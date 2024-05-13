Escalade en Autriche
Via ferrata dans les Alpes autrichiennes

Les montagnes fascinent depuis toujours. En Autriche, via ferrata et falaises accueillent débutants et experts pour défier les géants des Alpes.

À l’aube, l’air est limpide et le sac déjà sur le dos : la journée d’escalade en Autriche commence. Tandis que certains savourent leur café, les passionnés visent déjà leur première voie. Les Alpes autrichiennes sont un immense terrain de jeu pour les grimpeurs. Les via ferrata, parfaitement sécurisées, offrent un choix infini : itinéraires accessibles pour débutants ou défis exigeants pour experts. Les guides de montagne, fins connaisseurs de « leurs » sommets, partagent conseils et bonne humeur pour une expérience en toute sécurité. Tout au long de l’ascension, le décor impressionne : des tours rocheuses surgissent des prairies comme des cathédrales minérales. Et au sommet, le plaisir de faire une pause dans un refuge chaleureux ou simplement face à un panorama alpin spectaculaire récompense chaque effort.

Via ferrata : une aventure verticale pas à pas

Marcher sur des barreaux de fer, gravir des échelles, progresser le long de câbles d’acier et, à chaque instant, découvrir des panoramas à couper le souffle : l’effort de la via ferrata est toujours récompensé.

Säuleck via ferrata

Une via ferrata parmi les plus hautes d’Autriche, menant à un sommet élégant de 3 000 m. Sécurisée mais exigeante.

Klettersteig Säuleck

Via ferrata Adler au Karkopf à Telfs

Surnommée « la perle des via ferrata », elle demande technique et endurance. Paysages uniques et aventure alpine inoubliable au rendez-vous.

Adler-Klettersteig

Via ferrata du Donnerkogel à Gosau

Après la montée avec le Gosaukammbahn, on franchit 1 100 mètres de dénivelé en deux étapes. Le clou du spectacle : l'échelle panoramique de 40 mètres de long.

Donnerkogel-Klettersteig

Via ferrata Kitz près de Taxenbach

Une via ferrata spectaculaire dans les gorges, avec pont suspendu et tyrolienne. Les vues plongeantes sur la Kitzlochklamm sont inoubliables.

Kitz-Klettersteig

Via ferrata à Ramsau près de Schladming

La région est considérée comme le « berceau des via ferrata ». Des échelles et des étriers mènent à 20 parois abruptes spectaculaires.

Klettersteige in der Ramsau

Via ferrata Leopold sur le rocher de Riegersburg

Au cœur des collines de Styrie, le rocher volcanique de Riegersburg porte un château majestueux. Plusieurs via ferrata y conduisent, entre histoire et aventure.

Leopold Klettersteig

Via ferrata Gauablick

La via ferrata Gauablickhöhle réserve une aventure insolite avec une grotte naturelle impressionnante comme point fort. Lampe frontale indispensable !

Klettersteig Gauablick

« Les montagnes sont des maîtres silencieux et forment des élèves taciturnes. »

Johann Wolfgang von Goethe

Escalade sur glace : défier les cascades gelées

Les grimpeurs expérimentés ne laissent pas l’hiver les arrêter. Là où, en été, grondent les cascades, les montagnes autrichiennes offrent en hiver des parois glacées spectaculaires – un terrain de jeu unique pour les plus audacieux.

Tyrol : patinoire sur le glacier du Pitztal

Les 45 cascades de glace de la vallée de Pitz sont un paradis pour les passionnés d'escalade sur glace, à 2 800 mètres d'altitude.

Eisarena

Tyrol : vallée de Kaunertal

De nombreuses randonnées de difficulté moyenne avec des approches courtes. Les cours pour débutants proposés transmettent les connaissances essentielles pour l'escalade sur glace.

Kaunertal

Région de Salzbourg : patinoire de Rauris

Outre ses voies intéressantes, la tour de glace est idéale pour les débutants qui souhaitent s'initier à l'escalade sur glace.

Eisarena Rauris

Région de Salzbourg : Gasteinertal

Un spot dont la qualité de la glace est particulièrement garantie par son emplacement en haute altitude.

Gasteinertal

Bloc et escalade : sensations indoor

Lorsque le temps n'est pas au rendez-vous, les salles d'escalade et de bloc en Autriche proposent des défis variés. Les débutants comme les professionnels trouveront leur bonheur sur des parois verticales et des surplombs délicats.

