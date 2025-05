Comment garder nos lacs propres ?

Les lacs sont des habitats importants pour les animaux et les plantes et ont une valeur écologique particulièrement élevée en Autriche. Un système lacustre sain soutient la biodiversité et contribue à préserver les poissons et autres organismes aquatiques. C'est pourquoi nous prenons soin de nos lacs : - Nous respectons les zones de protection indiquées pour les plantes et les animaux. - Nous ne laissons pas de déchets sur et autour du lac. - Nous n'utilisons pas le lac ou les rives du lac comme toilettes. - Nous ne nourrissons pas les poissons et les oiseaux aquatiques. Les restes de nourriture provoquent des substances nutritives superflues.