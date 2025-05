Les promenades en traîneau à cheval sont possibles dans de nombreuses régions d'Autriche, en particulier dans les Alpes. Les endroits les plus populaires sont entre autres le Salzburger Land , le Vorarlberg et la Styrie . Des trajets sont également proposés régulièrement dans des localités plus petites comme Kleinarl , Ramsau am Dachstein ou Kufstein .