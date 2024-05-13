VTT sur la neige : le fatbike, fun et liberté en hiver
Explorer les paysages hivernaux d’Autriche – avec de gros pneus, de la puissance et une vue imprenable.

Le fatbike transforme l’hiver en terrain de jeu. En solo ou en tour guidé, il vous emmène au cœur de paysages enneigés, hors des sentiers battus.

Une nouvelle façon de vivre l’hiver

Envie de bouger en pleine nature, loin des pistes de ski ? Le fatbike est une alternative ludique et surprenante. Grâce à ses pneus XXL, il roule sans effort sur la neige. Sur des itinéraires balisés, on traverse vallées et forêts enneigées, jusqu’aux refuges d’altitude. En Autriche, de nombreux parcours sont accessibles à tous les niveaux.

Tour guidé, moteur ou freestyle ? À vous de jouer

Classique ou électrique, détente ou défi : le fatbike s’adapte à vos envies. Des régions comme Schladming-Dachstein, le Weissensee ou le SalzburgerLand proposent des sorties encadrées – idéales pour débuter sans souci. Enfilez le casque, activez les mollets : l’aventure peut commencer.

Les plus belles régions pour le fatbike

Schladming-Dachstein : fatbike jusqu'à 1 850 m. d'altitude

Weissensee : sur la glace et la neige du lac gelé

Obertauern : circuits guidés en e-fatbike

Paznaun-Ischgl : fatbike en haute montagne

Flachau : randonnée en fatbike jusqu'à un refuge alpin

Altaussee : randonnées guidées en fatbike au Loser

Le plaisir du vélo tendance en hiver

Tout ce dont un fatbike est capable

é en Alaska, le fatbike a été conçu pour rouler sur neige, glace et sols meubles. Ses pneus larges (jusqu’à 12 cm), à crampons profonds et basse pression (env. 0,5 bar), assurent une excellente adhérence, même sur neige fraîche, sentiers gelés ou chemins forestiers.

Ils absorbent les chocs, réduisent les risques de glissade et offrent une sensation de stabilité étonnante. Résultat : un pilotage facile, même en hiver – pour une sortie paisible ou sportive, toujours en pleine nature et loin de la foule.

Rouler, là où c’est permis

Le fatbike en harmonie avec la nature

Le fatbike se pratique sur des pistes hivernales balisées, chemins forestiers et itinéraires autorisés. En Autriche, les propriétaires peuvent ouvrir certains sentiers – suivez les panneaux et recommandations locales.

Respectez les tracés indiqués : pour profiter pleinement du paysage tout en préservant la nature et la faune.

Sports d'hiver fun et tendance en Autriche

Si vous ne vous lassez pas de la neige, de l'aventure et du divertissement, vous pouvez essayer de nombreux autres sports fun en Autriche.

Obertauern: Snowbike Skibike, Snowkite

Wagrain-Kleinarl: Snowbike, vols en tandem et parapente

Serfaus Fiss Ladis: skifox, paragliding, snowbiking

Lac d'Achensee : parapente, snowtubing et moonbike

Weissensee: snowtubing

Arlberg: moonbike

FAQs

Les fatbikes sont originaires d'Alaska et sont spécialement conçus pour rouler sur la neige. Avec des pneus pouvant atteindre 4,8 pouces de large et une pression de 0,5 bar, ces vélos tendance permettent de rouler même en hiver. Les pneus, qui peuvent atteindre 12 centimètres d'épaisseur, sont dotés d'un profil à crampons profonds qui rend le vélo parfaitement adapté à la neige. Les pneus ballons permettent une conduite souple et un contrôle facile dans toutes les conditions neigeuses.

  • Pour faire du fatbike, vous avez besoin d'un équipement qui vous tient chaud, vous protège et vous assure une sécurité optimale, similaire à celui utilisé pour la randonnée hivernale, mais adapté au vélo :

  • Casque de ski ou de vélo : indispensable pour la sécurité. Idéal : casque de vélo d'hiver avec protège-oreilles ou bonnet fin à porter en dessous.

  • Vêtements résistants aux intempéries : principe de l'oignon – vêtements respirants et coupe-vent, gants de vélo chauds, chaussures imperméables.

  • Lunettes ou masque de ski : protègent de la neige, du vent et de l'éblouissement.

  • Éclairage et réflecteurs : en hiver, la nuit tombe rapidement. Il est important d'être visible !

  • Âge minimum requis : 10 à 12 ans (selon la région)

  • Connaissances de base en VTT

  • Équipement : chaussures solides et chaudes, casque, lunettes de ski, vêtements de sport adaptés à l'hiver

Les montagnes autrichiennes sont idéales pour pratiquer des sports tels que le fatbike. De nombreuses régions alpines proposent déjà des circuits guidés :

