VTT sur la neige : le fatbike, fun et liberté en hiver
Explorer les paysages hivernaux d’Autriche – avec de gros pneus, de la puissance et une vue imprenable.
Une nouvelle façon de vivre l’hiver
Envie de bouger en pleine nature, loin des pistes de ski ? Le fatbike est une alternative ludique et surprenante. Grâce à ses pneus XXL, il roule sans effort sur la neige. Sur des itinéraires balisés, on traverse vallées et forêts enneigées, jusqu’aux refuges d’altitude. En Autriche, de nombreux parcours sont accessibles à tous les niveaux.
Tour guidé, moteur ou freestyle ? À vous de jouer
Classique ou électrique, détente ou défi : le fatbike s’adapte à vos envies. Des régions comme Schladming-Dachstein, le Weissensee ou le SalzburgerLand proposent des sorties encadrées – idéales pour débuter sans souci. Enfilez le casque, activez les mollets : l’aventure peut commencer.
Les plus belles régions pour le fatbike
Le plaisir du vélo tendance en hiver
é en Alaska, le fatbike a été conçu pour rouler sur neige, glace et sols meubles. Ses pneus larges (jusqu’à 12 cm), à crampons profonds et basse pression (env. 0,5 bar), assurent une excellente adhérence, même sur neige fraîche, sentiers gelés ou chemins forestiers.
Ils absorbent les chocs, réduisent les risques de glissade et offrent une sensation de stabilité étonnante. Résultat : un pilotage facile, même en hiver – pour une sortie paisible ou sportive, toujours en pleine nature et loin de la foule.
Rouler, là où c’est permis
Le fatbike se pratique sur des pistes hivernales balisées, chemins forestiers et itinéraires autorisés. En Autriche, les propriétaires peuvent ouvrir certains sentiers – suivez les panneaux et recommandations locales.
Respectez les tracés indiqués : pour profiter pleinement du paysage tout en préservant la nature et la faune.