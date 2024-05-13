Baignade en rivière en Autriche
Fraîcheur sauvage au cœur de la nature
Quoi de plus ressourçant qu’une baignade en rivière, à l’ombre des forêts alpines ou au pied d’un village pittoresque ? Loin des plages bondées, l’Autriche offre une multitude de lieux naturels où l’on peut se baigner dans une eau pure, fraîche, souvent potable – et ce, en pleine nature. Se baigner dans la rivière n'est évidemment pas possible partout. Des coins secrets que l’on découvre à pied, à vélo ou en camping-van, parfaits pour un moment en famille ou une escapade romantique. Il suffit de savoir où ...
Attention : se baigner en rivière ou dans la nature engage toujours votre propre responsabilité.
Nostalgie des rivières : baignade à l’ancienne
Strombad Drosendorf : détente au bord de la Thaya
Fraîcheur d'été d'autrefois : un pavillon en bois, une pelouse et l’ombre des arbres racontent l’histoire au bord de la Thaya.
Les plus belles rivières pour se baigner
La Salza (Styrie)
Considérée comme l’une des rivières les plus propres d’Europe, la Salza serpente à travers des gorges spectaculaires. Ici, baignade rime avec canoë, falaises et calme absolu. Accès facile pour les familles.
L’Almfluss (Haute-Autriche)
Avec ses eaux turquoise dignes d’un lagon, l’Almfluss attire les amateurs de nature intacte. Les sentiers de randonnée mènent à des plages de galets secrètes. Idéal pour une journée slow life au fil de l’eau.
La Gail (Carinthie)
Cette rivière alpine proche de l’Italie est encore un joyau préservé. Parfaite pour les baroudeurs à la recherche d’authenticité, de coins sauvages et de bivouacs en pleine nature.
Le Vieux Danube (Vienne)
Un secret bien gardé au cœur de la capitale : le Vieux Danube est une ancienne branche du fleuve, aujourd’hui un paradis pour la baignade et les sports nautiques. Eau claire, terrasses flottantes, et vue sur le skyline viennois – une expérience urbaine et nature à la fois. Accessible en métro, idéal pour une pause fraîcheur pendant un city trip.
L'Ybbs sur la piste cyclable de l'Ybbstal : un endroit merveilleux pour se baigner
Vieux Danube : fraîcheur entre ville et nature
Plage du Vieux Danube
Parfait pour les familles : eau peu profonde, pelouses et jeux mêlent détente, baignade et sports nautiques à Vienne.
Plage du Gänsehäufel sur le Vieux Danube
Bains cultes sur le Vieux Danube : plage, sport et fraîcheur en pleine ville.
Baignade en rivière au Bregenzerwald : des zones de baignade accessibles sur les berges
Baignade en rivière dans la région de Salzbourg
Baignade dans la rivière Taugl
La Taugl, entre Bad Vigaun et Kuchl, offre un spectacle naturel saisissant entre gorges profondes, chutes vives et réserve intacte.
Le lac Königsseeache : le meilleur de la baignade fluviale
La Königsseeache : criques paisibles, eau fraîche et décor naturel. À vivre absolument : une baignade à contre-courant !
Piscine rocheuse d'Almbach : un paradis gravé dans la pierre
Le temps a formé ici des bassins d'eau, petits et grands, dans lesquels s'accumule l'eau limpide. Quel trésor naturel et rafraîchissant !
Autres spots pour une baignade fluviale
Conseils pour se baigner en toute sécurité
1. Respecter l'interdiction de baignade
Une interdiction de baignade signale un danger réel : courants, navigation, zones marécageuses ou protégées. Même sans panneau, la sécurité prime !
2. Tenir compte des courants
En rivière, les courants causés par le débit, les aménagements ou la navigation rendent la baignade plus risquée. Restez prudent !
3. Nager près du rivage
Privilégier la nage près du rivage permet d’estimer ses limites et de mieux anticiper le retour.
4. Faire attention en sautant
Si l’on ne connaît pas le cours d’eau, on évite toujours de plonger tête la première près de la rive.
5. Éviter l'hydrocution
En cas de forte chaleur, entrez progressivement dans l’eau froide pour éviter l’hydrocution. Une douche préalable peut aider.
6. Zones de baignade publiques
Se baigner sur un site libre d’accès et non signalé, c’est nager à ses propres risques.
Retour à la nature : la renaturation en Autriche
Dans le cadre de nombreux projets de renaturation, d'anciennes oasis naturelles sont reconverties en ce qu'elles étaient autrefois : des habitats semi-naturels vivants. Car lorsque l'homme intervient dans la nature, ce n'est généralement pas pour le bien de la biodiversité animale et végétale. L'assèchement des marais, le défrichage des forêts et la correction pierreuse des rivières ont des conséquences sur l'écosystème. Un changement de mentalité responsable est donc en cours depuis longtemps en Autriche. Voici trois exemples :
Rivière proche de la nature à Vienne
Revitalisation des zones alluviales de la March
Renaturation de la forêt dans le parc national de Thayatal