Les cinq piliers de la thérapie Kneipp

Le Kneipp repose sur cinq piliers centraux. Ces éléments sont combinés afin d'harmoniser le corps, l'esprit et l'âme et de favoriser le bien-être général.

1. Eau

Kneipp a développé plus de 120 applications aquatiques, l'eau froide étant le remède central. Cette hydrothérapie favorise la circulation sanguine et est censée renforcer le système immunitaire.

2. Activité physique

Une activité physique régulière, comme la marche et la randonnée, favorise la circulation sanguine, réduit le stress et doit renforcer le système immunitaire.

3. Alimentation

Kneipp recommandait une alimentation avec des produits à base de céréales complètes comme fournisseurs d'énergie, une consommation modérée de graisses et le mélange d'aliments riches et pauvres en protéines.

4. Plantes médicinales

Kneipp a reconnu les vertus curatives des plantes locales et les a intégrées dans ses méthodes de guérison naturelle. Il utilisait les herbes pour promouvoir la santé et le bien-être.

5. Équilibre

Un ordre de vie équilibré est au centre des préoccupations de Kneipp : concilier le travail, l'alimentation, l'exercice physique et le repos afin d'atteindre l'équilibre physique et psychique.