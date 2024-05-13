Lac de Zell, SalzbourgLand

Croisières et balades en bateau en Autriche
Explorez les plus beaux lacs et fleuves d’Autriche en bateau

Une brise fraîche, des paysages de rêve : en bateau, partez à la découverte des trésors régionaux d’Autriche sur ses plus beaux lacs et rivières.

« Plein gaz ! » — le capitaine et son équipage larguent les amarres. Paysages culturels pittoresques, châteaux, forteresses et grandes villes bordent les rives des fleuves et des lacs. Une croisière, c’est pour les passagers une parenthèse paisible loin du quotidien : voguer sans hâte, contempler, s’émerveiller… et savourer !

Quel plaisir de voir défiler baies, forêts alluviales sauvages, champs et bois qui se succèdent selon les régions ! Et toujours la même excitation, à chaque escale, de découvrir un nouveau site ou une curiosité fascinante.

Navigation sur le Danube : tous les prestataires

Croisières sur le Danube avec la DDSG Blue Danube

De Vienne à Bratislava avec le Twin City Liner

Croisière sur le Danube avec Wurm + Noé

Circuits dans la Wachau avec la DDSG Blue Danube

L'artère bleue de l'Europe

Le Danube

Les Celtes sont venus, les empereurs sont partis — le Danube, lui, reste imperturbable. Avec une constance remarquable, il relie pays et cultures au fil de l’histoire, tout en suivant, littéralement, son cours. Et pourtant, ce fleuve accumule les records : il traverse dix pays — un cas unique au monde — et se classe, après la Volga, au deuxième rang des plus longs et des plus vastes fleuves d’Europe.

Le Danube naît de deux rivières sources, la Brigach et la Breg, qui prennent leur origine dans la Forêt-Noire allemande et s’unissent à Donaueschingen (Allemagne) pour former le fleuve. De là, il s’écoule sur plus de 2 800 kilomètres avant d’atteindre son but ultime : la mer Noire.

Croisières et excursions sur des lacs

Lac de Constance

Lac Zeller See

Lac Wolfgangsee

Lac Attersee

Lac Traunsee

Lac de Neusiedl

Lac Millstätter See

Lac Wörthersee

Lac Achensee

Lac Mondsee

5 parcours thématiques divertissants

Découvrir Vienne en bateau

Entre effervescence au bord de l’eau et monuments illuminés au coucher du soleil : le charme unique de Vienne vous attend !

Visite guidée thématique de Vienne

Expérience aquatique Mini-Danube

Le savoir sur l’eau se découvre en s’amusant, guidé par les bras naturels du Danube, véritables hôtes de la nature.

Circuit thématique sur le Danube

Croisières thématiques à Vienne et dans la Wachau

Profiter de Vienne, capitale impériale, et de la Wachau, joyau classé à l’UNESCO, entre plaisirs gourmands et découvertes culturelles.

Découvrir Vienne et la Wachau

Gastronomie au lac de Constance

Levez l’ancre, installez-vous confortablement et goûtez aux spécialités du Vorarlberg — une expérience culinaire aux airs de vacances.

Croisière gourmande

Bateau pirate sur le lac Attersee

Quelle aventure ! Les petits pirates unissent leurs forces pour protéger le trésor des griffes du capitaine Blackbird et de son équipage.

Croisière thématique à l'Attersee

Par bateau ou par bus ?

En route avec le véhicule amphibie Amphibious

Admirez la vieille ville mondialement célèbre de Salzbourg en glissant sur les vagues de la Salzach, puis rejoignez directement les attractions en bus : Amphibious Splash Tours rend tout cela possible ! Du château Mirabell à la maison de Mozart, jusqu’au château de Leopoldskron, en passant par les quartiers historiques et bien d’autres curiosités.

Pour une croisière plus longue sur la Salzach, embarquez à bord du Panorama Speedboat Amadeus Salzburg, qui conduit ses passagers jusqu’au domaine de Hellbrunn et ses légendaires jeux d’eau. Le soir, l’embarcadère situé près du pont Makartsteg se transforme en élégant cocktail-bar.

Amphibious Splash Tours Amadeus Salzburg

FAQs

En Autriche, plusieurs croisières transfrontalières sur le Danube sont proposées :

DDSG Blue Danube exploite des lignes régulières, des circuits à thème et des excursions d’une journée entre Melk, Vienne et Bratislava (Slovaquie).

Donauschifffahrt Wurm + Noé relie Vienne à Passau (Allemagne). À noter : cette liaison n’est pas assurée en continu — toutes les dates sont indiquées sur la page d’information du prestataire.

Il n’existe pas de ligne directe de navigation entre Vienne et Budapest. Ce trajet est uniquement proposé dans le cadre de croisières, par exemple à bord du MS Primadonna de DDSG Blue Danube.

L’Autriche offre plusieurs possibilités de découvrir ou d’emprunter des bateaux historiques :

MS Oesterreich – Premier grand bateau à moteur du lac de Constance, mis en service en 1928. Restauré à l’identique, il propose aujourd’hui des croisières dans un élégant style Art déco.

DS Hohentwiel – Un bateau à vapeur nostalgique naviguant sur le lac de Constance, offrant des croisières raffinées et des excursions gourmandes.

Bateau nostalgique Gisela – Ce bateau à vapeur historique du lac Traunsee, dans la région du Salzkammergut, est le plus ancien navire encore en service en Autriche (en activité depuis 1871) et l’un des plus vieux bateaux à vapeur du monde.

DS Kaiser Franz Joseph I. – Bateau à vapeur historique naviguant depuis 1873, véritable joyau de la navigation sur le lac Wolfgangsee.

