Le Kneipp en Autriche
Applications de l'eau pour le bien-être et l'équilibre

Le Kneipp, une philosophie signée Sebastian Kneipp et patrimoine vivant : eau, mouvement, plantes, alimentation et équilibre pour se ressourcer en profondeur.

Sebastian Kneipp, curé herboriste et gourou de l'eau du 19e siècle, associe la méthode Kneipp à la proximité avec la nature et à la prévention de la santél'eau joue le rôle principal : "Apprenez à connaître l'eauelle sera toujours pour vous une amie fiable"

Il y a plus de 200 ans, Sebastian Kneipp savait déjà utiliser les vertus curatives de l'eau. Ses connaissances sont à la base des applications modernes de l'eau dans les installations Kneipp, les stations thermales et la culture du bien-être autrichienne. En Autriche, le Kneipp est considéré comme Patrimoine culturel immatériel et offre une pause consciente pour le corps et l'esprit.

Kneipp dans les plus belles régions d'Autriche

Brandnertal

Kneipp dans le lac de baignade naturel d'Alvierbad, montagnes en vue - une matinée qui revigore le corps et l'âme.

Salzkammergut

Des lieux Kneipp au bord de lacs clairs : dans neuf installations Kneipp, l'eau froide fait du bien au corps et à l'âme.

Arlberg

Voies d'eau dans les Alpes : le long du Lechweg, des ruisseaux et des lacs de montagne froids rafraîchissent - du lac Formarin aux eaux claires du Lech.

Lech-Zürs sur l'Arlberg

Tyrol Ouest

Les installations Kneipp de Kronburg et Zammer Lochputz à Zams comptent parmi les plus belles du Tyrol - rafraîchissantes, vivifiantes et proches de la nature.

Imst

Sur la piste cyclable du Gurgltal à Tarrenz, l'installation Kneipp "Frauenbrunnen" avec son eau thermale riche en radon invite à une immersion vivifiante.

Seefeld

Au Wildsee, un site Kneipp en accès libre vous attend : bassin de marche, bain de bras et passerelle. À Scharnitz, l’Isarstein offre un sentier d’eau froide.

La règle est la même pour toutes les applications aquatiques :

Avant toute utilisation, il est préférable de toujours consulter son médecin pour savoir quelles applications sont adaptées à l'organisme de chacun.

Parcs Kneipp et sentiers d’eau à travers l’Autriche

Empereur sauvage

Le circuit d'environ 7 kilomètres de difficulté moyenne le long du Rehbach à Scheffau combine des stations Kneipp rafraîchissantes avec un décor de montagne.

Circuit du Rehbach

Vallée de Wipp

À Schmirn, flâner dans le jardin de plantes aromatiques et de fleurs alpines, puis se rafraîchir dans les eaux claires du Kluppenbach.

Sentier Kneipp le long du ruisseau

Grande vallée de la Walser

Parcourez le circuit du parc de biosphère et découvrez les 5 piliers de Kneipp : infos, stations nature et eau fraîche pour réveiller corps et esprit.

Sentier actif Kneipp de Raggal

Montafon

Rando sur le Kristberg jusqu’à la « Sieba Brünna » : 3 km depuis 1 450 m d’altitude, vers une installation Kneipp avec vue sur la vallée de l’argent.

Installation Kneipp "Sieba Brünna

Vallée de la Feistritz

Ce parc unique en Europe, conçu de manière artistique, invite à se rafraîchir et à se détendre de manière agréable et ludique.

Oasis Kneipp de Siegersdorf

Pyhrn-Priel

Au parc bien-être près de la Steyr : bains de bras froids, coulées de genoux et marches dans l’eau, gratuits et revigorants en pleine nature.

Parc Kneipp de Hinterstoder

Danube Haute-Autriche

Rafraîchissant en toute saison : circuit de 4,2 kilomètres à Bad Kreuzen, durée environ 1,5 heure, difficulté moyenne.

Sentier Kneipp de Bad Kreuzen

Mostviertel

20 stations invitent sur trois kilomètres à faire de l'exercice, à être attentif et à profiter de la nature selon l'abbé Kneipp - facile et inspirant.

Sentier Kneipp et vital de Kürnberg

Tennengau

e Abtenau à Golling, six sites offrent des installations Kneipp en pleine nature pour s’immerger, respirer et se régénérer dans la vallée de Bluntautal.

Kneipp dans le Tennengau
Les cinq piliers de la thérapie Kneipp

Le Kneipp repose sur cinq piliers centraux. Ces éléments sont combinés afin d'harmoniser le corps, l'esprit et l'âme et de favoriser le bien-être général.

1. Eau
Kneipp a développé plus de 120 applications aquatiques, l'eau froide étant le remède central. Cette hydrothérapie favorise la circulation sanguine et est censée renforcer le système immunitaire.

2. Activité physique
Une activité physique régulière, comme la marche et la randonnée, favorise la circulation sanguine, réduit le stress et doit renforcer le système immunitaire.

3. Alimentation
Kneipp recommandait une alimentation avec des produits à base de céréales complètes comme fournisseurs d'énergie, une consommation modérée de graisses et le mélange d'aliments riches et pauvres en protéines.

