Le Kneipp en Autriche
Applications de l'eau pour le bien-être et l'équilibre
Sebastian Kneipp, curé herboriste et gourou de l'eau du 19e siècle, associe la méthode Kneipp à la proximité avec la nature et à la prévention de la santél'eau joue le rôle principal : "Apprenez à connaître l'eauelle sera toujours pour vous une amie fiable"
Il y a plus de 200 ans, Sebastian Kneipp savait déjà utiliser les vertus curatives de l'eau. Ses connaissances sont à la base des applications modernes de l'eau dans les installations Kneipp, les stations thermales et la culture du bien-être autrichienne. En Autriche, le Kneipp est considéré comme Patrimoine culturel immatériel et offre une pause consciente pour le corps et l'esprit.
Kneipp dans les plus belles régions d'Autriche
Brandnertal
Kneipp dans le lac de baignade naturel d'Alvierbad, montagnes en vue - une matinée qui revigore le corps et l'âme.
Salzkammergut
Des lieux Kneipp au bord de lacs clairs : dans neuf installations Kneipp, l'eau froide fait du bien au corps et à l'âme.
Arlberg
Voies d'eau dans les Alpes : le long du Lechweg, des ruisseaux et des lacs de montagne froids rafraîchissent - du lac Formarin aux eaux claires du Lech.
Tyrol Ouest
Les installations Kneipp de Kronburg et Zammer Lochputz à Zams comptent parmi les plus belles du Tyrol - rafraîchissantes, vivifiantes et proches de la nature.
Imst
Sur la piste cyclable du Gurgltal à Tarrenz, l'installation Kneipp "Frauenbrunnen" avec son eau thermale riche en radon invite à une immersion vivifiante.
La règle est la même pour toutes les applications aquatiques :
Avant toute utilisation, il est préférable de toujours consulter son médecin pour savoir quelles applications sont adaptées à l'organisme de chacun.
Parcs Kneipp et sentiers d’eau à travers l’Autriche
Empereur sauvage
Le circuit d'environ 7 kilomètres de difficulté moyenne le long du Rehbach à Scheffau combine des stations Kneipp rafraîchissantes avec un décor de montagne.
Vallée de Wipp
À Schmirn, flâner dans le jardin de plantes aromatiques et de fleurs alpines, puis se rafraîchir dans les eaux claires du Kluppenbach.
Grande vallée de la Walser
Parcourez le circuit du parc de biosphère et découvrez les 5 piliers de Kneipp : infos, stations nature et eau fraîche pour réveiller corps et esprit.
Montafon
Rando sur le Kristberg jusqu’à la « Sieba Brünna » : 3 km depuis 1 450 m d’altitude, vers une installation Kneipp avec vue sur la vallée de l’argent.
Vallée de la Feistritz
Ce parc unique en Europe, conçu de manière artistique, invite à se rafraîchir et à se détendre de manière agréable et ludique.
Pyhrn-Priel
Au parc bien-être près de la Steyr : bains de bras froids, coulées de genoux et marches dans l’eau, gratuits et revigorants en pleine nature.
Danube Haute-Autriche
Rafraîchissant en toute saison : circuit de 4,2 kilomètres à Bad Kreuzen, durée environ 1,5 heure, difficulté moyenne.
Mostviertel
20 stations invitent sur trois kilomètres à faire de l'exercice, à être attentif et à profiter de la nature selon l'abbé Kneipp - facile et inspirant.
Le Kneipp repose sur cinq piliers centraux. Ces éléments sont combinés afin d'harmoniser le corps, l'esprit et l'âme et de favoriser le bien-être général.
1. Eau
Kneipp a développé plus de 120 applications aquatiques, l'eau froide étant le remède central. Cette hydrothérapie favorise la circulation sanguine et est censée renforcer le système immunitaire.
2. Activité physique
Une activité physique régulière, comme la marche et la randonnée, favorise la circulation sanguine, réduit le stress et doit renforcer le système immunitaire.
3. Alimentation
Kneipp recommandait une alimentation avec des produits à base de céréales complètes comme fournisseurs d'énergie, une consommation modérée de graisses et le mélange d'aliments riches et pauvres en protéines.
4. Plantes médicinales
Kneipp a reconnu les vertus curatives des plantes locales et les a intégrées dans ses méthodes de guérison naturelle. Il utilisait les herbes pour promouvoir la santé et le bien-être.
5. Équilibre
Un ordre de vie équilibré est au centre des préoccupations de Kneipp : concilier le travail, l'alimentation, l'exercice physique et le repos afin d'atteindre l'équilibre physique et psychique.
Comment bien se Kneipper
Pédaler dans l'eau
Favorise la circulation sanguine et peut soulager les maux de tête, les troubles circulatoires ou les varices.
Arrosage des genoux
L'arrosage des genoux favorise la circulation sanguine, peut faire baisser la tension artérielle et aide en cas de tensions. Elle a un effet calmant et convient particulièrement bien avant de dormir.
Douche froide pour le visage
Rafraîchit, tonifie et favorise la circulation sanguine, peut soulager les maux de tête, raffermir la peau et augmenter la concentration. Idéal pour se réveiller le matin.
Bain de pieds alterné
L'alternance d'eau chaude et d'eau froide procure une sensation revigorante - parfaite avant de s'endormir ou pour commencer la journée.
Bain de glace
Les bains de glace peuvent renforcer le système immunitaire, ont un effet anti-inflammatoire et favorisent la circulation sanguine. Il libère des endorphines et augmente l'énergie.
Bain de bras froid
Un coup de fraîcheur de temps en temps - l'immersion dans l'eau froide procure une sensation de picotement et apporte une nouvelle énergie.
Douches alternées
Changer de température pour se réveiller : depuis des siècles déjà, cette méthode est appréciée comme pratique vivifiante.
L'eau est le moyen le plus naturel, le plus simple, le plus économique et, si elle est bien utilisée, le plus sûr.Sebastian Kneipp, Curé herboriste et gourou de l'eau (1821-1897)
Hébergements avec cure Kneipp et détente aux thermes
Maison de cure de Schärding
Programmes de cure Kneipp pour votre santé : hydrothérapie, mouvement et nutrition, selon les 5 piliers de la méthode originale.
Marienkron
Cette maison de cure allie médecine moderne et méthode Kneipp : soins sur mesure, eau, mouvement et nutrition équilibrée.
Hôtel & Thermes NOVA Köflach
Hôtel 4* avec thermes et méthode Kneipp : bains, douches et rituels d'eau pour booster naturellement vos défenses immunitaires.
Thermes du parc de Bad Radkersburg
Les Parktherme disposent d'un bassin Kneipp dans le village de saunas et dans l'espace thermal. On y trouve également un bassin de plongée et une fontaine de glace pilée.
Curhaus Bad Kreuzen et Bad Mühllacken
Les Curhaus de Feldkirchen proposent des cures Kneipp qui combinent des applications d'eau, une thérapie par le mouvement et des conseils nutritionnels.
Hôtel bio Stillebach
Ce bio-hôtel 4 étoiles situé à St. Leonhard dispose de sa propre installation Kneipp. Vous pourrez y découvrir des thérapies par l'eau dans les montagnes.