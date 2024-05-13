Curling en Autriche
Sports d'hiver traditionnels et convivialité
Lorsque les lacs alpins se transforment en étendues de glace scintillantes, une tradition séculaire renaît en Autriche : le curling. Originaire de Scandinavie, ce sport de précision est devenu un sport populaire très apprécié dans les Alpes.
Tout comme au curling ou à la pétanque, il s'agit de placer le palet en forme de cône le plus près possible du « Daube » (but), mais avec élan et doigté.
Comment ça marche : deux équipes s'affrontent en six manches. Celui qui place son bâton le plus près de la cible marque un point. La particularité : le jeu se pratique en plein air, dans l'air cristallin de l'hiver, entouré de sommets enneigés. Que ce soit sur des pistes préparées ou de manière romantique sur des lacs naturels gelés, le curling allie sport et expérience nature.
Une alternative parfaite à l'agitation des pistes, qui rassemble toutes les générations et garantit des moments de rire. Tout ce qu'il faut : des vêtements chauds, des chaussures antidérapantes et l'envie de s'amuser tranquillement en hiver.
Aperçu des offres des régions
Entre culture et ville : le curling urbain
Piste de curling au MuseumsQuartier de Vienne
Une piste de curling éclairée dans la cour principale hivernale du MQ, conçue par l'artiste Martin Markeli.
Olympiaworld à Innsbruck
Curling dans un décor alpin : l'Olympiaworld vous attend avec ses pistes lisses et son atmosphère hivernale détendue.
Glace artificielle dans le Volksgarten de Salzbourg
Dans la patinoire, une surface couverte de 3 600 m² permet de pratiquer le patinage, le curling et bien d'autres activités.
Le monde hivernal au Schlossberg de Graz
Au pied du Schlossberg, le Grazer Winterwelt offre 3 000 m² de patinoire pour s'adonner aux joies de l'hiver
Patinoire dans le Volksgarten de Linz
Au Volksgarten de Linz, une formule tout compris permet de s'adonner à des parties conviviales de curling.
Centre de sports de glace de Klagenfurt
Deux patinoires parfaitement entretenues à Klagenfurt offrent des surfaces glacées lisses comme un miroir pour le patinage.
5 hébergements proposant du curling
Hôtel Auriga à Lech am Arlberg, Vorarlberg (4 étoiles supérieur)
Hôtel LACUS au bord du lac Weissensee, Carinthie (4 étoiles)
Complexe familial et sportif Brennseehof à Feld am See, Carinthie (4 étoiles supérieur)