Curling en Autriche
Sports d'hiver traditionnels et convivialité

Le curling en Autriche allie plaisir, nature et compétition, que ce soit sur la piste locale ou sur un lac gelé dans les Alpes.

Lorsque les lacs alpins se transforment en étendues de glace scintillantes, une tradition séculaire renaît en Autriche : le curling. Originaire de Scandinavie, ce sport de précision est devenu un sport populaire très apprécié dans les Alpes.  

Tout comme au curling ou à la pétanque, il s'agit de placer le palet en forme de cône le plus près possible du « Daube » (but), mais avec élan et doigté. 

Comment ça marche : deux équipes s'affrontent en six manches. Celui qui place son bâton le plus près de la cible marque un point. La particularité : le jeu se pratique en plein air, dans l'air cristallin de l'hiver, entouré de sommets enneigés. Que ce soit sur des pistes préparées ou de manière romantique sur des lacs naturels gelés, le curling allie sport et expérience nature.  

Une alternative parfaite à l'agitation des pistes, qui rassemble toutes les générations et garantit des moments de rire. Tout ce qu'il faut : des vêtements chauds, des chaussures antidérapantes et l'envie de s'amuser tranquillement en hiver. 

Aperçu des offres des régions

Weissensee : sur une glace naturelle soigneusement préparée

Almsee : sur un lac gelé

Attersee-Attergau : curling dans 8 localités

Vallée de Gastein : 3 pistes, entrée gratuite avec la carte

Großarltal : 3 pistes pour des parties conviviales

Abtenau : après-midi hebdomadaire consacré au curling

Murtal : 8 possibilités pour les amateurs de curling

Schladming-Dachstein : 17 pistes, dont certaines éclairées

Pillerseetal : pistes de curling dans 5 localités

Seefeld : initiation gratuite pour les débutants

Arlberg : curling dans 3 stations de premier ordre

Entre culture et ville : le curling urbain

Piste de curling au MuseumsQuartier de Vienne

Une piste de curling éclairée dans la cour principale hivernale du MQ, conçue par l'artiste Martin Markeli.

MuseumsQuartier

Olympiaworld à Innsbruck

Curling dans un décor alpin : l'Olympiaworld vous attend avec ses pistes lisses et son atmosphère hivernale détendue.

Olympiaworld

Glace artificielle dans le Volksgarten de Salzbourg

Dans la patinoire, une surface couverte de 3 600 m² permet de pratiquer le patinage, le curling et bien d'autres activités.

Volksgarten

Le monde hivernal au Schlossberg de Graz

Au pied du Schlossberg, le Grazer Winterwelt offre 3 000 m² de patinoire pour s'adonner aux joies de l'hiver

Schlossberg

Patinoire dans le Volksgarten de Linz

Au Volksgarten de Linz, une formule tout compris permet de s'adonner à des parties conviviales de curling.

Volksgarten

Centre de sports de glace de Klagenfurt

Deux patinoires parfaitement entretenues à Klagenfurt offrent des surfaces glacées lisses comme un miroir pour le patinage.

Eissportzentrum

Centre sportif à Eisenstadt

La patinoire artificielle d'Eisenstadt offre 2 600 m² de plaisir hivernal

Allsportzentrum

5 hébergements proposant du curling

FAQs

Le curling est un sport d'hiver traditionnel dans lequel les joueurs font glisser un lourd bâton sur une piste de glace dans le but de se rapprocher le plus possible de la « Daube » (cible). Il rappelle le curling, mais est un sport à part entière, fortement ancré dans la culture alpine. Le curling est vraiment très amusant ! N'hésitez pas à l'essayer pendant vos vacances en Autriche.  

En règle générale, deux équipes s'affrontent. À chaque tour, chaque joueur lance un palet, la précision et la tactique étant ici déterminantes. L'objectif est de placer son palet le plus près possible du but ou de repousser les palets adverses.

  • Une crosse (généralement louée sur place) 

  • Chaussures d'hiver solides et antidérapantes 

  • Vêtements chauds et résistants aux intempéries

