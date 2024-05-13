Explorer l’Autriche autrement en canoë et kayak
Plaisirs du pagayage en Autriche : entre nature sauvage et silence absolu

L’Autriche se découvre autrement, au rythme d’une pagaie sur un lac paisible ou au cœur d’une rivière bordée d’arbres.

Un voyage au rythme de l’eau

Pagayer en Autriche, c’est ralentir. Sur le Danube, l’Enns ou un lac d’altitude, on glisse sans bruit à travers des paysages intacts, entre forêts alluviales, criques isolées et montagnes majestueuses. Chaque coup de pagaie révèle un nouveau décor, une sensation de liberté, un moment de reconnexion.

Même l’hiver, une immersion sensorielle

Moins attendu, le canoë hivernal offre une expérience unique : nappes de brume, branches givrées, silence pur. Loin du tumulte des pistes, c’est une manière douce et poétique de découvrir l’hiver autrichien autrement.

Les plus belles régions pour faire du canoë ou du kayak

À fleur d’eau : entre berges sauvages, forêts alluviales et lacs alpins scintillants

Immersion dans une jungle d’Europe centrale

Tout près de Vienne, les forêts alluviales du parc national offrent des visites guidées en bateau. Un paradis pour les kayakistes amateurs de nature brute.

Parc national Donau-Auen

En kayak sur le lac de Neusiedl

La diversité des espèces d'oiseaux, les roselières denses et l'immensité du lac steppique : faire du kayak sur le lac de Neusiedl est une véritable expérience nature.

Excursion sur le lac de Neusiedl

Descendre la Drave en toute légèreté

La Drau est l’un des fleuves les plus préservés des Alpes du Sud, entre doux rapides et forêts alluviales intactes.

Canoë sur le parcours de la Drave

Au bord du lac cristallin

Le lac Weissensee est si limpide qu'on peut en voir le fond. C'est le calcaire blanc qui donne son nom à ce lac de montagne pittoresque situé dans la vallée de Gailtal.

Excursion sur le lac Weissensee

Ce qui est particulier, c'est le silence qui règne au milieu du lac. On a l'impression d'être seul avec la nature et les éléments.

Corinna Kuhnledouble championne du monde de slalom en canoë

Petit lexique

Canoës et kayaks

Le mot « kayak » vient du groenlandais, où il s'écrit « qajaq » et désigne un bateau à pagaies originaire de l'Arctique : ce type de bateau est propulsé à l'aide de pagaies doubles, les passagers sont assis en position allongée dans le sens de la marche.

Chez les Inuits, les peuples autochtones du Groenland, les kayaks étaient à l'origine recouverts de peaux de phoque et leur armature était fabriquée à partir d'os de baleine. Ces petits bateaux légers étaient parfaits pour la chasse, contrairement aux umiaks : ces bateaux de voyage plus grands pouvaient être chargés et, retournés, servaient même de tentes de fortune.

Kayak et canoë en hiver

Du canoë en hiver ? Bien sûr ! Ceux qui ont déjà pratiqué ce sport en été seront certainement séduits par ce même sport pendant la saison froide.

Entre neige et roseaux

En hiver, le lac de Neusiedl offre un cadre idyllique pour une balade en canoë à travers les roselières.

En kayak sur le lac de Neusiedl

Dans la grotte de glace

Dans la crevasse du glacier de Hintertux, on passe devant des stalactites de glace scintillantes et des cascades gelées.

Grottes dans le palais de glace

Action et adrénaline

En route pour les flots hivernaux ! L'école de canoë Kitzalp propose également des cours sur la rivière Saalach pendant la saison froide.

En canoë sur la Saalach

FAQs

Le canoë est le terme générique désignant les types de bateaux que sont le kayak et le canoë canadien. On distingue :

  • Kayak : on rame en position assise, les jambes tendues vers l'avant. On utilise une pagaie à deux pales (pagaie double). 

  • Canot canadien : navigation en position assise droite sur une ou plusieurs banquettes à l'aide d'une pagaie simple (une seule pale). Un canot canadien est ouvert et plus large qu'un kayak (fermé).

  • Axt 

  • Trousse de premiers secours 

  • Veste polaire, pantalon long, vêtements de pluie 

  • Isomatte 

  • Cartes 

  • Couteau, outil multifonctions 

  • Sacs poubelles 

  • Kit de réparation 

  • Vêtements de rechange 

  • Gilet de sauvetage 

  • Crème solaire, lunettes de soleil, casquette  

  • baril de canoë étanche 

  • tente

Cela pourrait également vous intéresser

Découvrez le meilleur de l'Autriche