Salle d'escalade de Vienne

Escalade à la corde et bloc pour enfants, adolescents et adultes sur près de 5 000 m² – en intérieur comme en extérieur.

Kletterhalle Wien

Club d'escalade de Graz

Avec ses 2 100 m², la plus grande salle d'escalade d'Autriche fait battre plus fort le cœur des amateurs d'escalade : Kilter Boards, Moonboards et un parc de calisthénie.

Boulderclub Graz

Blockfabrik à Vienne

Grâce aux cours pour débutants et avancés, vous deviendrez rapidement un as de l'escalade. La salle séduit par son ambiance familiale et son concept d'espace durable.

Blockfabrik

Salle d'escalade d'Ehrwald

1 267 m² d’escalade, des murs jusqu’à 16 m et de nombreux itinéraires : une salle idéale pour une expérience unique, que l’on soit débutant ou confirmé.

Kletterhalle Ehrwald

Salle d'escalade de Wörgl

Escalade et bloc toute l'année, en salle par mauvais temps et en extérieur quand il fait beau.

Kletterhalle Wörgl

Saviez-vous que…

... la première via ferrata d'Europe a été créée en 1843 sur le Dachstein ? Elle a été construite par le géographe Friedrich Simony, qui avait auparavant gravi cette montagne de près de 3 000 mètres d'altitude au prix de grands efforts. Des crampons en fer, des crochets à main et une corde de bateau lui ont servi d'aides à l'escalade. Aujourd'hui, cette via ferrata est un moyen agréable, bien que difficile, d'accéder au refuge Seethalerhütte.

FAQs

Lasst euch vor eurem ersten Klettersteig von einem erfahrenen Guide in die Handhabung der Ausrüstung einweisen und wählt eine leichte Route. Die Ausrüstung sollte immer einwandfrei und aktuell sein. Das benötigt ihr für einen Klettersteig:

Grundausrüstung:  

  • Klettersteigset: Einbindeschlaufe, Bandfalldämpfer, Karabiner zum Einhängen ins Drahtseil 

  • Klettergurt: Sitzgurt mit verstellbaren Beinschlaufen und Einbindeschlaufe 

  • Kletterhelm: Schutz vor Steinschlag 

Zusätzliche Ausrüstung: 

  • Klettersteighandschuhe: Schutz vor Abrieb 

  • Festes Schuhwerk: Bergschuhe oder Klettersteigschuhe mit guter Sohle 

  • Bandschlinge und HMS-Karabiner: Zum Ausruhen oder Standbau 

Im Rucksack: 

  • Wasser, Energieriegel 

  • Wetterfeste Kleidung 

  • Erste-Hilfe-Set, Sonnenschutz 

  • Handy für Notfälle 

  • Bargeld  

Durch sorgfältige Vorbereitung, die richtige Ausrüstung und umsichtiges Verhalten bereiten Klettersteige viel Spaß. Für ein sicheres Bergerlebnis achtet auf diese Tipps:

  • Schwierigkeitsgrad und Länge der eigenen Fitness und Erfahrung anpassen

  • Zu- und Abstieg, Wetter und aktuelle Verhältnisse berücksichtigen

  • Führerliteratur und Online-Informationen nutzen

Bei der Tourenplanung: 

  • Wetterbericht prüfen, besonders auf Gewitterneigung 

  • Aktuelle Bedingungen und mögliche Sperrungen recherchieren 

  • Notausstiege identifizieren 

  • Zeitplanung großzügig kalkulieren 

  • Bei Gewittergefahr den Klettersteig nicht begehen, da das Stahlseil ein Blitzableiter ist

  • Beim Klettern immer mit mindestens einem Karabiner am Sicherungsseil eingehängt bleiben

  • Nur eine Person zwischen zwei Fixpunkten

  • Auf Steinschlag achten und vorsichtig steigen

  • Bei Überholmanövern oder Gegenverkehr kommunizieren und Rücksicht nehmen

  • Kondition richtig einschätzen

Die Gesamtfläche Österreichs zählt zu 63 Prozent zu den Alpen. Naheliegend also, dass die Möglichkeiten für Alpin- und Klettertouren grenzenlos erscheinen. Egal, welche Art von Tour man unternehmen will, auf diesem Tourenportal wird man mit Sicherheit fündig.

