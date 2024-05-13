Cyclisme sur route en Autriche
À toute allure au cœur d’une nature grandiose

Pâturages alpins, sommets escarpés, champs vallonnés et lacs étincelants défilent sous vos roues. Envie de pédaler dans un décor d’exception ? L’Autriche vous attend.

Routes de montagne mythiques, rubans d’asphalte soyeux et paysages à couper le souffle : l’Autriche est un terrain de jeu privilégié pour les amateurs de vélo de route. Le Großglockner, col légendaire, met les jambes à l’épreuve, tandis que les routes panoramiques du SalzburgerLand ou les circuits autour des lacs de Carinthie offrent une magie cycliste pure.

Ce qui fait la différence ? Une culture vélo bien ancrée, des routes impeccables, un balisage intelligent et une infrastructure pensée pour les cyclistes. Et en été, l’air frais des montagnes vient booster chaque coup de pédale – idéal pour une sortie détente ou un défi alpin.

Les hébergements spécialisés allient confort et expertise : garages sécurisés, conseils d’itinéraires numériques, et pour la récupération, cuisine régionale et bière artisanale sont de la partie.

Burgenland : Horizons infinis dans la plaine pannonienne

Tour de Vine

Ce circuit de 82 kilomètres traverse la région viticole du sud du Burgenland.

Tour de Vine

Giro de Geschriebenstein

Ce circuit d'environ 60 kilomètres peut être parcouru dans les deux sens. Le château fort de Schlaining est l'un des points forts de cet itinéraire.

Geschriebenstein Giro

Tour du Sonnenberg

36 kilomètres divertissants et vallonnés avec 305 mètres de dénivelé font de ce circuit une sortie très appréciée.

Sonnenberg Giro

Découvrez tous les itinéraires cyclistes dans le Burgenland. 

Carinthie : Lacs scintillants et cols ensoleillés

Circuit cycliste à travers trois pays

Un cappuccino en Italie, un goûter en Slovénie et un dîner en Carinthie. Découvrez et appréciez trois pays en une journée à vélo.

Circuit à travers trois pays

Region Klopeinersee

La Carinthie du Sud, entre collines douces et sommets alpins, est un paradis du vélo de route – parfait pour s’évader du quotidien en pédalant.

Région Klopeinersee

Velo Wörthersee

Le Wörthersee et le cyclisme sur route : une combinaison dynamique ! Idéal pour les passionné·es comme pour celles et ceux qui veulent s’y initier.

Velo Wörthersee

Fuga300

Événement à ne pas manquer : 300 km à vélo de route, du glacier jusqu’à la mer. L’itinéraire Alpe-Adria promet une aventure unique à travers les Alpes.

Fuga300

Découvrez toutes les régions propices au cyclisme en Carinthie.

Basse-Autriche : Circuits variés et paysages grandioses

Mostviertel

Autour de l’Ötscher, du Hochkar et du lac de Lunz, les contrastes de paysages offrent des défis adaptés à tous les niveaux de forme.

Mostviertel

Alpes viennoise

Cette boucle exigeante au départ de Bad Schönau change des itinéraires plats habituels – un parcours varié pour les cyclistes en quête de relief.

Wiener Alpen

Haute-Autriche : Parcours vélo avec vues imprenables

Kalkalpentour Bella Vista

L’un des plus beaux parcours de la région. Au départ de la vieille ville de Steyr, cap sur les collines du piémont alpin et les contreforts des Alpes calcaires.

Kalkalpentour Bella Vista

Bad Goisern – Attersee

Cette boucle de 128 km traverse le Salzkammergut, en passant par Bad Ischl et Gmunden – deux charmantes localités au cœur d’un décor naturel exceptionnel.

Bad Goisern – Attersee

Circuit à vélo de course Dreisessel

Cette boucle exigeante promet des panoramas spectaculaires, notamment depuis le Dreisesselberg – un vrai régal pour les amateur·rices de sommets.

Rennradtour Dreisessel

Circuit à vélo de course à travers 3 cols

La boucle des 3 cols offre une belle dose d’adrénaline : de Windischgarsten à Spital am Pyhrn, puis via le col de Pyhrn jusqu’à Liezen.

3-Pässe Rennradtour

Pays de Salzbourg : Lacs et montagnes en harmonie

Pays de Salzbourg-Salzkammergut

Depuis l’alliance de Mondsee, Attersee-Attergau, Fuschlsee, Wolfgangsee, du Salzburger Seenland et d’Eugendorf, la région attire les cyclistes sur route.

SalzburgerLand-Salzkammergut

Salzburger Sportwelt

Huit localités forment ensemble cette région sportive et veillent à offrir des parcours variés – ici, l’ennui n’a tout simplement pas sa place.

Salzburger Sportwelt

Rad & Bike Pinzgau

Où que l’on enfourche son vélo dans le Pinzgau, les panoramas des Hohe Tauern, des Grasberge et des Alpes calcaires accompagnent chaque coup de pédale.

Rad & Bike Pinzgau

Styrie : Parcours cyclistes entre nature et vallées

Région cycliste Schladming-Dachstein

Routes de montagne peu fréquentées et vallées paisibles offrent un décor naturel grandiose à explorer à vélo.

