, ce n'est généralement pas pour le bien de la biodiversité animale et végétale. L'assèchement des marais, le défrichage des forêts et la correction pierreuse des rivières ont des conséquences sur l'écosystème. Un changement de mentalité responsable est donc en cours depuis longtemps en Autriche. Voici trois exemples :

  • Rivière proche de la nature à Vienne

  • Revitalisation des zones alluviales de la March

  • Renaturation de la forêt dans le parc national de Thayatal