4. Plantes médicinales
Kneipp a reconnu les vertus curatives des plantes locales et les a intégrées dans ses méthodes de guérison naturelle. Il utilisait les herbes pour promouvoir la santé et le bien-être.

5. Équilibre
Un ordre de vie équilibré est au centre des préoccupations de Kneipp : concilier le travail, l'alimentation, l'exercice physique et le repos afin d'atteindre l'équilibre physique et psychique.

Comment bien se Kneipper

Pédaler dans l'eau

Favorise la circulation sanguine et peut soulager les maux de tête, les troubles circulatoires ou les varices.

Pédalage aquatique pour se rebooster

Arrosage des genoux

L'arrosage des genoux favorise la circulation sanguine, peut faire baisser la tension artérielle et aide en cas de tensions. Elle a un effet calmant et convient particulièrement bien avant de dormir.

Arroser les genoux pour se détendre

Douche froide pour le visage

Rafraîchit, tonifie et favorise la circulation sanguine, peut soulager les maux de tête, raffermir la peau et augmenter la concentration. Idéal pour se réveiller le matin.

Douche visage pour beauté éclatante

Bain de pieds alterné

L'alternance d'eau chaude et d'eau froide procure une sensation revigorante - parfaite avant de s'endormir ou pour commencer la journée.

Bain de pieds alterné, coup de boost

Bain de glace

Les bains de glace peuvent renforcer le système immunitaire, ont un effet anti-inflammatoire et favorisent la circulation sanguine. Il libère des endorphines et augmente l'énergie.

Bain glacé, énergie et bien-être

Bain de bras froid

Un coup de fraîcheur de temps en temps - l'immersion dans l'eau froide procure une sensation de picotement et apporte une nouvelle énergie.

Bain de bras

Douches alternées

Changer de température pour se réveiller : depuis des siècles déjà, cette méthode est appréciée comme pratique vivifiante.

Douches alternées pour se réveiller

L'eau est le moyen le plus naturel, le plus simple, le plus économique et, si elle est bien utilisée, le plus sûr.

Sebastian KneippCuré herboriste et gourou de l'eau (1821-1897)

Hébergements avec cure Kneipp et détente aux thermes

Maison de cure de Schärding

Programmes de cure Kneipp pour votre santé : hydrothérapie, mouvement et nutrition, selon les 5 piliers de la méthode originale.

Maison de cure de Schärding

Marienkron

Cette maison de cure allie médecine moderne et méthode Kneipp : soins sur mesure, eau, mouvement et nutrition équilibrée.

Marienkron

Hôtel & Thermes NOVA Köflach

Hôtel 4* avec thermes et méthode Kneipp : bains, douches et rituels d'eau pour booster naturellement vos défenses immunitaires.

Hôtel & Thermes NOVA Köflach

Thermes du parc de Bad Radkersburg

Les Parktherme disposent d'un bassin Kneipp dans le village de saunas et dans l'espace thermal. On y trouve également un bassin de plongée et une fontaine de glace pilée.

Thermes du parc de Bad Radkersburg

Curhaus Bad Kreuzen et Bad Mühllacken

Les Curhaus de Feldkirchen proposent des cures Kneipp qui combinent des applications d'eau, une thérapie par le mouvement et des conseils nutritionnels.

Curhaus Bad Kreuzen et -Mühllacken

Hôtel bio Stillebach

Ce bio-hôtel 4 étoiles situé à St. Leonhard dispose de sa propre installation Kneipp. Vous pourrez y découvrir des thérapies par l'eau dans les montagnes.

Biohôtel Stillebach

Hôtel dans la forêt Hammerschmiede

L'hôtel Kneipp 4 étoiles à Anthering près de Salzbourg propose des programmes Kneipp certifiés avec une installation Kneipp originale et un jardin d'herbes.

Hôtel dans la forêt Hammerschmiede

FAQs

Le Kneipp est une méthode de santé globale basée sur les enseignements de Sebastian Kneipp. Elle associe l'utilisation de l'eau, l'exercice physique, une alimentation saine, les plantes médicinales et l'équilibre intérieur - et renforce ainsi le corps et l'esprit de manière naturelle.

Le printemps et l'automne sont des périodes idéales, lorsque la nature est verte et que les ruisseaux sont agréablement frais. Mais le Kneipp peut aussi être utilisé de manière ciblée en hiver pour s'endurcir - par exemple en prenant des bains de bras froids ou des douches en intérieur.

Pas du tout. Le Kneipp convient à tout le monde, que l'on soit sportif, stressé, en quête de repos ou simplement amoureux de la nature. Il est aussi particulièrement apprécié des jeunes qui pataugent pieds nus dans l'eau fraîche. De nombreuses installations Kneipp sont en outre conçues pour les enfants - avec des bassins d'eau peu profonds, des éléments ludiques et des parcours pieds nus.

  • Ne jamais commencer avec les pieds froids

  • Applications courtes et régulières

  • Une profondeur d'eau jusqu'aux genoux suffit pour la marche dans l'eau

  • Après le Kneipp : Se réchauffer et se reposer

Dans toute l'Autriche, tu trouveras des installations Kneipp, des sentiers de randonnée avec des stations d'eau et des offres de cure spéciales. Voici nos recommandations :

