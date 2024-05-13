Le curling en Autriche allie plaisir, nature et compétition, que ce soit sur la piste locale ou sur un lac gelé dans les Alpes.

Lorsque les lacs alpins se transforment en étendues de glace scintillantes, une tradition séculaire renaît en Autriche : le curling. Originaire de Scandinavie, ce sport de précision est devenu un sport populaire très apprécié dans les Alpes.

Tout comme au curling ou à la pétanque, il s'agit de placer le palet en forme de cône le plus près possible du « Daube » (but), mais avec élan et doigté.

Comment ça marche : deux équipes s'affrontent en six manches. Celui qui place son bâton le plus près de la cible marque un point. La particularité : le jeu se pratique en plein air, dans l'air cristallin de l'hiver, entouré de sommets enneigés. Que ce soit sur des pistes préparées ou de manière romantique sur des lacs naturels gelés, le curling allie sport et expérience nature.

Une alternative parfaite à l'agitation des pistes, qui rassemble toutes les générations et garantit des moments de rire. Tout ce qu'il faut : des vêtements chauds, des chaussures antidérapantes et l'envie de s'amuser tranquillement en hiver.