Le fatbike transforme l’hiver en terrain de jeu. En solo ou en tour guidé, il vous emmène au cœur de paysages enneigés, hors des sentiers battus.

Une nouvelle façon de vivre l’hiver

Envie de bouger en pleine nature, loin des pistes de ski ? Le fatbike est une alternative ludique et surprenante. Grâce à ses pneus XXL, il roule sans effort sur la neige. Sur des itinéraires balisés, on traverse vallées et forêts enneigées, jusqu’aux refuges d’altitude. En Autriche, de nombreux parcours sont accessibles à tous les niveaux.

Tour guidé, moteur ou freestyle ? À vous de jouer

Classique ou électrique, détente ou défi : le fatbike s’adapte à vos envies. Des régions comme Schladming-Dachstein, le Weissensee ou le SalzburgerLand proposent des sorties encadrées – idéales pour débuter sans souci. Enfilez le casque, activez les mollets : l’aventure peut commencer.