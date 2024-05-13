Croisières et balades en bateau en Autriche
Explorez les plus beaux lacs et fleuves d’Autriche en bateau
« Plein gaz ! » — le capitaine et son équipage larguent les amarres. Paysages culturels pittoresques, châteaux, forteresses et grandes villes bordent les rives des fleuves et des lacs. Une croisière, c’est pour les passagers une parenthèse paisible loin du quotidien : voguer sans hâte, contempler, s’émerveiller… et savourer !
Quel plaisir de voir défiler baies, forêts alluviales sauvages, champs et bois qui se succèdent selon les régions ! Et toujours la même excitation, à chaque escale, de découvrir un nouveau site ou une curiosité fascinante.
Navigation sur le Danube : tous les prestataires
L'artère bleue de l'Europe
Les Celtes sont venus, les empereurs sont partis — le Danube, lui, reste imperturbable. Avec une constance remarquable, il relie pays et cultures au fil de l’histoire, tout en suivant, littéralement, son cours. Et pourtant, ce fleuve accumule les records : il traverse dix pays — un cas unique au monde — et se classe, après la Volga, au deuxième rang des plus longs et des plus vastes fleuves d’Europe.
Le Danube naît de deux rivières sources, la Brigach et la Breg, qui prennent leur origine dans la Forêt-Noire allemande et s’unissent à Donaueschingen (Allemagne) pour former le fleuve. De là, il s’écoule sur plus de 2 800 kilomètres avant d’atteindre son but ultime : la mer Noire.
Croisières et excursions sur des lacs
5 parcours thématiques divertissants
Découvrir Vienne en bateau
Entre effervescence au bord de l’eau et monuments illuminés au coucher du soleil : le charme unique de Vienne vous attend !
Expérience aquatique Mini-Danube
Le savoir sur l’eau se découvre en s’amusant, guidé par les bras naturels du Danube, véritables hôtes de la nature.
Croisières thématiques à Vienne et dans la Wachau
Profiter de Vienne, capitale impériale, et de la Wachau, joyau classé à l’UNESCO, entre plaisirs gourmands et découvertes culturelles.
Gastronomie au lac de Constance
Levez l’ancre, installez-vous confortablement et goûtez aux spécialités du Vorarlberg — une expérience culinaire aux airs de vacances.
Par bateau ou par bus ?
Admirez la vieille ville mondialement célèbre de Salzbourg en glissant sur les vagues de la Salzach, puis rejoignez directement les attractions en bus : Amphibious Splash Tours rend tout cela possible ! Du château Mirabell à la maison de Mozart, jusqu’au château de Leopoldskron, en passant par les quartiers historiques et bien d’autres curiosités.
Pour une croisière plus longue sur la Salzach, embarquez à bord du Panorama Speedboat Amadeus Salzburg, qui conduit ses passagers jusqu’au domaine de Hellbrunn et ses légendaires jeux d’eau. Le soir, l’embarcadère situé près du pont Makartsteg se transforme en élégant cocktail-bar.