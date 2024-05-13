L’Autriche se découvre autrement, au rythme d’une pagaie sur un lac paisible ou au cœur d’une rivière bordée d’arbres.

Un voyage au rythme de l’eau

Pagayer en Autriche, c’est ralentir. Sur le Danube, l’Enns ou un lac d’altitude, on glisse sans bruit à travers des paysages intacts, entre forêts alluviales, criques isolées et montagnes majestueuses. Chaque coup de pagaie révèle un nouveau décor, une sensation de liberté, un moment de reconnexion.

Même l’hiver, une immersion sensorielle

Moins attendu, le canoë hivernal offre une expérience unique : nappes de brume, branches givrées, silence pur. Loin du tumulte des pistes, c’est une manière douce et poétique de découvrir l’hiver autrichien autrement.