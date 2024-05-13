Une brise fraîche, des paysages de rêve : en bateau, partez à la découverte des trésors régionaux d’Autriche sur ses plus beaux lacs et rivières.

« Plein gaz ! » — le capitaine et son équipage larguent les amarres. Paysages culturels pittoresques, châteaux, forteresses et grandes villes bordent les rives des fleuves et des lacs. Une croisière, c’est pour les passagers une parenthèse paisible loin du quotidien : voguer sans hâte, contempler, s’émerveiller… et savourer !

Quel plaisir de voir défiler baies, forêts alluviales sauvages, champs et bois qui se succèdent selon les régions ! Et toujours la même excitation, à chaque escale, de découvrir un nouveau site ou une curiosité fascinante.