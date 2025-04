Cyclotourisme en Autriche

Le long des sentiers, la beauté de la nature, des villes, des hébergements chaleureux et des sites historiques vous émerveillera.

Sur la route, tout en légèreté

Faire du vélo en Autriche permet de ressentir la joie de vivre autrichienne avec tous ses sens. Ce sentiment de liberté et de légèreté ne vous quitte pas. Vous traversez à votre rythme de charmants villages et passez devant des monuments historiques impressionnants. Les magnifiques châteaux et églises racontent des histoires du passé, et la nature offre elle aussi des spectacles uniques. Vous pédalez tranquillement le long des rivières, faites le tour des lacs limpides et vous vous émerveillez de la diversité des paysages. Les nombreuses pistes cyclables bien aménagées et balisées vous permettent de choisir le défi qui vous convient le mieux, du plus doux au plus sportif.

Faire du vélo en Autriche, c’est goûter à la joie de vivre et à la chaleur de l’accueil local. Et lorsque vient l'heure de se reposer, les délices, les boissons fraîches et les vignobles vous rappellent combien il fait bon vivre ici.