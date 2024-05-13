Explorer l’Autriche autrement en canoë et kayak
Plaisirs du pagayage en Autriche : entre nature sauvage et silence absolu
Un voyage au rythme de l’eau
Pagayer en Autriche, c’est ralentir. Sur le Danube, l’Enns ou un lac d’altitude, on glisse sans bruit à travers des paysages intacts, entre forêts alluviales, criques isolées et montagnes majestueuses. Chaque coup de pagaie révèle un nouveau décor, une sensation de liberté, un moment de reconnexion.
Même l’hiver, une immersion sensorielle
Moins attendu, le canoë hivernal offre une expérience unique : nappes de brume, branches givrées, silence pur. Loin du tumulte des pistes, c’est une manière douce et poétique de découvrir l’hiver autrichien autrement.
Les plus belles régions pour faire du canoë ou du kayak
Immersion dans une jungle d’Europe centrale
Tout près de Vienne, les forêts alluviales du parc national offrent des visites guidées en bateau. Un paradis pour les kayakistes amateurs de nature brute.
En kayak sur le lac de Neusiedl
La diversité des espèces d'oiseaux, les roselières denses et l'immensité du lac steppique : faire du kayak sur le lac de Neusiedl est une véritable expérience nature.
Descendre la Drave en toute légèreté
La Drau est l’un des fleuves les plus préservés des Alpes du Sud, entre doux rapides et forêts alluviales intactes.
Ce qui est particulier, c'est le silence qui règne au milieu du lac. On a l'impression d'être seul avec la nature et les éléments.Corinna Kuhnle, double championne du monde de slalom en canoë
Petit lexique
Le mot « kayak » vient du groenlandais, où il s'écrit « qajaq » et désigne un bateau à pagaies originaire de l'Arctique : ce type de bateau est propulsé à l'aide de pagaies doubles, les passagers sont assis en position allongée dans le sens de la marche.
Chez les Inuits, les peuples autochtones du Groenland, les kayaks étaient à l'origine recouverts de peaux de phoque et leur armature était fabriquée à partir d'os de baleine. Ces petits bateaux légers étaient parfaits pour la chasse, contrairement aux umiaks : ces bateaux de voyage plus grands pouvaient être chargés et, retournés, servaient même de tentes de fortune.
Kayak et canoë en hiver
Entre neige et roseaux
En hiver, le lac de Neusiedl offre un cadre idyllique pour une balade en canoë à travers les roselières.
Dans la grotte de glace
Dans la crevasse du glacier de Hintertux, on passe devant des stalactites de glace scintillantes et des cascades gelées.