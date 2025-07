Découvrez l’Autriche autrement : du Neusiedler See au Bodensee, une aventure à vélo gravel entre lacs, forêts et sommets, sur pistes et routes secondaires.

Pourquoi l’Autriche séduit les fans de gravel ?

Le gravel séduit de plus en plus de cyclistes, à la recherche d’aventures sportives et de nature préservée. Et l’Autriche est une destination de choix.

Le gravelbike est la tendance montante du cyclisme, combinant le meilleur des deux mondes : vitesse sur l’asphalte, plaisir de l’exploration hors des sentiers battus. Ce vélo hybride assure confort et polyvalence, aussi bien sur route qu’en terrain accidenté.

L’itinéraire Gravel Austria traverse tout le pays et répond au désir de diversité, tant au niveau des paysages que des sensations. Loin des grands axes, il conduit à travers huit Länder autrichiens – sur des cols exigeants, à travers des forêts aux mille nuances de vert, des villages pittoresques, des lacs cristallins et le long de rivières et villes chargées d’histoire.

C’est ce qui fait de l’Autriche une destination gravel incontournable. Son relief spectaculaire et sa nature omniprésente séduisent les amateurs de défis en plein air. Le long du parcours, on croise châteaux et abbayes, mais aussi des hébergements adaptés aux cyclistes et des auberges accueillantes où l’on se remet d’étapes sportives autour d’un verre bien mérité.

Astuce : prévoyez du temps pour savourer la cuisine locale – une vraie récompense après l’effort !