Escalade en Autriche
Via ferrata dans les Alpes autrichiennes
À l’aube, l’air est limpide et le sac déjà sur le dos : la journée d’escalade en Autriche commence. Tandis que certains savourent leur café, les passionnés visent déjà leur première voie. Les Alpes autrichiennes sont un immense terrain de jeu pour les grimpeurs. Les via ferrata, parfaitement sécurisées, offrent un choix infini : itinéraires accessibles pour débutants ou défis exigeants pour experts. Les guides de montagne, fins connaisseurs de « leurs » sommets, partagent conseils et bonne humeur pour une expérience en toute sécurité. Tout au long de l’ascension, le décor impressionne : des tours rocheuses surgissent des prairies comme des cathédrales minérales. Et au sommet, le plaisir de faire une pause dans un refuge chaleureux ou simplement face à un panorama alpin spectaculaire récompense chaque effort.
Escalade dans les régions autrichiennes
Via ferrata : une aventure verticale pas à pas
Säuleck via ferrata
Une via ferrata parmi les plus hautes d’Autriche, menant à un sommet élégant de 3 000 m. Sécurisée mais exigeante.
Via ferrata Adler au Karkopf à Telfs
Surnommée « la perle des via ferrata », elle demande technique et endurance. Paysages uniques et aventure alpine inoubliable au rendez-vous.
Via ferrata du Donnerkogel à Gosau
Après la montée avec le Gosaukammbahn, on franchit 1 100 mètres de dénivelé en deux étapes. Le clou du spectacle : l'échelle panoramique de 40 mètres de long.
Via ferrata Kitz près de Taxenbach
Une via ferrata spectaculaire dans les gorges, avec pont suspendu et tyrolienne. Les vues plongeantes sur la Kitzlochklamm sont inoubliables.
Via ferrata à Ramsau près de Schladming
La région est considérée comme le « berceau des via ferrata ». Des échelles et des étriers mènent à 20 parois abruptes spectaculaires.
Via ferrata Leopold sur le rocher de Riegersburg
Au cœur des collines de Styrie, le rocher volcanique de Riegersburg porte un château majestueux. Plusieurs via ferrata y conduisent, entre histoire et aventure.
« Les montagnes sont des maîtres silencieux et forment des élèves taciturnes. »Johann Wolfgang von Goethe
Escalade sur glace : défier les cascades gelées
Tyrol : patinoire sur le glacier du Pitztal
Les 45 cascades de glace de la vallée de Pitz sont un paradis pour les passionnés d'escalade sur glace, à 2 800 mètres d'altitude.
Tyrol : vallée de Kaunertal
De nombreuses randonnées de difficulté moyenne avec des approches courtes. Les cours pour débutants proposés transmettent les connaissances essentielles pour l'escalade sur glace.
Région de Salzbourg : patinoire de Rauris
Outre ses voies intéressantes, la tour de glace est idéale pour les débutants qui souhaitent s'initier à l'escalade sur glace.
Région de Salzbourg : Gasteinertal
Un spot dont la qualité de la glace est particulièrement garantie par son emplacement en haute altitude.
Bloc et escalade : sensations indoor
Salle d'escalade de Vienne
Escalade à la corde et bloc pour enfants, adolescents et adultes sur près de 5 000 m² – en intérieur comme en extérieur.
Club d'escalade de Graz
Avec ses 2 100 m², la plus grande salle d'escalade d'Autriche fait battre plus fort le cœur des amateurs d'escalade : Kilter Boards, Moonboards et un parc de calisthénie.
Blockfabrik à Vienne
Grâce aux cours pour débutants et avancés, vous deviendrez rapidement un as de l'escalade. La salle séduit par son ambiance familiale et son concept d'espace durable.
Salle d'escalade d'Ehrwald
1 267 m² d’escalade, des murs jusqu’à 16 m et de nombreux itinéraires : une salle idéale pour une expérience unique, que l’on soit débutant ou confirmé.
Saviez-vous que…
... la première via ferrata d'Europe a été créée en 1843 sur le Dachstein ? Elle a été construite par le géographe Friedrich Simony, qui avait auparavant gravi cette montagne de près de 3 000 mètres d'altitude au prix de grands efforts. Des crampons en fer, des crochets à main et une corde de bateau lui ont servi d'aides à l'escalade. Aujourd'hui, cette via ferrata est un moyen agréable, bien que difficile, d'accéder au refuge Seethalerhütte.