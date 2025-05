Les brasseurs de bière du Mühlviertel

Ce n'est pas un hasard si la région du Mühlviertel s'est spécialisée à ce point dans la bière : le sol granitique filtre l'eau, la rend particulièrement pure et douce - et donc idéale pour le brassage de la bière. À cela s'ajoute le houblon de grande qualité : nulle part ailleurs en Autriche on n'en cultive autant.

L'une des spécialités de la brasserie Hofstetten est le "Granitbock" : une bière de type bock qui est fermentée dans des auges en granit vieilles de 120 ans. Avant cela, des pierres de granit sont portées à incandescence sur un feu ouvert et plongées dans la bière pour y caraméliser le sucre - un véritable spectacle. Et comme l'art du brassage de la bière reste finalement un travail manuel, la teneur en sucre de la bière est contrôlée manuellement en permanence. Le résultat : des notes de caramel grillé et des arômes de chocolat amer et de baies des bois - un régal !