Région Schladming-Dachstein

Région cycliste de Styrie de l’Est

Un défi agréable, entre montées douces et découvertes. Ici, on prend le temps – tant il y a à voir et à vivre en chemin.

Région Styrie de l’Est

Région cycliste thermes et volcans en Styrie

Une mer de collines à perte de vue. Plus de 6 000 km et 14 itinéraires thématiques attendent les passionné·es de vélo.

Thermes et volcans

Tour de la région des volcans

Pas de hauts sommets ici, mais un relief vallonné plein de charme, ponctué de curiosités qui rendent cette boucle aussi variée qu’agréable.

Vulkanland Tour

Boucle du parc naturel des 3 pays

Ce parcours traverse l’Autriche, la Slovénie et la Hongrie – avec, en toile de fond, une nature aussi riche qu’impressionnante.

Dreiländer Naturpark-Runde

Race Around Austria

Chaque mois d’août, l’Autriche accueille l’une de ses compétitions cyclistes les plus intenses – et sans doute les plus émouvantes : le Race Around Austria. Cette course sans étapes suit les routes frontalières pour faire le tour complet du pays. Le chrono tourne en continu, sans pause. Résultat : 2 200 kilomètres et 30 000 mètres de dénivelé que les cyclistes doivent affronter d’une seule traite. Un défi d’endurance absolu.

Race around Austria

Tyrol : Des sommets à perte de vue pour les cyclistes

Route du glacier de l’Ötztal

À vélo de route jusqu’à 2 830 m – le point asphalté le plus élevé des Alpes. Un défi sportif avec une pente moyenne de 10,5 %.

Ötztaler Gletscherstraße

Innsbruck – Kühtai

Sur ce parcours de 110 km, quelque 1 720 m de dénivelé vous attendent – raides et exigeants. Mais l’effort est récompensé par des panoramas à couper le souffle.

Innsbruck – Kühtai

Giro Region 31: Alpbachtal

Loin des grands axes, ce circuit emprunte des routes secondaires paisibles et sillonne la région en trois boucles – idéal pour rouler en toute tranquillité.

Giro Region 31: Alpbachtal

Circuit des Dolomites de Lienz

122 km, 2 300 m de dénivelé et trois cols au programme. Avec une pente maximale de 17 %, ce parcours pousse les limites physiques.

Lienzer Dolomitenrunde

Route panoramique du Zillertal

Longue, exigeante et ponctuée de vues spectaculaires sur les Alpes de Tux, de Kitzbühel et du Zillertal – un itinéraire inoubliable.

Zillertaler Höhenstraße

Vorarlberg : Parcours vélo avec beaux dénivelés

D’Au-Schoppernau au col du Hochtannberg

245 km en 11 heures – un parcours exigeant qui pousse la condition à bout, mais récompense avec des paysages sublimes.

Au-Schoppernau – Hochtannbergpass

Boucle vers la Schnepfegg

Idéale pour les débutant·es ou celles et ceux qui préfèrent une sortie tranquille en 1h30 – plaisir et détente au rendez-vous.

Schnepfegg

Circuit des 4 cols du Vorarlberg

Une superbe boucle panoramique à travers les plus belles vallées de la région, avec quatre cols à franchir en chemin.

Vorarlberg 4-Pässe Tour

Découvrez tous les circuits cyclistes dans le Vorarlberg.

FAQs

Voici comment préparer vos bagages pour une randonnée à vélo de course :

  • Un vélo de course léger et bien entretenu, avec un rapport de transmission adapté à la montagne.

  • Casque de vélo (non obligatoire en Autriche, mais fortement recommandé)

  • Maillots et cuissards de cyclisme pour différentes conditions météorologiques

  • Veste coupe-vent et veste imperméable

  • Manchettes et jambières pour les changements rapides de température

  • Gants et lunettes de cyclisme avec protection UV

  • Crème solaire avec indice de protection élevé

  • Bouteille et collations énergétiques

  • Smartphone avec cartes hors ligne ou compteur de vélo avec fonction de navigation

  • Petit équipement de réparation (chambre à air de rechange, outil multifonctions, mini-pompe)

  • Trousse de premiers secours pour les urgences

  • Espèces

Oui, l'Autriche propose une offre très complète de circuits guidés en vélo de course :

  • De nombreux voyagistes spécialisés proposent des visites guidées dans toutes les régions alpines autrichiennes.

  • De nombreux hôtels pour cyclistes organisent régulièrement des sorties guidées pour leurs clients.

  • Il existe des circuits adaptés à différents niveaux, des débutants aux cyclistes ambitieux.

Le cyclisme sur route en Autriche est un plaisir relativement détendu ! Avec son réseau routier bien développé et son asphalte principalement lisse, le pays vous offre des conditions idéales. Dans les régions cyclables populaires, les cyclistes sur route font partie du paysage routier, c'est pourquoi les automobilistes y sont habitués. Sur de nombreuses pistes cyclables, des panneaux rappellent de faire preuve de prudence.

Loin des villes et des routes principales, vous profiterez d'un trafic agréablement faible. Les sites touristiques et les cols célèbres peuvent être plus fréquentés en haute saison. Un casque et des vêtements voyants augmentent encore la sécurité.

Cela pourrait également vous intéresser

Découvrez le meilleur de l'Autriche