Les montagnes fascinent depuis toujours. En Autriche, via ferrata et falaises accueillent débutants et experts pour défier les géants des Alpes.

À l’aube, l’air est limpide et le sac déjà sur le dos : la journée d’escalade en Autriche commence. Tandis que certains savourent leur café, les passionnés visent déjà leur première voie. Les Alpes autrichiennes sont un immense terrain de jeu pour les grimpeurs. Les via ferrata, parfaitement sécurisées, offrent un choix infini : itinéraires accessibles pour débutants ou défis exigeants pour experts. Les guides de montagne, fins connaisseurs de « leurs » sommets, partagent conseils et bonne humeur pour une expérience en toute sécurité. Tout au long de l’ascension, le décor impressionne : des tours rocheuses surgissent des prairies comme des cathédrales minérales. Et au sommet, le plaisir de faire une pause dans un refuge chaleureux ou simplement face à un panorama alpin spectaculaire récompense chaque effort.