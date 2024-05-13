Cyclisme sur route en Autriche
À toute allure au cœur d’une nature grandiose
Routes de montagne mythiques, rubans d’asphalte soyeux et paysages à couper le souffle : l’Autriche est un terrain de jeu privilégié pour les amateurs de vélo de route. Le Großglockner, col légendaire, met les jambes à l’épreuve, tandis que les routes panoramiques du SalzburgerLand ou les circuits autour des lacs de Carinthie offrent une magie cycliste pure.
Ce qui fait la différence ? Une culture vélo bien ancrée, des routes impeccables, un balisage intelligent et une infrastructure pensée pour les cyclistes. Et en été, l’air frais des montagnes vient booster chaque coup de pédale – idéal pour une sortie détente ou un défi alpin.
Les hébergements spécialisés allient confort et expertise : garages sécurisés, conseils d’itinéraires numériques, et pour la récupération, cuisine régionale et bière artisanale sont de la partie.
Burgenland : Horizons infinis dans la plaine pannonienne
Giro de Geschriebenstein
Ce circuit d'environ 60 kilomètres peut être parcouru dans les deux sens. Le château fort de Schlaining est l'un des points forts de cet itinéraire.
Carinthie : Lacs scintillants et cols ensoleillés
Circuit cycliste à travers trois pays
Un cappuccino en Italie, un goûter en Slovénie et un dîner en Carinthie. Découvrez et appréciez trois pays en une journée à vélo.
Region Klopeinersee
La Carinthie du Sud, entre collines douces et sommets alpins, est un paradis du vélo de route – parfait pour s’évader du quotidien en pédalant.
Velo Wörthersee
Le Wörthersee et le cyclisme sur route : une combinaison dynamique ! Idéal pour les passionné·es comme pour celles et ceux qui veulent s’y initier.
Basse-Autriche : Circuits variés et paysages grandioses
Mostviertel
Autour de l’Ötscher, du Hochkar et du lac de Lunz, les contrastes de paysages offrent des défis adaptés à tous les niveaux de forme.
Haute-Autriche : Parcours vélo avec vues imprenables
Kalkalpentour Bella Vista
L’un des plus beaux parcours de la région. Au départ de la vieille ville de Steyr, cap sur les collines du piémont alpin et les contreforts des Alpes calcaires.
Bad Goisern – Attersee
Cette boucle de 128 km traverse le Salzkammergut, en passant par Bad Ischl et Gmunden – deux charmantes localités au cœur d’un décor naturel exceptionnel.
Circuit à vélo de course Dreisessel
Cette boucle exigeante promet des panoramas spectaculaires, notamment depuis le Dreisesselberg – un vrai régal pour les amateur·rices de sommets.
Pays de Salzbourg : Lacs et montagnes en harmonie
Pays de Salzbourg-Salzkammergut
Depuis l’alliance de Mondsee, Attersee-Attergau, Fuschlsee, Wolfgangsee, du Salzburger Seenland et d’Eugendorf, la région attire les cyclistes sur route.
Salzburger Sportwelt
Huit localités forment ensemble cette région sportive et veillent à offrir des parcours variés – ici, l’ennui n’a tout simplement pas sa place.
Styrie : Parcours cyclistes entre nature et vallées
Région cycliste Schladming-Dachstein
Routes de montagne peu fréquentées et vallées paisibles offrent un décor naturel grandiose à explorer à vélo.
Région cycliste de Styrie de l’Est
Un défi agréable, entre montées douces et découvertes. Ici, on prend le temps – tant il y a à voir et à vivre en chemin.
Région cycliste thermes et volcans en Styrie
Une mer de collines à perte de vue. Plus de 6 000 km et 14 itinéraires thématiques attendent les passionné·es de vélo.
Tour de la région des volcans
Pas de hauts sommets ici, mais un relief vallonné plein de charme, ponctué de curiosités qui rendent cette boucle aussi variée qu’agréable.
Race Around Austria
Chaque mois d’août, l’Autriche accueille l’une de ses compétitions cyclistes les plus intenses – et sans doute les plus émouvantes : le Race Around Austria. Cette course sans étapes suit les routes frontalières pour faire le tour complet du pays. Le chrono tourne en continu, sans pause. Résultat : 2 200 kilomètres et 30 000 mètres de dénivelé que les cyclistes doivent affronter d’une seule traite. Un défi d’endurance absolu.
Tyrol : Des sommets à perte de vue pour les cyclistes
Route du glacier de l’Ötztal
À vélo de route jusqu’à 2 830 m – le point asphalté le plus élevé des Alpes. Un défi sportif avec une pente moyenne de 10,5 %.
Innsbruck – Kühtai
Sur ce parcours de 110 km, quelque 1 720 m de dénivelé vous attendent – raides et exigeants. Mais l’effort est récompensé par des panoramas à couper le souffle.
Giro Region 31: Alpbachtal
Loin des grands axes, ce circuit emprunte des routes secondaires paisibles et sillonne la région en trois boucles – idéal pour rouler en toute tranquillité.
Circuit des Dolomites de Lienz
122 km, 2 300 m de dénivelé et trois cols au programme. Avec une pente maximale de 17 %, ce parcours pousse les limites physiques.
Vorarlberg : Parcours vélo avec beaux dénivelés
D’Au-Schoppernau au col du Hochtannberg
245 km en 11 heures – un parcours exigeant qui pousse la condition à bout, mais récompense avec des paysages sublimes.
Boucle vers la Schnepfegg
Idéale pour les débutant·es ou celles et ceux qui préfèrent une sortie tranquille en 1h30 – plaisir et détente au rendez-vous.