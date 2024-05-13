Pâturages alpins, sommets escarpés, champs vallonnés et lacs étincelants défilent sous vos roues. Envie de pédaler dans un décor d’exception ? L’Autriche vous attend.

Routes de montagne mythiques, rubans d’asphalte soyeux et paysages à couper le souffle : l’Autriche est un terrain de jeu privilégié pour les amateurs de vélo de route. Le Großglockner, col légendaire, met les jambes à l’épreuve, tandis que les routes panoramiques du SalzburgerLand ou les circuits autour des lacs de Carinthie offrent une magie cycliste pure.

Ce qui fait la différence ? Une culture vélo bien ancrée, des routes impeccables, un balisage intelligent et une infrastructure pensée pour les cyclistes. Et en été, l’air frais des montagnes vient booster chaque coup de pédale – idéal pour une sortie détente ou un défi alpin.

Les hébergements spécialisés allient confort et expertise : garages sécurisés, conseils d’itinéraires numériques, et pour la récupération, cuisine régionale et bière artisanale sont de la partie.